Второй тайм

95' Гронинген заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Томаш Суслов из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

92' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Эммен

88' Как он промахнулся? Ларсен Йорген имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Данкерлёй Дамил имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

88' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Араухо Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Томаш Суслов

84' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

83' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

81' Г О О О О Л - Paulos Abraham изменил счет на табло!

80' Удар от ворот произведет Гронинген

79' После штрафного удара,который нанес Пенья Серхио мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

78' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

73' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Эммен

71' Роббен Арьен из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Paulos Abraham из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

68' Тактическая замена. Да Крус Алессио уходит с поля и его заменяет Paulos Abraham

67' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лундквист Рамон-Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Да Крус Алессио изменил счет на табло!

62' Гронинген имеет хороший шанс забить.

61' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

60' Матч возобновлен

59' Да Крус Алессио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Влак Яри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Гронинген

55' Лундквист Рамон-Паскаль получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Ван Хинтум Барт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Эль-Мессауди Ахмед из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

53' Влак Яри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Г О О О О Л - Да Крус Алессио изменил счет на табло!

52' Роббен Арьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Гронинген

50' Фрей Керим из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Эммен