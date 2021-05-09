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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Эммен
0:4
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
27' Желтая карточка
Бейл Гленн
0:1
28' Гол
Ван Хинтум Барт
0:2
52' Гол
Да Крус Алессио
53' Желтая карточка
Влак Яри
55' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
55' Желтая карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
0:3
62' Гол
Да Крус Алессио
0:4
81' Гол
Paulos Abraham
90'+5
28
Веррипс
Михаэл
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
24
Бернаду
Лукас
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
8
Де
Леув
Михаэль
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
6
Матусива
Азор
10
Роббен
Арьен
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
21
Да
Крус
Алессио
Эммен
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 12 (3) 0.38
2. Араухо Мигель 4 0.13
3. Пенья Серхио 3 (1) 0.09
4. Бейл Гленн 2 (1) 0.06
5. Лаурсен Николай 2 0.06
6. Аджич Лука 2 0.06
7. Колар Марко 1 0.03
8. Влак Яри 1 0.03
9. Гладон Пол 1 0.03
10. Баккер Ник 1 0.03
11. Де Вос Робберт 1 0.03
12. Бернаду Лукас 1 0.03
13. Янсен Анко 1 (1) 0.03
14. Кавлан Канер 0 0
15. Luciano Carty 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.28
2. Эль-Мессауди Ахмед 8 0.25
3. Да Крус Алессио 4 0.13
4. Йоостен Патрик 3 0.09
5. Эль-Ханкури Мохамед 3 0.09
6. Суслов Томаш 2 0.06
7. Ван Хинтум Барт 2 0.06
8. Лундквист Рамон-Паскаль 2 0.06
9. Paulos Abraham 2 0.06
10. Даммерс Вессель 1 0.03
11. Итакура Ко 1 0.03
12. Ван Кам Даниэль 1 0.03
13. Remco Balk 1 0.03
14. Гудмундссон Габриэль 0 0
15. Роббен Арьен 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Бейл Гленн 4 1
2. Тибблинг Симон 3 1
3. Де Леув Михаэль 4 0
4. Кавлан Канер 4 0
5. Баккер Ник 4 0
6. Янсен Анко 2 1
7. Лаурсен Николай 2 1
8. Пенья Серхио 3 0
9. Веендорп Кезиа 3 0
10. Араухо Мигель 3 0
11. Влак Яри 3 0
12. Бернаду Лукас 1 1
13. Бен Мусса Хилал 2 0
14. Веррипс Михаэл 2 0
15. Чакон Майкл 2 0
16. Ван Рейн Рикардо 1 0
17. Видвальд Феликс 1 0
18. Фрей Керим 1 0
19. Колар Марко 1 0
20. Luciano Carty 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 8 0
2. Да Крус Алессио 5 0
3. Матусива Азор 3 1
4. Ван Хинтум Барт 4 0
5. Те Вирик Мик 4 0
6. Данкерлёй Дамил 2 1
7. Эль-Ханкури Мохамед 2 1
8. Падт Серджио 2 0
9. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
10. Итакура Ко 2 0
11. Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
12. Шрек Сэм 2 0
13. Remco Balk 2 0
14. Йоостен Патрик 1 0
15. Гудмундссон Габриэль 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 15.63% (5) 6.25% (2) 18.75% (6) 28.13% (9) 9.38% (3) 21.88% (7)
 Гронинген 2.56% (1) 23.08% (9) 5.13% (2) 28.21% (11) 17.95% (7) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Аякс 4:0 Эммен Эммен 3:1 Хераклес Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Эммен 3:1 Ваалвейк
Фейеноорд 1:1 Эммен Гронинген 1:1 Эммен Эммен 1:1 Спарта Роттердам Утрехт 0:1 Эммен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген

Последние игры между собой

Эммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Гронинген: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Гронинген 1:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Гронинген Кубок Эммен 1:4 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 2:0 Эммен Эредивизие
Эммен 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Эммен Эредивизие Гронинген 0:1 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 4:3 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 6:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:5 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 1:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 4 2 96 - 21 82
2. АЗ Алкмаар Заявка 32 20 7 5 70 - 41 67
3. ПСВ 0:0 Заявка 32 19 9 4 67 - 32 66
4. Витесс Заявка 32 18 6 8 48 - 32 60
5. Фейеноорд Заявка 32 15 10 7 60 - 35 55
6. Утрехт Заявка 32 13 12 7 51 - 40 51
7. Гронинген Заявка 32 14 7 11 40 - 36 49
8. Спарта Роттердам Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
9. Хераклес Заявка 32 12 7 13 41 - 47 43
10. Фортуна Ситтард Заявка 32 12 4 16 46 - 53 40
11. Херенвен Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
12. Твенте Заявка 32 9 11 12 44 - 46 38
13. ПЕК Зволле Заявка 32 8 11 13 41 - 49 35
14. Ваалвейк Заявка 32 6 9 17 31 - 51 27
15. Виллем II 0:0 Заявка 32 6 8 18 34 - 64 26
16. Эммен Заявка 32 5 9 18 33 - 67 24
17. ВВВ-Венло Заявка 32 6 5 21 42 - 84 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 32 4 10 18 26 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 50 - 13 41
2. ПСВ 0:0 Заявка 16 12 3 1 35 - 11 39
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 16 7 5 4 17 - 13 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 30 - 27 21
12. Виллем II 0:0 Заявка 16 5 3 8 20 - 30 18
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
17. Эммен Заявка 16 3 4 9 23 - 40 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 16 1 6 9 16 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. ПСВ 0:0 Заявка 16 7 6 3 32 - 21 27
4. Утрехт Заявка 16 7 6 3 25 - 16 27
5. Фейеноорд Заявка 16 7 4 5 28 - 22 25
6. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
7. Витесс Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 16 3 7 6 20 - 28 16
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
16. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II 0:0 Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
3. ПСВ Мален Дониэлл 17 0 7
4. Хераклес Влут Рай 16 3 7
5. Твенте Перейра Данило II 16 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Таннан Уссама 8 1
2. Витесс Базур Рихедли 6 2
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
Весь список
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эммен 0:4 Гронинген онлайн

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