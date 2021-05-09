Голландия: Эредивизие 2020-2021
Эммен
0:4
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
Гронинген
27' Желтая карточкаБейл Гленн
0:1
28' ГолВан Хинтум Барт
0:2
52' ГолДа Крус Алессио
53' Желтая карточкаВлак Яри
55' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
55' Желтая карточкаЛундквист Рамон-Паскаль
0:3
62' ГолДа Крус Алессио
0:4
81' ГолPaulos Abraham
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
77 Аджич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роббен АрьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бротвейт ПерВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
28'
46'
52'
0:2
53'
55'
62'
0:3
81'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|12 (3)
|0.38
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.13
|3.
|Пенья Серхио
|3 (1)
|0.09
|4.
|Бейл Гленн
|2 (1)
|0.06
|5.
|Лаурсен Николай
|2
|0.06
|6.
|Аджич Лука
|2
|0.06
|7.
|Колар Марко
|1
|0.03
|8.
|Влак Яри
|1
|0.03
|9.
|Гладон Пол
|1
|0.03
|10.
|Баккер Ник
|1
|0.03
|11.
|Де Вос Робберт
|1
|0.03
|12.
|Бернаду Лукас
|1
|0.03
|13.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.03
|14.
|Кавлан Канер
|0
|0
|15.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.28
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|8
|0.25
|3.
|Да Крус Алессио
|4
|0.13
|4.
|Йоостен Патрик
|3
|0.09
|5.
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0.09
|6.
|Суслов Томаш
|2
|0.06
|7.
|Ван Хинтум Барт
|2
|0.06
|8.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0.06
|9.
|Paulos Abraham
|2
|0.06
|10.
|Даммерс Вессель
|1
|0.03
|11.
|Итакура Ко
|1
|0.03
|12.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|13.
|Remco Balk
|1
|0.03
|14.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|15.
|Роббен Арьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бейл Гленн
|4
|1
|2.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|4
|0
|4.
|Кавлан Канер
|4
|0
|5.
|Баккер Ник
|4
|0
|6.
|Янсен Анко
|2
|1
|7.
|Лаурсен Николай
|2
|1
|8.
|Пенья Серхио
|3
|0
|9.
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|10.
|Араухо Мигель
|3
|0
|11.
|Влак Яри
|3
|0
|12.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|13.
|Бен Мусса Хилал
|2
|0
|14.
|Веррипс Михаэл
|2
|0
|15.
|Чакон Майкл
|2
|0
|16.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|17.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|18.
|Фрей Керим
|1
|0
|19.
|Колар Марко
|1
|0
|20.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|8
|0
|2.
|Да Крус Алессио
|5
|0
|3.
|Матусива Азор
|3
|1
|4.
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|5.
|Те Вирик Мик
|4
|0
|6.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|7.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|1
|8.
|Падт Серджио
|2
|0
|9.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|10.
|Итакура Ко
|2
|0
|11.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|12.
|Шрек Сэм
|2
|0
|13.
|Remco Balk
|2
|0
|14.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|15.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|16.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|17.
|Суслов Томаш
|1
|0
|18.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|Гронинген
|2.56% (1)
|23.08% (9)
|5.13% (2)
|28.21% (11)
|17.95% (7)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Аякс 4:0 Эммен Эммен 3:1 Хераклес Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Эммен 3:1 Ваалвейк
Фейеноорд 1:1 Эммен Гронинген 1:1 Эммен Эммен 1:1 Спарта Роттердам Утрехт 0:1 Эммен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген
Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген
Последние игры между собой
Эммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Гронинген: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Эммен 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Эммен Эредивизие Гронинген 0:1 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 4:3 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 6:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:5 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 1:1 Эммен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|96 - 21
|82
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|70 - 41
|67
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|32
|19
|9
|4
|67 - 32
|66
|4.
|Витесс
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 32
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|60 - 35
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|51 - 40
|51
|7.
|Гронинген
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|40 - 36
|49
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|9.
|Хераклес
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 47
|43
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|46 - 53
|40
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|44 - 46
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|41 - 49
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|31 - 51
|27
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|34 - 64
|26
|16.
|Эммен
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|33 - 67
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|6
|5
|21
|42 - 84
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|26 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|50 - 13
|41
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|30 - 27
|21
|12.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 30
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|17.
|Эммен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 40
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|32 - 21
|27
|4.
|Утрехт
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|6.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 28
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|3.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|17
|0
|7
|4.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
|5.
|Твенте
|Перейра Данило II
|16
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Витесс
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0