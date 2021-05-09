Голландия: Эредивизие 2020-2021
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
АДО Ден Хааг
0:1
12' ГолАдеканье Бобби
19' Желтая карточкаБайселмани Дестан
76' Желтая карточкаПаал Кеннет
84' Желтая карточкаЭль-Хайяти Абденассер
90' Желтая карточкаЧатич Амар
13
Штридер
Рико
11
Дрост
Йеспер
14
Де
Бур
Кес
30
Мохтар
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Samir Lagsir
-
-
Главный тренер: Bert Konterman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Мохтар ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 Янмат ДарилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Чатич АмарНападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
-
12 Cain Seedorf
-
-
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
64'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.19
|2.
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.13
|3.
|Ван Полен Брам
|4
|0.13
|4.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.09
|5.
|Леманс Клинт
|3
|0.09
|6.
|Лам Томас
|3 (2)
|0.09
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.09
|8.
|Дрост Йеспер
|2
|0.06
|9.
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|10.
|Накаяма Юта
|2
|0.06
|11.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.06
|12.
|Тедич Слободан
|2
|0.06
|13.
|Саймак Мустафа
|2
|0.06
|14.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.03
|15.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|16.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|17.
|Паал Кеннет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|5
|0.16
|2.
|Арвайлер Йонас
|3
|0.09
|3.
|Бурар Сами
|3
|0.09
|4.
|Пинас Шакилль
|3 (3)
|0.09
|5.
|Адеканье Бобби
|2
|0.06
|6.
|Филипп Давид
|2
|0.06
|7.
|Эль-Хайяти Абденассер
|2 (1)
|0.06
|8.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|9.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.03
|10.
|Гомельт Томислав
|1
|0.03
|11.
|Кемпер Бой
|1
|0.03
|12.
|Госсенс Джон
|0
|0
|13.
|Де Бур Кес
|0
|0
|14.
|Файе Лассана
|0
|0
|15.
|Jose Pascual
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|4
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|6
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|4
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Паал Кеннет
|3
|0
|6.
|Накаяма Юта
|3
|0
|7.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|8.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|9.
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|10.
|Байселмани Дестан
|2
|0
|11.
|Клемент Пелле
|0
|1
|12.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|13.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|14.
|Леманс Клинт
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|5
|0
|2.
|Вейинович Марко
|5
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|5
|0
|4.
|Бесуйхен Висенте
|5
|0
|5.
|Кемпер Бой
|3
|1
|6.
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|7.
|Кастильо Хуан II
|3
|0
|8.
|Бурар Сами
|3
|0
|9.
|Де Бур Кес
|3
|0
|10.
|Чатич Амар
|2
|0
|11.
|Филипп Давид
|2
|0
|12.
|Гомельт Томислав
|0
|1
|13.
|Цайверлон Джанни
|1
|0
|14.
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0
|15.
|Госсенс Джон
|1
|0
|16.
|Карелис Никос
|1
|0
|17.
|Моррисон Равел
|1
|0
|18.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|19.
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|20.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|21.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|22.
|Файе Лассана
|1
|0
|23.
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|24.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|25.
|Jose Pascual
|1
|0
|26.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|27.
|Амофа Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|5.13% (2)
|2.56% (1)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|38.46% (15)
|15.38% (6)
|АДО Ден Хааг
|25% (6)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|25% (6)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =5 -9Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +2 =6 -12АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Витесс 0:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт
Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
АДО Ден Хааг 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|96 - 21
|82
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|70 - 41
|67
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|32
|19
|9
|4
|67 - 32
|66
|4.
|Витесс
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|48 - 32
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|60 - 35
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|51 - 40
|51
|7.
|Гронинген
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|40 - 36
|49
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|9.
|Хераклес
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 47
|43
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|46 - 53
|40
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|41 - 44
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|44 - 46
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|41 - 49
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|31 - 51
|27
|15.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|34 - 64
|26
|16.
|Эммен
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|33 - 67
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|6
|5
|21
|42 - 84
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|26 - 69
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|50 - 13
|41
|2.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|30 - 27
|21
|12.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 30
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|15.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|17.
|Эммен
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 40
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 23
|32
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|32 - 21
|27
|4.
|Утрехт
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 16
|27
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|6.
|Твенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 28
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 31
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 34
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|3.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|17
|0
|7
|4.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
|5.
|Твенте
|Перейра Данило II
|16
|5
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Витесс
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0