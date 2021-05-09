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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
0:1
12' Гол
Адеканье Бобби
19' Желтая карточка
Байселмани Дестан
76' Желтая карточка
Паал Кеннет
84' Желтая карточка
Эль-Хайяти Абденассер
90' Желтая карточка
Чатич Амар
90'+4
1
Маус
Ксавье
17
Байселмани
Дестан
4
Накаяма
Юта
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
20
Ван
Ден
Белт
Томас
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
11
Дрост
Йеспер
27
Тедич
Слободан
22
Клемент
Пелле
90
Фрайсль
Мартин
2
Ван
Эвейк
Милан
51
Цайверлон
Джанни
19
Пинас
Шакилль
4
Кемпер
Бой
14
Де
Бур
Кес
10
Эль-Хайяти
Абденассер
8
Госсенс
Джон
24
Адеканье
Бобби
9
Арвайлер
Йонас
30
Мохтар
Юнес
ПЕК Зволле
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Адеканье Бобби
(Арвайлер Йонас)
19'
Байселмани Дестан
 
46'
 
Янмат Дарил
Кемпер Бой
62'
Бенсон Манюэль
Штридер Рико
 
63'
Гучаннеджад Реза
Тедич Слободан
 
63'
Ферай Иммануэль
Дрост Йеспер
 
64'
 
Чатич Амар
Де Бур Кес
64'
 
Вейинович Марко
Адеканье Бобби
74'
 
Cain Seedorf
Арвайлер Йонас
76'
Паал Кеннет
 
83'
Марк-Оливье Дуэ
Байселмани Дестан
 
84'
 
Эль-Хайяти Абденассер
87'
 
Кастильо Хуан II
Мохтар Юнес
90'
 
Чатич Амар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.19
2. Мисиджан Вирджил 4 0.13
3. Ван Полен Брам 4 0.13
4. Рейндерс Элиано 3 0.09
5. Леманс Клинт 3 0.09
6. Лам Томас 3 (2) 0.09
7. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.09
8. Дрост Йеспер 2 0.06
9. Клемент Пелле 2 0.06
10. Накаяма Юта 2 0.06
11. Бёйтинк Томас 2 0.06
12. Тедич Слободан 2 0.06
13. Саймак Мустафа 2 0.06
14. Ферай Иммануэль 1 0.03
15. Бенсон Манюэль 0 0
16. Ван Вермескеркен Саи 0 0
17. Паал Кеннет 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 5 0.16
2. Арвайлер Йонас 3 0.09
3. Бурар Сами 3 0.09
4. Пинас Шакилль 3 (3) 0.09
5. Адеканье Бобби 2 0.06
6. Филипп Давид 2 0.06
7. Эль-Хайяти Абденассер 2 (1) 0.06
8. Ван Эвейк Милан 1 0.03
9. Бесуйхен Висенте 1 0.03
10. Гомельт Томислав 1 0.03
11. Кемпер Бой 1 0.03
12. Госсенс Джон 0 0
13. Де Бур Кес 0 0
14. Файе Лассана 0 0
15. Jose Pascual 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 4 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 4 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Паал Кеннет 3 0
6. Накаяма Юта 3 0
7. Саймак Мустафа 1 1
8. Ван Дёйнен Майк 2 0
9. Рейндерс Элиано 2 0
10. Байселмани Дестан 2 0
11. Клемент Пелле 0 1
12. Дрост Йеспер 1 0
13. Мисиджан Вирджил 1 0
14. Леманс Клинт 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Крамер Михил 5 0
2. Вейинович Марко 5 0
3. Пинас Шакилль 5 0
4. Бесуйхен Висенте 5 0
5. Кемпер Бой 3 1
6. Ван Эвейк Милан 4 0
7. Кастильо Хуан II 3 0
8. Бурар Сами 3 0
9. Де Бур Кес 3 0
10. Чатич Амар 2 0
11. Филипп Давид 2 0
12. Гомельт Томислав 0 1
13. Цайверлон Джанни 1 0
14. Эль-Хайяти Абденассер 1 0
15. Госсенс Джон 1 0
16. Карелис Никос 1 0
17. Моррисон Равел 1 0
18. Мохтар Юнес 1 0
19. Дель Фабро Дарио 1 0
20. Кишна Рикардо 1 0
21. Улд-Ших Биляль 1 0
22. Файе Лассана 1 0
23. Арвайлер Йонас 1 0
24. Адеканье Бобби 1 0
25. Jose Pascual 1 0
26. Эльмкис Илай 1 0
27. Амофа Джамал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 5.13% (2) 2.56% (1) 15.38% (6) 23.08% (9) 38.46% (15) 15.38% (6)
 АДО Ден Хааг 25% (6) 12.5% (3) 4.17% (1) 12.5% (3) 25% (6) 20.83% (5)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +2 =6 -12
АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Витесс 0:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт
Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 4 2 96 - 21 82
2. АЗ Алкмаар Заявка 32 20 7 5 70 - 41 67
3. ПСВ 0:0 Заявка 32 19 9 4 67 - 32 66
4. Витесс Заявка 32 18 6 8 48 - 32 60
5. Фейеноорд Заявка 32 15 10 7 60 - 35 55
6. Утрехт Заявка 32 13 12 7 51 - 40 51
7. Гронинген Заявка 32 14 7 11 40 - 36 49
8. Спарта Роттердам Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
9. Хераклес Заявка 32 12 7 13 41 - 47 43
10. Фортуна Ситтард Заявка 32 12 4 16 46 - 53 40
11. Херенвен Заявка 32 9 12 11 41 - 44 39
12. Твенте Заявка 32 9 11 12 44 - 46 38
13. ПЕК Зволле Заявка 32 8 11 13 41 - 49 35
14. Ваалвейк Заявка 32 6 9 17 31 - 51 27
15. Виллем II 0:0 Заявка 32 6 8 18 34 - 64 26
16. Эммен Заявка 32 5 9 18 33 - 67 24
17. ВВВ-Венло Заявка 32 6 5 21 42 - 84 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 32 4 10 18 26 - 69 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 50 - 13 41
2. ПСВ 0:0 Заявка 16 12 3 1 35 - 11 39
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 16 7 5 4 17 - 13 26
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Спарта Роттердам Заявка 16 6 3 7 30 - 27 21
12. Виллем II 0:0 Заявка 16 5 3 8 20 - 30 18
13. Фортуна Ситтард Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
14. Ваалвейк Заявка 16 4 4 8 19 - 24 16
15. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
16. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
17. Эммен Заявка 16 3 4 9 23 - 40 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 16 1 6 9 16 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 9 5 2 36 - 23 32
3. ПСВ 0:0 Заявка 16 7 6 3 32 - 21 27
4. Утрехт Заявка 16 7 6 3 25 - 16 27
5. Фейеноорд Заявка 16 7 4 5 28 - 22 25
6. Твенте Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
7. Витесс Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 16 3 7 6 20 - 28 16
13. ПЕК Зволле Заявка 16 3 5 8 23 - 31 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
16. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II 0:0 Заявка 16 1 5 10 14 - 34 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
3. ПСВ Мален Дониэлл 17 0 7
4. Хераклес Влут Рай 16 3 7
5. Твенте Перейра Данило II 16 5 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Таннан Уссама 8 1
2. Витесс Базур Рихедли 6 2
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
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