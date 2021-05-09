Близко! Иммануэль Ферай нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Иммануэль Ферай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

44' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

43' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Адеканье Бобби не смог попасть в створ ударом издали

41' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Хайяти Абденассер получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Эль-Хайяти Абденассер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Дрост Йеспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Отличный пас сделал Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Эль-Хайяти Абденассер не смог попасть в створ ударом издали

28' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

27' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

26' Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Тедич Слободан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Госсенс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мохтар Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фрайсль Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Destan Bajselmani получил желтую карточку от судьи

18' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

16' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

16' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Г О О О О Л - Адеканье Бобби изменил счет на табло!

12' Отличные скиллы показывает Адеканье Бобби , обводя своих соперников

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

10' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Как он промахнулся? Клемент Пелле имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.