Франция: Лига 1 2020-2021
Ницца
3:2
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Брест
0:1
4' ГолМунье Стив
1:1
38' ГолЛопеш Рони
1:2
43' ГолМунье Стив
50' Undefined phrase: football_event_Лис-Мелу Пьерр
52' Красная карточкаЛис-Мелу Пьерр
2:2
61' ГолБудауи Хишем
64' Желтая карточкаЛукас Жан
70' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
3:2
89' ГолКамара Ассан
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
20
Аталь
Юсеф
22
Лопеш
Рони
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
38'
1:1
43'
1:2
50'
52'
61'
64'
66'
70'
79'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.33
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.14
|3.
|Клод-Морис Алексис
|4
|0.11
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.11
|5.
|Будауи Хишем
|3
|0.08
|6.
|Лопеш Рони
|3
|0.08
|7.
|Маолида Мизиан
|3
|0.08
|8.
|Данте Бонфим
|2
|0.06
|9.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|10.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|11.
|Камара Ассан
|1
|0.03
|12.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|13.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|14.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|15.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|16.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|17.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|9 (1)
|0.25
|2.
|Онора Франк
|8
|0.22
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.19
|4.
|Февр Ромен
|6 (1)
|0.17
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|6 (1)
|0.17
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.08
|7.
|Шардонне Брендан
|3
|0.08
|8.
|Лукас Жан
|1
|0.03
|9.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|10.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|11.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|12.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|13.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|8
|1
|2.
|Будауи Хишем
|8
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|6
|1
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|6.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|7.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|10.
|Камара Ассан
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|16.
|Клод-Морис Алексис
|2
|0
|17.
|Лопеш Рони
|1
|0
|18.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|19.
|Маю Хишам
|1
|0
|20.
|Пельмар Анди
|1
|0
|21.
|Салиба Вильям
|1
|0
|22.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|6
|1
|2.
|Ласне Пол
|4
|1
|3.
|Мунье Стив
|5
|0
|4.
|Лукас Жан
|3
|1
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4
|0
|6.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|9.
|Перро Ромен
|4
|0
|10.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|11.
|Онора Франк
|3
|0
|12.
|Маньетти Уго
|3
|0
|13.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|14.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|15.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|16.
|Ларсонне Готье
|2
|0
|17.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|18.
|Мбок Хианга
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|Брест
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|22.92% (11)
|8.33% (4)
|10.42% (5)
|25% (12)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним
Последние игры между собой
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|36
|22
|6
|8
|73 - 41
|72
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|36
|9
|16
|11
|41 - 43
|43
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|15 - 18
|21
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|32 - 21
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Прогнозы на матч Ницца 3:2 Брест
Исход игры
Ницца
85.7% (114)
Ничья
12.8% (17)
Брест
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
56.06% (74)
Нет
43.94% (58)
Популярный счёт
2:1 Ницца
41.4% (55)
1:0 Ницца
28.6% (38)
2:0 Ницца
12.8% (17)
1:1 Ничья
10.5% (14)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Ницца
2.3% (3)
1:2 Брест
1.5% (2)
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