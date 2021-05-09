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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Ницца
3:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
0:1
4' Гол
Мунье Стив
1:1
38' Гол
Лопеш Рони
1:2
43' Гол
Мунье Стив
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Лис-Мелу Пьерр
52' Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр
2:2
61' Гол
Будауи Хишем
64' Желтая карточка
Лукас Жан
70' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
3:2
89' Гол
Камара Ассан
90'+6
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
25
Тодибо
Жан-Клер
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
20
Аталь
Юсеф
9
Дольберг
Каспер
22
Лопеш
Рони
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
6
Лукас
Жан
7
Белькебла
Арис
21
Февр
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
15
Мунье
Стив
Ницца
4-3-3
Брест
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Мунье Стив
(Перро Ромен)
38'
Лопеш Рони
(Клод-Морис Алексис)
1:1
43'
1:2
Мунье Стив
(Февр Ромен)
50'
Лис-Мелу Пьерр
 
52'
Лис-Мелу Пьерр
 
56'
Тюрам Кефрен
Аталь Юсеф
 
61'
Будауи Хишем
(Клод-Морис Алексис)
2:2
64'
 
Лукас Жан
66'
Гуйри Амин
Лопеш Рони
 
67'
 
Маньетти Уго
Лукас Жан
70'
Тодибо Жан-Клер
 
79'
Ндой Дан
Будауи Хишем
 
79'
Пельмар Анди
Данилюк Флавиус
 
80'
 
Кардона Ирвин
Мунье Стив
85'
 
Ле Дуарон Жереми
Шарбонье Гаэтан
89'
Камара Ассан
(Клод-Морис Алексис)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.33
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.14
3. Клод-Морис Алексис 4 0.11
4. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.11
5. Будауи Хишем 3 0.08
6. Лопеш Рони 3 0.08
7. Маолида Мизиан 3 0.08
8. Данте Бонфим 2 0.06
9. Тюрам Кефрен 2 0.06
10. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
11. Камара Ассан 1 0.03
12. Ндой Дан 1 0.03
13. Лотомба Жордан 1 0.03
14. Тодибо Жан-Клер 1 0.03
15. Аталь Юсеф 1 0.03
16. Данилюк Флавиус 1 0.03
17. Селлуки Малик 1 0.03
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 9 (1) 0.25
2. Онора Франк 8 0.22
3. Кардона Ирвин 7 0.19
4. Февр Ромен 6 (1) 0.17
5. Шарбонье Гаэтан 6 (1) 0.17
6. Перро Ромен 3 0.08
7. Шардонне Брендан 3 0.08
8. Лукас Жан 1 0.03
9. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
10. Брассье Лилиан 1 0.03
11. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
12. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
13. Фоссурье Жюльен 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 8 1
2. Будауи Хишем 8 0
3. Лотомба Жордан 6 1
4. Гуйри Амин 5 0
5. Лис-Мелу Пьерр 3 1
6. Бамбу Робсон 3 1
7. Нсоки Стенли 4 0
8. Тодибо Жан-Клер 4 0
9. Бенитес Вальтер 3 0
10. Камара Ассан 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Тюрам Кефрен 2 0
16. Клод-Морис Алексис 2 0
17. Лопеш Рони 1 0
18. Рен-Аделед Жефф 1 0
19. Маю Хишам 1 0
20. Пельмар Анди 1 0
21. Салиба Вильям 1 0
22. Аталь Юсеф 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 6 1
2. Ласне Пол 4 1
3. Мунье Стив 5 0
4. Лукас Жан 3 1
5. Шарбонье Гаэтан 4 0
6. Эрей Кристоф 4 0
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
8. Дюверн Жан-Кевин 4 0
9. Перро Ромен 4 0
10. Шардонне Брендан 2 1
11. Онора Франк 3 0
12. Маньетти Уго 3 0
13. Брассье Лилиан 3 0
14. Фоссурье Жюльен 2 0
15. Кардона Ирвин 2 0
16. Ларсонне Готье 2 0
17. Диалло Ибраима 1 0
18. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 10.87% (5) 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8) 17.39% (8) 19.57% (9)
 Брест 14.58% (7) 18.75% (9) 22.92% (11) 8.33% (4) 10.42% (5) 25% (12)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс
Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца
Брест Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним
Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца

Последние игры между собой

Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Брест 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Брест 0:2 Ницца Лига 1
Брест 2:4 Ницца Кубок лиги Ницца 4:2 Брест Лига 1 Брест 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако 0:0 Заявка 36 22 6 8 73 - 41 72
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс 0:0 Заявка 36 9 16 11 41 - 43 43
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
14. Реймс 0:0 Заявка 18 4 9 5 15 - 18 21
15. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако 0:0 Заявка 18 11 1 6 32 - 21 34
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс 0:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ницца 85.7% (114)
X 12.8% (17)
Брест 1.5% (2)
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Прогнозы на матч Ницца 3:2 Брест

Исход игры
Ницца
85.7% (114)
Ничья
12.8% (17)
Брест
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
56.06% (74)
Нет
43.94% (58)
Популярный счёт
2:1 Ницца
41.4% (55)
1:0 Ницца
28.6% (38)
2:0 Ницца
12.8% (17)
1:1 Ничья
10.5% (14)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Ницца
2.3% (3)
1:2 Брест
1.5% (2)
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