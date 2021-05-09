Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Ницца

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Клод-Морис Алексис из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Г О О О О Л - Камара Ассан изменил счет на табло!

89' Отличные скиллы показывает Клод-Морис Алексис , обводя своих соперников

89' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

87' Клод-Морис Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Онора Франк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

86' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает пас партнеру.

85' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Шарбонье Гаэтан уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

84' Онора Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Дюверн Жан-Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Перро Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Перро Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Удар от ворот произведет Ницца

79' Белькебла Арис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Ницца

74' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Ницца

72' Удар от ворот произведет Брест

72' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Рефери не любит споров - именно за это Тодибо Жан-Клер сейчас получил желтую

70' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Брест

69' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Шарбонье Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Клод-Морис Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Лопеш Рони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Лукас Жан получил желтую карточку от судьи

61' Г О О О О Л - Будауи Хишем изменил счет на табло!

61' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Брест

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лопеш Рони из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Тюрам Кефрен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Ницца

56' Как он промахнулся? Перро Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

52' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца - была желтая, а стала красная.

51' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

50' Ларсонне Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля