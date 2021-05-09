  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1
Сент-Этьен
1:0
Перерыв

Стадион:
Марсель
0'
1:0
43' Гол
Норден Арно
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Пап
Абу
13
Трауко
Мигель
18
Норден
Арно
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
9
Аби
Шарль
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
11
Энрике
Луис
III
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
Сент-Этьен
4-4-2
Марсель
3-5-2

Ход матча

27'
Колодзейчак Тимоти
Мукуди Ароль
 
43'
Норден Арно
(Хазри Вахби)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 7 (3) 0.19
2. Хазри Вахби 7 (3) 0.19
3. Амума Ромен 6 0.17
4. Норден Арно 4 0.11
5. Камара Махди 3 0.08
6. Аби Шарль 3 0.08
7. Мукуди Ароль 3 0.08
8. Аушиш Адиль 2 0.06
9. Дебюши Матьё 2 0.06
10. Неу Иван 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Трауко Мигель 0 0
14. Будебуз Риад 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.22
2. Пайе Димитри 7 0.19
3. Бенедетто Дарио 5 (1) 0.14
4. Милик Аркадиуш 5 (1) 0.14
5. Жермен Валер 3 0.08
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Лирола Поль 2 0.06
12. Кюизанс Микаэль 2 0.06
13. Гуйе Пап 2 0.06
14. Балерди Леонардо 2 0.06
15. Ронжье Валентин 1 0.03
16. Амави Жордан 1 0.03
17. Перрен Люка 1 0.03
18. Энрике Луис III 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
20. Нагатомо Юто 0 0
21. Сакаи Хироки 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 8 0
2. Буанга Денис 7 0
3. Гурна-Дуат Люка 7 0
4. Мукуди Ароль 6 0
5. Хазри Вахби 4 1
6. Дебюши Матьё 5 0
7. Амума Ромен 5 0
8. Колодзейчак Тимоти 3 1
9. Камара Махди 4 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Юссуф Зейду 2 0
14. Аушиш Адиль 2 0
15. Масон Иван 2 0
16. Мулен Жесси 1 0
17. Модест Антони 1 0
18. Сильва Габриэль 1 0
19. Трауко Мигель 1 0
20. Сиссе Пап Абу 1 0
21. Норден Арно 1 0
22. Аби Шарль 1 0
23. Фофана Уэсли 1 0
24. Сидибе Абдулайе 1 0
25. Габар Баптист 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 12 0
2. Гуйе Пап 10 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Ронжье Валентин 7 0
6. Балерди Леонардо 5 1
7. Пайе Димитри 3 2
8. Камара Бубакар 6 0
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Товен Флорьян 4 0
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Лирола Поль 2 0
18. Манданда Стив 1 0
19. Жермен Валер 1 0
20. Милик Аркадиуш 1 0
21. Лопес Максим 1 0
22. Радоньич Неманья 1 0
23. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 15.38% (6) 23.08% (9) 7.69% (3) 15.38% (6) 20.51% (8) 17.95% (7)
 Марсель 12.24% (6) 8.16% (4) 28.57% (14) 14.29% (7) 8.16% (4) 28.57% (14)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо
Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель
Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи
Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако Заявка 35 22 5 8 73 - 41 71
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель 0:1 Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Сент-Этьен 1:0 Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель 0:1 Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Сент-Этьен 1:0 Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
15. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен 1:0 Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель 0:1 Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Лилль Йилмаз Бурак 15 3 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 12 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Сент-Этьен 6.9% (9)
X 23.1% (30)
Марсель 70% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Марсель
3.38
3.62
2.55
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сент-Этьен 1:0 Марсель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Марсель

Исход игры
Сент-Этьен
6.9% (9)
Ничья
23.1% (30)
Марсель
70% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
49.2% (64)
1:1 Ничья
16.9% (22)
0:1 Марсель
14.6% (19)
2:2 Ничья
4.6% (6)
2:1 Сент-Этьен
3.8% (5)
1:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
1:3 Марсель
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 