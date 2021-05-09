Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Марсель

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Г О О О О Л - Норден Арно изменил счет на табло!

42' Удар от ворот произведет Марсель

42' Буанга Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Норден Арно из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Марсель

35' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Марсель

28' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

27' Товен Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Ох, нехорошо это выглядит. Мукуди Ароль получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Мукуди Ароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Манданда Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Удар от ворот произведет Марсель

19' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Луис Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

13' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Марсель

11' Буанга Денис не смог попасть в створ ударом издали

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Милик Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

2' Милик Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Марсель начинает с центра поля