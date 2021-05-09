Сент-Этьен
1:0
Перерыв
Стадион: Жоффруа Гишар
Марсель
1:0
43' ГолНорден Арно
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
18
Норден
Арно
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
43'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|7 (3)
|0.19
|2.
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.19
|3.
|Амума Ромен
|6
|0.17
|4.
|Норден Арно
|4
|0.11
|5.
|Камара Махди
|3
|0.08
|6.
|Аби Шарль
|3
|0.08
|7.
|Мукуди Ароль
|3
|0.08
|8.
|Аушиш Адиль
|2
|0.06
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0.06
|10.
|Неу Иван
|1
|0.03
|11.
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|12.
|Масон Иван
|1
|0.03
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Будебуз Риад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.22
|2.
|Пайе Димитри
|7
|0.19
|3.
|Бенедетто Дарио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Милик Аркадиуш
|5 (1)
|0.14
|5.
|Жермен Валер
|3
|0.08
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.06
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.06
|8.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.06
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|10.
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|11.
|Лирола Поль
|2
|0.06
|12.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|13.
|Гуйе Пап
|2
|0.06
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|15.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|16.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|17.
|Перрен Люка
|1
|0.03
|18.
|Энрике Луис III
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|20.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|21.
|Сакаи Хироки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|8
|0
|2.
|Буанга Денис
|7
|0
|3.
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|6
|0
|5.
|Хазри Вахби
|4
|1
|6.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|7.
|Амума Ромен
|5
|0
|8.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|9.
|Камара Махди
|4
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Риад
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Юссуф Зейду
|2
|0
|14.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|15.
|Масон Иван
|2
|0
|16.
|Мулен Жесси
|1
|0
|17.
|Модест Антони
|1
|0
|18.
|Сильва Габриэль
|1
|0
|19.
|Трауко Мигель
|1
|0
|20.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|21.
|Норден Арно
|1
|0
|22.
|Аби Шарль
|1
|0
|23.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|24.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|25.
|Габар Баптист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|12
|0
|2.
|Гуйе Пап
|10
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|5.
|Ронжье Валентин
|7
|0
|6.
|Балерди Леонардо
|5
|1
|7.
|Пайе Димитри
|3
|2
|8.
|Камара Бубакар
|6
|0
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Товен Флорьян
|4
|0
|12.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Лирола Поль
|2
|0
|18.
|Манданда Стив
|1
|0
|19.
|Жермен Валер
|1
|0
|20.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|21.
|Лопес Максим
|1
|0
|22.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|23.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|Марсель
|12.24% (6)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо
Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +7 =6 -7Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|73 - 41
|71
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|0:1 Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|0:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|15.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|0:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|15
|3
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|12
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Марсель
Исход игры
Сент-Этьен
6.9% (9)
Ничья
23.1% (30)
Марсель
70% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
49.2% (64)
1:1 Ничья
16.9% (22)
0:1 Марсель
14.6% (19)
2:2 Ничья
4.6% (6)
2:1 Сент-Этьен
3.8% (5)
1:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
1:3 Марсель
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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