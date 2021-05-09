Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Марсель

93' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

93' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сиссе Пап Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Матч возобновлен

86' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

84' Бенедетто Дарио нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Грин не удержал его в руках.

84' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

83' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

79' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Трауко Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

78' Штрафной исполнил Милик Аркадиуш , после его удара Этьен Грин сделал классный сейв. Угловой

76' Колодзейчак Тимоти получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

75' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Луис Энрике из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

75' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

73' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

73' Сиссе Пап Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

69' Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

68' Милик Аркадиуш нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

68' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

68' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Рефери не любит споров - именно за это Балерди Леонардо сейчас получил желтую

66' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Этьен Грин отбил мяч на угловой после удара Луис Энрике из штрафной площади.

65' Луис Энрике из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

63' Товен Флорьян тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

63' Сиссе Пап Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Марсель

62' Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали

61' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

60' Луис Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Гуйе Пап предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

56' Пайе Димитри пробил со штрафного прямо в стенку

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' [player1] взял и забрал мяч на выходе

53' Луис Энрике из команды Марсель делает пас партнеру.

52' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

52' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Луис Энрике из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля