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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Сент-Этьен
1:0
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1:0
43' Гол
Норден Арно
63' Желтая карточка
Товен Флорьян
67' Желтая карточка
Балерди Леонардо
76' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
85' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
90'+6
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Пап
Абу
13
Трауко
Мигель
18
Норден
Арно
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
9
Аби
Шарль
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
26
Товен
Флорьян
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
11
Энрике
Луис
III
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
Сент-Этьен
4-4-2
Марсель
3-5-2

Ход матча

27'
Колодзейчак Тимоти
Мукуди Ароль
 
43'
Норден Арно
(Хазри Вахби)
1:0
61'
 
Ронжье Валентин
Камара Бубакар
61'
 
Сакаи Хироки
Чалета-Цар Дуе
63'
 
Товен Флорьян
67'
 
Балерди Леонардо
69'
Гурна-Дуат Люка
Хазри Вахби
 
69'
Амума Ромен
Норден Арно
 
69'
Аушиш Адиль
Аби Шарль
 
76'
Колодзейчак Тимоти
 
83'
 
Бенедетто Дарио
Товен Флорьян
85'
 
Альваро Гонсалес II
87'
Юссуф Зейду
Буанга Денис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 7 (3) 0.19
2. Хазри Вахби 7 (3) 0.19
3. Амума Ромен 6 0.17
4. Норден Арно 4 0.11
5. Камара Махди 3 0.08
6. Аби Шарль 3 0.08
7. Мукуди Ароль 3 0.08
8. Аушиш Адиль 2 0.06
9. Дебюши Матьё 2 0.06
10. Неу Иван 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Трауко Мигель 0 0
14. Будебуз Риад 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.22
2. Пайе Димитри 7 0.19
3. Бенедетто Дарио 5 (1) 0.14
4. Милик Аркадиуш 5 (1) 0.14
5. Жермен Валер 3 0.08
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Лирола Поль 2 0.06
12. Кюизанс Микаэль 2 0.06
13. Гуйе Пап 2 0.06
14. Балерди Леонардо 2 0.06
15. Ронжье Валентин 1 0.03
16. Амави Жордан 1 0.03
17. Перрен Люка 1 0.03
18. Энрике Луис III 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
20. Нагатомо Юто 0 0
21. Сакаи Хироки 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 8 0
2. Буанга Денис 7 0
3. Гурна-Дуат Люка 7 0
4. Мукуди Ароль 6 0
5. Колодзейчак Тимоти 4 1
6. Хазри Вахби 4 1
7. Дебюши Матьё 5 0
8. Амума Ромен 5 0
9. Камара Махди 4 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Юссуф Зейду 2 0
14. Аушиш Адиль 2 0
15. Масон Иван 2 0
16. Мулен Жесси 1 0
17. Модест Антони 1 0
18. Сильва Габриэль 1 0
19. Трауко Мигель 1 0
20. Сиссе Пап Абу 1 0
21. Норден Арно 1 0
22. Аби Шарль 1 0
23. Фофана Уэсли 1 0
24. Сидибе Абдулайе 1 0
25. Габар Баптист 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 13 0
2. Гуйе Пап 10 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Балерди Леонардо 6 1
6. Ронжье Валентин 7 0
7. Пайе Димитри 3 2
8. Камара Бубакар 6 0
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Товен Флорьян 5 0
11. Амави Жордан 3 1
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Лирола Поль 2 0
18. Манданда Стив 1 0
19. Жермен Валер 1 0
20. Милик Аркадиуш 1 0
21. Лопес Максим 1 0
22. Радоньич Неманья 1 0
23. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 15% (6) 22.5% (9) 10% (4) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7)
 Марсель 12.24% (6) 8.16% (4) 28.57% (14) 14.29% (7) 8.16% (4) 28.57% (14)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо
Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель
Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи
Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако 0:0 Заявка 36 22 6 8 73 - 41 72
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс 0:0 Заявка 36 9 16 11 41 - 43 43
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
14. Реймс 0:0 Заявка 18 4 9 5 15 - 18 21
15. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако 0:0 Заявка 18 11 1 6 32 - 21 34
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс 0:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Сент-Этьен 6.9% (9)
X 23.1% (30)
Марсель 70% (91)
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Где смотреть матч Сент-Этьен 1:0 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Марсель

Исход игры
Сент-Этьен
6.9% (9)
Ничья
23.1% (30)
Марсель
70% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
49.2% (64)
1:1 Ничья
16.9% (22)
0:1 Марсель
14.6% (19)
2:2 Ничья
4.6% (6)
2:1 Сент-Этьен
3.8% (5)
1:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
1:3 Марсель
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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