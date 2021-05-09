Франция: Лига 1 2020-2021
Сент-Этьен
1:0
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Марсель
1:0
43' ГолНорден Арно
63' Желтая карточкаТовен Флорьян
67' Желтая карточкаБалерди Леонардо
76' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
85' Желтая карточкаАльваро Гонсалес II
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
18
Норден
Арно
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
43'
1:0
63'
67'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|7 (3)
|0.19
|2.
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.19
|3.
|Амума Ромен
|6
|0.17
|4.
|Норден Арно
|4
|0.11
|5.
|Камара Махди
|3
|0.08
|6.
|Аби Шарль
|3
|0.08
|7.
|Мукуди Ароль
|3
|0.08
|8.
|Аушиш Адиль
|2
|0.06
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0.06
|10.
|Неу Иван
|1
|0.03
|11.
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|12.
|Масон Иван
|1
|0.03
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Будебуз Риад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.22
|2.
|Пайе Димитри
|7
|0.19
|3.
|Бенедетто Дарио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Милик Аркадиуш
|5 (1)
|0.14
|5.
|Жермен Валер
|3
|0.08
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.06
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.06
|8.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.06
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|10.
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|11.
|Лирола Поль
|2
|0.06
|12.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|13.
|Гуйе Пап
|2
|0.06
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|15.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|16.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|17.
|Перрен Люка
|1
|0.03
|18.
|Энрике Луис III
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|20.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|21.
|Сакаи Хироки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|8
|0
|2.
|Буанга Денис
|7
|0
|3.
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|6
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|6.
|Хазри Вахби
|4
|1
|7.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|8.
|Амума Ромен
|5
|0
|9.
|Камара Махди
|4
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Риад
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Юссуф Зейду
|2
|0
|14.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|15.
|Масон Иван
|2
|0
|16.
|Мулен Жесси
|1
|0
|17.
|Модест Антони
|1
|0
|18.
|Сильва Габриэль
|1
|0
|19.
|Трауко Мигель
|1
|0
|20.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|21.
|Норден Арно
|1
|0
|22.
|Аби Шарль
|1
|0
|23.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|24.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|25.
|Габар Баптист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|2.
|Гуйе Пап
|10
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|5.
|Балерди Леонардо
|6
|1
|6.
|Ронжье Валентин
|7
|0
|7.
|Пайе Димитри
|3
|2
|8.
|Камара Бубакар
|6
|0
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Товен Флорьян
|5
|0
|11.
|Амави Жордан
|3
|1
|12.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Лирола Поль
|2
|0
|18.
|Манданда Стив
|1
|0
|19.
|Жермен Валер
|1
|0
|20.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|21.
|Лопес Максим
|1
|0
|22.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|23.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|15% (6)
|22.5% (9)
|10% (4)
|15% (6)
|20% (8)
|17.5% (7)
|Марсель
|12.24% (6)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо
Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +7 =6 -7Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|36
|22
|6
|8
|73 - 41
|72
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|36
|9
|16
|11
|41 - 43
|43
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|15 - 18
|21
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|32 - 21
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Марсель
Исход игры
Сент-Этьен
6.9% (9)
Ничья
23.1% (30)
Марсель
70% (91)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
49.2% (64)
1:1 Ничья
16.9% (22)
0:1 Марсель
14.6% (19)
2:2 Ничья
4.6% (6)
2:1 Сент-Этьен
3.8% (5)
1:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
1:3 Марсель
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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