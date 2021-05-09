  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2020-2021

Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Ренн
0:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
ПСЖ
0'
45' Желтая карточка
Агер Наиф
0:1
45' Пенальти
Неймар
57' Желтая карточка
Эррера Андер
64'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
33
Угочукву
Лесли
14
Буриго
Бенжамен
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
23
Дракслер
Юлиан
18
Кин
Мойзе
Ренн
4-4-2
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

45'
Агер Наиф
 
45'
0:1
Неймар
55'
 
Диалло Абду
Кюрзава Левен
57'
 
Эррера Андер
62'
Гренье Клеман
Угочукву Лесли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 9 (1) 0.25
2. Гирасси Серу 8 (1) 0.22
3. Буриго Бенжамен 5 0.14
4. Гренье Клеман 4 (1) 0.11
5. Да Сильва Дамьен 4 0.11
6. Эну Адриен 4 0.11
7. Агер Наиф 3 0.08
8. Докю Жереми 2 0.06
9. Тэт Флавьен 1 0.03
10. Трюффер Адриен 1 0.03
11. Рафинья Диас 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
14. Траоре Амари 1 0.03
15. Ньянг М'Байе 1 0.03
16. Ньямси Жерзино 1 0.03
17. Дель Кастильо Ромен 0 0
18. Мауасса Фет 0 0
19. Далберт Эстеван 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 25 (6) 0.69
2. Кин Мойзе 12 0.33
3. Неймар 8 (4) 0.22
4. Икарди Мауро 7 (1) 0.19
5. Сарабия Пабло 6 0.17
6. Ди Мария Анхель 5 0.14
7. Дракслер Юлиан 4 0.11
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Маркиньос Маркос 2 0.06
11. Данилу Перейра 2 0.06
12. Эррера Андер 1 0.03
13. Паредес Леандро 1 0.03
14. Дагба Колин 1 0.03
15. Кюрзава Левен 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 8 1
2. Да Сильва Дамьен 7 0
3. Буриго Бенжамен 7 0
4. Камавинга Эдуардо 6 0
5. Тэт Флавьен 5 0
6. Агер Наиф 5 0
7. Терье Мартен 3 1
8. Траоре Амари 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Далберт Эстеван 3 0
14. Трюффер Адриен 3 0
15. Докю Жереми 1 1
16. Сален Ромен 2 0
17. Ньямси Жерзино 2 0
18. Боэ Саша 0 1
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Гомис Альфред 1 0
21. Эну Адриен 1 0
22. Дель Кастильо Ромен 1 0
23. Соппи Брэндон 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Верратти Марко 7 0
4. Кимпембе Преснел 6 0
5. Кюрзава Левен 4 1
6. Диалло Абду 2 2
7. Эррера Андер 5 0
8. Мбаппе Килиан 5 0
9. Кин Мойзе 4 0
10. Гуэйе Идрисса 3 0
11. Дракслер Юлиан 3 0
12. Данилу Перейра 3 0
13. Керер Тило 3 0
14. Дагба Колин 3 0
15. Сарабия Пабло 2 0
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Бернат Хуан 2 0
18. Маркиньос Маркос 2 0
19. Ди Мария Анхель 1 0
20. Флоренци Алессандро 1 0
21. Икарди Мауро 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 8.51% (4) 17.02% (8) 12.77% (6) 10.64% (5) 21.28% (10) 29.79% (14)
 ПСЖ 10.13% (8) 17.72% (14) 17.72% (14) 13.92% (11) 12.66% (10) 27.85% (22)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант
Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ
ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ренн Суперкубок Ренн 2:2 ПСЖ Кубок
ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ 1:0 Заявка 36 25 3 8 80 - 27 78
3. Монако Заявка 36 23 5 8 74 - 41 74
4. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн 0:1 Заявка 36 15 9 12 48 - 38 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс Заявка 36 9 15 12 41 - 44 42
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ 1:0 Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 21 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ 1:0 Заявка 18 13 2 3 40 - 13 41
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн 0:1 Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Обступили хозяева штрафную соперника. Но "ПСЖ" держится вполне уверенно.
  • Угловой
    64'
    Угловой у ворот "ПСЖ", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Замена
    63'
    Первая замена у "Ренна". Угочукву уступает место Гренье.
  • Фол, нарушение
    62'
    Терье фолит на половине поля "ПСЖ". Прав арбитр.
  • Офсайд
    61'
    Офсайд у Неймара. Получая мяч на линии штрафной не заметил, как попал в ловушку.
  • 60'
    Ощущение, что немного устали нападающие "Ренна". Не пора ли Женезио прибегнуть к заменам?
  • 59'
    Брюно Женезио задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника.
  • 58'
    Навязывают борьбу футболисты Маурисио Почеттино на чужой половине сопернику. "Ренн" же при возможности старается провести быстрый выпад, чтобы поймать в свободных зонах защиту противника.
  • Желтая карточка
    57'
    Эррера нарушает правила в середине поля на карточку жёлтого цвета.
  • Опасный момент
    57'
    Дракслер имел возможность сейчас сделать счет 0:2, однако мяч после его удара с 12 метров прошёл рядом со штангой.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "ПСЖ". Диалло заменил Кюрзаву, который минутами ранее получил повреждение.
  • Фол, нарушение
    56'
    Амари Траоре нарушает правила в атаке.
  • Угловой
    55'
    "Ренн" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.
  • Угловой
    54'
    Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    53'
    Атака "Ренна" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • Фол, нарушение
    52'
    Неймар нарушает правила в атаке. Рудди Буке всё видел.
  • 51'
    Спокойная игра, без особых страстей, но любой даже полумомент должен завести коллективы. Продолжаем поджидать.
  • 50'
    Интересное начало второго тайма, пока гости всем составом на своей половине поля, спокойно встречают хозяев.
  • 49'
    Подача Тэта в штрафную "ПСЖ", но защитники без проблем справляются.
  • Опасный момент
    48'
    Докю вбежал с мячом в штрафную с правого фланга и нанес удар по воротам Наваса. Кейлор в полном порядке.
  • Фол, нарушение
    47'
    Амари Траоре получил по ногам в середине поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм на "Роазон Парк" только что стартовал.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И вот теперь Рудди Буке отправляет команды в раздевалку. Перерыв!
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Неймар!!!
    Бразилец не промахивается с точки. Мяч отправлен точно в нижний угол.
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтая карточка виновному. Неймар подходит к точке.
  • Пенальти!
    45'
    Да, после просмотра судья указывает на точку. Агер был не прав.
  • Видеоповтор
    45'
    Рудди Буке побежал смотреть телевизор. Возможно, там было нарушение, а значит - это пенальти!
  • Травма, повреждение
    45'
    Ди Мария прострелил в штрафную, где дежурил Кюрзава. Он пробил по воротам, но ценой собственного повреждения. Мяч улетел на трибуны. Пауза в нашей игре.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту судья добавил.
  • Офсайд
    45'
    Атака "Ренна" правым флангом прервана свистком арбитра из-за офсайда Докю.
  • 45'
    Мне кажется, сейчас никому не хочется, чтобы арбитр добавлял много времени. Одна минута всех устроит.
  • 44'
    Неймар пробил по воротам с линии штрафной. Переложил он мяч под левую ногу, а затем отправил сферу на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    43'
    А вот сейчас уже фол зафиксирован на половине поля столичного коллектива. Нарушение правил в атаке со стороны "Ренна".
  • Судья
    42'
    Неймар вбежал в штрафную, после сместился к вратарской и упал в борьбе с вратарем. Судья на такое внимание не обратил.
  • 41'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "ПСЖ", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Угловой
    40'
    "Ренн" зарабатывает угловой, но Навас справился с ударом Да Сильвы, который пробил очень уж слабо.
  • 39'
    Опасная атака парижан пришла с правого фланга, только вот Дагба не смог записать голевую передачу на Кина, так как упустил мяч за пределы поля. Нападающий забил, но такие голы не засчитываются.
  • Угловой
    38'
    "Ренн" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 37'
    Создается ощущение, что команды уже готовятся к перерыву, скорости совсем упали.
  • 36'
    "Ренн" теперь мячом завладел, но для дивидендов в атаке против такого соперника придется еще очень сильно потрудиться.
  • 35'
    Как же много ошибок совершают и те, и другие. И все ошибки происходят непосредственно перед штрафными площадями, а не в центре поля, например. Но только футболисты воспользоваться ошибками совсем не в состоянии.
  • 34'
    "ПСЖ" продолжает владеть мячом, не особо приближаясь к воротам соперника. Гроссмейстерская партия.
  • 33'
    Попытались игроки "ПСЖ" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 32'
    Очень плотно обороняется "ПСЖ", трио полузащитников постоянно в движении, не дают оппонентам водить мяч туда-обратно. Да и нападающие не спят - все прессингуют.
  • 31'
    Игра без центра поля пошла у нас. Мяч быстро перемещается от одной штрафной до другой. 
  • 30'
    Возникла пауза. Совещание было в комнате ВАР, после обсуждений главный арбитр не изменил своё первоначальное решение. Это офсайд.
  • Офсайд
    29'
    Перехват у "Ренна", следует быстрая атака. С первым ударом Тэта Навас справился, а вот с добиванием Гирасси уже нет. Но судьи фиксируют офсайд.
  • Фол, нарушение
    28'
    Гирасси нарушает правила у центральной линии поля.
  • Угловой
    27'
    "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Маркиньос пробил мимо.
  • 26'
    "ПСЖ" опять забирает мяч под свой контроль. "Ренн" вынужден забыть об атаках.
  • Опасный момент
    25'
    Ди Мария нашел возможность для удара с линии штрафной. Мяч низом в ближний угол направился, однако Гомис был против гола.
  • 24'
    Ничего интересного больше не происходит, ощущение, что команды заново присматриваются друг к другу.
  • Угловой
    23'
    Еще один угловой у ворот "Ренна", мяч летит на ближнюю штангу, а там опять Гомис.
  • Угловой
    22'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла. Гомис спокойно прервал передачу Неймара.
  • 21'
    Обошлось без вмешательства врачей. Бразилец негодует и что-то высказывает арбитру.
  • Травма, повреждение
    21'
    Держится за правую ногу Неймар, получил он повреждение в борьбе с Буриго.
  • 20'
    Пытается "ПСЖ" дожать соперника здесь и сейчас. Следует очередной заброс в направлении Неймара, но всё читаемо было.
  • Офсайд
    19'
    Ди Мария оказался в офсайде сейчас. Игра прервана свистком арбитра.
  • 18'
    "Ренн" начинает понемногу теряться, опасная срезка приводит к невынужденной потере мяча.
  • Опасный момент
    17'
    Пришло время Гомиса спасать. Отбивает он сильный удар Эрреры с линии штрафной.
  • 16'
    Мауасса переоценил свои возможности и отправил мяч к угловому флажку. Смешная попытка забить гол. Удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    15'
    А вот и Кимпембе грубо играет у своей штрафной. Тэт пострадал. До ворот около 27 метров.
  • 14'
    И преимущество за столичной командой, 68 против 32, именно такой процент по владению мячом. Правда, ударов в створ у "ПСЖ" пока не было, но создается впечатление, что уже скоро они появятся.
  • 13'
    Ответ "Ренна" завершается дальним ударом Докю. Навас спокойно стоял по центру и поймал мяч.
  • Опасный момент
    12'
    Эррера получает пас от Кюрзавы и сразу же бьёт с 11 метров в нижний угол. Мяч просвистел рядом со штангой.
  • 11'
    "ПСЖ" к этой минуте владеет территориальным преимуществом, но до опасных моментов дело пока не доходит.
  • 10'
    Очередной заброс в штрафную "Ренна", но там все игроки стоят спиной к воротам, а в таком положении что-то сложно изобрести в атаке.
  • 9'
    Вот уже и Неймар не смог обработать мяч у правого края вратарской, а ведь ситуация могла стать голевой.
  • 8'
    С фланга на фланг бегают игроки из Парижа, но проникнуть в штрафную им так и не удается, навесы не обостряют. В легкой растерянности "ПСЖ".
  • Фол, нарушение
    7'
    Дракслеру досталось по ногам у центральной линии поля. Рудди Буке фиксирует фол.
  • 6'
    Кюрзава пробежал с мячом по левому флангу, а затем отправил его в штрафную на Кина, который смог пробить, только вот попасть точно в цель не удалось. Игровой снаряд улетает на пустые трибуны.
  • 5'
    А вот гости ответили неплохой атакой, в которой поучаствовали сразу пять футболистов, они организовали серию рикошетов на линии штрафной, но в итоге защитник мяч выбил.
  • 4'
    Не дает "Ренн" сопернику свободно выйти из обороны после вбрасывания мяча из аута. Заряжены хозяева сегодня на победу.
  • Опасный момент
    3'
    Гирасси получил мяч на левом краю штрафной, убрал на замахе Маркиньоса, после чего пробил в ближний угол. Мяч попадает в сетку, но с внешней стороны. Хорошее начало!
  • 3'
    "Ренн" получает мяч и сразу же, без долгих раздумий, забрасывает его в атаку.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Рудди Буке. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Эррера на правом фланге атаки.
  • 1'
    "Ренн" проводит матч в комплекте формы чёрного цвета, в белой футболисты "ПСЖ".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! С центра поля начали гости.
  • Второй тайм
  • Угловой
    63'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 63'
    Эррера Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Докю Жереми из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 62'
    Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Гренье Клеман
  • 61'
    Контроль мяча: Ренн: 42%, ПСЖ: 58%.
  • 61'
    Кин Мойзе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 61'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Данилу Перейра
  • 60'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    59'
    Неймар из команды ПСЖ в офсайде
  • 59'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 58'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Дагба Колин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    57'
    Эррера Андер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Безумный фол. Эррера Андер грубо играет против соперника. Пострадал Лесли Угочукву
  • 56'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 56'
    Контроль мяча: Ренн: 43%, ПСЖ: 57%.
  • 56'
    ШАНС! Дракслер Юлиан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 56'
    Отличные скиллы показывает Дракслер Юлиан, обводя своих соперников
  • 56'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 56'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 55'
    Кюрзава Левен получил травму и заменен. Диалло Абду выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 55'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 54'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    54'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кюрзава Левен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Кимпембе Преснел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 53'
    Докю Жереми из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 53'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 53'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Данилу Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 52'
    Мауасса Фет нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Неймар из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 51'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 51'
    Докю Жереми из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 40%, ПСЖ: 60%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 50'
    Тэт Флавьен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 49'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 48'
    Тэт Флавьен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Докю Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Кин Мойзе из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Команда ПСЖ играла лучше в этом тайме.
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Контроль мяча: Ренн: 39%, ПСЖ: 61%.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Неймар из команды ПСЖ забивает с точки!
  • Травма, повреждение
    50'
    Кюрзава Левен возвращается на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 42%, ПСЖ: 58%.
  • Желтая карточка
    50'
    Агер Наиф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    49'
    ПЕНАЛЬТИ - Агер Наиф из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кюрзава Левен.
  • 49'
    После проверки VAR судья изменил решение - ПСЖ пробьет пенальти!
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кюрзава Левен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    46'
    Кюрзава Левен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 46'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 46'
    Ди Мария Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 42%, ПСЖ: 58%.
  • Офсайд
    45'
    Докю Жереми из команды Ренн в офсайде
  • 44'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 43'
    Неймар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья свистит. Терье Мартен атаковал сзади соперника. Это Эррера Андер заработал своей команде штрафной
  • 42'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гомис Альфред из команды Ренн.
  • 42'
    Отличные скиллы показывает Неймар, обводя своих соперников
  • 41'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 40'
    Да Сильва Дамьен нанес удар головой, но Навас Кейлор спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    40'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 39'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 39'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 38'
    Лесли Угочукву из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 38'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    37'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 37'
    Эррера Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Докю Жереми из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 36'
    Опасность предотвращена - Данилу Перейра из команды ПСЖ вступил в отбор удачно
  • 35'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 35'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Дагба Колин из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Неймар из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: Ренн: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    29'
    Гирасси Серу из команды Ренн в офсайде
  • 29'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 29'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 29'
    Тэт Флавьен нанес удар, мяч был парирован, но Навас Кейлор не удержал его в руках.
  • 29'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Докю Жереми, обводя своих соперников
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    28'
    Докю Жереми наказан за толчок Эррера Андер
  • 28'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Шанс! Маркиньос Маркос из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    27'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 26'
    Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Неймар из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ делает передачу одноклубнику.
  • 26'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 45%, ПСЖ: 55%.
  • 24'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Дагба Колин из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Ди Мария Анхель нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
  • 24'
    Маркиньос Маркос из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 23'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    23'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 23'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Гирасси Серу из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 21'
    Неймар пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
  • Угловой
    21'
    Неймар из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 21'
    Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Дагба Колин из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 45%, ПСЖ: 55%.
  • Офсайд
    19'
    Дагба Колин из команды ПСЖ в офсайде
  • 18'
    Дагба Колин из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 17'
    Как он промахнулся? Неймар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 17'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 17'
    ПСЖ имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Эррера Андер нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
  • 17'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 17'
    Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Неймар из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 15'
    Мауасса Фет решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 45%, ПСЖ: 55%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Кимпембе Преснел грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
  • 14'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Дагба Колин из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Докю Жереми пробует нанести удар издали, но Навас Кейлор держит все под контролем
  • 12'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 11'
    Как он промахнулся? Эррера Андер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 11'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 37%, ПСЖ: 63%.
  • 10'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Эррера Андер из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 8'
    Неймар из команды ПСЖ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 8'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 7'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Траоре Амари из команды Ренн играет слишком грубо. Дракслер Юлиан оказался на газоне.
  • 6'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    [player1] нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 6'
    Плохо сыграл Мауасса Фет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 6'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 50%, ПСЖ: 50%.
  • 4'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 4'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 3'
    Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Гирасси Серу, обводя своих соперников
  • 2'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    1'
    Безумный фол. Эррера Андер грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ренн 0:1 ПСЖ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ренн 0:1 ПСЖ

Исход игры
Ренн
2.2% (3)
Ничья
0.7% (1)
ПСЖ
97.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
74.81% (101)
Меньше
25.19% (34)
Обе команды забьют
Да
74.07% (100)
Нет
25.93% (35)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
52.6% (72)
0:2 ПСЖ
16.8% (23)
1:3 ПСЖ
15.3% (21)
0:1 ПСЖ
7.3% (10)
2:1 Ренн
2.2% (3)
0:3 ПСЖ
1.5% (2)
1:4 ПСЖ
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 