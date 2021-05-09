Офсайд у Неймара. Получая мяч на линии штрафной не заметил, как попал в ловушку.

Угловой у ворот "ПСЖ", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

Второй тайм на "Роазон Парк" только что стартовал.

Докю вбежал с мячом в штрафную с правого фланга и нанес удар по воротам Наваса. Кейлор в полном порядке.

Подача Тэта в штрафную "ПСЖ", но защитники без проблем справляются.

Интересное начало второго тайма, пока гости всем составом на своей половине поля, спокойно встречают хозяев.

Спокойная игра, без особых страстей, но любой даже полумомент должен завести коллективы. Продолжаем поджидать.

Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

"Ренн" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.

Дракслер имел возможность сейчас сделать счет 0:2, однако мяч после его удара с 12 метров прошёл рядом со штангой.

Навязывают борьбу футболисты Маурисио Почеттино на чужой половине сопернику. "Ренн" же при возможности старается провести быстрый выпад, чтобы поймать в свободных зонах защиту противника.

Ощущение, что немного устали нападающие "Ренна". Не пора ли Женезио прибегнуть к заменам?

Первый тайм

— И вот теперь Рудди Буке отправляет команды в раздевалку. Перерыв!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Неймар!!!

Бразилец не промахивается с точки. Мяч отправлен точно в нижний угол.

45' Жёлтая карточка виновному. Неймар подходит к точке.

45' Да, после просмотра судья указывает на точку. Агер был не прав.

45' Рудди Буке побежал смотреть телевизор. Возможно, там было нарушение, а значит - это пенальти!

45' Ди Мария прострелил в штрафную, где дежурил Кюрзава. Он пробил по воротам, но ценой собственного повреждения. Мяч улетел на трибуны. Пауза в нашей игре.

45' 1 минуту судья добавил.

45' Атака "Ренна" правым флангом прервана свистком арбитра из-за офсайда Докю.

45' Мне кажется, сейчас никому не хочется, чтобы арбитр добавлял много времени. Одна минута всех устроит.

44' Неймар пробил по воротам с линии штрафной. Переложил он мяч под левую ногу, а затем отправил сферу на пустые трибуны.

43' А вот сейчас уже фол зафиксирован на половине поля столичного коллектива. Нарушение правил в атаке со стороны "Ренна".

42' Неймар вбежал в штрафную, после сместился к вратарской и упал в борьбе с вратарем. Судья на такое внимание не обратил.

41' На своей половине поля контролируют мяч игроки "ПСЖ", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

40' "Ренн" зарабатывает угловой, но Навас справился с ударом Да Сильвы, который пробил очень уж слабо.

39' Опасная атака парижан пришла с правого фланга, только вот Дагба не смог записать голевую передачу на Кина, так как упустил мяч за пределы поля. Нападающий забил, но такие голы не засчитываются.

38' "Ренн" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

37' Создается ощущение, что команды уже готовятся к перерыву, скорости совсем упали.

36' "Ренн" теперь мячом завладел, но для дивидендов в атаке против такого соперника придется еще очень сильно потрудиться.

35' Как же много ошибок совершают и те, и другие. И все ошибки происходят непосредственно перед штрафными площадями, а не в центре поля, например. Но только футболисты воспользоваться ошибками совсем не в состоянии.

34' "ПСЖ" продолжает владеть мячом, не особо приближаясь к воротам соперника. Гроссмейстерская партия.

33' Попытались игроки "ПСЖ" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

32' Очень плотно обороняется "ПСЖ", трио полузащитников постоянно в движении, не дают оппонентам водить мяч туда-обратно. Да и нападающие не спят - все прессингуют.

31' Игра без центра поля пошла у нас. Мяч быстро перемещается от одной штрафной до другой.

30' Возникла пауза. Совещание было в комнате ВАР, после обсуждений главный арбитр не изменил своё первоначальное решение. Это офсайд.

29' Перехват у "Ренна", следует быстрая атака. С первым ударом Тэта Навас справился, а вот с добиванием Гирасси уже нет. Но судьи фиксируют офсайд.

28' Гирасси нарушает правила у центральной линии поля.

27' "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Маркиньос пробил мимо.

26' "ПСЖ" опять забирает мяч под свой контроль. "Ренн" вынужден забыть об атаках.

25' Ди Мария нашел возможность для удара с линии штрафной. Мяч низом в ближний угол направился, однако Гомис был против гола.

24' Ничего интересного больше не происходит, ощущение, что команды заново присматриваются друг к другу.

23' Еще один угловой у ворот "Ренна", мяч летит на ближнюю штангу, а там опять Гомис.

22' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла. Гомис спокойно прервал передачу Неймара.

21' Обошлось без вмешательства врачей. Бразилец негодует и что-то высказывает арбитру.

21' Держится за правую ногу Неймар, получил он повреждение в борьбе с Буриго.

20' Пытается "ПСЖ" дожать соперника здесь и сейчас. Следует очередной заброс в направлении Неймара, но всё читаемо было.

19' Ди Мария оказался в офсайде сейчас. Игра прервана свистком арбитра.

18' "Ренн" начинает понемногу теряться, опасная срезка приводит к невынужденной потере мяча.

17' Пришло время Гомиса спасать. Отбивает он сильный удар Эрреры с линии штрафной.

16' Мауасса переоценил свои возможности и отправил мяч к угловому флажку. Смешная попытка забить гол. Удар от ворот.

15' А вот и Кимпембе грубо играет у своей штрафной. Тэт пострадал. До ворот около 27 метров.

14' И преимущество за столичной командой, 68 против 32, именно такой процент по владению мячом. Правда, ударов в створ у "ПСЖ" пока не было, но создается впечатление, что уже скоро они появятся.

13' Ответ "Ренна" завершается дальним ударом Докю. Навас спокойно стоял по центру и поймал мяч.

12' Эррера получает пас от Кюрзавы и сразу же бьёт с 11 метров в нижний угол. Мяч просвистел рядом со штангой.

11' "ПСЖ" к этой минуте владеет территориальным преимуществом, но до опасных моментов дело пока не доходит.

10' Очередной заброс в штрафную "Ренна", но там все игроки стоят спиной к воротам, а в таком положении что-то сложно изобрести в атаке.

9' Вот уже и Неймар не смог обработать мяч у правого края вратарской, а ведь ситуация могла стать голевой.

8' С фланга на фланг бегают игроки из Парижа, но проникнуть в штрафную им так и не удается, навесы не обостряют. В легкой растерянности "ПСЖ".

7' Дракслеру досталось по ногам у центральной линии поля. Рудди Буке фиксирует фол.

6' Кюрзава пробежал с мячом по левому флангу, а затем отправил его в штрафную на Кина, который смог пробить, только вот попасть точно в цель не удалось. Игровой снаряд улетает на пустые трибуны.

5' А вот гости ответили неплохой атакой, в которой поучаствовали сразу пять футболистов, они организовали серию рикошетов на линии штрафной, но в итоге защитник мяч выбил.

4' Не дает "Ренн" сопернику свободно выйти из обороны после вбрасывания мяча из аута. Заряжены хозяева сегодня на победу.

3' Гирасси получил мяч на левом краю штрафной, убрал на замахе Маркиньоса, после чего пробил в ближний угол. Мяч попадает в сетку, но с внешней стороны. Хорошее начало!

3' "Ренн" получает мяч и сразу же, без долгих раздумий, забрасывает его в атаку.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Рудди Буке. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Эррера на правом фланге атаки.

1' "Ренн" проводит матч в комплекте формы чёрного цвета, в белой футболисты "ПСЖ".