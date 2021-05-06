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ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 9 (1) 0.26
2. Гирасси Серу 8 (1) 0.23
3. Буриго Бенжамен 5 0.14
4. Гренье Клеман 4 (1) 0.11
5. Да Сильва Дамьен 4 0.11
6. Эну Адриен 4 0.11
7. Агер Наиф 3 0.09
8. Докю Жереми 2 0.06
9. Тэт Флавьен 1 0.03
10. Трюффер Адриен 1 0.03
11. Рафинья Диас 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
14. Траоре Амари 1 0.03
15. Ньянг М'Байе 1 0.03
16. Ньямси Жерзино 1 0.03
17. Дель Кастильо Ромен 0 0
18. Мауасса Фет 0 0
19. Далберт Эстеван 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 25 (6) 0.71
2. Кин Мойзе 12 0.34
3. Икарди Мауро 7 (1) 0.2
4. Неймар 7 (3) 0.2
5. Сарабия Пабло 6 0.17
6. Ди Мария Анхель 5 0.14
7. Дракслер Юлиан 4 0.11
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Маркиньос Маркос 2 0.06
11. Данилу Перейра 2 0.06
12. Эррера Андер 1 0.03
13. Паредес Леандро 1 0.03
14. Дагба Колин 1 0.03
15. Кюрзава Левен 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 8 1
2. Да Сильва Дамьен 7 0
3. Буриго Бенжамен 7 0
4. Камавинга Эдуардо 6 0
5. Тэт Флавьен 5 0
6. Терье Мартен 3 1
7. Траоре Амари 4 0
8. Агер Наиф 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Далберт Эстеван 3 0
14. Трюффер Адриен 3 0
15. Докю Жереми 1 1
16. Сален Ромен 2 0
17. Ньямси Жерзино 2 0
18. Боэ Саша 0 1
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Гомис Альфред 1 0
21. Эну Адриен 1 0
22. Дель Кастильо Ромен 1 0
23. Соппи Брэндон 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Верратти Марко 7 0
4. Кимпембе Преснел 6 0
5. Кюрзава Левен 4 1
6. Диалло Абду 2 2
7. Мбаппе Килиан 5 0
8. Эррера Андер 4 0
9. Кин Мойзе 4 0
10. Гуэйе Идрисса 3 0
11. Дракслер Юлиан 3 0
12. Данилу Перейра 3 0
13. Керер Тило 3 0
14. Дагба Колин 3 0
15. Сарабия Пабло 2 0
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Бернат Хуан 2 0
18. Маркиньос Маркос 2 0
19. Ди Мария Анхель 1 0
20. Флоренци Алессандро 1 0
21. Икарди Мауро 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 8.51% (4) 17.02% (8) 12.77% (6) 10.64% (5) 21.28% (10) 29.79% (14)
 ПСЖ 10.13% (8) 17.72% (14) 17.72% (14) 13.92% (11) 12.66% (10) 27.85% (22)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант
Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ
ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ренн Суперкубок Ренн 2:2 ПСЖ Кубок
ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 35 22 5 8 73 - 41 71
4. Лион Заявка 35 20 10 5 70 - 37 70
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 16 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ренн 0% (0)
    X 4.9% (2)
    ПСЖ 95.1% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    ПСЖ
    5.45
    4.26
    1.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ

    Исход игры
    Ренн
    0% (0)
    Ничья
    4.9% (2)
    ПСЖ
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    43.9% (18)
    0:2 ПСЖ
    26.8% (11)
    1:3 ПСЖ
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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