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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Анже
3:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
1:0
7' Гол
Фюльжени Анжело
2:0
50' Гол в свои ворота
Альягбе Сатурнин
3:0
89' Гол
Дьони Лои
90'+1
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромейн
15
Капель
Пьеррик
22
Тиуб
Сада
18
Амаду
Ибраим
5
Мангани
Тома
28
Эль-Мелали
Фарид
19
Баокен
Стефан
10
Фюльжени
Анжело
16
Альягбе
Сатурнин
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
14
Мари
Жордан
8
Эбимбе
Эрик
29
Добре
Михай
17
Бальде
Мама
7
Саммаритано
Фредерик
Анже
4-4-2
Дижон
4-3-3

Ход матча

7'
Фюльжени Анжело
(Баокен Стефан)
1:0
14'
Бобишон Антонен
Амаду Ибраим
 
50'
Альягбе Сатурнин
2:0
66'
 
Камара Абубакар
Добре Михай
70'
Кабо Джимми
Эль-Мелали Фарид
 
70'
Перейра-Лаже Матиаш
Фюльжени Анжело
 
70'
Дьони Лои
Баокен Стефан
 
70'
 
Загре Артур
Мари Жордан
71'
 
Шуиар Мунир
Саммаритано Фредерик
83'
 
Конате Мусса
Бальде Мама
85'
Чо Мохамед-Али
Тиуб Сада
 
89'
Дьони Лои
(Перейра-Лаже Матиаш)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжени Анжело 6 (1) 0.17
2. Баокен Стефан 6 0.17
3. Дьони Лои 5 (1) 0.14
4. Траоре Исмаэль 3 0.08
5. Капель Пьеррик 3 0.08
6. Мангани Тома 3 (3) 0.08
7. Перейра-Лаже Матиаш 3 0.08
8. Томас Ромейн 3 0.08
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 7 0.19
2. Конате Мусса 5 (1) 0.14
3. Манга Экеле 2 0.06
4. Кулибали Сену 2 0.06
5. Музинга Нгонда 2 0.06
6. Бензия Яссин 2 (2) 0.06
7. Ассале Рожер 1 0.03
8. Эбимбе Эрик 1 0.03
9. Шафик Фуад 1 0.03
10. Шедлер Орельен 1 0.03
11. Целина Берсант 0 0
12. Саммаритано Фредерик 0 0
13. Шуиар Мунир 0 0
14. Ндонг Ибраим 0 0
15. Боэ Саша 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибраим 6 0
3. Кулибали Лассана 4 1
4. Томас Ромейн 3 1
5. Мансо Венсан 4 0
6. Баокен Стефан 4 0
7. Фюльжени Анжело 4 0
8. Перейра-Лаже Матиаш 4 0
9. Мангани Тома 3 0
10. Павлович Матео 3 0
11. Траоре Исмаэль 3 0
12. Буфаль Софьян 3 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капель Пьеррик 2 0
15. Дьони Лои 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энцо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Ульд Халед Зинедин 1 0
22. Чо Мохамед-Али 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Целина Берсант 5 1
3. Кулибали Сену 5 1
4. Саммаритано Фредерик 4 1
5. Шафик Фуад 5 0
6. Шейх Пап 5 0
7. Шуиар Мунир 5 0
8. Панзо Джонатан 5 0
9. Эбимбе Эрик 5 0
10. Музинга Нгонда 5 0
11. Лаутоа Веслей 4 0
12. Конате Мусса 4 0
13. Бальде Мама 4 0
14. Камара Абубакар 1 1
15. Манга Экеле 2 0
16. Альягбе Сатурнин 2 0
17. Ассале Рожер 0 1
18. Бензия Яссин 1 0
19. Мари Жордан 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 22.22% (8) 22.22% (8) 16.67% (6) 16.67% (6) 2.78% (1) 19.44% (7)
 Дижон 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн
Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ
Дижон Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Дижон 1:5 Метц Ренн 5:1 Дижон Дижон 2:0 Ницца Монако 3:0 Дижон
Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон

Последние игры между собой

Анже: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Дижон 0:1 Анже Лига 1 Анже 2:0 Дижон Лига 1 Анже 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Анже Лига 1
Дижон 2:1 Анже Лига 1 Анже 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако 0:0 Заявка 36 22 6 8 73 - 41 72
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс 0:0 Заявка 36 9 16 11 41 - 43 43
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
14. Реймс 0:0 Заявка 18 4 9 5 15 - 18 21
15. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако 0:0 Заявка 18 11 1 6 32 - 21 34
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс 0:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Анже 80.8% (105)
X 15.4% (20)
Дижон 3.8% (5)
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Прогнозы на матч Анже 3:0 Дижон

Исход игры
Анже
80.8% (105)
Ничья
15.4% (20)
Дижон
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.26% (30)
Меньше
76.74% (99)
Обе команды забьют
Да
34.88% (45)
Нет
65.12% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
42.3% (55)
2:1 Анже
16.9% (22)
2:0 Анже
16.2% (21)
1:1 Ничья
13.1% (17)
3:1 Анже
3.1% (4)
0:1 Дижон
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:0 Анже
1.5% (2)
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