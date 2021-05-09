Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Анже играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Дижон

31' Фюльжени Анжело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Эбимбе Эрик из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Удар от ворот произведет Анже

25' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

22' Удар от ворот произведет Анже

21' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Панзо Джонатан из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

17' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Ибраим получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Амаду Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Анже

11' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Альягбе Сатурнин взял и забрал мяч на выходе

9' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Фюльжени Анжело изменил счет на табло!

7' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Анже

1' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля