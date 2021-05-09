Франция: Лига 1 2020-2021
Анже
3:0
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Дижон
1:0
7' ГолФюльжени Анжело
2:0
50' Гол в свои воротаАльягбе Сатурнин
3:0
89' ГолДьони Лои
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
22
Тиуб
Сада
18
Амаду
Ибраим
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
14
Мари
Жордан
29
Добре
Михай
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
-
18 Амаду ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Муанга КевинЗащитник
-
37 Фалоу УссамаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Добре МихайНападающий
-
17 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
50'
2:0
89'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжени Анжело
|6 (1)
|0.17
|2.
|Баокен Стефан
|6
|0.17
|3.
|Дьони Лои
|5 (1)
|0.14
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.08
|5.
|Капель Пьеррик
|3
|0.08
|6.
|Мангани Тома
|3 (3)
|0.08
|7.
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.08
|8.
|Томас Ромейн
|3
|0.08
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|7
|0.19
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.14
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.06
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.06
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.06
|6.
|Бензия Яссин
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|8.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|9.
|Шафик Фуад
|1
|0.03
|10.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|11.
|Целина Берсант
|0
|0
|12.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|13.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|14.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|15.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибраим
|6
|0
|3.
|Кулибали Лассана
|4
|1
|4.
|Томас Ромейн
|3
|1
|5.
|Мансо Венсан
|4
|0
|6.
|Баокен Стефан
|4
|0
|7.
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|8.
|Перейра-Лаже Матиаш
|4
|0
|9.
|Мангани Тома
|3
|0
|10.
|Павлович Матео
|3
|0
|11.
|Траоре Исмаэль
|3
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Капель Пьеррик
|2
|0
|15.
|Дьони Лои
|2
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энцо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|22.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|7
|0
|2.
|Целина Берсант
|5
|1
|3.
|Кулибали Сену
|5
|1
|4.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|5.
|Шафик Фуад
|5
|0
|6.
|Шейх Пап
|5
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|8.
|Панзо Джонатан
|5
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|10.
|Музинга Нгонда
|5
|0
|11.
|Лаутоа Веслей
|4
|0
|12.
|Конате Мусса
|4
|0
|13.
|Бальде Мама
|4
|0
|14.
|Камара Абубакар
|1
|1
|15.
|Манга Экеле
|2
|0
|16.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|17.
|Ассале Рожер
|0
|1
|18.
|Бензия Яссин
|1
|0
|19.
|Мари Жордан
|1
|0
|20.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|21.
|Боэ Саша
|1
|0
|22.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|2.78% (1)
|19.44% (7)
|Дижон
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн
Дижон Последние 20 матчей: +2 =3 -15Дижон 1:5 Метц Ренн 5:1 Дижон Дижон 2:0 Ницца Монако 3:0 Дижон
Последние игры между собой
Анже: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Дижон 2:1 Анже Лига 1 Анже 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|36
|22
|6
|8
|73 - 41
|72
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|36
|9
|16
|11
|41 - 43
|43
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|15 - 18
|21
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|32 - 21
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Прогнозы на матч Анже 3:0 Дижон
Исход игры
Анже
80.8% (105)
Ничья
15.4% (20)
Дижон
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.26% (30)
Меньше
76.74% (99)
Обе команды забьют
Да
34.88% (45)
Нет
65.12% (84)
Популярный счёт
1:0 Анже
42.3% (55)
2:1 Анже
16.9% (22)
2:0 Анже
16.2% (21)
1:1 Ничья
13.1% (17)
3:1 Анже
3.1% (4)
0:1 Дижон
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:0 Анже
1.5% (2)
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