Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Ним

47' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Головой пробил Рипар Рено , но голкипер отбил его в поле!

43' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Метц

39' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Матч возобновлен

36' Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Метц

34' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Ним

30' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ним

28' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Удар от ворот произведет Метц

22' Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали

20' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

19' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Метц

18' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Ним

13' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ферхат Зинедин из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ним

10' Яде Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Метц

4' Удар от ворот произведет Метц

2' Матч возобновлен

2' Ландре Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ним начинает с центра поля