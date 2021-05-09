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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Метц
0:3
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
1' Желтая карточка
Маига Хабиб
0:1
61' Гол
Фомба Ламин
0:2
67' Пенальти
Рипар Рено
69' Желтая карточка
Мелинг Биргер
70' Желтая карточка
Фомба Ламин
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Вагнер да Силва
0:3
89' Гол
Ферхат Зинедин
90'+5
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
26
Яде
Папа
Ндиага
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
27
Уэда
Наомиси
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
Метц
4-3-3
Ним
4-2-3-1

Ход матча

1'
Маига Хабиб
 
54'
Куяте Кики
Бойе Джон
 
59'
Вагнер да Силва
Яде Папа Ндиага
 
60'
Гуйе Ламин
Булая Фарид
 
61'
0:1
Фомба Ламин
(Элиассон Никлас)
66'
Траоре Бубакар
Н'Дорам Кевин
 
67'
Амброз Тьерри
Ньяне Ибраима
 
67'
0:2
Рипар Рено
69'
 
Мелинг Биргер
70'
 
Фомба Ламин
76'
 
Бюрнер Патрик
Пакье Гаэтан
77'
Вагнер да Силва
 
83'
 
Mahamadou Doucoure
Коне Мусса II
84'
 
До Лука
Кубас Андрес
89'
0:3
Ферхат Зинедин
(До Лука)
89'
 
Нассим Шадли
Элиассон Никлас
90'
 
Ахлинви Маттео
Ферхат Зинедин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.17
2. Булая Фарид 5 0.14
3. Вагнер да Силва 4 (2) 0.11
4. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.11
5. Яде Папа Ндиага 3 0.08
6. Гуйе Ламин 3 0.08
7. Нгетте Опа 3 0.08
8. Делен Тома 3 0.08
9. Сарр Пап 3 0.08
10. Бронн Дилан 2 (1) 0.06
11. Маига Хабиб 1 0.03
12. Бойе Джон 1 0.03
13. Сентонз Фабьен 1 0.03
14. Куяте Кики 1 0.03
15. Юдоль Матьё 0 0
16. Амброз Тьерри 0 0
17. Ангбан Викторьен 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 11 (6) 0.31
2. Коне Мусса II 7 0.19
3. Ферхат Зинедин 6 (1) 0.17
4. Элиассон Никлас 4 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Ахлинви Маттео 2 0.06
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Фомба Ламин 1 0.03
13. Алакуш Софьян 0 0
14. Дулевич Харис 0 0
15. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 9 0
2. Куяте Кики 9 0
3. Бойе Джон 5 2
4. Сентонз Фабьен 8 0
5. Булая Фарид 5 0
6. Ангбан Викторьен 5 0
7. Лейя-Исека Аарон 4 0
8. Сарр Пап 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Яде Папа Ндиага 4 0
11. Укиджа Александр 2 1
12. Вагнер да Силва 3 0
13. Пажо Венсан 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Амброз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0
Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 8 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. Мигель Флориан 3 2
4. До Лука 4 1
5. Бриансон Антони 4 0
6. Мелинг Биргер 4 0
7. Алакуш Софьян 4 0
8. Ландре Лоик 2 1
9. Рейне Батист 3 0
10. Рипар Рено 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Коне Мусса II 2 0
15. Гессум Кельян 2 0
16. Бенрау Яссин 2 0
17. Элиассон Никлас 1 0
18. Мартинеc Пабло 1 0
19. Сарр Сиди 1 0
20. Пакье Гаэтан 1 0
21. Дулевич Харис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 7.5% (3) 12.5% (5) 22.5% (9) 12.5% (5) 15% (6) 30% (12)
 Ним 13.16% (5) 2.63% (1) 15.79% (6) 23.68% (9) 18.42% (7) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль
Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца
Ним Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним Ним 1:1 Страсбург Брест 1:1 Ним
Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон

Последние игры между собой

Метц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Ним 0:1 Метц Лига 1 Метц 2:1 Ним Лига 1 Ним 1:1 Метц Лига 1 Ним 2:1 Метц Лига 2
Метц 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:2 Ним Лига 2 Метц 3:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Метц Лига 2 Метц 3:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако 0:0 Заявка 36 22 6 8 73 - 41 72
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс 0:0 Заявка 36 9 16 11 41 - 43 43
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
14. Реймс 0:0 Заявка 18 4 9 5 15 - 18 21
15. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако 0:0 Заявка 18 11 1 6 32 - 21 34
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс 0:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ним заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Ним: 41%.
  • 94'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Ним пытается что-то создать.
  • 94'
    Траоре Бубакар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Метц пытается что-то создать.
  • 93'
    Метц контролирует мяч.
  • 93'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Ним контролирует мяч.
  • 92'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Метц поставил подножку. Пострадал Mahamadou Doucoure
  • 91'
    Метц пытается что-то создать.
  • 91'
    Метц контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Ним: 43%.
  • 90'
    Метц контролирует мяч.
  • 90'
    Тактическая замена. Ферхат Зинедин уходит с поля и его заменяет Ахлинви Маттео
  • 89'
    Тактическая замена. Элиассон Никлас уходит с поля и его заменяет Нассим Шадли
  • 89'
    До Лука сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Ферхат Зинедин изменил счет на табло!
  • 89'
    Ним пытается что-то создать.
  • 88'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    87'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 87'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    87'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 86'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 86'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Ним: 42%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 85'
    Шанс! Амброз Тьерри из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 85'
    Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Элиассон Никлас из команды Ним поставил подножку. Пострадал Вагнер
  • 84'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Кубас Андрес уходит с поля и его заменяет До Лука
  • 83'
    Тактическая замена. Коне Мусса II уходит с поля и его заменяет Mahamadou Doucoure
  • 83'
    Бронн Дилан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 82'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 81'
    Метц пытается что-то создать.
  • 81'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 80'
    Вагнер из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 80'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 56%, Ним: 44%.
  • 79'
    Метц контролирует мяч.
  • 79'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    78'
    Вагнер задерживает мяч рукой
  • 78'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Метц, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    77'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О О Л! Метц забивает! Вагнер отличился.
  • 76'
    Отличные скиллы показывает Вагнер, обводя своих соперников
  • 76'
    Метц пытается что-то создать.
  • 76'
    Тактическая замена. Пакье Гаэтан уходит с поля и его заменяет Бюрнер Патрик
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кубас Андрес
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Ним: 45%.
  • 75'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Уэда Наомиси из команды Ним поставил подножку. Пострадал Амброз Тьерри
  • 74'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Амброз Тьерри из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ландре Лоик
  • 72'
    Близко! Амброз Тьерри нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Амброз Тьерри
  • 71'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Ним: 45%.
  • Офсайд
    71'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 70'
    Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    70'
    Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • Желтая карточка
    69'
    Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гуйе Ламин
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Элиассон Никлас из команды Ним поставил подножку. Пострадал Юдоль Матьё
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Рипар Рено из команды Ним забивает с точки!
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Амброз Тьерри
  • 66'
    Тактическая замена. Н'Дорам Кевин уходит с поля и его заменяет Траоре Бубакар
  • Травма, повреждение
    65'
    Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    65'
    ПЕНАЛЬТИ - Укиджа Александр из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ферхат Зинедин.
  • 65'
    Рипар Рено из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 65'
    Ним пытается что-то создать.
  • 64'
    Метц контролирует мяч.
  • 64'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Ним контролирует мяч.
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 62'
    Ним контролирует мяч.
  • 61'
    Элиассон Никлас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Фомба Ламин из команды Ним забил гол! Легко это для такого игрока, как Фомба Ламин
  • 61'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 61'
    Ним пытается что-то создать.
  • 60'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Ним: 43%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 60'
    Тактическая замена. Булая Фарид уходит с поля и его заменяет Гуйе Ламин
  • 59'
    Тактическая замена. Яде Папа Ндиага уходит с поля и его заменяет Вагнер
  • 59'
    Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
  • 58'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 58'
    Метц пытается что-то создать.
  • 57'
    Метц пытается что-то создать.
  • 57'
    Ним контролирует мяч.
  • 57'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Метц контролирует мяч.
  • 56'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Ним: 45%.
  • Фол, нарушение
    56'
    Метц пытается что-то создать.
  • 56'
    Метц пытается что-то создать.
  • 55'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 55'
    Ним контролирует мяч.
  • 54'
    Тактическая замена. Бойе Джон уходит с поля и его заменяет Куяте Кики
  • Фол, нарушение
    54'
    Мелинг Биргер из команды Ним играет слишком грубо. Маига Хабиб оказался на газоне.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 53'
    Метц контролирует мяч.
  • 52'
    Метц контролирует мяч.
  • 52'
    Метц контролирует мяч.
  • 51'
    Пап Матар Сарр пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
  • 51'
    Метц пытается что-то создать.
  • 50'
    Метц пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ним: 47%.
  • 50'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Ним контролирует мяч.
  • 49'
    Метц контролирует мяч.
  • 48'
    Ним контролирует мяч.
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ним: 47%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 47'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Метц контролирует мяч.
  • 47'
    Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Ним: 50%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Назначен штрафной. Пострадал Укиджа Александр, его свалил Коне Мусса II.
  • 45'
    Головой пробил Рипар Рено, но голкипер отбил его в поле!
  • 45'
    Мелинг Биргер из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    45'
    Ферхат Зинедин из команды Ним разыграл угловой с левого угла.
  • 44'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц опасно и грубо сыграл. Фомба Ламин пострадал.
  • 43'
    Ним контролирует мяч.
  • 43'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Метц пытается что-то создать.
  • 42'
    Метц контролирует мяч.
  • 42'
    Метц контролирует мяч.
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • 40'
    Мелинг Биргер из команды Ним в офсайде
  • 40'
    Ферхат Зинедин из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Ним контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ним: 52%.
  • 39'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    36'
    Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ньяне Ибраима наказан за толчок Рейне Батист
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Ним: 51%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 34'
    Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
  • 34'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 34'
    Элиассон Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Коне Мусса II из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Элиассон Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Рипар Рено из команды Ним делает пас партнеру.
  • 33'
    Пакье Гаэтан из команды Ним сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 33'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой справа.
  • 32'
    Ним контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бойе Джон
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ним: 52%.
  • Офсайд
    29'
    Ферхат Зинедин из команды Ним в офсайде
  • 29'
    Ним контролирует мяч.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 27'
    Метц пытается что-то создать.
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ним: 52%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Бойе Джон наказан за толчок Рипар Рено
  • 25'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Яде Папа Ндиага
  • 23'
    Метц контролирует мяч.
  • 22'
    Ним контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 22'
    Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Ним контролирует мяч.
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Ним: 53%.
  • 20'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ним пытается что-то создать.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 18'
    Пакье Гаэтан из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Бронн Дилан наказан за толчок Коне Мусса II
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Юдоль Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Элиассон Никлас
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Ним: 57%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 15'
    Шанс! Маига Хабиб из команды Метц пробил головой, но мимо
  • 15'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Мелинг Биргер из команды Ним играет слишком грубо. Сентонз Фабьен оказался на газоне.
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ферхат Зинедин из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ним контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Ним: 59%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 10'
    Яде Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 9'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Кубас Андрес из команды Ним поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Кубас Андрес нанес удар издали, а Укиджа Александр отбил его обратно в игру!
  • 7'
    Ним контролирует мяч.
  • 6'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Яде Папа Ндиага наказан за толчок Пакье Гаэтан
  • 5'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 5'
    Коне Мусса II из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 31%, Ним: 69%.
  • 5'
    Ним контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 3'
    Ним контролирует мяч.
  • 3'
    Ним контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Ландре Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    1'
    Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    1'
    Безумный фол. Маига Хабиб грубо играет против соперника. Пострадал Ландре Лоик
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Метц 69.8% (90)
X 20.9% (27)
Ним 9.3% (12)
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Прогнозы на матч Метц 0:3 Ним

Исход игры
Метц
69.8% (90)
Ничья
20.9% (27)
Ним
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.16% (45)
Меньше
64.84% (83)
Обе команды забьют
Да
52.34% (67)
Нет
47.66% (61)
Популярный счёт
1:0 Метц
29.5% (38)
2:1 Метц
26.4% (34)
1:1 Ничья
17.8% (23)
2:0 Метц
10.1% (13)
1:2 Ним
4.7% (6)
0:1 Ним
4.7% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Метц
2.3% (3)
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