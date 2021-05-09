Франция: Лига 1 2020-2021
Метц
0:3
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Ним
1' Желтая карточкаМаига Хабиб
0:1
61' ГолФомба Ламин
0:2
67' ПенальтиРипар Рено
69' Желтая карточкаМелинг Биргер
70' Желтая карточкаФомба Ламин
77' Undefined phrase: football_event_Вагнер да Силва
0:3
89' ГолФерхат Зинедин
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Нассим ШадлиНападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
54'
61'
0:1
67'
0:2
69'
70'
77'
84'
89'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.17
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.14
|3.
|Вагнер да Силва
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.11
|5.
|Яде Папа Ндиага
|3
|0.08
|6.
|Гуйе Ламин
|3
|0.08
|7.
|Нгетте Опа
|3
|0.08
|8.
|Делен Тома
|3
|0.08
|9.
|Сарр Пап
|3
|0.08
|10.
|Бронн Дилан
|2 (1)
|0.06
|11.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|12.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|13.
|Сентонз Фабьен
|1
|0.03
|14.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|15.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|16.
|Амброз Тьерри
|0
|0
|17.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|11 (6)
|0.31
|2.
|Коне Мусса II
|7
|0.19
|3.
|Ферхат Зинедин
|6 (1)
|0.17
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.06
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.06
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|12.
|Фомба Ламин
|1
|0.03
|13.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|14.
|Дулевич Харис
|0
|0
|15.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|9
|0
|2.
|Куяте Кики
|9
|0
|3.
|Бойе Джон
|5
|2
|4.
|Сентонз Фабьен
|8
|0
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|5
|0
|7.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|8.
|Сарр Пап
|4
|0
|9.
|Делен Тома
|4
|0
|10.
|Яде Папа Ндиага
|4
|0
|11.
|Укиджа Александр
|2
|1
|12.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|13.
|Пажо Венсан
|3
|0
|14.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|15.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|16.
|Амброз Тьерри
|2
|0
|17.
|Бронн Дилан
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|8
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|Мигель Флориан
|3
|2
|4.
|До Лука
|4
|1
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|4
|0
|7.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|8.
|Ландре Лоик
|2
|1
|9.
|Рейне Батист
|3
|0
|10.
|Рипар Рено
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Коне Мусса II
|2
|0
|15.
|Гессум Кельян
|2
|0
|16.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|17.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|18.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|19.
|Сарр Сиди
|1
|0
|20.
|Пакье Гаэтан
|1
|0
|21.
|Дулевич Харис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|15% (6)
|30% (12)
|Ним
|13.16% (5)
|2.63% (1)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль
Ним Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним Ним 1:1 Страсбург Брест 1:1 Ним
Последние игры между собой
Метц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|36
|22
|6
|8
|73 - 41
|72
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|36
|9
|16
|11
|41 - 43
|43
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|15 - 18
|21
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|32 - 21
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Прогнозы на матч Метц 0:3 Ним
Исход игры
Метц
69.8% (90)
Ничья
20.9% (27)
Ним
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.16% (45)
Меньше
64.84% (83)
Обе команды забьют
Да
52.34% (67)
Нет
47.66% (61)
Популярный счёт
1:0 Метц
29.5% (38)
2:1 Метц
26.4% (34)
1:1 Ничья
17.8% (23)
2:0 Метц
10.1% (13)
1:2 Ним
4.7% (6)
0:1 Ним
4.7% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Метц
2.3% (3)
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