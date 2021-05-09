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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Реймс
 
Позже

Стадион:
Монако
1
Райкович
Предраг
3
Конан
Гислен
5
Абдельамид
Юнис
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
24
Кафаро
Матьё
15
Манетси
Маршал
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
11
Диа
Булайе
21
Мбюкю
Натанаэль
40
Лекомт
Бенжамен
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
12
Кайо
Энрике
36
Матазо
Элио
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Реймс
4-3-3
Монако
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.4
2. Кафаро Матьё 4 0.11
3. Мбюкю Натанаэль 4 0.11
4. Зенели Арбер 3 0.09
5. Туре Эль Билал 3 0.09
6. Абдельамид Юнис 3 0.09
7. Конан Гислен 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Кассама Морету 1 0.03
10. Фас Ваут 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Флипс Алексис 1 0.03
13. Бериша Валон 0 0
14. Шавалерин Ксавье 0 0
15. Фокет Томас 0 0
16. Думбия Мусса 0 0
17. Сирхейс Кай 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 19 (10) 0.54
2. Фолланд Кевин 16 0.46
3. Диоп Софьян 7 0.2
4. Йоветич Стеван 6 0.17
5. Марипан Гильермо 5 0.14
6. Головин Александр 4 0.11
7. Желсон Мартиньш 3 0.09
8. Дисаси Аксель 3 0.09
9. Чуамени Орельен 2 0.06
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
20. Оньекуру Генри 0 0
21. Матазо Элио 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 12 2
2. Кассама Морету 8 3
3. Шавалерин Ксавье 8 0
4. Манетси Маршал 6 1
5. Конан Гислен 5 0
6. Абдельамид Юнис 4 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Де Смет Тибо 3 0
11. Мбюкю Натанаэль 3 0
12. Бериша Валон 2 0
13. Райкович Предраг 2 0
14. Кутеса Дерек 2 0
15. Сирхейс Кай 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Зенели Арбер 1 0
19. Думбия Мусса 1 0
20. Хорнби Фрэйзер 1 0
21. Драмме Муамаду 1 0
22. Экитик Юго 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 9 1
2. Чуамени Орельен 8 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Бен-Йеддер Виссам 3 0
9. Фолланд Кевин 3 0
10. Желсон Мартиньш 3 0
11. Дьятта Крепен 3 0
12. Жеббель Виллем 3 0
13. Бадьяшиль Бенуа 3 0
14. Фабрегас Сеск 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 21.05% (8) 10.53% (4) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Монако 12.33% (9) 13.7% (10) 8.22% (6) 23.29% (17) 16.44% (12) 26.03% (19)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс
Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако
Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Монако 2:2 Реймс Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 2:1 Реймс Кубок Реймс 0:0 Монако Лига 1
Монако 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако Заявка 35 22 5 8 73 - 41 71
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Реймса"! В красно-белой форме сегодня хозяева, а "Монако" сыграет в серо-жёлтом.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реймс - Монако

Исход игры
Реймс
1.6% (2)
Ничья
8% (10)
Монако
90.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
60.48% (75)
Меньше
39.52% (49)
Обе команды забьют
Да
66.94% (83)
Нет
33.06% (41)
Популярный счёт
1:2 Монако
50.4% (63)
0:2 Монако
20% (25)
0:1 Монако
11.2% (14)
1:3 Монако
7.2% (9)
1:1 Ничья
6.4% (8)
1:0 Реймс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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