Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Реймса"! В красно-белой форме сегодня хозяева, а "Монако" сыграет в серо-жёлтом.

До матча

— Александр Головин начинает сегодняшнюю встречу на скамейке запасных, но мы вправе ожидать его выход на поле. Посмотрим, как будет складываться эта встреча для "Монако".

— Футболисты "Монако" продолжают борьбу за Лигу чемпионов на следующий сезон, серьёзно навредив себе на прошлых выходных, проиграв "Лиону". "Реймс" не выигрывал с 21 марта, но при этом команда чувствуется себя относительно комфортно в плане сохранения прописки в Лиге 1.

— Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка французской Лиги 1 между командами "Реймс" и "Монако". С вами Андрей Сергеев. Красивого нам футбола!