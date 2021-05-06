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Реймс
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.4
2. Кафаро Матьё 4 0.11
3. Мбюкю Натанаэль 4 0.11
4. Зенели Арбер 3 0.09
5. Туре Эль Билал 3 0.09
6. Абдельамид Юнис 3 0.09
7. Конан Гислен 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Кассама Морету 1 0.03
10. Фас Ваут 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Флипс Алексис 1 0.03
13. Бериша Валон 0 0
14. Шавалерин Ксавье 0 0
15. Фокет Томас 0 0
16. Думбия Мусса 0 0
17. Сирхейс Кай 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 19 (10) 0.54
2. Фолланд Кевин 16 0.46
3. Диоп Софьян 7 0.2
4. Йоветич Стеван 6 0.17
5. Марипан Гильермо 5 0.14
6. Головин Александр 4 0.11
7. Желсон Мартиньш 3 0.09
8. Дисаси Аксель 3 0.09
9. Чуамени Орельен 2 0.06
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.06
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
20. Оньекуру Генри 0 0
21. Матазо Элио 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 12 2
2. Кассама Морету 8 3
3. Шавалерин Ксавье 8 0
4. Манетси Маршал 6 1
5. Конан Гислен 5 0
6. Абдельамид Юнис 4 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Де Смет Тибо 3 0
11. Мбюкю Натанаэль 3 0
12. Бериша Валон 2 0
13. Райкович Предраг 2 0
14. Кутеса Дерек 2 0
15. Сирхейс Кай 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Зенели Арбер 1 0
19. Думбия Мусса 1 0
20. Хорнби Фрэйзер 1 0
21. Драмме Муамаду 1 0
22. Экитик Юго 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 9 1
2. Чуамени Орельен 8 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 4 0
6. Диоп Софьян 4 0
7. Сидибе Джибриль 3 0
8. Бен-Йеддер Виссам 3 0
9. Фолланд Кевин 3 0
10. Желсон Мартиньш 3 0
11. Дьятта Крепен 3 0
12. Жеббель Виллем 3 0
13. Бадьяшиль Бенуа 3 0
14. Фабрегас Сеск 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 21.05% (8) 10.53% (4) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Монако 12.33% (9) 13.7% (10) 8.22% (6) 23.29% (17) 16.44% (12) 26.03% (19)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс
Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако
Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Монако 2:2 Реймс Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 2:1 Реймс Кубок Реймс 0:0 Монако Лига 1
Монако 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 35 22 10 3 59 - 22 76
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Монако Заявка 35 22 5 8 73 - 41 71
4. Лион Заявка 35 20 10 5 70 - 37 70
5. Ланс Заявка 35 15 11 9 55 - 48 56
6. Марсель Заявка 35 15 11 9 50 - 43 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 35 12 11 12 55 - 59 47
9. Метц Заявка 35 12 10 13 42 - 42 46
10. Ницца Заявка 35 13 7 15 44 - 47 46
11. Реймс Заявка 35 9 15 11 41 - 43 42
12. Сент-Этьен Заявка 35 11 9 15 41 - 53 42
13. Анже Заявка 35 11 8 16 34 - 53 41
14. Брест Заявка 35 11 7 17 48 - 61 40
15. Бордо Заявка 35 11 6 18 37 - 52 39
16. Лорьян Заявка 35 10 8 17 46 - 62 38
17. Страсбург Заявка 35 10 8 17 44 - 54 38
18. Нант Заявка 35 7 13 15 39 - 53 34
19. Ним Заявка 35 8 8 19 35 - 64 32
20. Дижон Заявка 35 3 9 23 24 - 66 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 17 10 3 4 36 - 19 33
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 17 7 6 4 28 - 23 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
12. Ницца Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
13. Реймс Заявка 17 4 8 5 15 - 18 20
14. Метц Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
15. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 19 - 28 18
16. Анже Заявка 17 5 3 9 16 - 25 18
17. Страсбург Заявка 17 4 4 9 18 - 25 16
18. Нант Заявка 17 2 8 7 17 - 27 14
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 17 12 4 1 31 - 11 40
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 17 11 0 6 32 - 21 33
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
9. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
10. Марсель Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Монпелье Заявка 17 5 8 4 21 - 24 23
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Ним Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Бордо Заявка 17 5 2 10 21 - 31 17
18. Брест Заявка 17 3 3 11 16 - 30 12
19. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
20. Дижон Заявка 17 2 3 12 16 - 39 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Реймс 2.4% (1)
    X 12.2% (5)
    Монако 85.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Монако
    8.70
    4.94
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Реймс - Монако

    Исход игры
    Реймс
    2.5% (1)
    Ничья
    12.5% (5)
    Монако
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    55% (22)
    0:1 Монако
    15% (6)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    0:2 Монако
    10% (4)
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