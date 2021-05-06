Реймс
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.4
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.11
|3.
|Мбюкю Натанаэль
|4
|0.11
|4.
|Зенели Арбер
|3
|0.09
|5.
|Туре Эль Билал
|3
|0.09
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.09
|7.
|Конан Гислен
|2
|0.06
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|10.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Флипс Алексис
|1
|0.03
|13.
|Бериша Валон
|0
|0
|14.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|15.
|Фокет Томас
|0
|0
|16.
|Думбия Мусса
|0
|0
|17.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|19 (10)
|0.54
|2.
|Фолланд Кевин
|16
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.2
|4.
|Йоветич Стеван
|6
|0.17
|5.
|Марипан Гильермо
|5
|0.14
|6.
|Головин Александр
|4
|0.11
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0.09
|8.
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|9.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|10.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.06
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|20.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|21.
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|4.
|Манетси Маршал
|6
|1
|5.
|Конан Гислен
|5
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|7.
|Фокет Томас
|4
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Де Смет Тибо
|3
|0
|11.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|12.
|Бериша Валон
|2
|0
|13.
|Райкович Предраг
|2
|0
|14.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|15.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Зенели Арбер
|1
|0
|19.
|Думбия Мусса
|1
|0
|20.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|21.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|22.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|9
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|8
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|4
|0
|6.
|Диоп Софьян
|4
|0
|7.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|8.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|9.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|10.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|12.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|13.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|14.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Монако
|12.33% (9)
|13.7% (10)
|8.22% (6)
|23.29% (17)
|16.44% (12)
|26.03% (19)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +6 =10 -4Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|35
|22
|10
|3
|59 - 22
|76
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|73 - 41
|71
|4.
|Лион
|Заявка
|35
|20
|10
|5
|70 - 37
|70
|5.
|Ланс
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|55 - 48
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|50 - 43
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|55 - 59
|47
|9.
|Метц
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 42
|46
|10.
|Ницца
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 47
|46
|11.
|Реймс
|Заявка
|35
|9
|15
|11
|41 - 43
|42
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|41 - 53
|42
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 53
|41
|14.
|Брест
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|48 - 61
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 52
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|46 - 62
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|44 - 54
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 53
|34
|19.
|Ним
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|35 - 64
|32
|20.
|Дижон
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|24 - 66
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 19
|33
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 23
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 18
|20
|14.
|Метц
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 28
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 25
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 27
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 11
|40
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|0
|6
|32 - 21
|33
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|10.
|Марсель
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 24
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Ним
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 31
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 30
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|16 - 39
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реймс - Монако
Исход игры
Реймс
2.5% (1)
Ничья
12.5% (5)
Монако
85% (34)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:2 Монако
55% (22)
0:1 Монако
15% (6)
1:1 Ничья
12.5% (5)
0:2 Монако
10% (4)
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