Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Dion Sahi не смог попасть в створ ударом издали

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Каси Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

43' Рефери не любит споров - именно за это Ле Таллек Дамьен сейчас получил желтую

41' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Гильберт Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Отличные скиллы показывает Гильберт Фредерик , обводя своих соперников

30' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

22' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

21' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

17' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Страсбург

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Монпелье

12' Ажорк Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Конгре Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Томассон Адриен из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ристич Михайло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Самбья Саломон пробил со штрафного прямо в стенку

5' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошую попытку сделал Диалло Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля