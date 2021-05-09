Франция: Лига 1 2020-2021
Страсбург
2:3
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Монпелье
0:1
36' ГолЛаборд Гаэтан
37' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
43' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
0:2
46' ГолДелор Анди
0:3
49' ГолЛаборд Гаэтан
61' Желтая карточкаШотар Жорис
1:3
69' ГолАжорк Людовик
90' Желтая карточкаДжику Александр
2:3
90' ГолЗохи Кевин
90' Желтая карточкаРистич Михайло
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
12
Ферри
Жордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
31 Сахи Дион
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
0:1
37'
43'
46'
0:2
49'
0:3
61'
69'
1:3
71'
77'
90'
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|14 (4)
|0.39
|2.
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.22
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.14
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.08
|5.
|Льенар Димитри
|2 (1)
|0.06
|6.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.06
|7.
|Митрович Стефан
|2
|0.06
|8.
|Зохи Кевин
|2
|0.06
|9.
|Шахири Мехди
|2
|0.06
|10.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|13.
|Коне Ламин
|1
|0.03
|14.
|Сахи Дион
|1
|0.03
|15.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.03
|16.
|Каси Антони
|0
|0
|17.
|Кароль Лионель
|0
|0
|18.
|Прчич Саньин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|15
|0.42
|2.
|Делор Анди
|14
|0.39
|3.
|Мавидиди Стефи
|9
|0.25
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.14
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.08
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.08
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.06
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|11.
|Суке Арно
|1
|0.03
|12.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|13.
|Ферри Жордан
|0
|0
|14.
|Ристич Михайло
|0
|0
|15.
|Илтон Виторино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|9
|0
|2.
|Джику Александр
|8
|0
|3.
|Томассон Адриен
|6
|1
|4.
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|5
|0
|6.
|Митрович Стефан
|3
|1
|7.
|Гильберт Фредерик
|2
|1
|8.
|Коне Ламин
|3
|0
|9.
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|10.
|Льенар Димитри
|2
|0
|11.
|Диалло Хабиб
|2
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|13.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|14.
|Кароль Лионель
|1
|0
|15.
|Прчич Саньин
|1
|0
|16.
|Лала Кенни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Молле Флоран
|5
|1
|3.
|Илтон Виторино
|3
|2
|4.
|Ферри Жордан
|6
|0
|5.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|6.
|Ле Таллек Дамьен
|3
|1
|7.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|8.
|Суке Арно
|4
|0
|9.
|Делор Анди
|4
|0
|10.
|Ристич Михайло
|4
|0
|11.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|3
|0
|14.
|Самбья Саломон
|2
|0
|15.
|Долли Киган
|2
|0
|16.
|Коцца Николя
|2
|0
|17.
|Омлин Йонас
|0
|1
|18.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|19.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|20.
|Беншама Сами
|1
|0
|21.
|Вахи Элю
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|4.35% (2)
|26.09% (12)
|21.74% (10)
|8.7% (4)
|15.22% (7)
|23.91% (11)
|Монпелье
|12.07% (7)
|15.52% (9)
|12.07% (7)
|25.86% (15)
|18.97% (11)
|15.52% (9)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ
Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =7 -5Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье
Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|24
|3
|8
|79 - 27
|75
|3.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|36
|22
|6
|8
|73 - 41
|72
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|48 - 37
|54
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|36
|9
|16
|11
|41 - 43
|43
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|8.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|9.
|Ренн
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 20
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|15 - 18
|21
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 13
|38
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|32 - 21
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|6
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Прогнозы на матч Страсбург 2:3 Монпелье
Исход игры
Страсбург
45% (58)
Ничья
34.1% (44)
Монпелье
20.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.8% (48)
Меньше
62.2% (79)
Обе команды забьют
Да
68.5% (87)
Нет
31.5% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (39)
2:1 Страсбург
24% (31)
1:0 Страсбург
18.6% (24)
1:2 Монпелье
10.1% (13)
0:1 Монпелье
7.8% (10)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:0 Страсбург
1.6% (2)
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