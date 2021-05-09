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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Страсбург
2:3
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
36' Гол
Лаборд Гаэтан
37' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
43' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
0:2
46' Гол
Делор Анди
0:3
49' Гол
Лаборд Гаэтан
61' Желтая карточка
Шотар Жорис
1:3
69' Гол
Ажорк Людовик
90' Желтая карточка
Джику Александр
2:3
90' Гол
Зохи Кевин
90' Желтая карточка
Ристич Михайло
90'+7
1
Селс
Матц
4
Гильберт
Фредерик
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
16
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
6
Самбья
Саломон
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
Страсбург
4-3-1-2
Монпелье
4-3-3

Ход матча

36'
0:1
Лаборд Гаэтан
(Самбья Саломон)
37'
Аолу Жан-Эде
 
43'
 
Ле Таллек Дамьен
46'
0:2
Делор Анди
(Илтон Виторино)
49'
0:3
Лаборд Гаэтан
54'
Сиссоко Ибраима
Льенар Димитри
 
55'
Сахи Дион
Беллегард Жан-Рикнер
 
60'
 
Шкулетич Петар
Лаборд Гаэтан
60'
 
Шотар Жорис
Ферри Жордан
61'
 
Шотар Жорис
66'
Кароль Лионель
Каси Антони
 
69'
Ажорк Людовик
1:3
71'
 
Долли Киган
Суке Арно
77'
 
Вахи Элю
Делор Анди
77'
 
Беншама Сами
Ле Таллек Дамьен
82'
Прчич Саньин
Аолу Жан-Эде
 
83'
Зохи Кевин
Диалло Хабиб
 
90'
Джику Александр
 
90'
Зохи Кевин
(Прчич Саньин)
2:3
90'
 
Ристич Михайло

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 14 (4) 0.39
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.22
3. Томассон Адриен 5 0.14
4. Лала Кенни 3 (3) 0.08
5. Льенар Димитри 2 (1) 0.06
6. Аолу Жан-Эде 2 0.06
7. Митрович Стефан 2 0.06
8. Зохи Кевин 2 0.06
9. Шахири Мехди 2 0.06
10. Гильберт Фредерик 1 0.03
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
12. Симакан Мохамед 1 0.03
13. Коне Ламин 1 0.03
14. Сахи Дион 1 0.03
15. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
16. Каси Антони 0 0
17. Кароль Лионель 0 0
18. Прчич Саньин 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 15 0.42
2. Делор Анди 14 0.39
3. Мавидиди Стефи 9 0.25
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.14
5. Молле Флоран 3 0.08
6. Вахи Элю 3 0.08
7. Конгре Даниэль 2 0.06
8. Шкулетич Петар 2 0.06
9. Мендеш Педру II 2 0.06
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Суке Арно 1 0.03
12. Ойонго Амбруаз 1 0.03
13. Ферри Жордан 0 0
14. Ристич Михайло 0 0
15. Илтон Виторино 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 9 0
2. Джику Александр 8 0
3. Томассон Адриен 6 1
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Гильберт Фредерик 2 1
8. Коне Ламин 3 0
9. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Диалло Хабиб 2 0
12. Симакан Мохамед 2 0
13. Кавасима Эйдзи 1 0
14. Кароль Лионель 1 0
15. Прчич Саньин 1 0
16. Лала Кенни 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Молле Флоран 5 1
3. Илтон Виторино 3 2
4. Ферри Жордан 6 0
5. Мендеш Педру II 5 0
6. Ле Таллек Дамьен 3 1
7. Конгре Даниэль 4 0
8. Суке Арно 4 0
9. Делор Анди 4 0
10. Ристич Михайло 4 0
11. Лаборд Гаэтан 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 3 0
14. Самбья Саломон 2 0
15. Долли Киган 2 0
16. Коцца Николя 2 0
17. Омлин Йонас 0 1
18. Юн Ил-Лок 1 0
19. Ойонго Амбруаз 1 0
20. Беншама Сами 1 0
21. Вахи Элю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 4.35% (2) 26.09% (12) 21.74% (10) 8.7% (4) 15.22% (7) 23.91% (11)
 Монпелье 12.07% (7) 15.52% (9) 12.07% (7) 25.86% (15) 18.97% (11) 15.52% (9)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ
Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье
Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург 0:2 Монпелье Кубок Монпелье 4:3 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 3:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 1:0 Монпелье Лига 1 Страсбург 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Монпелье 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 35 24 3 8 79 - 27 75
3. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
4. Монако 0:0 Заявка 36 22 6 8 73 - 41 72
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 35 15 9 11 48 - 37 54
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс 0:0 Заявка 36 9 16 11 41 - 43 43
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
8. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
9. Ренн Заявка 17 8 3 6 23 - 20 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
14. Реймс 0:0 Заявка 18 4 9 5 15 - 18 21
15. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 17 12 2 3 39 - 13 38
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако 0:0 Заявка 18 11 1 6 32 - 21 34
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс 0:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 6
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Страсбург 45% (58)
X 34.1% (44)
Монпелье 20.9% (27)
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Прогнозы на матч Страсбург 2:3 Монпелье

Исход игры
Страсбург
45% (58)
Ничья
34.1% (44)
Монпелье
20.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.8% (48)
Меньше
62.2% (79)
Обе команды забьют
Да
68.5% (87)
Нет
31.5% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (39)
2:1 Страсбург
24% (31)
1:0 Страсбург
18.6% (24)
1:2 Монпелье
10.1% (13)
0:1 Монпелье
7.8% (10)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:0 Страсбург
1.6% (2)
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