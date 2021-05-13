Голландия: Эредивизие 2020-2021
АДО Ден Хааг
1:4
Второй тайм: 72'
Стадион: Cars Jeans Stadion
Виллем II
0:1
5' ГолПавлидис Вангелис
0:2
22' ГолПавлидис Вангелис
0:2
38' Не забитый пенальтиЭль-Хайяти Абденассер
0:3
40' ГолВридт Квази
45' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
1:3
69' ГолКрамер Михил
1:4
71' ГолНуннели Че
53
Янмат
Дарил
14
Де
Бур
Кес
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Янмат ДарилЗащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мохтар ЮнесНападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
23 Jose Pascual
-
12 Cain Seedorf
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
22'
0:2
38'
40'
0:3
45'
69'
1:3
71'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|5
|0.15
|2.
|Арвайлер Йонас
|3
|0.09
|3.
|Бурар Сами
|3
|0.09
|4.
|Пинас Шакилль
|3 (3)
|0.09
|5.
|Адеканье Бобби
|2
|0.06
|6.
|Филипп Давид
|2
|0.06
|7.
|Эль-Хайяти Абденассер
|2 (1)
|0.06
|8.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|9.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.03
|10.
|Гомельт Томислав
|1
|0.03
|11.
|Кемпер Бой
|1
|0.03
|12.
|Госсенс Джон
|0
|0
|13.
|Де Бур Кес
|0
|0
|14.
|Файе Лассана
|0
|0
|15.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|11
|0.33
|2.
|Вридт Квази
|8
|0.24
|3.
|Нуннели Че
|6
|0.18
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.12
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.06
|6.
|Хольмен Себастьян
|2
|0.06
|7.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.06
|8.
|Замора Джон
|1
|0.03
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|12.
|Кён Деррик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крамер Михил
|5
|0
|2.
|Вейинович Марко
|5
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|5
|0
|4.
|Ван Эвейк Милан
|5
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|5
|0
|6.
|Кемпер Бой
|3
|1
|7.
|Кастильо Хуан II
|3
|0
|8.
|Бурар Сами
|3
|0
|9.
|Де Бур Кес
|3
|0
|10.
|Чатич Амар
|2
|0
|11.
|Филипп Давид
|2
|0
|12.
|Гомельт Томислав
|0
|1
|13.
|Цайверлон Джанни
|1
|0
|14.
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0
|15.
|Госсенс Джон
|1
|0
|16.
|Карелис Никос
|1
|0
|17.
|Моррисон Равел
|1
|0
|18.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|19.
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|20.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|21.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|22.
|Файе Лассана
|1
|0
|23.
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|24.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|25.
|Jose Pascual
|1
|0
|26.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|27.
|Амофа Джамал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|3.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|4.
|Кён Деррик
|3
|1
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|3
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|9.
|Вридт Квази
|1
|1
|10.
|Нелом Микел
|2
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|12.
|Селахи Линдон
|2
|0
|13.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|25% (6)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|25% (6)
|20.83% (5)
|Виллем II
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|36.36% (12)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =6 -11ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Витесс 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II
Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|33
|27
|4
|2
|98 - 21
|85
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 33
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|2:3 Заявка
|33
|18
|6
|9
|50 - 35
|60
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|33
|13
|4
|16
|49 - 55
|43
|11.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 46
|39
|12.
|Твенте
|1:2 Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|33
|8
|11
|14
|42 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|33
|7
|7
|19
|37 - 66
|28
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|33
|6
|9
|18
|35 - 67
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|33
|6
|5
|22
|42 - 86
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|52 - 13
|44
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|42
|3.
|Витесс
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|17
|6
|2
|9
|27 - 32
|20
|13.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|14.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 40
|16
|16.
|Твенте
|1:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|17
|1
|6
|10
|16 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Твенте
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|7.
|Витесс
|2:3 Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 26
|23
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|17
|3
|1
|13
|22 - 44
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0