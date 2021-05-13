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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
АДО Ден Хааг
1:4
Второй тайм: 72'

Стадион:
Виллем II
0'
0:1
5' Гол
Павлидис Вангелис
0:2
22' Гол
Павлидис Вангелис
0:2
38' Не забитый пенальти
Эль-Хайяти Абденассер
0:3
40' Гол
Вридт Квази
45' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:3
69' Гол
Крамер Михил
1:4
71' Гол
Нуннели Че
72'
90
Фрайсль
Мартин
2
Ван
Эвейк
Милан
51
Цайверлон
Джанни
19
Пинас
Шакилль
53
Янмат
Дарил
14
Де
Бур
Кес
10
Эль-Хайяти
Абденассер
8
Госсенс
Джон
24
Адеканье
Бобби
9
Арвайлер
Йонас
20
Бесуйхен
Висенте
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
10
Павлидис
Вангелис
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
21
Ндайишимий
Майк
АДО Ден Хааг
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Павлидис Вангелис
(Ндайишимий Майк)
22'
0:2
Павлидис Вангелис
(Нуннели Че)
38'
Эль-Хайяти Абденассер
0:2
40'
0:3
Вридт Квази
(Павлидис Вангелис)
45'
Ван Эвейк Милан
 
46'
Мохтар Юнес
Адеканье Бобби
 
46'
Крамер Михил
Арвайлер Йонас
 
46'
Вейинович Марко
Де Бур Кес
 
58'
Кемпер Бой
Янмат Дарил
 
62'
 
Селахи Линдон
Ндайишимий Майк
67'
Гомельт Томислав
Госсенс Джон
 
68'
 
Кёлерт Матс
Саддики Дрейс
69'
Крамер Михил
1:3
71'
1:4
Нуннели Че

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 5 0.15
2. Арвайлер Йонас 3 0.09
3. Бурар Сами 3 0.09
4. Пинас Шакилль 3 (3) 0.09
5. Адеканье Бобби 2 0.06
6. Филипп Давид 2 0.06
7. Эль-Хайяти Абденассер 2 (1) 0.06
8. Ван Эвейк Милан 1 0.03
9. Бесуйхен Висенте 1 0.03
10. Гомельт Томислав 1 0.03
11. Кемпер Бой 1 0.03
12. Госсенс Джон 0 0
13. Де Бур Кес 0 0
14. Файе Лассана 0 0
15. Jose Pascual 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 11 0.33
2. Вридт Квази 8 0.24
3. Нуннели Че 6 0.18
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.12
5. Саглам Геркем 2 0.06
6. Хольмен Себастьян 2 0.06
7. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.06
8. Замора Джон 1 0.03
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
12. Кён Деррик 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Крамер Михил 5 0
2. Вейинович Марко 5 0
3. Пинас Шакилль 5 0
4. Ван Эвейк Милан 5 0
5. Бесуйхен Висенте 5 0
6. Кемпер Бой 3 1
7. Кастильо Хуан II 3 0
8. Бурар Сами 3 0
9. Де Бур Кес 3 0
10. Чатич Амар 2 0
11. Филипп Давид 2 0
12. Гомельт Томислав 0 1
13. Цайверлон Джанни 1 0
14. Эль-Хайяти Абденассер 1 0
15. Госсенс Джон 1 0
16. Карелис Никос 1 0
17. Моррисон Равел 1 0
18. Мохтар Юнес 1 0
19. Дель Фабро Дарио 1 0
20. Кишна Рикардо 1 0
21. Улд-Ших Биляль 1 0
22. Файе Лассана 1 0
23. Арвайлер Йонас 1 0
24. Адеканье Бобби 1 0
25. Jose Pascual 1 0
26. Эльмкис Илай 1 0
27. Амофа Джамал 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Хольмен Себастьян 5 0
3. Питерс Йорденс 3 1
4. Кён Деррик 3 1
5. Саглам Геркем 4 0
6. Овюсу Лерой 3 0
7. Павлидис Вангелис 3 0
8. Ндайишимий Майк 3 0
9. Вридт Квази 1 1
10. Нелом Микел 2 0
11. Хееркенс Фреек 2 0
12. Селахи Линдон 2 0
13. Спиерингс Уэсли 2 0
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 25% (6) 12.5% (3) 4.17% (1) 12.5% (3) 25% (6) 20.83% (5)
 Виллем II 15.15% (5) 9.09% (3) 6.06% (2) 36.36% (12) 9.09% (3) 24.24% (8)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Витесс 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II
Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 33 27 4 2 98 - 21 85
2. ПСВ 4:1 Заявка 33 21 8 4 73 - 33 71
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 33 20 8 5 70 - 41 68
4. Витесс 2:3 Заявка 33 18 6 9 50 - 35 60
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 33 15 11 7 61 - 36 56
6. Утрехт 0:0 Заявка 33 13 13 7 51 - 40 52
7. Гронинген 0:0 Заявка 33 14 8 11 40 - 36 50
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 33 12 8 13 47 - 47 44
9. Хераклес 1:1 Заявка 33 12 8 13 42 - 48 44
10. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 33 13 4 16 49 - 55 43
11. Херенвен 0:2 Заявка 33 9 12 12 41 - 46 39
12. Твенте 1:2 Заявка 33 9 11 13 45 - 48 38
13. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 33 8 11 14 42 - 53 35
14. Ваалвейк 2:1 Заявка 33 7 9 17 33 - 52 30
15. Виллем II 3:0 Заявка 33 7 7 19 37 - 66 28
16. Эммен 2:0 Заявка 33 6 9 18 35 - 67 27
17. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 33 6 5 22 42 - 86 23
18. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 33 4 10 19 26 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 17 14 2 1 52 - 13 44
2. ПСВ 4:1 Заявка 17 13 3 1 39 - 12 42
3. Витесс 2:3 Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес 1:1 Заявка 17 8 4 5 29 - 16 28
7. Гронинген 0:0 Заявка 17 7 6 4 17 - 13 27
8. Утрехт 0:0 Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен 0:2 Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
11. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 17 6 2 9 27 - 32 20
13. Ваалвейк 2:1 Заявка 17 5 4 8 21 - 25 19
14. Виллем II 3:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
15. Эммен 2:0 Заявка 17 4 4 9 25 - 40 16
16. Твенте 1:2 Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
17. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
18. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 17 1 6 10 16 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 17 9 6 2 36 - 23 33
3. ПСВ 4:1 Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт 0:0 Заявка 17 7 7 3 25 - 16 28
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
6. Твенте 1:2 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
7. Витесс 2:3 Заявка 17 7 2 8 25 - 26 23
8. Гронинген 0:0 Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес 1:1 Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен 0:2 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
13. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 17 3 5 9 24 - 35 14
14. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Виллем II 3:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
16. Эммен 2:0 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
17. Ваалвейк 2:1 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
18. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 17 3 1 13 22 - 44 10

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 19 0 8
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Твенте Перейра Данило II 17 5 5
5. Хераклес Влут Рай 16 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Базур Рихедли 7 2
2. Витесс Таннан Уссама 8 1
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
Весь список
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Лучшие коэффициенты
АДО Ден Хааг
Ничья
Виллем II
31.96
3.78
2.03
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