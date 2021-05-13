Голландия: Эредивизие 2020-2021
АДО Ден Хааг
1:4
Конец матча
Стадион: Cars Jeans Stadion
Виллем II
0:1
5' ГолПавлидис Вангелис
0:2
22' ГолПавлидис Вангелис
0:2
38' Не забитый пенальтиЭль-Хайяти Абденассер
0:3
40' ГолВридт Квази
45' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
1:3
69' ГолКрамер Михил
1:4
71' ГолНуннели Че
73' Желтая карточкаСелахи Линдон
75' Желтая карточкаМурич Ариянет
88' Желтая карточкаВейинович Марко
53
Янмат
Дарил
14
Де
Бур
Кес
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Янмат ДарилЗащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мохтар ЮнесНападающий
-
34 Чатич АмарНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
23 Jose Pascual
-
12 Cain Seedorf
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
22'
0:2
38'
40'
0:3
45'
69'
1:3
71'
1:4
73'
75'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 9
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|6
|0.18
|2.
|Арвайлер Йонас
|3
|0.09
|3.
|Бурар Сами
|3
|0.09
|4.
|Пинас Шакилль
|3 (3)
|0.09
|5.
|Адеканье Бобби
|2
|0.06
|6.
|Филипп Давид
|2
|0.06
|7.
|Эль-Хайяти Абденассер
|2 (1)
|0.06
|8.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|9.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.03
|10.
|Гомельт Томислав
|1
|0.03
|11.
|Кемпер Бой
|1
|0.03
|12.
|Госсенс Джон
|0
|0
|13.
|Де Бур Кес
|0
|0
|14.
|Вейинович Марко
|0
|0
|15.
|Файе Лассана
|0
|0
|16.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|11
|0.33
|2.
|Вридт Квази
|8
|0.24
|3.
|Нуннели Че
|7
|0.21
|4.
|Ндайишимий Майк
|4 (3)
|0.12
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.06
|6.
|Хольмен Себастьян
|2
|0.06
|7.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.06
|8.
|Замора Джон
|1
|0.03
|9.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|12.
|Кён Деррик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вейинович Марко
|6
|0
|2.
|Крамер Михил
|5
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|5
|0
|4.
|Ван Эвейк Милан
|5
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|5
|0
|6.
|Кемпер Бой
|3
|1
|7.
|Кастильо Хуан II
|3
|0
|8.
|Бурар Сами
|3
|0
|9.
|Де Бур Кес
|3
|0
|10.
|Чатич Амар
|2
|0
|11.
|Филипп Давид
|2
|0
|12.
|Гомельт Томислав
|0
|1
|13.
|Цайверлон Джанни
|1
|0
|14.
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0
|15.
|Госсенс Джон
|1
|0
|16.
|Карелис Никос
|1
|0
|17.
|Моррисон Равел
|1
|0
|18.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|19.
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|20.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|21.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|22.
|Файе Лассана
|1
|0
|23.
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|24.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|25.
|Jose Pascual
|1
|0
|26.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|27.
|Амофа Джамал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|5
|1
|2.
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|3.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|4.
|Кён Деррик
|3
|1
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|3
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|8.
|Селахи Линдон
|3
|0
|9.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|10.
|Вридт Квази
|1
|1
|11.
|Нелом Микел
|2
|0
|12.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|13.
|Спиерингс Уэсли
|2
|0
|14.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|15.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|16.
|Мурич Ариянет
|1
|0
|17.
|Саддики Дрейс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|24% (6)
|12% (3)
|4% (1)
|12% (3)
|28% (7)
|20% (5)
|Виллем II
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|32.43% (12)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =6 -11ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Витесс 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II
Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|33
|27
|4
|2
|99 - 22
|85
|2.
|ПСВ
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 34
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|51 - 35
|61
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|49 - 56
|41
|11.
|Херенвен
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|42 - 47
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|43 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|38 - 67
|28
|16.
|Эммен
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|36 - 68
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|33
|6
|5
|22
|43 - 87
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|27 - 73
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|53 - 14
|44
|2.
|ПСВ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 13
|42
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 33
|18
|14.
|Виллем II
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 41
|16
|16.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Витесс
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 35
|11
|16.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|23 - 45
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|26
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|5
|2
|4.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0