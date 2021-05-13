  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2020-2021

Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
АДО Ден Хааг
1:4
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
0:1
5' Гол
Павлидис Вангелис
0:2
22' Гол
Павлидис Вангелис
0:2
38' Не забитый пенальти
Эль-Хайяти Абденассер
0:3
40' Гол
Вридт Квази
45' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:3
69' Гол
Крамер Михил
1:4
71' Гол
Нуннели Че
73' Желтая карточка
Селахи Линдон
75' Желтая карточка
Мурич Ариянет
88' Желтая карточка
Вейинович Марко
90'+6
90
Фрайсль
Мартин
2
Ван
Эвейк
Милан
51
Цайверлон
Джанни
19
Пинас
Шакилль
53
Янмат
Дарил
14
Де
Бур
Кес
10
Эль-Хайяти
Абденассер
8
Госсенс
Джон
24
Адеканье
Бобби
9
Арвайлер
Йонас
20
Бесуйхен
Висенте
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
10
Павлидис
Вангелис
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
21
Ндайишимий
Майк
АДО Ден Хааг
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 6 0.18
2. Арвайлер Йонас 3 0.09
3. Бурар Сами 3 0.09
4. Пинас Шакилль 3 (3) 0.09
5. Адеканье Бобби 2 0.06
6. Филипп Давид 2 0.06
7. Эль-Хайяти Абденассер 2 (1) 0.06
8. Ван Эвейк Милан 1 0.03
9. Бесуйхен Висенте 1 0.03
10. Гомельт Томислав 1 0.03
11. Кемпер Бой 1 0.03
12. Госсенс Джон 0 0
13. Де Бур Кес 0 0
14. Вейинович Марко 0 0
15. Файе Лассана 0 0
16. Jose Pascual 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 11 0.33
2. Вридт Квази 8 0.24
3. Нуннели Че 7 0.21
4. Ндайишимий Майк 4 (3) 0.12
5. Саглам Геркем 2 0.06
6. Хольмен Себастьян 2 0.06
7. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.06
8. Замора Джон 1 0.03
9. Кёлерт Матс 0 0
10. Хееркенс Фреек 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
12. Кён Деррик 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Вейинович Марко 6 0
2. Крамер Михил 5 0
3. Пинас Шакилль 5 0
4. Ван Эвейк Милан 5 0
5. Бесуйхен Висенте 5 0
6. Кемпер Бой 3 1
7. Кастильо Хуан II 3 0
8. Бурар Сами 3 0
9. Де Бур Кес 3 0
10. Чатич Амар 2 0
11. Филипп Давид 2 0
12. Гомельт Томислав 0 1
13. Цайверлон Джанни 1 0
14. Эль-Хайяти Абденассер 1 0
15. Госсенс Джон 1 0
16. Карелис Никос 1 0
17. Моррисон Равел 1 0
18. Мохтар Юнес 1 0
19. Дель Фабро Дарио 1 0
20. Кишна Рикардо 1 0
21. Улд-Ших Биляль 1 0
22. Файе Лассана 1 0
23. Арвайлер Йонас 1 0
24. Адеканье Бобби 1 0
25. Jose Pascual 1 0
26. Эльмкис Илай 1 0
27. Амофа Джамал 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 5 1
2. Хольмен Себастьян 5 0
3. Питерс Йорденс 3 1
4. Кён Деррик 3 1
5. Саглам Геркем 4 0
6. Овюсу Лерой 3 0
7. Павлидис Вангелис 3 0
8. Селахи Линдон 3 0
9. Ндайишимий Майк 3 0
10. Вридт Квази 1 1
11. Нелом Микел 2 0
12. Хееркенс Фреек 2 0
13. Спиерингс Уэсли 2 0
14. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
15. Кёлерт Матс 1 0
16. Мурич Ариянет 1 0
17. Саддики Дрейс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 24% (6) 12% (3) 4% (1) 12% (3) 28% (7) 20% (5)
 Виллем II 16.22% (6) 10.81% (4) 8.11% (3) 32.43% (12) 10.81% (4) 21.62% (8)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Витесс 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Аякс 5:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле
Виллем II Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II
Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 33 27 4 2 99 - 22 85
2. ПСВ Заявка 33 21 8 4 73 - 34 71
3. АЗ Алкмаар Заявка 33 20 8 5 70 - 41 68
4. Витесс Заявка 33 18 7 8 51 - 35 61
5. Фейеноорд Заявка 33 15 11 7 61 - 36 56
6. Утрехт Заявка 33 13 13 7 51 - 40 52
7. Гронинген Заявка 33 14 8 11 40 - 36 50
8. Спарта Роттердам Заявка 33 12 8 13 47 - 47 44
9. Хераклес Заявка 33 12 8 13 42 - 48 44
10. Фортуна Ситтард Заявка 33 12 5 16 49 - 56 41
11. Херенвен Заявка 33 9 12 12 42 - 47 39
12. Твенте Заявка 33 9 11 13 45 - 48 38
13. ПЕК Зволле Заявка 33 8 11 14 43 - 53 35
14. Ваалвейк Заявка 33 7 9 17 33 - 52 30
15. Виллем II Заявка 33 7 7 19 38 - 67 28
16. Эммен Заявка 33 6 9 18 36 - 68 27
17. ВВВ-Венло Заявка 33 6 5 22 43 - 87 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 33 4 10 19 27 - 73 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 14 2 1 53 - 14 44
2. ПСВ Заявка 17 13 3 1 39 - 13 42
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 17 8 4 5 29 - 16 28
7. Гронинген Заявка 17 7 6 4 17 - 13 27
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. Спарта Роттердам Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
11. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12. Ваалвейк Заявка 17 5 4 8 21 - 25 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 3 9 27 - 33 18
14. Виллем II Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
15. Эммен Заявка 17 4 4 9 26 - 41 16
16. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 17 1 6 10 17 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 6 2 36 - 23 33
3. ПСВ Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт Заявка 17 7 7 3 25 - 16 28
5. Фейеноорд Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
6. Витесс Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7. Твенте Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 5 9 25 - 35 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Виллем II Заявка 17 2 5 10 18 - 35 11
16. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
17. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
18. ВВВ-Венло Заявка 17 3 1 13 23 - 45 10

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 26 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 19 0 8
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Твенте Перейра Данило II 17 5 5
5. Хераклес Влут Рай 16 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Базур Рихедли 7 2
2. Витесс Таннан Уссама 8 1
3. ПЕК Зволле Лам Томас 5 2
4. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
5. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 