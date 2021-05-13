Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Эль-Хайяти Абденассер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

49' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Госсенс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Г О О О О Л - Вридт Квази изменил счет на табло!

39' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' После проверки VAR судья изменил решение - АДО Ден Хааг пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Цайверлон Джанни получил желтую карточку от судьи

34' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ндайишимий Майк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

30' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виллем II будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

18' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

17' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отличные скиллы показывает Арвайлер Йонас , обводя своих соперников

13' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

5' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

5' Близко! Госсенс Джон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

4' Игрок команды АДО Ден Хааг нанес удар, но мяч был заблокирован

3' Игрок команды Виллем II нанес удар, но вратарь спас

1' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника