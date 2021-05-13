Destan Bajselmani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

ШАНС! Иммануэль Ферай вышел один на один с голкипером...

Г О О О О Л - Иммануэль Ферай забивает!

Первый тайм

47' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Накаяма Юта бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

43' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

42' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Destan Bajselmani совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Destan Bajselmani наказан за толчок Боскальи Оливье

41' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

41' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Гакпо Коди получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Ден Белт Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Гакпо Коди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Ван Ден Белт Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Г О О О О Л - Вертессен Йорбе изменил счет на табло!

29' Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!

28' Удар от ворот произведет ПСВ

28' Тедич Слободан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

28' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

27' Хорошую попытку сделал Клемент Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Отличные скиллы показывает Клемент Пелле , обводя своих соперников

26' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Г О О О О Л - Маус Ксавье уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

17' Удар от ворот произведет ПСВ

17' Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали

16' Мален Дониэлл наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

15' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Захави Эран имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

14' Макс Филипп нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Мален Дониэлл не смог попасть в створ ударом издали

11' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

9' Игрок Сангаре Ибрахим из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Плохо сыграл Маус Ксавье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Макс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мален Дониэлл из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Плохо сыграл Маус Ксавье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Захави Эран из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Мален Дониэлл из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола