Голландия: Эредивизие 2020-2021
ПСВ
4:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Филипс
ПЕК Зволле
1:0
22' Гол в свои воротаМаус Ксавье
2:0
29' ГолМален Дониэлл
3:0
34' ГолВертессен Йорбе
42' Желтая карточкаБайселмани Дестан
53' Желтая карточкаМарк-Оливье Дуэ
4:0
54' ГолЗахави Эран
4:1
69' ГолФерай Иммануэль
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
13
Штридер
Рико
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
-
Главный тренер: Bert Konterman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
1:0
29'
2:0
34'
53'
54'
4:0
69'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|19
|0.58
|2.
|Захави Эран
|11 (2)
|0.33
|3.
|Мадуэке Нони
|7
|0.21
|4.
|Гакпо Коди
|7
|0.21
|5.
|Макс Филипп
|5 (2)
|0.15
|6.
|Гётце Марио
|5
|0.15
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|3
|0.09
|8.
|Дюмфрис Дензел
|2 (1)
|0.06
|9.
|Вертессен Йорбе
|2
|0.06
|10.
|Боскальи Оливье
|2
|0.06
|11.
|Жуниор Мауро
|2
|0.06
|12.
|Росарио Пабло
|1
|0.03
|13.
|Томас Райан
|1
|0.03
|14.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Файн Адриан
|1
|0.03
|16.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.03
|17.
|Пиру Йоэл
|1
|0.03
|18.
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|19.
|Тезе Джордан
|0
|0
|20.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.18
|2.
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.12
|3.
|Ван Полен Брам
|4
|0.12
|4.
|Рейндерс Элиано
|3
|0.09
|5.
|Леманс Клинт
|3
|0.09
|6.
|Лам Томас
|3 (2)
|0.09
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.09
|8.
|Дрост Йеспер
|2
|0.06
|9.
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|10.
|Ферай Иммануэль
|2
|0.06
|11.
|Накаяма Юта
|2
|0.06
|12.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.06
|13.
|Тедич Слободан
|2
|0.06
|14.
|Саймак Мустафа
|2
|0.06
|15.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|16.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|17.
|Паал Кеннет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюмфрис Дензел
|6
|0
|2.
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|3.
|Росарио Пабло
|6
|0
|4.
|Захави Эран
|3
|0
|5.
|Виргевер Ник
|3
|0
|6.
|Тезе Джордан
|3
|0
|7.
|Макс Филипп
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|9.
|Гакпо Коди
|2
|0
|10.
|Брума Арминду
|1
|0
|11.
|Боскальи Оливье
|1
|0
|12.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|13.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|15.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|4
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|6
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|4
|1
|4.
|Керстен Сэм
|4
|0
|5.
|Паал Кеннет
|3
|0
|6.
|Накаяма Юта
|3
|0
|7.
|Байселмани Дестан
|3
|0
|8.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|9.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|10.
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|11.
|Клемент Пелле
|0
|1
|12.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|13.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|14.
|Леманс Клинт
|1
|0
|15.
|Марк-Оливье Дуэ
|1
|0
|16.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|14.71% (10)
|17.65% (12)
|11.76% (8)
|22.06% (15)
|7.35% (5)
|26.47% (18)
|ПЕК Зволле
|5.13% (2)
|2.56% (1)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|38.46% (15)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте
Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|33
|27
|4
|2
|98 - 21
|85
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 33
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|2:3 Заявка
|33
|18
|6
|9
|50 - 35
|60
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|33
|13
|4
|16
|49 - 55
|43
|11.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 46
|39
|12.
|Твенте
|1:2 Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|33
|8
|11
|14
|42 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|33
|7
|7
|19
|37 - 66
|28
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|33
|6
|9
|18
|35 - 67
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|33
|6
|5
|22
|42 - 86
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|52 - 13
|44
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|42
|3.
|Витесс
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|17
|6
|2
|9
|27 - 32
|20
|13.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|14.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 40
|16
|16.
|Твенте
|1:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|17
|1
|6
|10
|16 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Твенте
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|7.
|Витесс
|2:3 Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 26
|23
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|17
|3
|1
|13
|22 - 44
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0