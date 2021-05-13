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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
ПСВ
4:2
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Маус Ксавье
2:0
29' Гол
Мален Дониэлл
3:0
34' Гол
Вертессен Йорбе
42' Желтая карточка
Байселмани Дестан
52' Желтая карточка
Марк-Оливье Дуэ
4:0
54' Гол
Захави Эран
66' Желтая карточка
Лам Томас
4:1
69' Гол
Ферай Иммануэль
4:2
90' Гол
Samir Lagsir
90'+3
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
53
Вертессен
Йорбе
14
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
19
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
1
Маус
Ксавье
17
Байселмани
Дестан
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
25
Ферай
Иммануэль
27
Тедич
Слободан
22
Клемент
Пелле
ПСВ
4-4-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

22'
Маус Ксавье
1:0
29'
Мален Дониэлл
(Вертессен Йорбе)
2:0
34'
Вертессен Йорбе
(Ван Гинкел Марко)
3:0
42'
 
Байселмани Дестан
46'
Росарио Пабло
Вертессен Йорбе
 
46'
Виргевер Ник
Боскальи Оливье
 
46'
 
Марк-Оливье Дуэ
Штридер Рико
52'
 
Марк-Оливье Дуэ
54'
Захави Эран
(Мален Дониэлл)
4:0
63'
Мадуэке Нони
Гакпо Коди
 
63'
Обиспо Армандо
Макс Филипп
 
66'
 
Лам Томас
69'
4:1
Ферай Иммануэль
70'
 
Бенсон Манюэль
Байселмани Дестан
84'
 
Дрост Йеспер
Саймак Мустафа
84'
 
Samir Lagsir
Тедич Слободан
86'
Пиру Йоэл
Дюмфрис Дензел
 
90'
4:2
Samir Lagsir
(Бенсон Манюэль)

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 19 0.58
2. Захави Эран 11 (2) 0.33
3. Мадуэке Нони 7 0.21
4. Гакпо Коди 7 0.21
5. Макс Филипп 5 (2) 0.15
6. Гётце Марио 5 0.15
7. Ихаттарен Мохаммед 3 0.09
8. Дюмфрис Дензел 2 (1) 0.06
9. Вертессен Йорбе 2 0.06
10. Боскальи Оливье 2 0.06
11. Жуниор Мауро 2 0.06
12. Росарио Пабло 1 0.03
13. Томас Райан 1 0.03
14. Сангаре Ибрахим 1 0.03
15. Файн Адриан 1 0.03
16. Ромеро Максимильяно 1 0.03
17. Пиру Йоэл 1 0.03
18. Ван Гинкел Марко 0 0
19. Тезе Джордан 0 0
20. Ледесма Ричард 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.18
2. Мисиджан Вирджил 4 0.12
3. Ван Полен Брам 4 0.12
4. Рейндерс Элиано 3 0.09
5. Леманс Клинт 3 0.09
6. Лам Томас 3 (2) 0.09
7. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.09
8. Дрост Йеспер 2 0.06
9. Клемент Пелле 2 0.06
10. Ферай Иммануэль 2 0.06
11. Накаяма Юта 2 0.06
12. Бёйтинк Томас 2 0.06
13. Тедич Слободан 2 0.06
14. Саймак Мустафа 2 0.06
15. Samir Lagsir 1 0.03
16. Бенсон Манюэль 0 0
17. Ван Вермескеркен Саи 0 0
18. Паал Кеннет 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Дюмфрис Дензел 6 0
2. Сангаре Ибрахим 6 0
3. Росарио Пабло 6 0
4. Захави Эран 3 0
5. Виргевер Ник 3 0
6. Тезе Джордан 3 0
7. Макс Филипп 2 0
8. Гутьеррес Эрик 2 0
9. Гакпо Коди 2 0
10. Брума Арминду 1 0
11. Боскальи Оливье 1 0
12. Мален Дониэлл 1 0
13. Жуниор Мауро 1 0
14. Ледесма Ричард 1 0
15. Мадуэке Нони 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 5 2
2. Хюйбертс Дин 6 0
3. Ван Полен Брам 4 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Паал Кеннет 3 0
6. Накаяма Юта 3 0
7. Байселмани Дестан 3 0
8. Саймак Мустафа 1 1
9. Ван Дёйнен Майк 2 0
10. Рейндерс Элиано 2 0
11. Клемент Пелле 0 1
12. Дрост Йеспер 1 0
13. Мисиджан Вирджил 1 0
14. Леманс Клинт 1 0
15. Марк-Оливье Дуэ 1 0
16. Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 14.08% (10) 18.31% (13) 12.68% (9) 22.54% (16) 7.04% (5) 25.35% (18)
 ПЕК Зволле 4.88% (2) 2.44% (1) 14.63% (6) 21.95% (9) 39.02% (16) 17.07% (7)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ
ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте
Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 33 27 4 2 99 - 22 85
2. ПСВ Заявка 33 21 8 4 73 - 34 71
3. АЗ Алкмаар Заявка 33 20 8 5 70 - 41 68
4. Витесс Заявка 33 18 7 8 51 - 35 61
5. Фейеноорд Заявка 33 15 11 7 61 - 36 56
6. Утрехт Заявка 33 13 13 7 51 - 40 52
7. Гронинген Заявка 33 14 8 11 40 - 36 50
8. Спарта Роттердам Заявка 33 12 8 13 47 - 47 44
9. Хераклес Заявка 33 12 8 13 42 - 48 44
10. Фортуна Ситтард Заявка 33 12 5 16 49 - 56 41
11. Херенвен Заявка 33 9 12 12 42 - 47 39
12. Твенте Заявка 33 9 11 13 45 - 48 38
13. ПЕК Зволле Заявка 33 8 11 14 43 - 53 35
14. Ваалвейк Заявка 33 7 9 17 33 - 52 30
15. Виллем II Заявка 33 7 7 19 38 - 67 28
16. Эммен Заявка 33 6 9 18 36 - 68 27
17. ВВВ-Венло Заявка 33 6 5 22 43 - 87 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 33 4 10 19 27 - 73 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 14 2 1 53 - 14 44
2. ПСВ Заявка 17 13 3 1 39 - 13 42
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 17 8 4 5 29 - 16 28
7. Гронинген Заявка 17 7 6 4 17 - 13 27
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. Спарта Роттердам Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
11. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12. Ваалвейк Заявка 17 5 4 8 21 - 25 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 3 9 27 - 33 18
14. Виллем II Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
15. Эммен Заявка 17 4 4 9 26 - 41 16
16. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 17 1 6 10 17 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 6 2 36 - 23 33
3. ПСВ Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт Заявка 17 7 7 3 25 - 16 28
5. Фейеноорд Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
6. Витесс Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7. Твенте Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 5 9 25 - 35 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Виллем II Заявка 17 2 5 10 18 - 35 11
16. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
17. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
18. ВВВ-Венло Заявка 17 3 1 13 23 - 45 10

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 26 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 19 0 8
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Твенте Перейра Данило II 17 5 5
5. Хераклес Влут Рай 16 3 7
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Базур Рихедли 7 2
2. Витесс Таннан Уссама 8 1
3. ПЕК Зволле Лам Томас 5 2
4. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
5. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
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