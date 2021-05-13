Второй тайм

93' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Г О О О О Л - Samir Lagsir классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

89' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

88' Головой пробил Обиспо Армандо , но голкипер отбил его в поле!

88' Клемент Пелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ван Гинкел Марко бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

81' Марк-Оливье Дуэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Захави Эран из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

77' Мален Дониэлл имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

76' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Тедич Слободан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

73' Удар от ворот произведет ПСВ

72' Накаяма Юта не смог попасть в створ ударом издали

72' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Destan Bajselmani уходит с поля и его заменяет Бенсон Манюэль

69' Г О О О О Л - Иммануэль Ферай забивает!

69' ШАНС! Иммануэль Ферай вышел один на один с голкипером...

69' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

69' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Захави Эран пробил со штрафного прямо в стенку

66' Лам Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

64' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.

62' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Отличные скиллы показывает Мален Дониэлл , обводя своих соперников

60' Destan Bajselmani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Марк-Оливье Дуэ - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

49' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Гакпо Коди наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

47' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля