Голландия: Эредивизие 2020-2021
Аякс
2:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Йохан Кройф Арена
ВВВ-Венло
1:0
10' ГолРенсх Девайн
44' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
49' Желтая карточкаМартинес Лисандро
53' Undefined phrase: football_event_Тейлор Кеннет
54' Красная карточкаТейлор Кеннет
2:0
57' ГолАлле Себастьян
15
Ренсх
Девайн
38
Гувара
Леон
26
Шмиц
Лукаш
15
Янссен
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 АнтониНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
53'
54'
57'
2:0
58'
76'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|14 (7)
|0.42
|2.
|Классен Дэви
|12 (1)
|0.36
|3.
|Алле Себастьян
|10
|0.3
|4.
|Антони
|8
|0.24
|5.
|Траоре Лассина
|7
|0.21
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.21
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.18
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.15
|9.
|Нерес Давид
|3
|0.09
|10.
|Гравенберх Райан
|3
|0.09
|11.
|Кудус Мохаммед
|3
|0.09
|12.
|Ренсх Девайн
|3
|0.09
|13.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.09
|14.
|Броббей Брайан
|3
|0.09
|15.
|Альварес Эдсон
|2
|0.06
|16.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.06
|17.
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|18.
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|19.
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|20.
|Тимбер Юррьен
|1
|0.03
|21.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|25 (8)
|0.76
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.12
|3.
|Ван Крой Вито
|3
|0.09
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.06
|5.
|Джон Джошуа
|2
|0.06
|6.
|Torino Hunte
|2
|0.06
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.03
|8.
|Донис Христос
|1
|0.03
|9.
|Гельми Рой
|1
|0.03
|10.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Пост Данни
|0
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|0
|0
|14.
|Кум Кристиан
|0
|0
|15.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|16.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Эдсон
|4
|2
|2.
|Тальяфико Николас
|5
|1
|3.
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|4.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|5.
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|6.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|7.
|Алле Себастьян
|2
|0
|8.
|Классен Дэви
|2
|0
|9.
|Шуурс Перр
|2
|0
|10.
|Тейлор Кеннет
|0
|1
|11.
|Тадич Душан
|1
|0
|12.
|Антони
|1
|0
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0
|14.
|Онана Андре
|1
|0
|15.
|Нерес Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|8
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|8
|0
|3.
|Якумакис Георгиос
|6
|0
|4.
|Гельми Рой
|3
|1
|5.
|Кум Кристиан
|1
|2
|6.
|Машаш Зинедин
|3
|0
|7.
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|8.
|Torino Hunte
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Свинкелс Арьян
|1
|0
|12.
|Джон Джошуа
|1
|0
|13.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|14.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|15.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|16.
|Донис Анастасиос
|1
|0
|17.
|Ариас Яфар
|1
|0
|18.
|Деккер Тристан
|1
|0
|19.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|16.13% (15)
|12.9% (12)
|19.35% (18)
|11.83% (11)
|18.28% (17)
|21.51% (20)
|ВВВ-Венло
|9.76% (4)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|36.59% (15)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =2 -13ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:2 ПСВ
ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Аякс: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
Аякс 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|33
|27
|4
|2
|98 - 21
|85
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 33
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|2:3 Заявка
|33
|18
|6
|9
|50 - 35
|60
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|33
|13
|4
|16
|49 - 55
|43
|11.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 46
|39
|12.
|Твенте
|1:2 Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|33
|8
|11
|14
|42 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|33
|7
|7
|19
|37 - 66
|28
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|33
|6
|9
|18
|35 - 67
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|33
|6
|5
|22
|42 - 86
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|52 - 13
|44
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|42
|3.
|Витесс
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|17
|6
|2
|9
|27 - 32
|20
|13.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|14.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 40
|16
|16.
|Твенте
|1:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|17
|1
|6
|10
|16 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Твенте
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|7.
|Витесс
|2:3 Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 26
|23
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|17
|3
|1
|13
|22 - 44
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0