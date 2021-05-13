Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Отличный пас сделал Тейлор Кеннет из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

46' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Якумакис Георгиос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

43' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Классен Дэви получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Классен Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Опасность! Тимбер Юррьен из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Девайн Ренш из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

36' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кудус Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Якумакис Георгиос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

33' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

33' Плохо сыграл Алле Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

30' Эккеленкамп Юрген из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

28' Удар от ворот произведет Аякс

28' Пост Данни не смог попасть в створ ударом издали

26' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Классен Дэви имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

25' Идрисси Уссама разрезает оборону соперника отличным пасом

24' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

22' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Шмиц Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Пост Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Девайн Ренш из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

16' Нерес Давид из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Матч возобновлен

15' Пахоник Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' ВВВ-Венло идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Отличный командный гол!

10' Г О О О О Л - Девайн Ренш из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Девайн Ренш

10' Алле Себастьян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

9' Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

8' Как он промахнулся? Алле Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Девайн Ренш из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.

6' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Девайн Ренш из команды Аякс пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

5' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

4' Идрисси Уссама из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ВВВ-Венло начинает с центра поля