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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Аякс
3:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
10' Гол
Ренсх Девайн
44' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
49' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
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Тейлор Кеннет
54' Красная карточка
Тейлор Кеннет
2:0
57' Гол
Алле Себастьян
2:1
76' Гол
Якумакис Георгиос
3:1
77' Гол
Кудус Мохаммед
90'+6
1
Стекеленбург
Мартен
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
15
Ренсх
Девайн
18
Эккеленкамп
Юрген
20
Кудус
Мохаммед
7
Нерес
Давид
6
Классен
Дэви
9
Идрисси
Уссама
22
Алле
Себастьян
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
44
Да
Грака
Кристофер
3
Свинкелс
Арьян
38
Гувара
Леон
26
Шмиц
Лукаш
8
Машаш
Зинедин
6
Пост
Данни
15
Янссен
Симон
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
Аякс
4-2-3-1
ВВВ-Венло
5-3-2

Ход матча

10'
Ренсх Девайн
(Нерес Давид)
1:0
44'
Тейлор Кеннет
Классен Дэви
 
44'
 
Якумакис Георгиос
49'
Мартинес Лисандро
 
53'
Тейлор Кеннет
 
54'
Тейлор Кеннет
 
57'
Алле Себастьян
2:0
58'
 
Хуппертс Гуус
Янссен Симон
58'
 
Ариас Яфар
Шмиц Лукаш
68'
 
Румер Якюро
Машаш Зинедин
69'
Гравенберх Райан
Идрисси Уссама
 
69'
Клейбер Шон
Ренсх Девайн
 
76'
2:1
Якумакис Георгиос
77'
Кудус Мохаммед
(Клейбер Шон)
3:1
79'
Тадич Душан
Кудус Мохаммед
 
79'
Антони
Нерес Давид
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 14 (7) 0.42
2. Классен Дэви 12 (1) 0.36
3. Алле Себастьян 10 0.3
4. Антони 8 0.24
5. Траоре Лассина 7 0.21
6. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.21
7. Промес Куинси 6 (1) 0.18
8. Лабьяд Закария 5 0.15
9. Кудус Мохаммед 4 0.12
10. Нерес Давид 3 0.09
11. Гравенберх Райан 3 0.09
12. Ренсх Девайн 3 0.09
13. Эккеленкамп Юрген 3 0.09
14. Броббей Брайан 3 0.09
15. Альварес Эдсон 2 0.06
16. Мартинес Лисандро 2 0.06
17. Тальяфико Николас 1 0.03
18. Блинд Дэйли 1 0.03
19. Шуурс Перр 1 0.03
20. Тимбер Юррьен 1 0.03
21. Мазрауи Нуссер 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 26 (8) 0.79
2. Ариас Яфар 4 0.12
3. Ван Крой Вито 3 0.09
4. Линторст Эверт 2 0.06
5. Джон Джошуа 2 0.06
6. Torino Hunte 2 0.06
7. Хуппертс Гуус 1 0.03
8. Донис Христос 1 0.03
9. Гельми Рой 1 0.03
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Шмиц Лукаш 0 0
14. Кум Кристиан 0 0
15. Шефер Штеффен 0 0
16. Румер Якюро 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Альварес Эдсон 4 2
2. Тальяфико Николас 5 1
3. Мартинес Лисандро 4 0
4. Блинд Дэйли 3 0
5. Кудус Мохаммед 3 0
6. Гравенберх Райан 3 0
7. Алле Себастьян 2 0
8. Классен Дэви 2 0
9. Шуурс Перр 2 0
10. Тейлор Кеннет 0 1
11. Тадич Душан 1 0
12. Антони 1 0
13. Клейбер Шон 1 0
14. Онана Андре 1 0
15. Нерес Давид 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 8 0
2. Ван Крой Вито 8 0
3. Якумакис Георгиос 6 0
4. Гельми Рой 3 1
5. Кум Кристиан 1 2
6. Машаш Зинедин 3 0
7. Да Грака Кристофер 3 0
8. Torino Hunte 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Свинкелс Арьян 1 0
12. Джон Джошуа 1 0
13. Киршбаум Торстен 1 0
14. Шмиц Лукаш 1 0
15. Хуппертс Гуус 1 0
16. Донис Анастасиос 1 0
17. Ариас Яфар 1 0
18. Деккер Тристан 1 0
19. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 16.67% (16) 12.5% (12) 18.75% (18) 12.5% (12) 17.71% (17) 21.88% (21)
 ВВВ-Венло 9.52% (4) 14.29% (6) 9.52% (4) 11.9% (5) 16.67% (7) 38.1% (16)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт
Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =2 -13
ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:2 ПСВ
ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Аякс: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
ВВВ-Венло 0:13 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Аякс Эредивизие
Аякс 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Аякс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Аякс Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Аякс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 33 27 4 2 99 - 22 85
2. ПСВ Заявка 33 21 8 4 73 - 34 71
3. АЗ Алкмаар Заявка 33 20 8 5 70 - 41 68
4. Витесс Заявка 33 18 7 8 51 - 35 61
5. Фейеноорд Заявка 33 15 11 7 61 - 36 56
6. Утрехт Заявка 33 13 13 7 51 - 40 52
7. Гронинген Заявка 33 14 8 11 40 - 36 50
8. Спарта Роттердам Заявка 33 12 8 13 47 - 47 44
9. Хераклес Заявка 33 12 8 13 42 - 48 44
10. Фортуна Ситтард Заявка 33 12 5 16 49 - 56 41
11. Херенвен Заявка 33 9 12 12 42 - 47 39
12. Твенте Заявка 33 9 11 13 45 - 48 38
13. ПЕК Зволле Заявка 33 8 11 14 43 - 53 35
14. Ваалвейк Заявка 33 7 9 17 33 - 52 30
15. Виллем II Заявка 33 7 7 19 38 - 67 28
16. Эммен Заявка 33 6 9 18 36 - 68 27
17. ВВВ-Венло Заявка 33 6 5 22 43 - 87 23
18. АДО Ден Хааг Заявка 33 4 10 19 27 - 73 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 14 2 1 53 - 14 44
2. ПСВ Заявка 17 13 3 1 39 - 13 42
3. Витесс Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес Заявка 17 8 4 5 29 - 16 28
7. Гронинген Заявка 17 7 6 4 17 - 13 27
8. Утрехт Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. Спарта Роттердам Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
11. ПЕК Зволле Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12. Ваалвейк Заявка 17 5 4 8 21 - 25 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 3 9 27 - 33 18
14. Виллем II Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
15. Эммен Заявка 17 4 4 9 26 - 41 16
16. Твенте Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
18. АДО Ден Хааг Заявка 17 1 6 10 17 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 6 2 36 - 23 33
3. ПСВ Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт Заявка 17 7 7 3 25 - 16 28
5. Фейеноорд Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
6. Витесс Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
7. Твенте Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
8. Гронинген Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
13. ПЕК Зволле Заявка 17 3 5 9 25 - 35 14
14. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Виллем II Заявка 17 2 5 10 18 - 35 11
16. Эммен Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
17. Ваалвейк Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
18. ВВВ-Венло Заявка 17 3 1 13 23 - 45 10

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 26 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 19 0 8
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Твенте Перейра Данило II 17 5 5
5. Хераклес Влут Рай 16 3 7
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Базур Рихедли 7 2
2. Витесс Таннан Уссама 8 1
3. ПЕК Зволле Лам Томас 5 2
4. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
5. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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