Голландия: Эредивизие 2020-2021
Фортуна Ситтард
3:2
Второй тайм: 78'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Витесс
1:0
1' ГолРинстра Бен
1:1
25' ГолТронстад Сондре
1:2
30' ГолБазур Рихедли
2:2
41' ГолФлемминг Зиан
3:2
54' ГолФлемминг Зиан
64' Желтая карточкаБазур Рихедли
65' Желтая карточкаРота Лазарос
44
Рота
Лазарос
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Амьо ГрегуарЗащитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Джордж ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
25'
1:1
30'
1:2
41'
2:2
54'
3:2
64'
65'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|11
|0.33
|2.
|Семеду Лисандру
|9
|0.27
|3.
|Полтер Себастьян
|9 (1)
|0.27
|4.
|Сёнтьенс Матс
|6 (3)
|0.18
|5.
|Кокс Джордж
|5
|0.15
|6.
|Ринстра Бен
|3
|0.09
|7.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.06
|8.
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|9.
|Тирпан Микаэль
|1
|0.03
|10.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.03
|11.
|Самбу Бассала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|10
|0.3
|2.
|Икома Луис
|8
|0.24
|3.
|Дарфалу Усама
|8 (1)
|0.24
|4.
|Таннан Уссама
|7 (3)
|0.21
|5.
|Базур Рихедли
|5
|0.15
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.06
|7.
|Тронстад Сондре
|2
|0.06
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.06
|9.
|Вруг Патрик
|2
|0.06
|10.
|Виттек Максимилиан
|1
|0.03
|11.
|Духи Данило
|1
|0.03
|12.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.03
|13.
|Туре Идрисса
|1
|0.03
|14.
|Даса Элазар
|0
|0
|15.
|Брюнс Томас
|0
|0
|16.
|Уйсман Дан
|0
|0
|17.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Рул
|6
|1
|2.
|Сёнтьенс Матс
|7
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|4.
|Флемминг Зиан
|4
|0
|5.
|Рота Лазарос
|4
|0
|6.
|Ринстра Бен
|3
|0
|7.
|Кокс Джордж
|3
|0
|8.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|9.
|Ван Осх Яник
|2
|0
|10.
|Семеду Лисандру
|2
|0
|11.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|12.
|Ях Ярослав
|1
|0
|13.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|14.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|15.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|8
|1
|2.
|Базур Рихедли
|6
|2
|3.
|Брюнс Томас
|6
|0
|4.
|Беро Матуш
|6
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|5
|0
|6.
|Тронстад Сондре
|5
|0
|7.
|Туре Идрисса
|2
|1
|8.
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|9.
|Гайек Томаш
|3
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Броя Армандо
|2
|0
|13.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|14.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|15.
|Духи Данило
|1
|0
|16.
|Икома Луис
|1
|0
|17.
|Вруг Патрик
|1
|0
|18.
|Уйсман Дан
|1
|0
|19.
|Манхуф Миллион
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|20% (9)
|15.56% (7)
|20% (9)
|Витесс
|14.58% (7)
|8.33% (4)
|27.08% (13)
|18.75% (9)
|14.58% (7)
|16.67% (8)
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +10 =0 -10АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен
Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Спарта Роттердам 3:0 Витесс Витесс 0:0 Уагудугу Витесс 2:1 ПЕК Зволле Фейеноорд 0:0 Витесс
Витесс 0:1 Раимо Витесс 2:0 АСЕК Кудугу Аякс 2:1 Витесс Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Витесс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|33
|27
|4
|2
|98 - 21
|85
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 33
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|2:3 Заявка
|33
|18
|6
|9
|50 - 35
|60
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|33
|13
|4
|16
|49 - 55
|43
|11.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 46
|39
|12.
|Твенте
|1:2 Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|33
|8
|11
|14
|42 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|33
|7
|7
|19
|37 - 66
|28
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|33
|6
|9
|18
|35 - 67
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|33
|6
|5
|22
|42 - 86
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|52 - 13
|44
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|42
|3.
|Витесс
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|17
|6
|2
|9
|27 - 32
|20
|13.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|14.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 40
|16
|16.
|Твенте
|1:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|17
|1
|6
|10
|16 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Твенте
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|7.
|Витесс
|2:3 Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 26
|23
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|17
|3
|1
|13
|22 - 44
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0