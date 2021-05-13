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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Фортуна Ситтард
3:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
1' Гол
Ринстра Бен
1:1
25' Гол
Тронстад Сондре
1:2
30' Гол
Базур Рихедли
2:2
41' Гол
Флемминг Зиан
3:2
54' Гол
Флемминг Зиан
64' Желтая карточка
Базур Рихедли
65' Желтая карточка
Рота Лазарос
78'
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
23
Ринстра
Бен
14
Теки
Тесфальдет
7
Семеду
Лисандру
9
Полтер
Себастьян
10
Сёнтьенс
Матс
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
8
Тронстад
Сондре
9
Дарфалу
Усама
14
Таннан
Уссама
Фортуна Ситтард
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

1'
Ринстра Бен
(Сёнтьенс Матс)
1:0
25'
1:1
Тронстад Сондре
(Таннан Уссама)
30'
1:2
Базур Рихедли
(Таннан Уссама)
41'
Флемминг Зиан
2:2
54'
Флемминг Зиан
(Сёнтьенс Матс)
3:2
57'
 
Броя Армандо
Брюнс Томас
64'
 
Базур Рихедли
65'
Рота Лазарос
 
69'
Эссерс Клинт
Рота Лазарос
 
69'
 
Уйсман Дан
Дарфалу Усама
69'
 
Икома Луис
Виттек Максимилиан

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 11 0.33
2. Семеду Лисандру 9 0.27
3. Полтер Себастьян 9 (1) 0.27
4. Сёнтьенс Матс 6 (3) 0.18
5. Кокс Джордж 5 0.15
6. Ринстра Бен 3 0.09
7. Ханссон Эмиль 2 0.06
8. Теки Тесфальдет 1 0.03
9. Тирпан Микаэль 1 0.03
10. Эммануилидис Димитриос 1 0.03
11. Самбу Бассала 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 10 0.3
2. Икома Луис 8 0.24
3. Дарфалу Усама 8 (1) 0.24
4. Таннан Уссама 7 (3) 0.21
5. Базур Рихедли 5 0.15
6. Беро Матуш 2 0.06
7. Тронстад Сондре 2 0.06
8. Расмуссен Якоб 2 0.06
9. Вруг Патрик 2 0.06
10. Виттек Максимилиан 1 0.03
11. Духи Данило 1 0.03
12. Бёйтинк Томас 1 0.03
13. Туре Идрисса 1 0.03
14. Даса Элазар 0 0
15. Брюнс Томас 0 0
16. Уйсман Дан 0 0
17. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Янссен Рул 6 1
2. Сёнтьенс Матс 7 0
3. Анга-Лётшер Мартин 5 0
4. Флемминг Зиан 4 0
5. Рота Лазарос 4 0
6. Ринстра Бен 3 0
7. Кокс Джордж 3 0
8. Полтер Себастьян 1 1
9. Ван Осх Яник 2 0
10. Семеду Лисандру 2 0
11. Ниняй Бранислав 1 0
12. Ях Ярослав 1 0
13. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
14. Теки Тесфальдет 1 0
15. Сметс Йоррит 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 8 1
2. Базур Рихедли 6 2
3. Брюнс Томас 6 0
4. Беро Матуш 6 0
5. Виттек Максимилиан 5 0
6. Тронстад Сондре 5 0
7. Туре Идрисса 2 1
8. Расмуссен Якоб 3 0
9. Гайек Томаш 3 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Даса Элазар 2 0
12. Броя Армандо 2 0
13. Корнелисс Энцо 0 1
14. Дарфалу Усама 1 0
15. Духи Данило 1 0
16. Икома Луис 1 0
17. Вруг Патрик 1 0
18. Уйсман Дан 1 0
19. Манхуф Миллион 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 13.33% (6) 17.78% (8) 13.33% (6) 20% (9) 15.56% (7) 20% (9)
 Витесс 14.58% (7) 8.33% (4) 27.08% (13) 18.75% (9) 14.58% (7) 16.67% (8)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +10 =0 -10
АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен
Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:2 Аякс НЕК Неймеген 3:2 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Спарта Роттердам Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Спарта Роттердам 3:0 Витесс Витесс 0:0 Уагудугу Витесс 2:1 ПЕК Зволле Фейеноорд 0:0 Витесс
Витесс 0:1 Раимо Витесс 2:0 АСЕК Кудугу Аякс 2:1 Витесс Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Витесс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 2:1 Витесс Эредивизие
Витесс 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 33 27 4 2 98 - 21 85
2. ПСВ 4:1 Заявка 33 21 8 4 73 - 33 71
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 33 20 8 5 70 - 41 68
4. Витесс 2:3 Заявка 33 18 6 9 50 - 35 60
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 33 15 11 7 61 - 36 56
6. Утрехт 0:0 Заявка 33 13 13 7 51 - 40 52
7. Гронинген 0:0 Заявка 33 14 8 11 40 - 36 50
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 33 12 8 13 47 - 47 44
9. Хераклес 1:1 Заявка 33 12 8 13 42 - 48 44
10. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 33 13 4 16 49 - 55 43
11. Херенвен 0:2 Заявка 33 9 12 12 41 - 46 39
12. Твенте 1:2 Заявка 33 9 11 13 45 - 48 38
13. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 33 8 11 14 42 - 53 35
14. Ваалвейк 2:1 Заявка 33 7 9 17 33 - 52 30
15. Виллем II 3:0 Заявка 33 7 7 19 37 - 66 28
16. Эммен 2:0 Заявка 33 6 9 18 35 - 67 27
17. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 33 6 5 22 42 - 86 23
18. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 33 4 10 19 26 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 17 14 2 1 52 - 13 44
2. ПСВ 4:1 Заявка 17 13 3 1 39 - 12 42
3. Витесс 2:3 Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес 1:1 Заявка 17 8 4 5 29 - 16 28
7. Гронинген 0:0 Заявка 17 7 6 4 17 - 13 27
8. Утрехт 0:0 Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен 0:2 Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
11. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 17 6 2 9 27 - 32 20
13. Ваалвейк 2:1 Заявка 17 5 4 8 21 - 25 19
14. Виллем II 3:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
15. Эммен 2:0 Заявка 17 4 4 9 25 - 40 16
16. Твенте 1:2 Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
17. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
18. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 17 1 6 10 16 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 17 9 6 2 36 - 23 33
3. ПСВ 4:1 Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт 0:0 Заявка 17 7 7 3 25 - 16 28
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
6. Твенте 1:2 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
7. Витесс 2:3 Заявка 17 7 2 8 25 - 26 23
8. Гронинген 0:0 Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес 1:1 Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен 0:2 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
13. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 17 3 5 9 24 - 35 14
14. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Виллем II 3:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
16. Эммен 2:0 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
17. Ваалвейк 2:1 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
18. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 17 3 1 13 22 - 44 10

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 19 0 8
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Твенте Перейра Данило II 17 5 5
5. Хераклес Влут Рай 16 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Базур Рихедли 7 2
2. Витесс Таннан Уссама 8 1
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
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Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Витесс
3.95
3.80
9.14
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