Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Таннан Уссама бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

47' О, нет. Из многообещающей позиции Даса Элазар из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Янссен Рул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Г О О О О Л - Флемминг Зиан забивает!

41' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Базур Рихедли изменил счет на табло!

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' Удар от ворот произведет Витесс

27' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Рота Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Почти гол! Духи Данило пробил головой по воротам, но Yanick van Osch спас!

21' Полтер Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Расмуссен Якоб бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

11' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Удар от ворот произведет Витесс

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Даса Элазар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля