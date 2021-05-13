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Голландия: Эредивизие 2020-2021

2020-2021
Ваалвейк
2:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Твенте
0'
0:1
47' Гол
Перейра Данило II
1:1
48' Гол
Со Силла
2:1
54' Гол
Со Силла
69' Желтая карточка
Остинг Тейс
79'
31
Лампру
Костантинос
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
4
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
8
Тахири
Анас
7
Нгонж
Сириль
19
Со
Силла
25
Остинг
Тейс
16
Дроммел
Йоэл
24
Маркело
Натангело
23
Эбюэхи
Тайронн
17
Остерволде
Джейден
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
8
Илич
Лука
6
Брама
Вут
11
Мениг
Квинси
9
Перейра
Данило
II
37
Ван
Леувен
Тейс
Ваалвейк
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

38'
 
Нарсинг Лусиано
Илич Лука
46'
Бакари Саид
Гаари Жюрьен
 
47'
0:1
Перейра Данило II
(Мениг Квинси)
48'
Со Силла
(Остинг Тейс)
1:1
54'
Со Силла
(Остинг Тейс)
2:1
58'
 
Думич Дарио
Маркело Натангело
58'
 
Daan Rots
Ван Леувен Тейс
66'
Штоккерс Финн
Нгонж Сириль
 
66'
Адевойе Шоун
Мёленстен Мелле
 
69'
Остинг Тейс
 
72'
Августейнс Себбе
Тахири Анас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 5 (1) 0.15
2. Штоккерс Финн 5 0.15
3. Ван дер Венне Рихард 4 0.12
4. Остинг Тейс 4 0.12
5. Со Силла 3 0.09
6. Тоуба Ахмед 3 0.09
7. Джон Ола 2 0.06
8. Данеелс Леннерд 2 0.06
9. Домашкан Виталий 2 0.06
10. Тахири Анас 1 (1) 0.03
11. Бакари Саид 1 0.03
12. Мин Давид 1 0.03
13. Анита Вурнон 0 0
14. Мёленстен Мелле 0 0
15. Ольсак Николас 0 0
16. Азхиль Айман 0 0
17. Лутонда Тьерри 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 17 (5) 0.52
2. Мениг Квинси 8 0.24
3. Черны Вацлав 6 0.18
4. Ван Леувен Тейс 3 0.09
5. Илич Лука 2 0.06
6. Бош Йессе 2 0.06
7. Остерволде Джейден 1 0.03
8. Брама Вут 1 0.03
9. Эбюэхи Тайронн 1 0.03
10. Плегесуэло Хулио 1 0.03
11. Думич Дарио 1 0.03
12. Еремеефф Александер 1 0.03
13. Нарсинг Лусиано 0 0
14. Смал Гийс 0 0
15. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 8 0
2. Со Силла 3 1
3. Ван дер Венне Рихард 4 0
4. Тоуба Ахмед 4 0
5. Бакари Саид 2 0
6. Мёленстен Мелле 2 0
7. Нгонж Сириль 2 0
8. Ваутерс Луук 0 1
9. Лампру Костантинос 1 0
10. Тахири Анас 1 0
11. Вассен Этьенн 1 0
12. Домашкан Виталий 1 0
13. Гаари Жюрьен 1 0
14. Остинг Тейс 1 0
15. Азхиль Айман 1 0
16. Лутонда Тьерри 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 5 1
2. Бош Йессе 5 0
3. Пири Кик 4 0
4. Зерруки Рамиз 4 0
5. Плегесуэло Хулио 3 0
6. Перейра Данило II 3 0
7. Румерату Годфрид 3 0
8. Илич Лука 1 1
9. Думич Дарио 2 0
10. Мениг Квинси 2 0
11. Дроммел Йоэл 2 0
12. Черны Вацлав 2 0
13. Маркело Натангело 2 0
14. Брама Вут 1 0
15. Эбюэхи Тайронн 1 0
16. Лампру Лазарос 1 0
17. Абасс Исса 1 0
18. Смал Гийс 1 0
19. Ван Леувен Тейс 1 0
20. Daan Rots 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 19.35% (6) 19.35% (6) 6.45% (2) 12.9% (4) 9.68% (3) 32.26% (10)
 Твенте 20.93% (9) 20.93% (9) 11.63% (5) 13.95% (6) 13.95% (6) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =6 -11
ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс
Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Твенте Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте
Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 0:2 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:3 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Твенте Первый дивизион
Твенте 2:0 Ваалвейк Кубок Твенте 3:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:4 Твенте Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 33 27 4 2 98 - 21 85
2. ПСВ 4:1 Заявка 33 21 8 4 73 - 33 71
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 33 20 8 5 70 - 41 68
4. Витесс 2:3 Заявка 33 18 6 9 50 - 35 60
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 33 15 11 7 61 - 36 56
6. Утрехт 0:0 Заявка 33 13 13 7 51 - 40 52
7. Гронинген 0:0 Заявка 33 14 8 11 40 - 36 50
8. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 33 12 8 13 47 - 47 44
9. Хераклес 1:1 Заявка 33 12 8 13 42 - 48 44
10. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 33 13 4 16 49 - 55 43
11. Херенвен 0:2 Заявка 33 9 12 12 41 - 46 39
12. Твенте 1:2 Заявка 33 9 11 13 45 - 48 38
13. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 33 8 11 14 42 - 53 35
14. Ваалвейк 2:1 Заявка 33 7 9 17 33 - 52 30
15. Виллем II 3:0 Заявка 33 7 7 19 37 - 66 28
16. Эммен 2:0 Заявка 33 6 9 18 35 - 67 27
17. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 33 6 5 22 42 - 86 23
18. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 33 4 10 19 26 - 72 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 17 14 2 1 52 - 13 44
2. ПСВ 4:1 Заявка 17 13 3 1 39 - 12 42
3. Витесс 2:3 Заявка 16 11 4 1 25 - 9 37
4. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 16 11 2 3 34 - 18 35
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 16 8 6 2 32 - 13 30
6. Хераклес 1:1 Заявка 17 8 4 5 29 - 16 28
7. Гронинген 0:0 Заявка 17 7 6 4 17 - 13 27
8. Утрехт 0:0 Заявка 16 6 6 4 26 - 24 24
9. Херенвен 0:2 Заявка 16 6 5 5 21 - 16 23
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
11. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
12. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 17 6 2 9 27 - 32 20
13. Ваалвейк 2:1 Заявка 17 5 4 8 21 - 25 19
14. Виллем II 3:0 Заявка 16 5 2 9 20 - 32 17
15. Эммен 2:0 Заявка 17 4 4 9 25 - 40 16
16. Твенте 1:2 Заявка 16 3 6 7 20 - 23 15
17. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 16 3 4 9 20 - 42 13
18. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 17 1 6 10 16 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 16 13 2 1 46 - 8 41
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 17 9 6 2 36 - 23 33
3. ПСВ 4:1 Заявка 16 8 5 3 34 - 21 29
4. Утрехт 0:0 Заявка 17 7 7 3 25 - 16 28
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 17 7 5 5 29 - 23 26
6. Твенте 1:2 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
7. Витесс 2:3 Заявка 17 7 2 8 25 - 26 23
8. Гронинген 0:0 Заявка 16 7 2 7 23 - 23 23
9. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 16 7 2 7 22 - 23 23
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 20 22
11. Хераклес 1:1 Заявка 16 4 4 8 13 - 32 16
12. Херенвен 0:2 Заявка 17 3 7 7 20 - 30 16
13. ПЕК Зволле 1:4 Заявка 17 3 5 9 24 - 35 14
14. АДО Ден Хааг 0:3 Заявка 16 3 4 9 10 - 35 13
15. Виллем II 3:0 Заявка 17 2 5 10 17 - 34 11
16. Эммен 2:0 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
17. Ваалвейк 2:1 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
18. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 17 3 1 13 22 - 44 10

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ВВВ-Венло Якумакис Георгиос 25 8 1
2. ПСВ Мален Дониэлл 19 0 8
3. Фейеноорд Бергёйс Стивен 17 8 11
4. Твенте Перейра Данило II 17 5 5
5. Хераклес Влут Рай 16 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Базур Рихедли 7 2
2. Витесс Таннан Уссама 8 1
3. Ваалвейк Анита Вурнон 8 0
4. ВВВ-Венло Пост Данни 8 0
5. ВВВ-Венло Ван Крой Вито 8 0
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Ваалвейк
Ничья
Твенте
2.85
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