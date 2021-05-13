Голландия: Эредивизие 2020-2021
Ваалвейк
2:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Мандемейкерс
Твенте
0:1
47' ГолПерейра Данило II
1:1
48' ГолСо Силла
2:1
54' ГолСо Силла
69' Желтая карточкаОстинг Тейс
59
Тоуба
Ахмед
19
Со
Силла
25
Остинг
Тейс
16
Дроммел
Йоэл
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
29 Адевойе ШоунЗащитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
47'
48'
1:1
54'
2:1
69'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|5 (1)
|0.15
|2.
|Штоккерс Финн
|5
|0.15
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.12
|4.
|Остинг Тейс
|4
|0.12
|5.
|Со Силла
|3
|0.09
|6.
|Тоуба Ахмед
|3
|0.09
|7.
|Джон Ола
|2
|0.06
|8.
|Данеелс Леннерд
|2
|0.06
|9.
|Домашкан Виталий
|2
|0.06
|10.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.03
|11.
|Бакари Саид
|1
|0.03
|12.
|Мин Давид
|1
|0.03
|13.
|Анита Вурнон
|0
|0
|14.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|15.
|Ольсак Николас
|0
|0
|16.
|Азхиль Айман
|0
|0
|17.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|17 (5)
|0.52
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.24
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.18
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.09
|5.
|Илич Лука
|2
|0.06
|6.
|Бош Йессе
|2
|0.06
|7.
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|8.
|Брама Вут
|1
|0.03
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.03
|10.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.03
|11.
|Думич Дарио
|1
|0.03
|12.
|Еремеефф Александер
|1
|0.03
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Смал Гийс
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|8
|0
|2.
|Со Силла
|3
|1
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|4.
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|5.
|Бакари Саид
|2
|0
|6.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|7.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|8.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|9.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|10.
|Тахири Анас
|1
|0
|11.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|12.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|13.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|14.
|Остинг Тейс
|1
|0
|15.
|Азхиль Айман
|1
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|5
|1
|2.
|Бош Йессе
|5
|0
|3.
|Пири Кик
|4
|0
|4.
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|5.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|6.
|Перейра Данило II
|3
|0
|7.
|Румерату Годфрид
|3
|0
|8.
|Илич Лука
|1
|1
|9.
|Думич Дарио
|2
|0
|10.
|Мениг Квинси
|2
|0
|11.
|Дроммел Йоэл
|2
|0
|12.
|Черны Вацлав
|2
|0
|13.
|Маркело Натангело
|2
|0
|14.
|Брама Вут
|1
|0
|15.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|16.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|17.
|Абасс Исса
|1
|0
|18.
|Смал Гийс
|1
|0
|19.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|20.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|Твенте
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =6 -11ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс
Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Твенте Последние 20 матчей: +3 =8 -9Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте
Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 2:0 Ваалвейк Кубок Твенте 3:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:4 Твенте Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Ваалвейк Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|33
|27
|4
|2
|98 - 21
|85
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 33
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|2:3 Заявка
|33
|18
|6
|9
|50 - 35
|60
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|33
|13
|4
|16
|49 - 55
|43
|11.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 46
|39
|12.
|Твенте
|1:2 Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|33
|8
|11
|14
|42 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|33
|7
|7
|19
|37 - 66
|28
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|33
|6
|9
|18
|35 - 67
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|33
|6
|5
|22
|42 - 86
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 72
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|52 - 13
|44
|2.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 12
|42
|3.
|Витесс
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|17
|6
|2
|9
|27 - 32
|20
|13.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|14.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|2:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 40
|16
|16.
|Твенте
|1:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|17
|1
|6
|10
|16 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|4:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Твенте
|1:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|7.
|Витесс
|2:3 Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 26
|23
|8.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|0:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|20 - 30
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|1:4 Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|3:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 34
|11
|16.
|Эммен
|2:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|17
|3
|1
|13
|22 - 44
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|25
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|4.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Ван Крой Вито
|8
|0