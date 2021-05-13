Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тейс Остинг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Твенте

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Пол Куастен не смог попасть в створ ударом издали

45' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Смал Гийс . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Удар от ворот произведет Твенте

42' Тейс Остинг не смог попасть в створ ударом издали

41' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Остерволде Джейден предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Илич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Илич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

36' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Илич Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Илич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

32' Удар от ворот произведет Ваалвейк

32' Перейра Данило II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

28' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

21' Тахири Анас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Илич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Твенте

17' Маркело Натангело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Эбюэхи Тайронн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

13' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Илич Лука из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Твенте

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Нгонж Сириль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Илич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Нгонж Сириль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Удар от ворот произведет Ваалвейк

1' Удар от ворот произведет Твенте

1' Тахири Анас не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля