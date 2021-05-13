Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ваалвейк вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Румерату Годфрид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Думич Дарио из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Дроммел Йоэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Тоуба Ахмед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Рефери не любит споров - именно за это Дроммел Йоэл сейчас получил желтую

88' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Перейра Данило II оказался удален с поля

87' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

85' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

83' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Пол Куастен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Августейнс Себбе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Твенте

77' Тейс Остинг из команды Ваалвейк пробил со штрафного, но очень мимо цели.

75' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Твенте

74' Анита Вурнон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Твенте

70' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Тейс Остинг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Зерруки Рамиз получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Мёленстен Мелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

61' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Мёленстен Мелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Тейс Остинг сделал результативную передачу.

54' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тейс Остинг и Пол Куастен из команды Ваалвейк

54' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

51' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ваалвейк будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Тейс Остинг сделал результативную передачу.

48' Тейс Остинг из команды Ваалвейк делает пас партнеру.

47' Г О О О О Л - Перейра Данило II изменил счет на табло!

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля