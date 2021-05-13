Голландия: Эредивизие 2020-2021
Ваалвейк
2:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
Твенте
0:1
47' ГолПерейра Данило II
1:1
48' ГолСо Силла
2:1
54' ГолСо Силла
69' Желтая карточкаОстинг Тейс
88' Красная карточкаПерейра Данило II
88' Желтая карточкаДроммел Йоэл
90' Желтая карточкаТоуба Ахмед
59
Тоуба
Ахмед
19
Со
Силла
25
Остинг
Тейс
16
Дроммел
Йоэл
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
29 Адевойе ШоунЗащитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
10 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
47'
48'
1:1
54'
2:1
69'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|5 (1)
|0.15
|2.
|Штоккерс Финн
|5
|0.15
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.12
|4.
|Остинг Тейс
|4
|0.12
|5.
|Со Силла
|3
|0.09
|6.
|Тоуба Ахмед
|3
|0.09
|7.
|Джон Ола
|2
|0.06
|8.
|Данеелс Леннерд
|2
|0.06
|9.
|Домашкан Виталий
|2
|0.06
|10.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.03
|11.
|Бакари Саид
|1
|0.03
|12.
|Мин Давид
|1
|0.03
|13.
|Анита Вурнон
|0
|0
|14.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|15.
|Ольсак Николас
|0
|0
|16.
|Азхиль Айман
|0
|0
|17.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|17 (5)
|0.52
|2.
|Мениг Квинси
|8
|0.24
|3.
|Черны Вацлав
|6
|0.18
|4.
|Ван Леувен Тейс
|3
|0.09
|5.
|Илич Лука
|2
|0.06
|6.
|Бош Йессе
|2
|0.06
|7.
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|8.
|Брама Вут
|1
|0.03
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.03
|10.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0.03
|11.
|Думич Дарио
|1
|0.03
|12.
|Еремеефф Александер
|1
|0.03
|13.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|14.
|Смал Гийс
|0
|0
|15.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|8
|0
|2.
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|3.
|Со Силла
|3
|1
|4.
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|5.
|Бакари Саид
|2
|0
|6.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|7.
|Остинг Тейс
|2
|0
|8.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|9.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|10.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|11.
|Тахири Анас
|1
|0
|12.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|13.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|14.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|15.
|Азхиль Айман
|1
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|5
|1
|2.
|Бош Йессе
|5
|0
|3.
|Перейра Данило II
|3
|1
|4.
|Пири Кик
|4
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|6.
|Дроммел Йоэл
|3
|0
|7.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|8.
|Румерату Годфрид
|3
|0
|9.
|Илич Лука
|1
|1
|10.
|Думич Дарио
|2
|0
|11.
|Мениг Квинси
|2
|0
|12.
|Черны Вацлав
|2
|0
|13.
|Маркело Натангело
|2
|0
|14.
|Брама Вут
|1
|0
|15.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|16.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|17.
|Абасс Исса
|1
|0
|18.
|Смал Гийс
|1
|0
|19.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0
|20.
|Daan Rots
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|Твенте
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =6 -11ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс
Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Утрехт АДО Ден Хааг 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Хераклес Ваалвейк 1:0 Эммен ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ
Твенте Последние 20 матчей: +3 =8 -9Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте
Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте ПСВ 3:0 Твенте Твенте 0:0 Херенвен Спарта Роттердам 0:0 Твенте Твенте 0:1 ВВВ-Венло Гронинген 2:2 Твенте Твенте 1:3 Аякс Эммен 1:4 Твенте Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Твенте 2:0 Ваалвейк Кубок Твенте 3:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:4 Твенте Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Ваалвейк Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|33
|27
|4
|2
|99 - 22
|85
|2.
|ПСВ
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 34
|71
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|70 - 41
|68
|4.
|Витесс
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|51 - 35
|61
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|61 - 36
|56
|6.
|Утрехт
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|51 - 40
|52
|7.
|Гронинген
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|47 - 47
|44
|9.
|Хераклес
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 48
|44
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|49 - 56
|41
|11.
|Херенвен
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|42 - 47
|39
|12.
|Твенте
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|45 - 48
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|43 - 53
|35
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|33 - 52
|30
|15.
|Виллем II
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|38 - 67
|28
|16.
|Эммен
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|36 - 68
|27
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|33
|6
|5
|22
|43 - 87
|23
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|27 - 73
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|53 - 14
|44
|2.
|ПСВ
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 13
|42
|3.
|Витесс
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 18
|35
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|32 - 13
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 16
|28
|7.
|Гронинген
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 13
|27
|8.
|Утрехт
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 24
|24
|9.
|Херенвен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 25
|19
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 33
|18
|14.
|Виллем II
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|15.
|Эммен
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 41
|16
|16.
|Твенте
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 23
|15
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 42
|13
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 23
|33
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 21
|29
|4.
|Утрехт
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|25 - 16
|28
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|6.
|Витесс
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|7.
|Твенте
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|8.
|Гронинген
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 23
|23
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 23
|23
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 20
|22
|11.
|Хераклес
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 32
|16
|12.
|Херенвен
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|25 - 35
|14
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 35
|13
|15.
|Виллем II
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 35
|11
|16.
|Эммен
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|17.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|18.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|23 - 45
|10
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ВВВ-Венло
|Якумакис Георгиос
|26
|8
|1
|2.
|ПСВ
|Мален Дониэлл
|19
|0
|8
|3.
|Фейеноорд
|Бергёйс Стивен
|17
|8
|11
|4.
|Твенте
|Перейра Данило II
|17
|5
|5
|5.
|Хераклес
|Влут Рай
|16
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Базур Рихедли
|7
|2
|2.
|Витесс
|Таннан Уссама
|8
|1
|3.
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|5
|2
|4.
|Ваалвейк
|Анита Вурнон
|8
|0
|5.
|ВВВ-Венло
|Пост Данни
|8
|0