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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Ним
 
Позже

Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 11 (6) 0.31
2. Коне Мусса II 7 0.19
3. Ферхат Зинедин 6 (1) 0.17
4. Элиассон Никлас 4 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.06
6. Ахлинви Маттео 2 0.06
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Денкей Кевин 1 0.03
10. Ландре Лоик 1 0.03
11. Кубас Андрес 1 0.03
12. Фомба Ламин 1 0.03
13. Алакуш Софьян 0 0
14. Дулевич Харис 0 0
15. Мартинеc Пабло 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 19 (8) 0.53
2. Экамби Карл Токо 12 0.33
3. Кадевере Тино 10 0.28
4. Пакета Лукас 7 0.19
5. Ауа Уссем 6 (2) 0.17
6. Бруно Моура 3 (1) 0.08
7. Фильо Марсело 3 0.08
8. Корне Максвелл 2 0.06
9. Дюбуа Лео 2 0.06
10. Слимани Ислам 2 0.06
11. Шерки Райан 1 0.03
12. Денайер Джейсон 1 0.03
13. Дембеле Мусса II 1 0.03
14. Де Шильо Маттиа 0 0
15. Мендес Тьяго 0 0
16. Какере Максанс 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 8 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. Мигель Флориан 3 2
4. До Лука 4 1
5. Бриансон Антони 4 0
6. Мелинг Биргер 4 0
7. Алакуш Софьян 4 0
8. Ландре Лоик 2 1
9. Рейне Батист 3 0
10. Рипар Рено 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Коне Мусса II 2 0
15. Гессум Кельян 2 0
16. Бенрау Яссин 2 0
17. Элиассон Никлас 1 0
18. Мартинеc Пабло 1 0
19. Сарр Сиди 1 0
20. Пакье Гаэтан 1 0
21. Дулевич Харис 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Бруно Моура 6 0
5. Корне Максвелл 5 0
6. Ауа Уссем 3 1
7. Какере Максанс 3 1
8. Депай Мемфис 4 0
9. Де Шильо Маттиа 4 0
10. Кадевере Тино 4 0
11. Дюбуа Лео 3 0
12. Экамби Карл Токо 3 0
13. Дембеле Мусса II 3 0
14. Диоманде Синали 3 0
15. Шерки Райан 1 1
16. Лопеш Антони 2 0
17. Лукас Жан 2 0
18. Слимани Ислам 0 1
19. Бар Мельвен 0 1
20. Денайер Джейсон 1 0
21. Андерсен Йоаким 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 13.16% (5) 2.63% (1) 15.79% (6) 23.68% (9) 18.42% (7) 26.32% (10)
 Лион 7.25% (5) 17.39% (12) 26.09% (18) 10.14% (7) 20.29% (14) 18.84% (13)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Метц 0:3 Ним Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним Ним 1:1 Страсбург
Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним
Лион Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако
Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Лион 0:0 Ним Лига 1 Ним 0:4 Лион Лига 1 Ним 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ним Лига 1
Ним 0:0 Лион Товарищеские матчи Лион 3:2 Ним Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 36 24 4 8 80 - 28 76
3. Монако Заявка 36 23 5 8 74 - 41 74
4. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 36 15 10 11 49 - 38 55
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс Заявка 36 9 15 12 41 - 44 42
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Ренн Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
8. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
9. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 18 12 3 3 40 - 14 39
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ним - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Ним 0% (0)
    X 5.7% (2)
    Лион 94.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ним
    Ничья
    Лион
    7.89
    5.65
    1.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ним - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Ним - Лион

    Исход игры
    Ним
    0% (0)
    Ничья
    5.7% (2)
    Лион
    94.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (17)
    Нет
    48.48% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    40% (14)
    0:2 Лион
    22.9% (8)
    0:1 Лион
    17.1% (6)
    0:3 Лион
    5.7% (2)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
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