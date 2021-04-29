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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
ПСЖ
 
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Стадион:
Реймс

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 25 (6) 0.69
2. Кин Мойзе 12 0.33
3. Неймар 8 (4) 0.22
4. Икарди Мауро 7 (1) 0.19
5. Сарабия Пабло 6 0.17
6. Ди Мария Анхель 5 0.14
7. Дракслер Юлиан 4 0.11
8. Гуэйе Идрисса 2 0.06
9. Флоренци Алессандро 2 0.06
10. Маркиньос Маркос 2 0.06
11. Данилу Перейра 2 0.06
12. Эррера Андер 1 0.03
13. Паредес Леандро 1 0.03
14. Дагба Колин 1 0.03
15. Кюрзава Левен 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.39
2. Кафаро Матьё 4 0.11
3. Мбюкю Натанаэль 4 0.11
4. Зенели Арбер 3 0.08
5. Туре Эль Билал 3 0.08
6. Абдельамид Юнис 3 0.08
7. Конан Гислен 2 0.06
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Кассама Морету 1 0.03
10. Фас Ваут 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Флипс Алексис 1 0.03
13. Бериша Валон 0 0
14. Шавалерин Ксавье 0 0
15. Фокет Томас 0 0
16. Думбия Мусса 0 0
17. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Кимпембе Преснел 6 1
4. Верратти Марко 7 0
5. Кюрзава Левен 4 1
6. Диалло Абду 2 2
7. Эррера Андер 5 0
8. Мбаппе Килиан 5 0
9. Кин Мойзе 4 0
10. Гуэйе Идрисса 3 0
11. Дракслер Юлиан 3 0
12. Данилу Перейра 3 0
13. Керер Тило 3 0
14. Дагба Колин 3 0
15. Сарабия Пабло 2 0
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Бернат Хуан 2 0
18. Маркиньос Маркос 2 0
19. Ди Мария Анхель 1 0
20. Флоренци Алессандро 1 0
21. Икарди Мауро 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 12 2
2. Кассама Морету 8 3
3. Манетси Маршал 7 1
4. Шавалерин Ксавье 8 0
5. Конан Гислен 5 0
6. Абдельамид Юнис 4 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Де Смет Тибо 3 0
11. Мбюкю Натанаэль 3 0
12. Бериша Валон 2 0
13. Райкович Предраг 2 0
14. Кутеса Дерек 2 0
15. Сирхейс Кай 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Зенели Арбер 1 0
19. Думбия Мусса 1 0
20. Хорнби Фрэйзер 1 0
21. Драмме Муамаду 1 0
22. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 10% (8) 17.5% (14) 18.75% (15) 13.75% (11) 12.5% (10) 27.5% (22)
 Реймс 21.05% (8) 10.53% (4) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс
ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц
Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Реймс 0:2 ПСЖ Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 36 23 10 3 62 - 22 79
2. ПСЖ Заявка 36 24 4 8 80 - 28 76
3. Монако Заявка 36 23 5 8 74 - 41 74
4. Лион Заявка 36 21 10 5 74 - 38 73
5. Ланс Заявка 36 15 11 10 55 - 51 56
6. Марсель Заявка 36 15 11 10 50 - 44 56
7. Ренн Заявка 36 15 10 11 49 - 38 55
8. Монпелье Заявка 36 13 11 12 58 - 61 50
9. Ницца Заявка 36 14 7 15 47 - 49 49
10. Метц Заявка 36 12 10 14 42 - 45 46
11. Сент-Этьен Заявка 36 12 9 15 42 - 53 45
12. Анже Заявка 36 12 8 16 37 - 53 44
13. Реймс Заявка 36 9 15 12 41 - 44 42
14. Брест Заявка 36 11 7 18 50 - 64 40
15. Бордо Заявка 36 11 6 19 37 - 55 39
16. Лорьян Заявка 36 10 8 18 47 - 66 38
17. Страсбург Заявка 36 10 8 18 46 - 57 38
18. Нант Заявка 36 8 13 15 42 - 53 37
19. Ним Заявка 36 9 8 19 38 - 64 35
20. Дижон Заявка 36 3 9 24 24 - 69 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 18 11 5 2 41 - 20 38
2. ПСЖ Заявка 18 12 1 5 40 - 14 37
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 28 - 11 36
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 18 9 5 4 29 - 21 32
6. Лорьян Заявка 18 9 2 7 29 - 28 29
7. Ренн Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
8. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
9. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
10. Монпелье Заявка 18 7 3 8 34 - 35 24
11. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 28 24
12. Бордо Заявка 18 6 4 8 16 - 21 22
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 18 3 5 10 20 - 34 14
20. Дижон Заявка 18 1 6 11 8 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. ПСЖ Заявка 18 12 3 3 40 - 14 39
3. Лион Заявка 18 10 7 1 34 - 18 37
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 18 8 5 5 27 - 25 29
6. Ренн Заявка 18 7 6 5 25 - 17 27
7. Метц Заявка 18 7 6 5 24 - 20 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 18 7 3 8 22 - 25 24
11. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
12. Анже Заявка 18 6 5 7 18 - 28 23
13. Реймс Заявка 18 5 7 6 26 - 25 22
14. Страсбург Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
15. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
16. Нант Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 18 3 3 12 18 - 33 12
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 25 6 7
2. Лион Депай Мемфис 19 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 19 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 15 0 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Реймс Кассама Морету 8 3
3. Марсель Альваро Гонсалес II 13 0
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Монако Фофана Юссуф 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реймс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    ПСЖ 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Реймс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Реймс
    1.16
    9.50
    25.63
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс

    Исход игры
    ПСЖ
    97.1% (34)
    Ничья
    2.9% (1)
    Реймс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    21.21% (7)
    Нет
    78.79% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    48.6% (17)
    3:0 ПСЖ
    22.9% (8)
    2:1 ПСЖ
    14.3% (5)
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