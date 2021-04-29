Франция: Лига 1 2020-2021
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Реймс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|25 (6)
|0.69
|2.
|Кин Мойзе
|12
|0.33
|3.
|Неймар
|8 (4)
|0.22
|4.
|Икарди Мауро
|7 (1)
|0.19
|5.
|Сарабия Пабло
|6
|0.17
|6.
|Ди Мария Анхель
|5
|0.14
|7.
|Дракслер Юлиан
|4
|0.11
|8.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.06
|9.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.06
|10.
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|11.
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.03
|13.
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|14.
|Дагба Колин
|1
|0.03
|15.
|Кюрзава Левен
|1
|0.03
|16.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|17.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|18.
|Верратти Марко
|0
|0
|19.
|Баккер Митчел
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.39
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.11
|3.
|Мбюкю Натанаэль
|4
|0.11
|4.
|Зенели Арбер
|3
|0.08
|5.
|Туре Эль Билал
|3
|0.08
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.08
|7.
|Конан Гислен
|2
|0.06
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|10.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Флипс Алексис
|1
|0.03
|13.
|Бериша Валон
|0
|0
|14.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|15.
|Фокет Томас
|0
|0
|16.
|Думбия Мусса
|0
|0
|17.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|5
|2
|2.
|Паредес Леандро
|6
|1
|3.
|Кимпембе Преснел
|6
|1
|4.
|Верратти Марко
|7
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|4
|1
|6.
|Диалло Абду
|2
|2
|7.
|Эррера Андер
|5
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|9.
|Кин Мойзе
|4
|0
|10.
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|11.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|12.
|Данилу Перейра
|3
|0
|13.
|Керер Тило
|3
|0
|14.
|Дагба Колин
|3
|0
|15.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|16.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|17.
|Бернат Хуан
|2
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|19.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|20.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|21.
|Икарди Мауро
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Манетси Маршал
|7
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|5.
|Конан Гислен
|5
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|7.
|Фокет Томас
|4
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Де Смет Тибо
|3
|0
|11.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|12.
|Бериша Валон
|2
|0
|13.
|Райкович Предраг
|2
|0
|14.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|15.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Зенели Арбер
|1
|0
|19.
|Думбия Мусса
|1
|0
|20.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|21.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|22.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|10% (8)
|17.5% (14)
|18.75% (15)
|13.75% (11)
|12.5% (10)
|27.5% (22)
|Реймс
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс
Реймс Последние 20 матчей: +5 =10 -5Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|36
|23
|10
|3
|62 - 22
|79
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|4
|8
|80 - 28
|76
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|74 - 41
|74
|4.
|Лион
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|74 - 38
|73
|5.
|Ланс
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|55 - 51
|56
|6.
|Марсель
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|49 - 38
|55
|8.
|Монпелье
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|58 - 61
|50
|9.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|47 - 49
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 45
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|42 - 53
|45
|12.
|Анже
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|37 - 53
|44
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|9
|15
|12
|41 - 44
|42
|14.
|Брест
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|50 - 64
|40
|15.
|Бордо
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 55
|39
|16.
|Лорьян
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|47 - 66
|38
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|46 - 57
|38
|18.
|Нант
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|42 - 53
|37
|19.
|Ним
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|38 - 64
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|24 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|41 - 20
|38
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|40 - 14
|37
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|28 - 11
|36
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 21
|32
|6.
|Лорьян
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 28
|29
|7.
|Ренн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|8.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 35
|24
|11.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 21
|22
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 19
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|20 - 34
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|8 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 14
|39
|3.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|34 - 18
|37
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|12
|0
|6
|33 - 21
|36
|5.
|Ланс
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 17
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 20
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 28
|23
|13.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 25
|22
|14.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|15.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|16.
|Нант
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 33
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|25
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|19
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|19
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|15
|0
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|13
|0
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Монако
|Фофана Юссуф
|9
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс
Исход игры
ПСЖ
97.1% (34)
Ничья
2.9% (1)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
21.21% (7)
Нет
78.79% (26)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
48.6% (17)
3:0 ПСЖ
22.9% (8)
2:1 ПСЖ
14.3% (5)
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