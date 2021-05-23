Франция: Лига 1 2020-2021
Ланс
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Боллар-Делелис
Монако
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
18
Каюзак
Янник
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре ШейкПолузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|11 (7)
|0.29
|2.
|Сотока Флориан
|8 (2)
|0.21
|3.
|Мюинга Арно
|7
|0.18
|4.
|Ганаго Игнатиус
|7
|0.18
|5.
|Банза Симон
|5 (1)
|0.13
|6.
|Клаусс Жонатан
|3
|0.08
|7.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|8.
|Айдара Массадио
|2
|0.05
|9.
|Дукуре Шейк
|2
|0.05
|10.
|Медина Факундо
|2
|0.05
|11.
|Жан Корентен
|1
|0.03
|12.
|Кошта Давид
|1
|0.03
|13.
|Каюзак Янник
|1
|0.03
|14.
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|15.
|Маурисио Тони
|0
|0
|16.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|17.
|Гради Жонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|20 (10)
|0.53
|2.
|Фолланд Кевин
|16
|0.42
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.18
|4.
|Йоветич Стеван
|6
|0.16
|5.
|Головин Александр
|5
|0.13
|6.
|Марипан Гильермо
|5
|0.13
|7.
|Желсон Мартиньш
|3
|0.08
|8.
|Дисаси Аксель
|3
|0.08
|9.
|Чуамени Орельен
|2
|0.05
|10.
|Фабрегас Сеск
|2 (2)
|0.05
|11.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.05
|12.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|13.
|Матазо Элио
|1
|0.03
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|15.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|16.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|17.
|Кайо Энрике
|0
|0
|18.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|20.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|21.
|Оньекуру Генри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|10
|1
|2.
|Медина Факундо
|10
|0
|3.
|Гради Жонатан
|8
|1
|4.
|Каюзак Янник
|8
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|8
|0
|6.
|Фортес Стивен
|6
|1
|7.
|Сотока Флориан
|7
|0
|8.
|Банза Симон
|5
|1
|9.
|Айдара Массадио
|6
|0
|10.
|Мишлен Клеман
|2
|2
|11.
|Какута Гаэль
|3
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|13.
|Жан Корентен
|3
|0
|14.
|Маурисио Тони
|3
|0
|15.
|Фофана Секо
|2
|0
|16.
|Силла Иссиага
|0
|1
|17.
|Перес Мануэль
|1
|0
|18.
|Клаусс Жонатан
|1
|0
|19.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|9
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|8
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Марипан Гильермо
|6
|0
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|5
|0
|7.
|Диоп Софьян
|4
|0
|8.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|9.
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|11.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|12.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|13.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|14.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|15.
|Головин Александр
|2
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|17.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|18.
|Матсима Крислен
|2
|0
|19.
|Матазо Элио
|0
|1
|20.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|21.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|13.21% (7)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|18.87% (10)
|Монако
|11.84% (9)
|17.11% (13)
|7.89% (6)
|22.37% (17)
|15.79% (12)
|25% (19)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним
Монако Последние 20 матчей: +15 =2 -3Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако
Последние игры между собой
Ланс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Монако 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:4 Монако Лига 2 Монако 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ланс Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок лиги Ланс 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок Ланс 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 1:2 Ланс Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|38
|22
|11
|5
|80 - 41
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|38
|16
|10
|12
|51 - 40
|58
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|38
|13
|13
|12
|59 - 62
|52
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 52
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|42 - 48
|45
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|38
|12
|8
|18
|49 - 57
|44
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|38
|12
|6
|20
|40 - 56
|42
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|47 - 54
|41
|18.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 68
|41
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 70
|35
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 21
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 21
|31
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 19
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 28
|18
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|6
|9
|4
|25 - 27
|27
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|21 - 35
|17
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|1
|6
|12
|18 - 39
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|11
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Монако
Исход игры
Ланс
4.7% (6)
Ничья
7% (9)
Монако
88.4% (114)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (95)
Меньше
25.2% (32)
Обе команды забьют
Да
79.53% (101)
Нет
20.47% (26)
Популярный счёт
1:2 Монако
65.1% (84)
0:2 Монако
10.9% (14)
0:1 Монако
7.8% (10)
1:1 Ничья
4.7% (6)
2:1 Ланс
3.9% (5)
1:3 Монако
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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