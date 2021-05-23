Полетла мяч над вратарской хозяев, но до удара не дошло, да и офсайд вроде как был зафиксирован.

Бен-Йеддер вышел один на один и сразу пробить не решился, однако потом нанёс удар, заблокированный почти на ленточке защитником "Ланса". Впрочем, вскоре просвистел сигнал об офсайде.

32' "Ланс" на чужой половине поля потерял мяч, вернул и теперь катает его.

31' Развивается позиционная атака "Монако".

30' Снова Лека выбивает рукой мяч, поданный Головиным с угла поля.

30' Фолланд выстрелил метров с 15-ти - Лека перевёл на угловой.

29' И снова Головин навесил с корнера неплохо, но острого продолжения не получилось.

28' Курьёзно срезал мяч защитник "Ланса" - хорошо для хозяев, что не в свои ворота, а всего лишь на угловой.

27' Контратака "Ланса" завершилась слишком сильной подачей с правого фланга - за лицевую.

27' Головин подал угловой, и Лека выбил мяч из штрафной кулаком.

26' Право на новый угловой с левого фланга получили монегаски.

25' Чуамени выбивает мяч в аут, дабы не позволить сопернику нанести удар где-то с линии штрафной.

24' Головин навесил слева с углового, и гости отбили первый темп, а на втором темпе Мартиньш с правой стороны просто покатил мяч в руки Лека.

23' Хозяева немного поатаковали, но не приблизились вплотную к штрафной монегасков.

22' Сидибе набросил мяч к чужой штрафной - там оказался футболист в жёлто-красном, то есть игрок "Ланса".

21' "Монако" явно ближе к открытию счёта, чем "Ланс".

20' Остро у ворот "Ланса"! Фолланд покатил вправо Бен-Йеддеру, который за малым не попал низом в ближний угол.

20' Удар Головина примерно с линии штрафной заблокирован. Показывал Александр что-то арбитру - наверно, намекал на игру рукой со стороны хозяев. Но реакции рефери не последовало.

19' Лека отбил на угловой удар справа с острого угла в ближний от Мартиньша.

18' Бен-Йеддер выстрелил с линии штрафной - удар заблокирован.

17' Начинают гости свою новую атаку из глубины поля.

16' Фолланнд устремлялся по левому флангу в контратаке, его прострел был заблокирован, а потом опасно чуть с правой от центра ворот зоны бил Мартиньш - Лека оказался на месте.

16' Отбились монегаски после корнера соперника, вбросили аут и потеряли мяч.

15' Контратака "Ланса" стала позиционной, и заработали хозяева угловой с левого фланга. Клаусс пошёл подавать.

13' Фолланд выходил один на один и низко перекинул вратаря. Мяч пошёл мимо створа, Фолланд упал после столкновения с Лека, а пенальти назначен не был.

12' Больше чем в два раза владеют мячом футболисты "Монако" - такова статистика дебютного отрезка матча.

11' Головин вошёл в штрафную с левой стороны и прилично так пальнул в ближний угол - рядом со штангой.

10' Монегаски, конечно, расстроились отмене своего гола, но не настолько сильно, чтобы перестать атаковать.

9' Нет гола, счёт 0:0. Зафиксирован офсайд у Бадьяшиля, который замкнул головой в правый угол подачу Головина со штрафного. Видеоассистенты подтвердили верность решения полевых арбитров.

9' Г-О-О-О-О-Л!!! 0:1!

8' Медицинскую помощь оказывают игроку "Монако", это Чуамени.

7' Гости заработали штрафной на левом полуфланге рядом с чужой штрафной.

6' У Лека были небольшие проблемы после столкновения с Фолландом, но теперь всё в норме.

4' "Монако" держит мяч в центре поля, ничего опасного.

3' Сидибе навесил с правого края прямо в руки Лека.

2' Головин пробовал заработать угловой, но именно от его ноги мяч ушёл за лицевую, так что вратарь "Ланса" пробьёт от ворот.