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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Ланс
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Монако
0' 36'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
11
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
12
Кайо
Энрике
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
Ланс
3-5-2
Монако
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 11 (7) 0.29
2. Сотока Флориан 8 (2) 0.21
3. Мюинга Арно 7 0.18
4. Ганаго Игнатиус 7 0.18
5. Банза Симон 5 (1) 0.13
6. Клаусс Жонатан 3 0.08
7. Фофана Секо 2 0.05
8. Айдара Массадио 2 0.05
9. Дукуре Шейк 2 0.05
10. Медина Факундо 2 0.05
11. Жан Корентен 1 0.03
12. Кошта Давид 1 0.03
13. Каюзак Янник 1 0.03
14. Силла Иссиага 1 0.03
15. Маурисио Тони 0 0
16. Мишлен Клеман 0 0
17. Гради Жонатан 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 20 (10) 0.53
2. Фолланд Кевин 16 0.42
3. Диоп Софьян 7 0.18
4. Йоветич Стеван 6 0.16
5. Головин Александр 5 0.13
6. Марипан Гильермо 5 0.13
7. Желсон Мартиньш 3 0.08
8. Дисаси Аксель 3 0.08
9. Чуамени Орельен 2 0.05
10. Фабрегас Сеск 2 (2) 0.05
11. Бадьяшиль Бенуа 2 0.05
12. Агилар Рубен 1 0.03
13. Матазо Элио 1 0.03
14. Пеллегри Пьетро 1 0.03
15. Дьятта Крепен 1 0.03
16. Жеббель Виллем 1 0.03
17. Кайо Энрике 0 0
18. Балло-Туре Фоде 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0
20. Сидибе Джибриль 0 0
21. Оньекуру Генри 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Баде Луак 10 1
2. Медина Факундо 10 0
3. Гради Жонатан 8 1
4. Каюзак Янник 8 0
5. Дукуре Шейк 8 0
6. Фортес Стивен 6 1
7. Сотока Флориан 7 0
8. Банза Симон 5 1
9. Айдара Массадио 6 0
10. Мишлен Клеман 2 2
11. Какута Гаэль 3 0
12. Лека Жан-Луи 3 0
13. Жан Корентен 3 0
14. Маурисио Тони 3 0
15. Фофана Секо 2 0
16. Силла Иссиага 0 1
17. Перес Мануэль 1 0
18. Клаусс Жонатан 1 0
19. Боура Исмаэль 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 9 1
2. Чуамени Орельен 8 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Марипан Гильермо 6 0
6. Бадьяшиль Бенуа 5 0
7. Диоп Софьян 4 0
8. Сидибе Джибриль 3 0
9. Бен-Йеддер Виссам 3 0
10. Фолланд Кевин 3 0
11. Желсон Мартиньш 3 0
12. Дьятта Крепен 3 0
13. Жеббель Виллем 3 0
14. Фабрегас Сеск 2 0
15. Головин Александр 2 0
16. Балло-Туре Фоде 2 0
17. Пеллегри Пьетро 2 0
18. Матсима Крислен 2 0
19. Матазо Элио 0 1
20. Йоветич Стеван 1 0
21. Лекомт Бенжамен 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 13.21% (7) 18.87% (10) 18.87% (10) 15.09% (8) 15.09% (8) 18.87% (10)
 Монако 11.84% (9) 17.11% (13) 7.89% (6) 22.37% (17) 15.79% (12) 25% (19)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним
Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс
Монако Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако
Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Монако 0:3 Ланс Лига 1 Ланс 0:3 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 6:0 Ланс Кубок
Монако 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:4 Монако Лига 2 Монако 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ланс Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок лиги Ланс 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок Ланс 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 1:2 Ланс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 1:1 Заявка 38 22 11 5 80 - 41 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн 1:0 Заявка 38 16 10 12 51 - 40 58
7. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье 1:1 Заявка 38 13 13 12 59 - 62 52
9. Ницца 1:1 Заявка 38 14 8 16 48 - 52 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Реймс 1:0 Заявка 38 10 15 13 42 - 48 45
13. Страсбург 1:0 Заявка 38 12 8 18 49 - 57 44
14. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
15. Бордо 0:1 Заявка 38 12 6 20 40 - 56 42
16. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
17. Нант 1:1 Заявка 38 9 14 15 47 - 54 41
18. Лорьян 0:1 Заявка 38 11 8 19 49 - 68 41
19. Ним 0:1 Заявка 38 9 8 21 40 - 70 35
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 1:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 21 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:1 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 1:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 21 31
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 1:1 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:1 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 1:1 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Реймс 1:0 Заявка 19 5 8 6 16 - 19 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
15. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Страсбург 1:0 Заявка 19 5 4 10 21 - 28 19
18. Нант 1:1 Заявка 19 3 9 7 21 - 28 18
19. Ним 0:1 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 1:1 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 1:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 1:1 Заявка 19 6 9 4 25 - 27 27
9. Ницца 1:1 Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 1:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс 1:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним 0:1 Заявка 19 6 3 10 18 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 19 5 2 12 21 - 35 17
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 1 6 12 18 - 39 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 11
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Сидибе отдал вправо Мартиньшу, который покрутился с мячом и навесил слишком далеко.
  • Офсайд
    35'
    Бен-Йеддер вышел один на один и сразу пробить не решился, однако потом нанёс удар, заблокированный почти на ленточке защитником "Ланса". Впрочем, вскоре просвистел сигнал об офсайде.
  • Офсайд
    34'
    Полетла мяч над вратарской хозяев, но до удара не дошло, да и офсайд вроде как был зафиксирован.
  • Фол, нарушение
    34'
    Медина завалил Мартиньша мелким фолом в центре поля.
  • Судья
    33'
    Слегка возмущается чем-то на бровке Нико Ковач.
  • 32'
    "Ланс" на чужой половине поля потерял мяч, вернул и теперь катает его.
  • 31'
    Развивается позиционная атака "Монако".
  • Угловой
    30'
    Снова Лека выбивает рукой мяч, поданный Головиным с угла поля. 
  • Опасный момент
    30'
    Фолланд выстрелил метров с 15-ти - Лека перевёл на угловой.
  • 29'
    И снова Головин навесил с корнера неплохо, но острого продолжения не получилось.
  • Угловой
    28'
    Курьёзно срезал мяч защитник "Ланса" - хорошо для хозяев, что не в свои ворота, а всего лишь на угловой.
  • 27'
    Контратака "Ланса" завершилась слишком сильной подачей с правого фланга - за лицевую.
  • 27'
    Головин подал угловой, и Лека выбил мяч из штрафной кулаком.
  • Угловой
    26'
    Право на новый угловой с левого фланга получили монегаски.
  • 25'
    Чуамени выбивает мяч в аут, дабы не позволить сопернику нанести удар где-то с линии штрафной.
  • Угловой
    24'
    Головин навесил слева с углового, и гости отбили первый темп, а на втором темпе Мартиньш с правой стороны просто покатил мяч в руки Лека.
  • 23'
    Хозяева немного поатаковали, но не приблизились вплотную к штрафной монегасков.
  • 22'
    Сидибе набросил мяч к чужой штрафной - там оказался футболист в жёлто-красном, то есть игрок "Ланса".
  • 21'
    "Монако" явно ближе к открытию счёта, чем "Ланс".
  • Опасный момент
    20'
    Остро у ворот "Ланса"! Фолланд покатил вправо Бен-Йеддеру, который за малым не попал низом в ближний угол.
  • Судья
    20'
    Удар Головина примерно с линии штрафной заблокирован. Показывал Александр что-то арбитру - наверно, намекал на игру рукой со стороны хозяев. Но реакции рефери не последовало.
  • Угловой
    19'
    Лека отбил на угловой удар справа с острого угла в ближний от Мартиньша.
  • 18'
    Бен-Йеддер выстрелил с линии штрафной - удар заблокирован.
  • 17'
    Начинают гости свою новую атаку из глубины поля.
  • Опасный момент
    16'
    Фолланнд устремлялся по левому флангу в контратаке, его прострел был заблокирован, а потом опасно чуть с правой от центра ворот зоны бил Мартиньш - Лека оказался на месте.
  • 16'
    Отбились монегаски после корнера соперника, вбросили аут и потеряли мяч.
  • Угловой
    15'
    Контратака "Ланса" стала позиционной, и заработали хозяева угловой с левого фланга. Клаусс пошёл подавать.
  • Опасный момент
    13'
    Фолланд выходил один на один и низко перекинул вратаря. Мяч пошёл мимо створа, Фолланд упал после столкновения с Лека, а пенальти назначен не был.
  • 12'
    Больше чем в два раза владеют мячом футболисты "Монако" - такова статистика дебютного отрезка матча.
  • 11'
    Головин вошёл в штрафную с левой стороны и прилично так пальнул в ближний угол - рядом со штангой.
  • 10'
    Монегаски, конечно, расстроились отмене своего гола, но не настолько сильно, чтобы перестать атаковать. 
  • Видеоповтор
    9'
    Нет гола, счёт 0:0. Зафиксирован офсайд у Бадьяшиля, который замкнул головой в правый угол подачу Головина со штрафного. Видеоассистенты подтвердили верность решения полевых арбитров.
  • Офсайд
    9'
    Г-О-О-О-О-Л!!! 0:1!
  • Травма, повреждение
    8'
    Медицинскую помощь оказывают игроку "Монако", это Чуамени.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гости заработали штрафной на левом полуфланге рядом с чужой штрафной.
  • Травма, повреждение
    6'
    У Лека были небольшие проблемы после столкновения с Фолландом, но теперь всё в норме.
  • 4'
    "Монако" держит мяч в центре поля, ничего опасного.
  • 3'
    Сидибе навесил с правого края прямо в руки Лека.
  • 2'
    Головин пробовал заработать угловой, но именно от его ноги мяч ушёл за лицевую, так что вратарь "Ланса" пробьёт от ворот.
  • 1'
    Матч стартовал!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Монако

Исход игры
Ланс
4.7% (6)
Ничья
7% (9)
Монако
88.4% (114)
Тотал 2.5
Больше
74.8% (95)
Меньше
25.2% (32)
Обе команды забьют
Да
79.53% (101)
Нет
20.47% (26)
Популярный счёт
1:2 Монако
65.1% (84)
0:2 Монако
10.9% (14)
0:1 Монако
7.8% (10)
1:1 Ничья
4.7% (6)
2:1 Ланс
3.9% (5)
1:3 Монако
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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