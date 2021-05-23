Франция: Лига 1 2020-2021
Нант
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Стад де ля Божуар
Монпелье
18' Желтая карточкаИлтон Виторино
0:0
30' Не забитый пенальтиДелор Анди
0:1
30' ГолЛаборд Гаэтан
1:1
33' ГолКоло-Муани Рандаль
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
33 Sacha Delaye
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
30'
0:0
30'
0:1
33'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|10
|0.26
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|8
|0.21
|3.
|Луза Имран
|7 (5)
|0.18
|4.
|Саймон Мозес
|6 (1)
|0.16
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.08
|6.
|Кулибали Калифа
|3 (1)
|0.08
|7.
|Туре Абдулайе
|2 (1)
|0.05
|8.
|Паллуа Николя
|2
|0.05
|9.
|Эмон Рено
|2
|0.05
|10.
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|11.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|12.
|Траоре Шарль
|1
|0.03
|13.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|14.
|Коко Маркус
|0
|0
|15.
|Чиривелья Педро
|0
|0
|16.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|17.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|15
|0.39
|2.
|Делор Анди
|14
|0.37
|3.
|Мавидиди Стефи
|9
|0.24
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.13
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.08
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.08
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.05
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.05
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.05
|10.
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|11.
|Суке Арно
|1
|0.03
|12.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|13.
|Ферри Жордан
|0
|0
|14.
|Ристич Михайло
|0
|0
|15.
|Илтон Виторино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|7
|1
|2.
|Траоре Шарль
|6
|0
|3.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|4.
|Луза Имран
|4
|1
|5.
|Абейд Мехди
|5
|0
|6.
|Коко Маркус
|5
|0
|7.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|8.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|9.
|Чиривелья Педро
|4
|0
|10.
|Блас Людовик
|4
|0
|11.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|13.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|14.
|Кулибали Калифа
|2
|0
|15.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|16.
|Саймон Мозес
|2
|0
|17.
|Лафон Альбан
|2
|0
|18.
|Бамба Кадер
|2
|0
|19.
|Эмон Рено
|1
|0
|20.
|Ндилу Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Молле Флоран
|5
|2
|2.
|Саванье Тежи
|6
|1
|3.
|Илтон Виторино
|4
|2
|4.
|Ферри Жордан
|6
|0
|5.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|6.
|Ле Таллек Дамьен
|3
|1
|7.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|8.
|Суке Арно
|4
|0
|9.
|Делор Анди
|4
|0
|10.
|Ристич Михайло
|4
|0
|11.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|3
|0
|14.
|Самбья Саломон
|2
|0
|15.
|Долли Киган
|2
|0
|16.
|Коцца Николя
|2
|0
|17.
|Омлин Йонас
|0
|1
|18.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|19.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|20.
|Беншама Сами
|1
|0
|21.
|Вахи Элю
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|13.04% (6)
|26.09% (12)
|Монпелье
|12.07% (7)
|15.52% (9)
|12.07% (7)
|25.86% (15)
|18.97% (11)
|15.52% (9)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =8 -3Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен
Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье
Последние игры между собой
Нант: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|38
|22
|11
|5
|80 - 41
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|38
|16
|10
|12
|51 - 40
|58
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|38
|13
|13
|12
|59 - 62
|52
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 52
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|42 - 48
|45
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|38
|12
|8
|18
|49 - 57
|44
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|38
|12
|6
|20
|40 - 56
|42
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|47 - 54
|41
|18.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 68
|41
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 70
|35
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 21
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 21
|31
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 19
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 28
|18
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|6
|9
|4
|25 - 27
|27
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|21 - 35
|17
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|1
|6
|12
|18 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|11
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Нант 1:1 Монпелье
Исход игры
Нант
70.9% (90)
Ничья
15% (19)
Монпелье
14.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
52.8% (66)
Меньше
47.2% (59)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
2:1 Нант
42.5% (54)
1:0 Нант
17.3% (22)
1:1 Ничья
13.4% (17)
2:0 Нант
8.7% (11)
1:2 Монпелье
7.1% (9)
0:1 Монпелье
5.5% (7)
3:1 Нант
1.6% (2)
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