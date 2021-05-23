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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Нант
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Монпелье
0'
18' Желтая карточка
Илтон Виторино
0:0
30' Не забитый пенальти
Делор Анди
0:1
30' Гол
Лаборд Гаэтан
1:1
33' Гол
Коло-Муани Рандаль
37'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
16
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
14
Ле
Таллек
Дамьен
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
Нант
4-4-2
Монпелье
4-3-3

Ход матча

18'
 
Илтон Виторино
25'
 
Ристич Михайло
Конгре Даниэль
30'
0:0
Делор Анди
30'
0:1
Лаборд Гаэтан
33'
Коло-Муани Рандаль
(Кулибали Калифа)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 10 0.26
2. Коло-Муани Рандаль 8 0.21
3. Луза Имран 7 (5) 0.18
4. Саймон Мозес 6 (1) 0.16
5. Бамба Кадер 3 0.08
6. Кулибали Калифа 3 (1) 0.08
7. Туре Абдулайе 2 (1) 0.05
8. Паллуа Николя 2 0.05
9. Эмон Рено 2 0.05
10. Жиротто Андрей 1 0.03
11. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
12. Траоре Шарль 1 0.03
13. Аппиа Деннис 0 0
14. Коко Маркус 0 0
15. Чиривелья Педро 0 0
16. Фабио да Сильва 0 0
17. Коршья Себастьен 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 15 0.39
2. Делор Анди 14 0.37
3. Мавидиди Стефи 9 0.24
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.13
5. Молле Флоран 3 0.08
6. Вахи Элю 3 0.08
7. Конгре Даниэль 2 0.05
8. Шкулетич Петар 2 0.05
9. Мендеш Педру II 2 0.05
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Суке Арно 1 0.03
12. Ойонго Амбруаз 1 0.03
13. Ферри Жордан 0 0
14. Ристич Михайло 0 0
15. Илтон Виторино 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Траоре Шарль 6 0
3. Фабио да Сильва 4 1
4. Луза Имран 4 1
5. Абейд Мехди 5 0
6. Коко Маркус 5 0
7. Жиротто Андрей 3 1
8. Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
9. Чиривелья Педро 4 0
10. Блас Людовик 4 0
11. Аппиа Деннис 3 0
12. Коршья Себастьен 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Кулибали Калифа 2 0
15. Туре Абдулайе 2 0
16. Саймон Мозес 2 0
17. Лафон Альбан 2 0
18. Бамба Кадер 2 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилу Бридж 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Молле Флоран 5 2
2. Саванье Тежи 6 1
3. Илтон Виторино 4 2
4. Ферри Жордан 6 0
5. Мендеш Педру II 5 0
6. Ле Таллек Дамьен 3 1
7. Конгре Даниэль 4 0
8. Суке Арно 4 0
9. Делор Анди 4 0
10. Ристич Михайло 4 0
11. Лаборд Гаэтан 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 3 0
14. Самбья Саломон 2 0
15. Долли Киган 2 0
16. Коцца Николя 2 0
17. Омлин Йонас 0 1
18. Юн Ил-Лок 1 0
19. Ойонго Амбруаз 1 0
20. Беншама Сами 1 0
21. Вахи Элю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 15.22% (7) 19.57% (9) 10.87% (5) 15.22% (7) 13.04% (6) 26.09% (12)
 Монпелье 12.07% (7) 15.52% (9) 12.07% (7) 25.86% (15) 18.97% (11) 15.52% (9)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант
Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен
Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье

Последние игры между собой

Нант: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 1:1 Заявка 38 22 11 5 80 - 41 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн 1:0 Заявка 38 16 10 12 51 - 40 58
7. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье 1:1 Заявка 38 13 13 12 59 - 62 52
9. Ницца 1:1 Заявка 38 14 8 16 48 - 52 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Реймс 1:0 Заявка 38 10 15 13 42 - 48 45
13. Страсбург 1:0 Заявка 38 12 8 18 49 - 57 44
14. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
15. Бордо 0:1 Заявка 38 12 6 20 40 - 56 42
16. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
17. Нант 1:1 Заявка 38 9 14 15 47 - 54 41
18. Лорьян 0:1 Заявка 38 11 8 19 49 - 68 41
19. Ним 0:1 Заявка 38 9 8 21 40 - 70 35
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 1:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 21 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:1 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 1:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 21 31
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 1:1 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:1 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 1:1 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Реймс 1:0 Заявка 19 5 8 6 16 - 19 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
15. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Страсбург 1:0 Заявка 19 5 4 10 21 - 28 19
18. Нант 1:1 Заявка 19 3 9 7 21 - 28 18
19. Ним 0:1 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 1:1 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 1:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 1:1 Заявка 19 6 9 4 25 - 27 27
9. Ницца 1:1 Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 1:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс 1:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним 0:1 Заявка 19 6 3 10 18 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 19 5 2 12 21 - 35 17
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 1 6 12 18 - 39 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 11
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Нант 70.7% (87)
X 15.4% (19)
Монпелье 13.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монпелье
1.69
4.75
6.40
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Где смотреть матч Нант 1:1 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:1 Монпелье

Исход игры
Нант
70.9% (90)
Ничья
15% (19)
Монпелье
14.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
52.8% (66)
Меньше
47.2% (59)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
2:1 Нант
42.5% (54)
1:0 Нант
17.3% (22)
1:1 Ничья
13.4% (17)
2:0 Нант
8.7% (11)
1:2 Монпелье
7.1% (9)
0:1 Монпелье
5.5% (7)
3:1 Нант
1.6% (2)
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