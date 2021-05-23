VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

48' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Суке Арно получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Блас Людовик из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Кулибали Калифа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль изменил счет на табло!

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Монпелье

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

28' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Берто Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Конгре Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Конгре Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

21' Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Илтон Виторино получил желтую карточку от судьи

18' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хорошую попытку сделал Блас Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Нант выполняет удар от ворот.

15' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

14' Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Игрок Блас Людовик из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Монпелье

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля