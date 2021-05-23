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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Нант
1:2
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
18' Желтая карточка
Илтон Виторино
0:0
30' Не забитый пенальти
Делор Анди
0:1
30' Гол
Лаборд Гаэтан
1:1
33' Гол
Коло-Муани Рандаль
45' Желтая карточка
Суке Арно
1:2
76' Гол
Делор Анди
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Ле Таллек Дамьен
82' Желтая карточка
Коко Маркус
90' Желтая карточка
Блас Людовик
90'+6
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
16
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
14
Ле
Таллек
Дамьен
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
Нант
4-4-2
Монпелье
4-3-3

Ход матча

18'
 
Илтон Виторино
25'
 
Ристич Михайло
Конгре Даниэль
30'
0:0
Делор Анди
30'
0:1
Лаборд Гаэтан
33'
Коло-Муани Рандаль
(Кулибали Калифа)
1:1
45'
 
Суке Арно
61'
 
Вахи Элю
Суке Арно
75'
Жиротто Андрей
Кулибали Калифа
 
75'
Коко Маркус
Саймон Мозес
 
76'
1:2
Делор Анди
(Вахи Элю)
81'
 
Ле Таллек Дамьен
82'
Коко Маркус
 
83'
 
Беншама Сами
Коцца Николя
84'
 
Sacha Delaye
Шотар Жорис
84'
 
Шкулетич Петар
Мавидиди Стефи
84'
Траоре Шарль
Аппиа Деннис
 
84'
Эмон Рено
Луза Имран
 
90'
Блас Людовик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 10 0.26
2. Коло-Муани Рандаль 9 0.24
3. Луза Имран 7 (5) 0.18
4. Саймон Мозес 6 (1) 0.16
5. Бамба Кадер 3 0.08
6. Кулибали Калифа 3 (1) 0.08
7. Туре Абдулайе 2 (1) 0.05
8. Паллуа Николя 2 0.05
9. Эмон Рено 2 0.05
10. Жиротто Андрей 1 0.03
11. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
12. Траоре Шарль 1 0.03
13. Аппиа Деннис 0 0
14. Коко Маркус 0 0
15. Чиривелья Педро 0 0
16. Фабио да Сильва 0 0
17. Коршья Себастьен 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 16 0.42
2. Делор Анди 15 0.39
3. Мавидиди Стефи 9 0.24
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.13
5. Молле Флоран 3 0.08
6. Вахи Элю 3 0.08
7. Конгре Даниэль 2 0.05
8. Шкулетич Петар 2 0.05
9. Мендеш Педру II 2 0.05
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Суке Арно 1 0.03
12. Ойонго Амбруаз 1 0.03
13. Ферри Жордан 0 0
14. Ристич Михайло 0 0
15. Илтон Виторино 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 7 1
2. Коко Маркус 6 0
3. Траоре Шарль 6 0
4. Фабио да Сильва 4 1
5. Луза Имран 4 1
6. Абейд Мехди 5 0
7. Блас Людовик 5 0
8. Жиротто Андрей 3 1
9. Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
10. Чиривелья Педро 4 0
11. Аппиа Деннис 3 0
12. Коршья Себастьен 3 0
13. Коло-Муани Рандаль 3 0
14. Кулибали Калифа 2 0
15. Туре Абдулайе 2 0
16. Саймон Мозес 2 0
17. Лафон Альбан 2 0
18. Бамба Кадер 2 0
19. Эмон Рено 1 0
20. Ндилу Бридж 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Молле Флоран 5 2
2. Саванье Тежи 6 1
3. Илтон Виторино 4 2
4. Ферри Жордан 6 0
5. Суке Арно 5 0
6. Мендеш Педру II 5 0
7. Ле Таллек Дамьен 3 1
8. Конгре Даниэль 4 0
9. Делор Анди 4 0
10. Ристич Михайло 4 0
11. Лаборд Гаэтан 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 3 0
14. Самбья Саломон 2 0
15. Долли Киган 2 0
16. Коцца Николя 2 0
17. Омлин Йонас 0 1
18. Юн Ил-Лок 1 0
19. Ойонго Амбруаз 1 0
20. Беншама Сами 1 0
21. Вахи Элю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 14.89% (7) 19.15% (9) 12.77% (6) 14.89% (7) 12.77% (6) 25.53% (12)
 Монпелье 11.67% (7) 16.67% (10) 11.67% (7) 25% (15) 18.33% (11) 16.67% (10)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант
Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен
Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье

Последние игры между собой

Нант: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 38 24 11 3 64 - 23 83
2. ПСЖ Заявка 38 26 4 8 86 - 28 82
3. Монако Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион Заявка 38 22 10 6 81 - 43 76
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн Заявка 38 16 10 12 52 - 40 58
7. Ланс Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье Заявка 38 14 12 12 60 - 62 54
9. Ницца Заявка 38 15 7 16 50 - 53 52
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен Заявка 38 12 10 16 42 - 54 46
12. Бордо Заявка 38 13 6 19 42 - 56 45
13. Анже Заявка 38 12 8 18 40 - 58 44
14. Лорьян Заявка 38 11 9 18 50 - 68 42
15. Реймс Заявка 38 9 15 14 42 - 50 42
16. Страсбург Заявка 38 11 9 18 49 - 58 42
17. Брест Заявка 38 11 8 19 50 - 66 41
18. Нант Заявка 38 9 13 16 47 - 55 40
19. Ним Заявка 38 9 8 21 40 - 71 35
20. Дижон Заявка 38 4 9 25 25 - 73 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 19 11 3 5 42 - 23 36
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8. Ланс Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
9. Брест Заявка 19 8 4 7 32 - 33 28
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 19 5 6 8 20 - 29 21
14. Анже Заявка 19 6 3 10 20 - 27 21
15. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
16. Реймс Заявка 19 4 8 7 16 - 21 20
17. Страсбург Заявка 19 4 5 10 21 - 29 17
18. Нант Заявка 19 3 8 8 21 - 29 17
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 19 14 4 1 36 - 12 46
2. ПСЖ Заявка 19 13 3 3 42 - 14 42
3. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Монпелье Заявка 19 7 8 4 26 - 27 29
6. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
7. Ницца Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
9. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 19 6 3 10 18 - 32 21
17. Бордо Заявка 19 6 2 11 23 - 35 20
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон Заявка 19 3 3 13 17 - 42 12
20. Лорьян Заявка 19 1 7 11 19 - 39 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 27 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 12
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 16 0 8
5. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Нант 71.1% (91)
X 14.8% (19)
Монпелье 14.1% (18)
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Прогнозы на матч Нант 1:2 Монпелье

Исход игры
Нант
71.1% (91)
Ничья
14.8% (19)
Монпелье
14.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (66)
Меньше
47.62% (60)
Обе команды забьют
Да
65.87% (83)
Нет
34.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Нант
42.2% (54)
1:0 Нант
17.2% (22)
1:1 Ничья
13.3% (17)
2:0 Нант
9.4% (12)
1:2 Монпелье
7% (9)
0:1 Монпелье
5.5% (7)
3:1 Нант
1.6% (2)
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