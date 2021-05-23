Франция: Лига 1 2020-2021
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Жоффруа Гишар
Дижон
40
Грин
Этьен
35
Соу
Саиду
19
Неу
Иван
10
Хазри
Вахби
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
12
Загре
Артур
14
Мари
Жордан
32
Jacques
Siwe
11
Конате
Мусса
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
35 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сабан МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Yanis Lhery
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jacques SiweНападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|7 (3)
|0.18
|2.
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.18
|3.
|Амума Ромен
|6
|0.16
|4.
|Норден Арно
|4
|0.11
|5.
|Камара Махди
|3
|0.08
|6.
|Аби Шарль
|3
|0.08
|7.
|Мукуди Ароль
|3
|0.08
|8.
|Аушиш Адиль
|2
|0.05
|9.
|Дебюши Матьё
|2
|0.05
|10.
|Неу Иван
|1
|0.03
|11.
|Юссуф Зейду
|1
|0.03
|12.
|Масон Иван
|1
|0.03
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Будебуз Риад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|7
|0.18
|2.
|Конате Мусса
|5 (1)
|0.13
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.05
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.05
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.05
|6.
|Бензия Яссин
|2 (2)
|0.05
|7.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|8.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.03
|9.
|Шафик Фуад
|1
|0.03
|10.
|Шедлер Орельен
|1
|0.03
|11.
|Целина Берсант
|0
|0
|12.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|13.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|14.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|15.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|9
|0
|2.
|Буанга Денис
|7
|0
|3.
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|4.
|Хазри Вахби
|5
|1
|5.
|Мукуди Ароль
|6
|0
|6.
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|7.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|8.
|Амума Ромен
|5
|0
|9.
|Камара Махди
|4
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Риад
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Юссуф Зейду
|2
|0
|14.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|15.
|Масон Иван
|2
|0
|16.
|Мулен Жесси
|1
|0
|17.
|Модест Антони
|1
|0
|18.
|Сильва Габриэль
|1
|0
|19.
|Трауко Мигель
|1
|0
|20.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|21.
|Норден Арно
|1
|0
|22.
|Аби Шарль
|1
|0
|23.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|24.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|25.
|Габар Баптист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ндонг Ибраим
|7
|0
|2.
|Целина Берсант
|5
|1
|3.
|Кулибали Сену
|5
|1
|4.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|5.
|Шафик Фуад
|5
|0
|6.
|Шейх Пап
|5
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|8.
|Панзо Джонатан
|5
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|10.
|Музинга Нгонда
|5
|0
|11.
|Лаутоа Веслей
|4
|0
|12.
|Конате Мусса
|4
|0
|13.
|Бальде Мама
|4
|0
|14.
|Манга Экеле
|3
|0
|15.
|Камара Абубакар
|1
|1
|16.
|Мари Жордан
|2
|0
|17.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|18.
|Ассале Рожер
|0
|1
|19.
|Бензия Яссин
|1
|0
|20.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|21.
|Боэ Саша
|1
|0
|22.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|15% (6)
|22.5% (9)
|10% (4)
|15% (6)
|20% (8)
|17.5% (7)
|Дижон
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест
ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен
Дижон Последние 20 матчей: +1 =2 -17Дижон 0:4 Нант Анже 3:0 Дижон Дижон 1:5 Метц Ренн 5:1 Дижон
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Сент-Этьен 3:0 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|38
|22
|11
|5
|80 - 41
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|38
|16
|10
|12
|51 - 40
|58
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|38
|13
|13
|12
|59 - 62
|52
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 52
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|42 - 48
|45
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|38
|12
|8
|18
|49 - 57
|44
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|38
|12
|6
|20
|40 - 56
|42
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|47 - 54
|41
|18.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 68
|41
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 70
|35
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 21
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 21
|31
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 19
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 28
|18
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|6
|9
|4
|25 - 27
|27
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|21 - 35
|17
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|1
|6
|12
|18 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|11
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Дижон
Исход игры
Сент-Этьен
89% (113)
Ничья
9.4% (12)
Дижон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.8% (36)
Меньше
71.2% (89)
Обе команды забьют
Да
33.6% (42)
Нет
66.4% (83)
Популярный счёт
2:0 Сент-Этьен
39.4% (50)
1:0 Сент-Этьен
21.3% (27)
2:1 Сент-Этьен
18.1% (23)
1:1 Ничья
7.9% (10)
3:1 Сент-Этьен
6.3% (8)
3:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!