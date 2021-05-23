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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Дижон
0' 37'
40
Грин
Этьен
35
Соу
Саиду
5
Колодзейчак
Тимоти
11
Сильва
Габриэль
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
10
Хазри
Вахби
33
Гурна-Дуат
Люка
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
16
Альягбе
Сатурнин
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
12
Загре
Артур
18
Юнусса
Вилитти
9
Целина
Берсант
14
Мари
Жордан
27
Камара
Абубакар
32
Jacques
Siwe
11
Конате
Мусса
Сент-Этьен
3-5-2
Дижон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 7 (3) 0.18
2. Хазри Вахби 7 (3) 0.18
3. Амума Ромен 6 0.16
4. Норден Арно 4 0.11
5. Камара Махди 3 0.08
6. Аби Шарль 3 0.08
7. Мукуди Ароль 3 0.08
8. Аушиш Адиль 2 0.05
9. Дебюши Матьё 2 0.05
10. Неу Иван 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Трауко Мигель 0 0
14. Будебуз Риад 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 7 0.18
2. Конате Мусса 5 (1) 0.13
3. Манга Экеле 2 0.05
4. Кулибали Сену 2 0.05
5. Музинга Нгонда 2 0.05
6. Бензия Яссин 2 (2) 0.05
7. Ассале Рожер 1 0.03
8. Эбимбе Эрик 1 0.03
9. Шафик Фуад 1 0.03
10. Шедлер Орельен 1 0.03
11. Целина Берсант 0 0
12. Саммаритано Фредерик 0 0
13. Шуиар Мунир 0 0
14. Ндонг Ибраим 0 0
15. Боэ Саша 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 9 0
2. Буанга Денис 7 0
3. Гурна-Дуат Люка 7 0
4. Хазри Вахби 5 1
5. Мукуди Ароль 6 0
6. Колодзейчак Тимоти 4 1
7. Дебюши Матьё 5 0
8. Амума Ромен 5 0
9. Камара Махди 4 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Юссуф Зейду 2 0
14. Аушиш Адиль 2 0
15. Масон Иван 2 0
16. Мулен Жесси 1 0
17. Модест Антони 1 0
18. Сильва Габриэль 1 0
19. Трауко Мигель 1 0
20. Сиссе Пап Абу 1 0
21. Норден Арно 1 0
22. Аби Шарль 1 0
23. Фофана Уэсли 1 0
24. Сидибе Абдулайе 1 0
25. Габар Баптист 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Целина Берсант 5 1
3. Кулибали Сену 5 1
4. Саммаритано Фредерик 4 1
5. Шафик Фуад 5 0
6. Шейх Пап 5 0
7. Шуиар Мунир 5 0
8. Панзо Джонатан 5 0
9. Эбимбе Эрик 5 0
10. Музинга Нгонда 5 0
11. Лаутоа Веслей 4 0
12. Конате Мусса 4 0
13. Бальде Мама 4 0
14. Манга Экеле 3 0
15. Камара Абубакар 1 1
16. Мари Жордан 2 0
17. Альягбе Сатурнин 2 0
18. Ассале Рожер 0 1
19. Бензия Яссин 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 15% (6) 22.5% (9) 10% (4) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7)
 Дижон 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест
ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен
Дижон Последние 20 матчей: +1 =2 -17
Дижон 0:4 Нант Анже 3:0 Дижон Дижон 1:5 Метц Ренн 5:1 Дижон
Дижон 2:0 Ницца Монако 3:0 Дижон Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Дижон 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:6 Дижон Кубок
Сент-Этьен 3:0 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 1:1 Заявка 38 22 11 5 80 - 41 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн 1:0 Заявка 38 16 10 12 51 - 40 58
7. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье 1:1 Заявка 38 13 13 12 59 - 62 52
9. Ницца 1:1 Заявка 38 14 8 16 48 - 52 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Реймс 1:0 Заявка 38 10 15 13 42 - 48 45
13. Страсбург 1:0 Заявка 38 12 8 18 49 - 57 44
14. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
15. Бордо 0:1 Заявка 38 12 6 20 40 - 56 42
16. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
17. Нант 1:1 Заявка 38 9 14 15 47 - 54 41
18. Лорьян 0:1 Заявка 38 11 8 19 49 - 68 41
19. Ним 0:1 Заявка 38 9 8 21 40 - 70 35
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 1:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 21 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:1 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 1:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 21 31
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 1:1 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:1 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 1:1 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Реймс 1:0 Заявка 19 5 8 6 16 - 19 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
15. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Страсбург 1:0 Заявка 19 5 4 10 21 - 28 19
18. Нант 1:1 Заявка 19 3 9 7 21 - 28 18
19. Ним 0:1 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 1:1 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 1:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 1:1 Заявка 19 6 9 4 25 - 27 27
9. Ницца 1:1 Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 1:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс 1:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним 0:1 Заявка 19 6 3 10 18 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 19 5 2 12 21 - 35 17
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 1 6 12 18 - 39 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 11
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Сент-Этьен 89.1% (114)
X 9.4% (12)
Дижон 1.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Дижон
1.38
6.20
9.50
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Где смотреть матч Сент-Этьен 0:0 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Дижон

Исход игры
Сент-Этьен
89% (113)
Ничья
9.4% (12)
Дижон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.8% (36)
Меньше
71.2% (89)
Обе команды забьют
Да
33.6% (42)
Нет
66.4% (83)
Популярный счёт
2:0 Сент-Этьен
39.4% (50)
1:0 Сент-Этьен
21.3% (27)
2:1 Сент-Этьен
18.1% (23)
1:1 Ничья
7.9% (10)
3:1 Сент-Этьен
6.3% (8)
3:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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