Первый тайм

37' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Люка Гурна-Дуат пробует нанести удар издали, но Сатурнин Аллагбе держит все под контролем

34' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Люка Гурна-Дуат задерживает мяч рукой

32' Соу Саиду нанес удар головой, но Сатурнин Аллагбе спокойно отбил мяч.

32' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вилити Юнусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Конате Мусса нанес удар головой, но Этьен Грин спокойно отбил мяч.

25' Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Целина Берсант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' [player1] из команды [team] подал угловой справа.

19' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

18' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Дижон

18' ШАНС! Норден Арно нанес удар с лета, но не попал по воротам!

17' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Альягбе Сатурнин взял и забрал мяч на выходе

14' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Дижон

12' Игра в одни ворота сейчас. Сент-Этьен доминирует и владеет мячом

12' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Дижон

11' Аушиш Адиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Буанга Денис нанес удар, мяч был парирован, но Сатурнин Аллагбе не удержал его в руках.

10' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

9' Jacques Siwe не смог попасть в створ ударом издали

9' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Буанга Денис бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

8' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Дижон

7' Буанга Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' О, боже! Аушиш Адиль должен был легко забивать, но попал в штангу!

6' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Дижон

6' Как он промахнулся? Хазри Вахби имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вилити Юнусса из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

3' Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дижон начинает с центра поля