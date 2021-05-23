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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Сент-Этьен
0:1
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
0:1
39' Гол
Камара Абубакар
57' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
0:1
76' Не забитый пенальти
Конате Мусса
90'+4
40
Грин
Этьен
35
Соу
Саиду
5
Колодзейчак
Тимоти
11
Сильва
Габриэль
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
10
Хазри
Вахби
33
Гурна-Дуат
Люка
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
16
Альягбе
Сатурнин
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
12
Загре
Артур
18
Юнусса
Вилитти
9
Целина
Берсант
14
Мари
Жордан
27
Камара
Абубакар
32
Jacques
Siwe
11
Конате
Мусса
Сент-Этьен
3-5-2
Дижон
4-4-2

Ход матча

39'
0:1
Камара Абубакар
(Конате Мусса)
57'
Гурна-Дуат Люка
 
61'
 
Erwan Belhadji
Юнусса Вилитти
61'
Муэффек Аймен
Гурна-Дуат Люка
 
61'
Yanis Lhery
Норден Арно
 
71'
Ривера Максанс
Буанга Денис
 
76'
0:1
Конате Мусса
78'
 
Нгуямса Ахмад
Шафик Фуад
78'
Юссуф Зейду
Неу Иван
 
78'
Сабан Матис
Хазри Вахби
 
89'
 
Charles Elyan Costes
Целина Берсант

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 7 (3) 0.18
2. Хазри Вахби 7 (3) 0.18
3. Амума Ромен 6 0.16
4. Норден Арно 4 0.11
5. Камара Махди 3 0.08
6. Аби Шарль 3 0.08
7. Мукуди Ароль 3 0.08
8. Аушиш Адиль 2 0.05
9. Дебюши Матьё 2 0.05
10. Неу Иван 1 0.03
11. Юссуф Зейду 1 0.03
12. Масон Иван 1 0.03
13. Трауко Мигель 0 0
14. Будебуз Риад 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 7 0.18
2. Конате Мусса 5 (1) 0.13
3. Манга Экеле 2 0.05
4. Кулибали Сену 2 0.05
5. Музинга Нгонда 2 0.05
6. Бензия Яссин 2 (2) 0.05
7. Ассале Рожер 1 0.03
8. Эбимбе Эрик 1 0.03
9. Шафик Фуад 1 0.03
10. Камара Абубакар 1 0.03
11. Шедлер Орельен 1 0.03
12. Целина Берсант 0 0
13. Саммаритано Фредерик 0 0
14. Шуиар Мунир 0 0
15. Ндонг Ибраим 0 0
16. Боэ Саша 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 9 0
2. Гурна-Дуат Люка 8 0
3. Буанга Денис 7 0
4. Хазри Вахби 5 1
5. Мукуди Ароль 6 0
6. Колодзейчак Тимоти 4 1
7. Дебюши Матьё 5 0
8. Амума Ромен 5 0
9. Камара Махди 4 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Риад 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Юссуф Зейду 2 0
14. Аушиш Адиль 2 0
15. Масон Иван 2 0
16. Мулен Жесси 1 0
17. Модест Антони 1 0
18. Сильва Габриэль 1 0
19. Трауко Мигель 1 0
20. Сиссе Пап Абу 1 0
21. Норден Арно 1 0
22. Аби Шарль 1 0
23. Фофана Уэсли 1 0
24. Сидибе Абдулайе 1 0
25. Габар Баптист 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ндонг Ибраим 7 0
2. Целина Берсант 5 1
3. Кулибали Сену 5 1
4. Саммаритано Фредерик 4 1
5. Шафик Фуад 5 0
6. Шейх Пап 5 0
7. Шуиар Мунир 5 0
8. Панзо Джонатан 5 0
9. Эбимбе Эрик 5 0
10. Музинга Нгонда 5 0
11. Лаутоа Веслей 4 0
12. Конате Мусса 4 0
13. Бальде Мама 4 0
14. Манга Экеле 3 0
15. Камара Абубакар 1 1
16. Мари Жордан 2 0
17. Альягбе Сатурнин 2 0
18. Ассале Рожер 0 1
19. Бензия Яссин 1 0
20. Шедлер Орельен 1 0
21. Боэ Саша 1 0
22. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 15% (6) 22.5% (9) 10% (4) 15% (6) 20% (8) 17.5% (7)
 Дижон 20% (5) 8% (2) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 20% (5)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест
ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен
Дижон Последние 20 матчей: +1 =2 -17
Дижон 0:4 Нант Анже 3:0 Дижон Дижон 1:5 Метц Ренн 5:1 Дижон
Дижон 2:0 Ницца Монако 3:0 Дижон Марсель 2:0 Дижон Дижон 0:1 Реймс Дижон 1:3 Бордо Брест 3:1 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Дижон 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:6 Дижон Кубок
Сент-Этьен 3:0 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 38 24 11 3 64 - 23 83
2. ПСЖ Заявка 38 26 4 8 86 - 28 82
3. Монако Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион Заявка 38 22 10 6 81 - 43 76
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн Заявка 38 16 10 12 52 - 40 58
7. Ланс Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье Заявка 38 14 12 12 60 - 62 54
9. Ницца Заявка 38 15 7 16 50 - 53 52
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен Заявка 38 12 10 16 42 - 54 46
12. Бордо Заявка 38 13 6 19 42 - 56 45
13. Анже Заявка 38 12 8 18 40 - 58 44
14. Лорьян Заявка 38 11 9 18 50 - 68 42
15. Реймс Заявка 38 9 15 14 42 - 50 42
16. Страсбург Заявка 38 11 9 18 49 - 58 42
17. Брест Заявка 38 11 8 19 50 - 66 41
18. Нант Заявка 38 9 13 16 47 - 55 40
19. Ним Заявка 38 9 8 21 40 - 71 35
20. Дижон Заявка 38 4 9 25 25 - 73 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 19 11 3 5 42 - 23 36
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8. Ланс Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
9. Брест Заявка 19 8 4 7 32 - 33 28
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 19 5 6 8 20 - 29 21
14. Анже Заявка 19 6 3 10 20 - 27 21
15. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
16. Реймс Заявка 19 4 8 7 16 - 21 20
17. Страсбург Заявка 19 4 5 10 21 - 29 17
18. Нант Заявка 19 3 8 8 21 - 29 17
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 19 14 4 1 36 - 12 46
2. ПСЖ Заявка 19 13 3 3 42 - 14 42
3. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Монпелье Заявка 19 7 8 4 26 - 27 29
6. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
7. Ницца Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
9. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 19 6 3 10 18 - 32 21
17. Бордо Заявка 19 6 2 11 23 - 35 20
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон Заявка 19 3 3 13 17 - 42 12
20. Лорьян Заявка 19 1 7 11 19 - 39 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 27 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 12
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 16 0 8
5. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Сент-Этьен 89.1% (114)
X 9.4% (12)
Дижон 1.6% (2)
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Где смотреть матч Сент-Этьен 0:1 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Дижон

Исход игры
Сент-Этьен
89.1% (114)
Ничья
9.4% (12)
Дижон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.37% (37)
Меньше
70.63% (89)
Обе команды забьют
Да
34.13% (43)
Нет
65.87% (83)
Популярный счёт
2:0 Сент-Этьен
39.1% (50)
1:0 Сент-Этьен
21.1% (27)
2:1 Сент-Этьен
18% (23)
1:1 Ничья
7.8% (10)
3:1 Сент-Этьен
7% (9)
3:0 Сент-Этьен
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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