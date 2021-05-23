Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч остановлен

93' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

93' Конате Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Отличные скиллы показывает Аушиш Адиль , обводя своих соперников

92' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Целина Берсант получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Целина Берсант на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Дижон

84' Аушиш Адиль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сент-Этьен остается без одного игрока, потому что Аймен Муффек уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

82' Удар от ворот произведет Дижон

82' Yanis Lhery оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Дижон

79' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

78' Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Mathys Saban

78' Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Ahmad Ngouyamsa

77' Целина Берсант не смог попасть в створ ударом издали

77' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Конате Мусса пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

75' Сильва Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Аймен Муффек наказан за толчок Jacques Siwe

74' Удар от ворот произведет Дижон

73' Аймен Муффек из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

72' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

71' Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Максанс Ривера

70' Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Удар от ворот произведет Дижон

69' Буанга Денис не смог попасть в створ ударом издали

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Дижон

68' Неу Иван не смог попасть в створ ударом издали

68' Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Отличные скиллы показывает Аушиш Адиль , обводя своих соперников

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Загре Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Дижон

63' Неу Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет Аймен Муффек

61' Тактическая замена. Вилити Юнусса уходит с поля и его заменяет Erwan Belhadji

60' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

59' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

57' Вилити Юнусса не смог попасть в створ ударом издали

57' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Люка Гурна-Дуат совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Безумный фол. Люка Гурна-Дуат грубо играет против соперника. Пострадал Jacques Siwe

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

51' Люка Гурна-Дуат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Люка Гурна-Дуат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Дижон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Дижон

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.