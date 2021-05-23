Полчаса игры позади. Стоит отметить, что счет на табло у нас пока справедливый, и "ПСЖ" действительно не наиграл на забитый мяч.

Судья уже поглядывает на часы. Не было у нас серьезных остановок, а потому вряд ли к первому тайму будет добавлено слишком много времени.

Неймар и Мбаппе пытались путем микро комбинации взломать оборону соперника на правом фланге, но "Брест" благополучно вышел из-под этого давления.

Маньетти получает карточку желтого цвета за фол против соперника в центре поля.

Неймар, кстати говоря, чуть ранее получил также предупреждение. За откидку мяча. Так что впереди по этому показателю гости.

29' После навес с бровки Неймар в касание, с полулета направлял мяч в сторону ворот - слишком сильно и неточно полетел мяч.

28' Эррера срубил соперника в центральном круге, и первая карточка желтого цвета показалась в руках главного арбитра встречи.

27' Угловой удар Неймар с партнерами разыграл неудачно. Потеряли сферу футболисты "ПСЖ".

25' По воротам соперника с левого края произвел удар сейчас Неймар. После рикошета от ноги защитника мяч полетел на угловой. Очередной корнер в матче

24' В параллельном матче забивает гол в ворота соперника "Лилль". "Анже" пропускает, что делает в онлайн-режиме чемпионом страны именно футболистов "догов".

23' Онора по левому флангу прошел к воротам "ПСЖ". Выполнял он прострел в центр штрафной, но Маркиньос выбил мяч на угловой.

22' "ПСЖ" снова в атаке. Ди Мария запускал сферу на Неймара, которого явно придерживал на футболку защитник, но рефери не среагировал.

20' Икарди нам показали режиссеры. Мауро сегодня может выйти на футбольное поле, если что-то пойдет вдруг не так.

19' Не забивает Неймар! Пойман был кипер "Бреста" на замахе. Мяч полетел в сторону ворот, в правый угол, но прошел рядом со стойкой!

18' ПЕНАЛЬТИ! Сбивают Ди Марию сейчас соперники. Февр это делает. Указывает на "точку" в следствие этого главный арбитр встречи.

16' Неймар наступает на ногу голкипер и явно фолит против него. Без желтой для бразильца дело обходится, но с южноамериканцем проводится целенаправленная беседа.

15' Дождь льет в Бресте. Стоит отметить этот факт. Непросто придется обеим командам в данном противостоянии, ведь отскок мяч приобретает совершенно иной.

13' Сегодня нужно побеждать игрока "ПСЖ" и надеяться на осечку "Лилля". Только в этом случае удастся им выиграть чемпионский титул.

12' Неймара роняют на газон соперники. Изрядно достается бразильцу, который корчится от боли и держится за ногу.

11' Стоит отметить тот факт, что владеет преимущество в этой игре "ПСЖ", но "Брест" отвечает на атаки соперника острыми наступлениями.

9' Угловой снова заработали футболисты "Бреста". Подача на Мунье, который головой с семи метров выполняет выстрел выше цели!

8' Мбаппе выполнил подачу с левого фланга на Неймара. Бразилец сбрасывал дальше, на одного из партнеров - снова не проходит пас.

7' Мбаппе рванул по левому флангу на передачу Ди Марии, но добраться до снаряда Килиану не удалось. Слишком сильным получился пас от Анхеля.

6' Ди Мария подавал мяч от правого углового флага, но получился навес точно в руки голкиперу "Бреста".

4' Важны для нас с вами встречи "Лилля" и "Монако". Это значит, что время от времени мы будем перемещаться в те игры, с целью узнать результат.

3' Неплохой проход от Ди Марии мы сейчас увидели. Анхель выполнял прострел с бровки в центр штрафной - получилось точно в рки голкиперу.

2' Угловой удар у ворот соперника заработали "Брест". Розыгрыш стандарта привел к удару по воротам, точно по позиции голкипера!