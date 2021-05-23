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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Брест
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
ПСЖ
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Неймар
27' Желтая карточка
Эррера Андер
34' Желтая карточка
Неймар
35' Желтая карточка
Маньетти Уго
36'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
10
Шарбонье
Гаэтан
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
12
Рафинья
Алькантара
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
Брест
4-4-2
ПСЖ
4-3-3

Ход матча

19'
0:0
Неймар
27'
 
Эррера Андер
34'
 
Неймар
35'
Маньетти Уго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 9 (1) 0.24
2. Онора Франк 8 0.21
3. Кардона Ирвин 7 0.18
4. Февр Ромен 6 (1) 0.16
5. Шарбонье Гаэтан 6 (1) 0.16
6. Перро Ромен 3 0.08
7. Шардонне Брендан 3 0.08
8. Лукас Жан 1 0.03
9. Ле Дуарон Жереми 1 0.03
10. Брассье Лилиан 1 0.03
11. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.03
12. Дюверн Жан-Кевин 1 0.03
13. Фоссурье Жюльен 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 26 (6) 0.68
2. Кин Мойзе 13 0.34
3. Неймар 9 (5) 0.24
4. Икарди Мауро 7 (1) 0.18
5. Сарабия Пабло 6 0.16
6. Ди Мария Анхель 5 0.13
7. Дракслер Юлиан 4 0.11
8. Маркиньос Маркос 3 0.08
9. Гуэйе Идрисса 2 0.05
10. Флоренци Алессандро 2 0.05
11. Данилу Перейра 2 0.05
12. Эррера Андер 1 0.03
13. Паредес Леандро 1 0.03
14. Дагба Колин 1 0.03
15. Кюрзава Левен 1 0.03
16. Пембеле Тимоте 1 0.03
17. Рафинья Алькантара 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Баккер Митчел 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 7 1
2. Мунье Стив 6 0
3. Ласне Пол 4 1
4. Шардонне Брендан 3 1
5. Лукас Жан 3 1
6. Шарбонье Гаэтан 4 0
7. Эрей Кристоф 4 0
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
9. Дюверн Жан-Кевин 4 0
10. Перро Ромен 4 0
11. Онора Франк 3 0
12. Маньетти Уго 3 0
13. Брассье Лилиан 3 0
14. Фоссурье Жюльен 2 0
15. Кардона Ирвин 2 0
16. Ларсонне Готье 2 0
17. Диалло Ибраима 1 0
18. Мбок Хианга 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 5 2
2. Паредес Леандро 6 1
3. Кимпембе Преснел 6 1
4. Верратти Марко 7 0
5. Кюрзава Левен 4 1
6. Диалло Абду 2 2
7. Эррера Андер 5 0
8. Мбаппе Килиан 5 0
9. Кин Мойзе 4 0
10. Гуэйе Идрисса 3 0
11. Дракслер Юлиан 3 0
12. Данилу Перейра 3 0
13. Керер Тило 3 0
14. Дагба Колин 3 0
15. Сарабия Пабло 2 0
16. Рафинья Алькантара 2 0
17. Бернат Хуан 2 0
18. Маркиньос Маркос 2 0
19. Ди Мария Анхель 1 0
20. Флоренци Алессандро 1 0
21. Икарди Мауро 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 14.58% (7) 18.75% (9) 22.92% (11) 8.33% (4) 10.42% (5) 25% (12)
 ПСЖ 10.71% (9) 17.86% (15) 17.86% (15) 13.1% (11) 13.1% (11) 27.38% (23)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест
Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ
Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
Брест 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 ПСЖ Лига 1 Брест 2:5 ПСЖ Кубок
ПСЖ 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:3 ПСЖ Лига 1 Брест 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 1:1 Заявка 38 22 11 5 80 - 41 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн 1:0 Заявка 38 16 10 12 51 - 40 58
7. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье 1:1 Заявка 38 13 13 12 59 - 62 52
9. Ницца 1:1 Заявка 38 14 8 16 48 - 52 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Реймс 1:0 Заявка 38 10 15 13 42 - 48 45
13. Страсбург 1:0 Заявка 38 12 8 18 49 - 57 44
14. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
15. Бордо 0:1 Заявка 38 12 6 20 40 - 56 42
16. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
17. Нант 1:1 Заявка 38 9 14 15 47 - 54 41
18. Лорьян 0:1 Заявка 38 11 8 19 49 - 68 41
19. Ним 0:1 Заявка 38 9 8 21 40 - 70 35
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 1:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 21 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:1 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 1:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 21 31
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 1:1 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:1 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 1:1 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Реймс 1:0 Заявка 19 5 8 6 16 - 19 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
15. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Страсбург 1:0 Заявка 19 5 4 10 21 - 28 19
18. Нант 1:1 Заявка 19 3 9 7 21 - 28 18
19. Ним 0:1 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 1:1 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 1:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 1:1 Заявка 19 6 9 4 25 - 27 27
9. Ницца 1:1 Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 1:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс 1:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним 0:1 Заявка 19 6 3 10 18 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 19 5 2 12 21 - 35 17
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 1 6 12 18 - 39 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 11
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Неймар, кстати говоря, чуть ранее получил также предупреждение. За откидку мяча. Так что впереди по этому показателю гости.
  • Желтая карточка
    34'
    Маньетти получает карточку желтого цвета за фол против соперника в центре поля.
  • 33'
    Неймар и Мбаппе пытались путем микро комбинации взломать оборону соперника на правом фланге, но "Брест" благополучно вышел из-под этого давления.
  • 31'
    Судья уже поглядывает на часы. Не было у нас серьезных остановок, а потому вряд ли к первому тайму будет добавлено слишком много времени.
  • 30'
    Полчаса игры позади. Стоит отметить, что счет на табло у нас пока справедливый, и "ПСЖ" действительно не наиграл на забитый мяч.
  • 29'
    После навес с бровки Неймар в касание, с полулета направлял мяч в сторону ворот - слишком сильно и неточно полетел мяч. 
  • Желтая карточка
    28'
    Эррера срубил соперника в центральном круге, и первая карточка желтого цвета показалась в руках главного арбитра встречи.
  • 27'
    Угловой удар Неймар с партнерами разыграл неудачно. Потеряли сферу футболисты "ПСЖ".
  • Угловой
    25'
    По воротам соперника с левого края произвел удар сейчас Неймар. После рикошета от ноги защитника мяч полетел на угловой. Очередной корнер в матче
  • 24'
    В параллельном матче забивает гол в ворота соперника "Лилль". "Анже" пропускает, что делает в онлайн-режиме чемпионом страны именно футболистов "догов".
  • Угловой
    23'
    Онора по левому флангу прошел к воротам "ПСЖ". Выполнял он прострел в центр штрафной, но Маркиньос выбил мяч на угловой.
  • 22'
    "ПСЖ" снова в атаке. Ди Мария запускал сферу на Неймара, которого явно придерживал на футболку защитник, но рефери не среагировал.
  • 20'
    Икарди нам показали режиссеры. Мауро сегодня может выйти на футбольное поле, если что-то пойдет вдруг не так.
  • Не забитый пенальти
    19'
    Не забивает Неймар! Пойман был кипер "Бреста" на замахе. Мяч полетел в сторону ворот, в правый угол, но прошел рядом со стойкой!
  • Пенальти!
    18'
    ПЕНАЛЬТИ! Сбивают Ди Марию сейчас соперники. Февр это делает. Указывает на "точку" в следствие этого главный арбитр встречи.
  • Фол, нарушение
    16'
    Неймар наступает на ногу голкипер и явно фолит против него. Без желтой для бразильца дело обходится, но с южноамериканцем проводится целенаправленная беседа.
  • Дождь
    15'
    Дождь льет в Бресте. Стоит отметить этот факт. Непросто придется обеим командам в данном противостоянии, ведь отскок мяч приобретает совершенно иной.
  • 13'
    Сегодня нужно побеждать игрока "ПСЖ" и надеяться на осечку "Лилля". Только в этом случае удастся им выиграть чемпионский титул.
  • Травма, повреждение
    12'
    Неймара роняют на газон соперники. Изрядно достается бразильцу, который корчится от боли и держится за ногу.
  • 11'
    Стоит отметить тот факт, что владеет преимущество в этой игре "ПСЖ", но "Брест" отвечает на атаки соперника острыми наступлениями.
  • 9'
    Угловой снова заработали футболисты "Бреста". Подача на Мунье, который головой с семи метров выполняет выстрел выше цели!
  • 8'
    Мбаппе выполнил подачу с левого фланга на Неймара. Бразилец сбрасывал дальше, на одного из партнеров - снова не проходит пас.
  • 7'
    Мбаппе рванул по левому флангу на передачу Ди Марии, но добраться до снаряда Килиану не удалось. Слишком сильным получился пас от Анхеля.
  • Угловой
    6'
    Ди Мария подавал мяч от правого углового флага, но получился навес точно в руки голкиперу "Бреста".
  • 4'
    Важны для нас с вами встречи "Лилля" и "Монако". Это значит, что время от времени мы будем перемещаться в те игры, с целью узнать результат.
  • 3'
    Неплохой проход от Ди Марии мы сейчас увидели. Анхель выполнял прострел с бровки в центр штрафной - получилось точно в рки голкиперу.
  • 2'
    Угловой удар у ворот соперника заработали "Брест". Розыгрыш стандарта привел к удару по воротам, точно по позиции голкипера!
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Бресте! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брест 0:0 ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Брест 0:0 ПСЖ

Исход игры
Брест
0.8% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
99.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
66.4% (83)
Меньше
33.6% (42)
Обе команды забьют
Да
52% (65)
Нет
48% (60)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
29.4% (37)
1:3 ПСЖ
28.6% (36)
1:2 ПСЖ
15.9% (20)
0:3 ПСЖ
12.7% (16)
1:4 ПСЖ
4% (5)
0:1 ПСЖ
3.2% (4)
2:3 ПСЖ
3.2% (4)
0:4 ПСЖ
1.6% (2)
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