Франция: Лига 1 2020-2021
Брест
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
ПСЖ
0:0
19' Не забитый пенальтиНеймар
27' Желтая карточкаЭррера Андер
34' Желтая карточкаНеймар
35' Желтая карточкаМаньетти Уго
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
15
Мунье
Стив
31
Дагба
Колин
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Н'Гома ФерриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
0:0
27'
34'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|9 (1)
|0.24
|2.
|Онора Франк
|8
|0.21
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.18
|4.
|Февр Ромен
|6 (1)
|0.16
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|6 (1)
|0.16
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.08
|7.
|Шардонне Брендан
|3
|0.08
|8.
|Лукас Жан
|1
|0.03
|9.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.03
|10.
|Брассье Лилиан
|1
|0.03
|11.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.03
|12.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.03
|13.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|26 (6)
|0.68
|2.
|Кин Мойзе
|13
|0.34
|3.
|Неймар
|9 (5)
|0.24
|4.
|Икарди Мауро
|7 (1)
|0.18
|5.
|Сарабия Пабло
|6
|0.16
|6.
|Ди Мария Анхель
|5
|0.13
|7.
|Дракслер Юлиан
|4
|0.11
|8.
|Маркиньос Маркос
|3
|0.08
|9.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.05
|10.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.05
|11.
|Данилу Перейра
|2
|0.05
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.03
|13.
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|14.
|Дагба Колин
|1
|0.03
|15.
|Кюрзава Левен
|1
|0.03
|16.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|17.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|18.
|Верратти Марко
|0
|0
|19.
|Баккер Митчел
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|7
|1
|2.
|Мунье Стив
|6
|0
|3.
|Ласне Пол
|4
|1
|4.
|Шардонне Брендан
|3
|1
|5.
|Лукас Жан
|3
|1
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|4
|0
|7.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|10.
|Перро Ромен
|4
|0
|11.
|Онора Франк
|3
|0
|12.
|Маньетти Уго
|3
|0
|13.
|Брассье Лилиан
|3
|0
|14.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|15.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|16.
|Ларсонне Готье
|2
|0
|17.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|18.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|5
|2
|2.
|Паредес Леандро
|6
|1
|3.
|Кимпембе Преснел
|6
|1
|4.
|Верратти Марко
|7
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|4
|1
|6.
|Диалло Абду
|2
|2
|7.
|Эррера Андер
|5
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|9.
|Кин Мойзе
|4
|0
|10.
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|11.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|12.
|Данилу Перейра
|3
|0
|13.
|Керер Тило
|3
|0
|14.
|Дагба Колин
|3
|0
|15.
|Сарабия Пабло
|2
|0
|16.
|Рафинья Алькантара
|2
|0
|17.
|Бернат Хуан
|2
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|19.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|20.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|21.
|Икарди Мауро
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|22.92% (11)
|8.33% (4)
|10.42% (5)
|25% (12)
|ПСЖ
|10.71% (9)
|17.86% (15)
|17.86% (15)
|13.1% (11)
|13.1% (11)
|27.38% (23)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +4 =6 -10Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 9
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|38
|22
|11
|5
|80 - 41
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|38
|16
|10
|12
|51 - 40
|58
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|38
|13
|13
|12
|59 - 62
|52
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 52
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|42 - 48
|45
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|38
|12
|8
|18
|49 - 57
|44
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|38
|12
|6
|20
|40 - 56
|42
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|47 - 54
|41
|18.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 68
|41
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 70
|35
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 21
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 21
|31
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 19
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 28
|18
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|6
|9
|4
|25 - 27
|27
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|21 - 35
|17
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|1
|6
|12
|18 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|11
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Брест 0:0 ПСЖ
Исход игры
Брест
0.8% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
99.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
66.4% (83)
Меньше
33.6% (42)
Обе команды забьют
Да
52% (65)
Нет
48% (60)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
29.4% (37)
1:3 ПСЖ
28.6% (36)
1:2 ПСЖ
15.9% (20)
0:3 ПСЖ
12.7% (16)
1:4 ПСЖ
4% (5)
0:1 ПСЖ
3.2% (4)
2:3 ПСЖ
3.2% (4)
0:4 ПСЖ
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!