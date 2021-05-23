Франция: Лига 1 2020-2021
Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Марсель
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Нападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
18 Амави ЖорданПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.16
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.14
|3.
|Вагнер да Силва
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.11
|5.
|Яде Папа Ндиага
|3
|0.08
|6.
|Делен Тома
|3
|0.08
|7.
|Гуйе Ламин
|3
|0.08
|8.
|Нгетте Опа
|3
|0.08
|9.
|Сарр Пап
|3
|0.08
|10.
|Бронн Дилан
|2 (1)
|0.05
|11.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|12.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|13.
|Сентонз Фабьен
|1
|0.03
|14.
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|15.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|16.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|17.
|Амброз Тьерри
|0
|0
|18.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.22
|2.
|Милик Аркадиуш
|8 (2)
|0.22
|3.
|Пайе Димитри
|7
|0.19
|4.
|Бенедетто Дарио
|5 (1)
|0.14
|5.
|Жермен Валер
|3
|0.08
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.05
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.05
|8.
|Лирола Поль
|2
|0.05
|9.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.05
|10.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.05
|11.
|Радоньич Неманья
|2
|0.05
|12.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.05
|13.
|Гуйе Пап
|2
|0.05
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0.05
|15.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|16.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|17.
|Перрен Люка
|1
|0.03
|18.
|Энрике Луис III
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|20.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|21.
|Сакаи Хироки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|10
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|9
|0
|3.
|Маига Хабиб
|9
|0
|4.
|Бойе Джон
|5
|2
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Ангбан Викторьен
|5
|0
|7.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|8.
|Сарр Пап
|4
|0
|9.
|Делен Тома
|4
|0
|10.
|Яде Папа Ндиага
|4
|0
|11.
|Укиджа Александр
|2
|1
|12.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|13.
|Пажо Венсан
|3
|0
|14.
|Амброз Тьерри
|3
|0
|15.
|Бронн Дилан
|3
|0
|16.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|17.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|2.
|Гуйе Пап
|10
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|1
|4.
|Ронжье Валентин
|8
|0
|5.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|6.
|Балерди Леонардо
|6
|1
|7.
|Пайе Димитри
|3
|2
|8.
|Камара Бубакар
|6
|0
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Товен Флорьян
|5
|0
|11.
|Амави Жордан
|3
|1
|12.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|17.
|Сансон Морган
|2
|0
|18.
|Лирола Поль
|2
|0
|19.
|Манданда Стив
|1
|0
|20.
|Жермен Валер
|1
|0
|21.
|Лопес Максим
|1
|0
|22.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|23.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.32% (3)
|12.2% (5)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|29.27% (12)
|Марсель
|13.46% (7)
|7.69% (4)
|26.92% (14)
|15.38% (8)
|7.69% (4)
|28.85% (15)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ
Марсель Последние 20 матчей: +8 =6 -6Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель
Последние игры между собой
Метц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|37
|23
|11
|3
|62 - 22
|80
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|4
|8
|84 - 28
|79
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|76 - 42
|77
|4.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|10
|5
|79 - 40
|76
|5.
|Марсель
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|53 - 46
|59
|6.
|Ланс
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|55 - 54
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|50 - 40
|55
|8.
|Монпелье
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|58 - 61
|51
|9.
|Ницца
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|47 - 51
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 47
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 53
|46
|12.
|Анже
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|39 - 56
|44
|13.
|Реймс
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|41 - 48
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|37
|12
|6
|19
|40 - 55
|42
|15.
|Лорьян
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 67
|41
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|48 - 57
|41
|17.
|Брест
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|50 - 64
|41
|18.
|Нант
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|46 - 53
|40
|19.
|Ним
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|40 - 69
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|24 - 73
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|8.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 19
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|12
|0
|6
|33 - 21
|36
|5.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Страсбург
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|12.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|13.
|Нант
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Метц - Марсель
Исход игры
Метц
4% (5)
Ничья
13.6% (17)
Марсель
82.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (84)
Меньше
31.71% (39)
Обе команды забьют
Да
80.49% (99)
Нет
19.51% (24)
Популярный счёт
1:2 Марсель
59.2% (74)
1:1 Ничья
12% (15)
0:1 Марсель
12% (15)
0:2 Марсель
4.8% (6)
1:3 Марсель
4% (5)
2:1 Метц
2.4% (3)
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