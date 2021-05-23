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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Метц
 
Позже

Стадион:
Марсель
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
26
Яде
Папа
Ндиага
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
9
Амброз
Тьерри
10
Булая
Фарид
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
9
Бенедетто
Дарио
19
Милик
Аркадиуш
Метц
5-3-2
Марсель
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.16
2. Булая Фарид 5 0.14
3. Вагнер да Силва 4 (2) 0.11
4. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.11
5. Яде Папа Ндиага 3 0.08
6. Делен Тома 3 0.08
7. Гуйе Ламин 3 0.08
8. Нгетте Опа 3 0.08
9. Сарр Пап 3 0.08
10. Бронн Дилан 2 (1) 0.05
11. Маига Хабиб 1 0.03
12. Бойе Джон 1 0.03
13. Сентонз Фабьен 1 0.03
14. Траоре Бубакар 1 0.03
15. Куяте Кики 1 0.03
16. Юдоль Матьё 0 0
17. Амброз Тьерри 0 0
18. Ангбан Викторьен 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.22
2. Милик Аркадиуш 8 (2) 0.22
3. Пайе Димитри 7 0.19
4. Бенедетто Дарио 5 (1) 0.14
5. Жермен Валер 3 0.08
6. Альваро Гонсалес II 2 0.05
7. Сансон Морган 2 0.05
8. Лирола Поль 2 0.05
9. Хауи Саиф-Эдин 2 0.05
10. Чалета-Цар Дуе 2 0.05
11. Радоньич Неманья 2 0.05
12. Кюизанс Микаэль 2 0.05
13. Гуйе Пап 2 0.05
14. Балерди Леонардо 2 0.05
15. Ронжье Валентин 1 0.03
16. Амави Жордан 1 0.03
17. Перрен Люка 1 0.03
18. Энрике Луис III 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
20. Нагатомо Юто 0 0
21. Сакаи Хироки 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 10 0
2. Сентонз Фабьен 9 0
3. Маига Хабиб 9 0
4. Бойе Джон 5 2
5. Булая Фарид 5 0
6. Ангбан Викторьен 5 0
7. Лейя-Исека Аарон 4 0
8. Сарр Пап 4 0
9. Делен Тома 4 0
10. Яде Папа Ндиага 4 0
11. Укиджа Александр 2 1
12. Вагнер да Силва 3 0
13. Пажо Венсан 3 0
14. Амброз Тьерри 3 0
15. Бронн Дилан 3 0
16. Юдоль Матьё 1 1
17. Фофана Мамаду 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 14 0
2. Гуйе Пап 10 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Ронжье Валентин 8 0
5. Сакаи Хироки 6 1
6. Балерди Леонардо 6 1
7. Пайе Димитри 3 2
8. Камара Бубакар 6 0
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Товен Флорьян 5 0
11. Амави Жордан 3 1
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Милик Аркадиуш 2 0
17. Сансон Морган 2 0
18. Лирола Поль 2 0
19. Манданда Стив 1 0
20. Жермен Валер 1 0
21. Лопес Максим 1 0
22. Радоньич Неманья 1 0
23. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 7.32% (3) 12.2% (5) 21.95% (9) 12.2% (5) 17.07% (7) 29.27% (12)
 Марсель 13.46% (7) 7.69% (4) 26.92% (14) 15.38% (8) 7.69% (4) 28.85% (15)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ
Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант
Марсель Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель
Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель

Последние игры между собой

Метц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 6:3 Метц Лига 1 Метц 0:3 Марсель Лига 1
Метц 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Марсель 2:2 Метц Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 37 23 11 3 62 - 22 80
2. ПСЖ Заявка 37 25 4 8 84 - 28 79
3. Монако Заявка 37 24 5 8 76 - 42 77
4. Лион Заявка 37 22 10 5 79 - 40 76
5. Марсель Заявка 37 16 11 10 53 - 46 59
6. Ланс Заявка 37 15 11 11 55 - 54 56
7. Ренн Заявка 37 15 10 12 50 - 40 55
8. Монпелье Заявка 37 13 12 12 58 - 61 51
9. Ницца Заявка 37 14 7 16 47 - 51 49
10. Метц Заявка 37 12 10 15 43 - 47 46
11. Сент-Этьен Заявка 37 12 10 15 42 - 53 46
12. Анже Заявка 37 12 8 17 39 - 56 44
13. Реймс Заявка 37 9 15 13 41 - 48 42
14. Бордо Заявка 37 12 6 19 40 - 55 42
15. Лорьян Заявка 37 11 8 18 49 - 67 41
16. Страсбург Заявка 37 11 8 18 48 - 57 41
17. Брест Заявка 37 11 8 18 50 - 64 41
18. Нант Заявка 37 9 13 15 46 - 53 40
19. Ним Заявка 37 9 8 20 40 - 69 35
20. Дижон Заявка 37 3 9 25 24 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
8. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
9. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
3. ПСЖ Заявка 18 12 3 3 40 - 14 39
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
12. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 129
Метц 3.9% (5)
X 14% (18)
Марсель 82.2% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Марсель
4.02
3.90
1.97
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Метц - Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Метц - Марсель

Исход игры
Метц
4% (5)
Ничья
13.6% (17)
Марсель
82.4% (103)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (84)
Меньше
31.71% (39)
Обе команды забьют
Да
80.49% (99)
Нет
19.51% (24)
Популярный счёт
1:2 Марсель
59.2% (74)
1:1 Ничья
12% (15)
0:1 Марсель
12% (15)
0:2 Марсель
4.8% (6)
1:3 Марсель
4% (5)
2:1 Метц
2.4% (3)
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