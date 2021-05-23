Второй тайм

104' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

104' Г О О О О О Л - Милик Аркадиуш из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! [goalkeeper] прыгнул не в ту сторону.

102' После проверки VAR судья изменил решение - Марсель пробьет пенальти!

101' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

99' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

99' Игрок из команды Метц совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

99' Гуйе Ламин из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

99' ШАНС! Гуйе Ламин вышел один на один с голкипером...

97' Г О О О О О Л - Булая Фарид из команды Метц забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! [goalkeeper] прыгнул не в ту сторону.

97' Пайе Димитри получает желтую карточку за игру рукой

96' После проверки VAR судья изменил решение - Метц пробьет пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку

93' После проверки VAR рефери поменял решение - Метц не будет бить пенальти!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Отличные скиллы показывает Булая Фарид , обводя своих соперников

90' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

90' Ahmadou Bamba Dieng из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Ahmadou Bamba Dieng

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

85' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Отличные скиллы показывает Милик Аркадиуш , обводя своих соперников

83' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

82' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Метц выполняет удар от ворот.

81' Отличные скиллы показывает Лирола Поль , обводя своих соперников

79' Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Тактическая замена. Амброз Тьерри уходит с поля и его заменяет Вагнер

77' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Марсель выполняет удар от ворот.

77' Пап Матар Сарр из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

76' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Марсель выполняет удар от ворот.

75' Метц выполняет удар от ворот.

73' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

73' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Бенедетто Дарио уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

71' Лирола Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Отличные скиллы показывает Нагатомо Юто , обводя своих соперников

68' Голкипер мог бы сыграть и получше

66' Пап Матар Сарр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Марсель выполняет удар от ворот.

65' Выглядело как неплохой момент. Сентонз Фабьен из команды Метц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

65' Делен Тома из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

63' Рефери не любит споров - именно за это Фредерик Антонетти сейчас получил желтую

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Милик Аркадиуш из команды Марсель толкнул локтем оппонента. Это Пап Матар Сарр заработал фол

61' Марсель выполняет удар от ворот.

60' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Пап Матар Сарр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

59' Милик Аркадиуш исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

58' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Отличные скиллы показывает Амави Жордан , обводя своих соперников

55' Метц выполняет удар от ворот.

55' Бенедетто Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Отличные скиллы показывает Бенедетто Дарио , обводя своих соперников

53' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Игрок Камара Бубакар из команды Марсель неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

52' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Отличные скиллы показывает Лирола Поль , обводя своих соперников

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сентонз Фабьен из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...

49' Марсель выполняет удар от ворот.

49' Амброз Тьерри не смог попасть в створ ударом издали

48' Отличные скиллы показывает Амброз Тьерри , обводя своих соперников

48' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

46' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля