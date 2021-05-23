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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Метц
1:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
36' Желтая карточка
Бронн Дилан
42' Желтая карточка
Сарр Пап
54' Желтая карточка
Амброз Тьерри
63' Желтая карточка
Фредерик Антонетти
71' Желтая карточка
Лирола Поль
90' Желтая карточка
Пайе Димитри
1:0
90' Пенальти
Булая Фарид
1:1
90' Пенальти
Милик Аркадиуш
90'+14
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
9
Амброз
Тьерри
26
Яде
Папа
Ндиага
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
9
Бенедетто
Дарио
19
Милик
Аркадиуш
Метц
4-3-3
Марсель
3-4-1-2

Ход матча

36'
Бронн Дилан
 
42'
Сарр Пап
 
54'
Амброз Тьерри
 
63'
Фредерик Антонетти
 
67'
 
Нагатомо Юто
Амави Жордан
71'
 
Лирола Поль
72'
 
Энрике Луис
Бенедетто Дарио
78'
Гуйе Ламин
Яде Папа Ндиага
 
78'
Вагнер да Силва
Амброз Тьерри
 
88'
 
Бамба Дьенг Амаду
Лирола Поль
90'
Юдоль Матьё
Делен Тома
 
90'
 
Пайе Димитри
90'
Булая Фарид
1:0
90'
1:1
Милик Аркадиуш

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Булая Фарид 6 (1) 0.16
2. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.16
3. Вагнер да Силва 4 (2) 0.11
4. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.11
5. Яде Папа Ндиага 3 0.08
6. Делен Тома 3 0.08
7. Гуйе Ламин 3 0.08
8. Нгетте Опа 3 0.08
9. Сарр Пап 3 0.08
10. Бронн Дилан 2 (1) 0.05
11. Маига Хабиб 1 0.03
12. Бойе Джон 1 0.03
13. Сентонз Фабьен 1 0.03
14. Траоре Бубакар 1 0.03
15. Куяте Кики 1 0.03
16. Юдоль Матьё 0 0
17. Амброз Тьерри 0 0
18. Ангбан Викторьен 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 9 (3) 0.24
2. Товен Флорьян 8 0.21
3. Пайе Димитри 7 0.18
4. Бенедетто Дарио 5 (1) 0.13
5. Жермен Валер 3 0.08
6. Альваро Гонсалес II 2 0.05
7. Сансон Морган 2 0.05
8. Лирола Поль 2 0.05
9. Хауи Саиф-Эдин 2 0.05
10. Чалета-Цар Дуе 2 0.05
11. Радоньич Неманья 2 0.05
12. Кюизанс Микаэль 2 0.05
13. Гуйе Пап 2 0.05
14. Балерди Леонардо 2 0.05
15. Ронжье Валентин 1 0.03
16. Амави Жордан 1 0.03
17. Перрен Люка 1 0.03
18. Энрике Луис III 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
20. Нагатомо Юто 0 0
21. Сакаи Хироки 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 10 0
2. Сентонз Фабьен 9 0
3. Маига Хабиб 9 0
4. Бойе Джон 5 2
5. Булая Фарид 5 0
6. Сарр Пап 5 0
7. Ангбан Викторьен 5 0
8. Лейя-Исека Аарон 4 0
9. Амброз Тьерри 4 0
10. Бронн Дилан 4 0
11. Делен Тома 4 0
12. Яде Папа Ндиага 4 0
13. Укиджа Александр 2 1
14. Вагнер да Силва 3 0
15. Пажо Венсан 3 0
16. Юдоль Матьё 1 1
17. Фофана Мамаду 2 0
18. Кайяр Марк-Орель 1 0
19. Мазиз Юссеф 1 0
20. Гуйе Ламин 1 0
21. Фредерик Антонетти 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 14 0
2. Гуйе Пап 10 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Ронжье Валентин 8 0
5. Сакаи Хироки 6 1
6. Балерди Леонардо 6 1
7. Пайе Димитри 4 2
8. Камара Бубакар 6 0
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Товен Флорьян 5 0
11. Амави Жордан 3 1
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Лирола Поль 3 0
14. Кюизанс Микаэль 3 0
15. Нагатомо Юто 2 0
16. Стротман Кевин 2 0
17. Милик Аркадиуш 2 0
18. Сансон Морган 2 0
19. Манданда Стив 1 0
20. Жермен Валер 1 0
21. Лопес Максим 1 0
22. Радоньич Неманья 1 0
23. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 7.14% (3) 11.9% (5) 21.43% (9) 11.9% (5) 16.67% (7) 30.95% (13)
 Марсель 13.21% (7) 7.55% (4) 26.42% (14) 15.09% (8) 7.55% (4) 30.19% (16)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ
Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант
Марсель Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель
Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель

Последние игры между собой

Метц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 6:3 Метц Лига 1 Метц 0:3 Марсель Лига 1
Метц 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Марсель 2:2 Метц Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 38 24 11 3 64 - 23 83
2. ПСЖ Заявка 38 26 4 8 86 - 28 82
3. Монако Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион Заявка 38 22 10 6 81 - 43 76
5. Марсель Заявка 38 16 12 10 54 - 47 60
6. Ренн Заявка 38 16 10 12 52 - 40 58
7. Ланс Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье Заявка 38 14 12 12 60 - 62 54
9. Ницца Заявка 38 15 7 16 50 - 53 52
10. Метц Заявка 38 12 11 15 44 - 48 47
11. Сент-Этьен Заявка 38 12 10 16 42 - 54 46
12. Бордо Заявка 38 13 6 19 42 - 56 45
13. Анже Заявка 38 12 8 18 40 - 58 44
14. Лорьян Заявка 38 11 9 18 50 - 68 42
15. Реймс Заявка 38 9 15 14 42 - 50 42
16. Страсбург Заявка 38 11 9 18 49 - 58 42
17. Брест Заявка 38 11 8 19 50 - 66 41
18. Нант Заявка 38 9 13 16 47 - 55 40
19. Ним Заявка 38 9 8 21 40 - 71 35
20. Дижон Заявка 38 4 9 25 25 - 73 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 19 11 3 5 42 - 23 36
5. Марсель Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8. Ланс Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
9. Брест Заявка 19 8 4 7 32 - 33 28
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 19 5 6 8 20 - 29 21
14. Анже Заявка 19 6 3 10 20 - 27 21
15. Метц Заявка 19 5 5 9 19 - 26 20
16. Реймс Заявка 19 4 8 7 16 - 21 20
17. Страсбург Заявка 19 4 5 10 21 - 29 17
18. Нант Заявка 19 3 8 8 21 - 29 17
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 19 14 4 1 36 - 12 46
2. ПСЖ Заявка 19 13 3 3 42 - 14 42
3. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Монпелье Заявка 19 7 8 4 26 - 27 29
6. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
7. Ницца Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
9. Метц Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель Заявка 19 6 7 6 22 - 24 25
12. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 19 6 3 10 18 - 32 21
17. Бордо Заявка 19 6 2 11 23 - 35 20
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон Заявка 19 3 3 13 17 - 42 12
20. Лорьян Заявка 19 1 7 11 19 - 39 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 27 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 12
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 16 0 8
5. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Метц 3.9% (5)
X 14% (18)
Марсель 82.2% (106)
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Прогнозы на матч Метц 1:1 Марсель

Исход игры
Метц
3.9% (5)
Ничья
14% (18)
Марсель
82.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
67.72% (86)
Меньше
32.28% (41)
Обе команды забьют
Да
80.31% (102)
Нет
19.69% (25)
Популярный счёт
1:2 Марсель
58.9% (76)
1:1 Ничья
12.4% (16)
0:1 Марсель
12.4% (16)
0:2 Марсель
4.7% (6)
1:3 Марсель
3.9% (5)
2:1 Метц
2.3% (3)
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