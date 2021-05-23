Франция: Лига 1 2020-2021
Метц
1:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Марсель
36' Желтая карточкаБронн Дилан
42' Желтая карточкаСарр Пап
54' Желтая карточкаАмброз Тьерри
63' Желтая карточкаФредерик Антонетти
71' Желтая карточкаЛирола Поль
90' Желтая карточкаПайе Димитри
1:0
90' ПенальтиБулая Фарид
1:1
90' ПенальтиМилик Аркадиуш
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
18 Амави ЖорданПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
42'
54'
71'
90'
90'
1:0
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Булая Фарид
|6 (1)
|0.16
|2.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.16
|3.
|Вагнер да Силва
|4 (2)
|0.11
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.11
|5.
|Яде Папа Ндиага
|3
|0.08
|6.
|Делен Тома
|3
|0.08
|7.
|Гуйе Ламин
|3
|0.08
|8.
|Нгетте Опа
|3
|0.08
|9.
|Сарр Пап
|3
|0.08
|10.
|Бронн Дилан
|2 (1)
|0.05
|11.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|12.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|13.
|Сентонз Фабьен
|1
|0.03
|14.
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|15.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|16.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|17.
|Амброз Тьерри
|0
|0
|18.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|9 (3)
|0.24
|2.
|Товен Флорьян
|8
|0.21
|3.
|Пайе Димитри
|7
|0.18
|4.
|Бенедетто Дарио
|5 (1)
|0.13
|5.
|Жермен Валер
|3
|0.08
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.05
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.05
|8.
|Лирола Поль
|2
|0.05
|9.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.05
|10.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.05
|11.
|Радоньич Неманья
|2
|0.05
|12.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.05
|13.
|Гуйе Пап
|2
|0.05
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0.05
|15.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|16.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|17.
|Перрен Люка
|1
|0.03
|18.
|Энрике Луис III
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|20.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|21.
|Сакаи Хироки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|10
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|9
|0
|3.
|Маига Хабиб
|9
|0
|4.
|Бойе Джон
|5
|2
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Сарр Пап
|5
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|5
|0
|8.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|9.
|Амброз Тьерри
|4
|0
|10.
|Бронн Дилан
|4
|0
|11.
|Делен Тома
|4
|0
|12.
|Яде Папа Ндиага
|4
|0
|13.
|Укиджа Александр
|2
|1
|14.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|15.
|Пажо Венсан
|3
|0
|16.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|17.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|18.
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|19.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|20.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|21.
|Фредерик Антонетти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|2.
|Гуйе Пап
|10
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|1
|4.
|Ронжье Валентин
|8
|0
|5.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|6.
|Балерди Леонардо
|6
|1
|7.
|Пайе Димитри
|4
|2
|8.
|Камара Бубакар
|6
|0
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Товен Флорьян
|5
|0
|11.
|Амави Жордан
|3
|1
|12.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|13.
|Лирола Поль
|3
|0
|14.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|15.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|16.
|Стротман Кевин
|2
|0
|17.
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|18.
|Сансон Морган
|2
|0
|19.
|Манданда Стив
|1
|0
|20.
|Жермен Валер
|1
|0
|21.
|Лопес Максим
|1
|0
|22.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|23.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|7.14% (3)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|30.95% (13)
|Марсель
|13.21% (7)
|7.55% (4)
|26.42% (14)
|15.09% (8)
|7.55% (4)
|30.19% (16)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ
Марсель Последние 20 матчей: +8 =6 -6Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель
Последние игры между собой
Метц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|38
|24
|11
|3
|64 - 23
|83
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|26
|4
|8
|86 - 28
|82
|3.
|Монако
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|Заявка
|38
|22
|10
|6
|81 - 43
|76
|5.
|Марсель
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|54 - 47
|60
|6.
|Ренн
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|52 - 40
|58
|7.
|Ланс
|Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|60 - 62
|54
|9.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|50 - 53
|52
|10.
|Метц
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|44 - 48
|47
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|42 - 54
|46
|12.
|Бордо
|Заявка
|38
|13
|6
|19
|42 - 56
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|40 - 58
|44
|14.
|Лорьян
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 68
|42
|15.
|Реймс
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|42 - 50
|42
|16.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|49 - 58
|42
|17.
|Брест
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|50 - 66
|41
|18.
|Нант
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 55
|40
|19.
|Ним
|Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 71
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|25 - 73
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|42 - 23
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|8.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 33
|28
|10.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 29
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 27
|21
|15.
|Метц
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|16.
|Реймс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 21
|20
|17.
|Страсбург
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 29
|17
|18.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|21 - 29
|17
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|36 - 12
|46
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|42 - 14
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|26 - 27
|29
|6.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|7.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|9.
|Метц
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 24
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 32
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|23 - 35
|20
|18.
|Брест
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 42
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|19 - 39
|10
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- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|12
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|16
|0
|8
|5.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Метц 1:1 Марсель
Исход игры
Метц
3.9% (5)
Ничья
14% (18)
Марсель
82.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
67.72% (86)
Меньше
32.28% (41)
Обе команды забьют
Да
80.31% (102)
Нет
19.69% (25)
Популярный счёт
1:2 Марсель
58.9% (76)
1:1 Ничья
12.4% (16)
0:1 Марсель
12.4% (16)
0:2 Марсель
4.7% (6)
1:3 Марсель
3.9% (5)
2:1 Метц
2.3% (3)
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