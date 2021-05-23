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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Ренн
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ним
0' 17'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
18
Докю
Жереми
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
27
Уэда
Наомиси
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
11
Ахлинви
Маттео
14
Валерио
Антуан
7
Элиассон
Никлас
28
Коне
Мусса
II
Ренн
4-4-2
Ним
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 9 (1) 0.24
2. Гирасси Серу 9 (1) 0.24
3. Буриго Бенжамен 6 0.16
4. Гренье Клеман 4 (1) 0.11
5. Да Сильва Дамьен 4 0.11
6. Эну Адриен 4 0.11
7. Агер Наиф 3 0.08
8. Докю Жереми 2 0.05
9. Тэт Флавьен 1 0.03
10. Трюффер Адриен 1 0.03
11. Рафинья Диас 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
14. Траоре Амари 1 0.03
15. Ньянг М'Байе 1 0.03
16. Ньямси Жерзино 1 0.03
17. Дель Кастильо Ромен 0 0
18. Мауасса Фет 0 0
19. Далберт Эстеван 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 11 (6) 0.29
2. Коне Мусса II 9 0.24
3. Ферхат Зинедин 6 (1) 0.16
4. Элиассон Никлас 4 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.05
6. Ахлинви Маттео 2 0.05
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Фомба Ламин 1 0.03
10. Денкей Кевин 1 0.03
11. Ландре Лоик 1 0.03
12. Кубас Андрес 1 0.03
13. Алакуш Софьян 0 0
14. Дулевич Харис 0 0
15. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 8 1
2. Да Сильва Дамьен 7 1
3. Буриго Бенжамен 8 0
4. Тэт Флавьен 6 0
5. Агер Наиф 6 0
6. Камавинга Эдуардо 6 0
7. Терье Мартен 3 1
8. Траоре Амари 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Далберт Эстеван 3 0
14. Трюффер Адриен 3 0
15. Докю Жереми 1 1
16. Сален Ромен 2 0
17. Дель Кастильо Ромен 2 0
18. Ньямси Жерзино 2 0
19. Боэ Саша 0 1
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Гомис Альфред 1 0
22. Эну Адриен 1 0
23. Соппи Брэндон 1 0
24. Andy Diouf 1 0
Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 8 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. Мигель Флориан 3 2
4. До Лука 4 1
5. Бриансон Антони 4 0
6. Мелинг Биргер 4 0
7. Алакуш Софьян 4 0
8. Ландре Лоик 2 1
9. Рейне Батист 3 0
10. Рипар Рено 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Коне Мусса II 2 0
15. Гессум Кельян 2 0
16. Бенрау Яссин 2 0
17. Элиассон Никлас 1 0
18. Мартинеc Пабло 1 0
19. Сарр Сиди 1 0
20. Пакье Гаэтан 1 0
21. Дулевич Харис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 8.16% (4) 16.33% (8) 12.24% (6) 10.2% (5) 24.49% (12) 28.57% (14)
 Ним 15% (6) 2.5% (1) 15% (6) 22.5% (9) 20% (8) 25% (10)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон
Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион
Ним Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ним 2:5 Лион Метц 0:3 Ним Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним
Ним 1:1 Страсбург Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Ним 2:4 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ренн Лига 1 Ним 3:1 Ренн Лига 1
Ренн 4:0 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 0:0 Заявка 38 22 11 5 79 - 40 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
7. Ренн 0:0 Заявка 38 15 11 12 50 - 40 56
8. Монпелье 0:0 Заявка 38 13 13 12 58 - 61 52
9. Ницца 0:0 Заявка 38 14 8 16 47 - 51 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
13. Реймс 0:0 Заявка 38 9 16 13 41 - 48 43
14. Бордо 0:0 Заявка 38 12 7 19 40 - 55 43
15. Лорьян 0:0 Заявка 38 11 9 18 49 - 67 42
16. Страсбург 0:0 Заявка 38 11 9 18 48 - 57 42
17. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
18. Нант 0:0 Заявка 38 9 14 15 46 - 53 41
19. Ним 0:0 Заявка 38 9 9 20 40 - 69 36
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 20 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:0 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:0 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 0:0 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 19 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 27 18
18. Страсбург 0:0 Заявка 19 4 5 10 20 - 28 17
19. Ним 0:0 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 0:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 0:0 Заявка 19 6 9 4 24 - 26 27
9. Ницца 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 21 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 0:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 0:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Ним 0:0 Заявка 19 6 4 9 18 - 30 22
16. Реймс 0:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
17. Бордо 0:0 Заявка 19 5 3 11 21 - 34 18
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 1 7 11 18 - 38 10
20. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Кубас Андрес из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Офсайд
    16'
    Рипар Рено из команды Ним в офсайде
  • 16'
    Ним контролирует мяч.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Ним: 33%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 15'
    Коне Мусса II из команды Ним попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 14'
    Адриен Трюффер из команды Ренн навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 13'
    Коне Мусса II не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Кубас Андрес из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Ним: 30%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 9'
    Ландре Лоик из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 9'
    Кубас Андрес из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 8'
    Мелинг Биргер из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 7'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Гирасси Серу из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Ахлинви Маттео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Ним: 29%.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    3'
    Кубас Андрес наказан за толчок Терье Мартен
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Валерио Антуан не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Ренн 94.5% (121)
X 3.9% (5)
Ним 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Ним
1.28
6.75
13.00
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Где смотреть матч Ренн 0:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Ним

Исход игры
Ренн
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Ним
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44% (55)
Меньше
56% (70)
Обе команды забьют
Да
42.4% (53)
Нет
57.6% (72)
Популярный счёт
2:1 Ренн
31.5% (40)
2:0 Ренн
28.3% (36)
1:0 Ренн
22% (28)
3:1 Ренн
6.3% (8)
3:0 Ренн
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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