Франция: Лига 1 2020-2021
Ренн
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Роазон Парк
Ним
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
30
Рейне
Батист
27
Уэда
Наомиси
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Andy Diouf
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
-
33 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|9 (1)
|0.24
|2.
|Гирасси Серу
|9 (1)
|0.24
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0.16
|4.
|Гренье Клеман
|4 (1)
|0.11
|5.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.11
|6.
|Эну Адриен
|4
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.08
|8.
|Докю Жереми
|2
|0.05
|9.
|Тэт Флавьен
|1
|0.03
|10.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|11.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|13.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|15.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|16.
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|18.
|Мауасса Фет
|0
|0
|19.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|11 (6)
|0.29
|2.
|Коне Мусса II
|9
|0.24
|3.
|Ферхат Зинедин
|6 (1)
|0.16
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.05
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.05
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Фомба Ламин
|1
|0.03
|10.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|11.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|12.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|13.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|14.
|Дулевич Харис
|0
|0
|15.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|8
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|7
|1
|3.
|Буриго Бенжамен
|8
|0
|4.
|Тэт Флавьен
|6
|0
|5.
|Агер Наиф
|6
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|7.
|Терье Мартен
|3
|1
|8.
|Траоре Амари
|4
|0
|9.
|Мауасса Фет
|4
|0
|10.
|Гренье Клеман
|3
|0
|11.
|Мартин Йонас
|3
|0
|12.
|Гирасси Серу
|3
|0
|13.
|Далберт Эстеван
|3
|0
|14.
|Трюффер Адриен
|3
|0
|15.
|Докю Жереми
|1
|1
|16.
|Сален Ромен
|2
|0
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|18.
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|19.
|Боэ Саша
|0
|1
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Гомис Альфред
|1
|0
|22.
|Эну Адриен
|1
|0
|23.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|24.
|Andy Diouf
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|8
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|Мигель Флориан
|3
|2
|4.
|До Лука
|4
|1
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|4
|0
|7.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|8.
|Ландре Лоик
|2
|1
|9.
|Рейне Батист
|3
|0
|10.
|Рипар Рено
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Коне Мусса II
|2
|0
|15.
|Гессум Кельян
|2
|0
|16.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|17.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|18.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|19.
|Сарр Сиди
|1
|0
|20.
|Пакье Гаэтан
|1
|0
|21.
|Дулевич Харис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|8.16% (4)
|16.33% (8)
|12.24% (6)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
|28.57% (14)
|Ним
|15% (6)
|2.5% (1)
|15% (6)
|22.5% (9)
|20% (8)
|25% (10)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ним 2:5 Лион Метц 0:3 Ним Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|38
|22
|11
|5
|79 - 40
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|38
|15
|11
|12
|50 - 40
|56
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|38
|13
|13
|12
|58 - 61
|52
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|47 - 51
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|38
|9
|16
|13
|41 - 48
|43
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|38
|12
|7
|19
|40 - 55
|43
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|49 - 67
|42
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|48 - 57
|42
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 53
|41
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|40 - 69
|36
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 20
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 19
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 27
|18
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 28
|17
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|18 - 30
|22
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 34
|18
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|18 - 38
|10
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Ним
Исход игры
Ренн
94.5% (120)
Ничья
3.9% (5)
Ним
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44% (55)
Меньше
56% (70)
Обе команды забьют
Да
42.4% (53)
Нет
57.6% (72)
Популярный счёт
2:1 Ренн
31.5% (40)
2:0 Ренн
28.3% (36)
1:0 Ренн
22% (28)
3:1 Ренн
6.3% (8)
3:0 Ренн
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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