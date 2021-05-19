Франция: Лига 1 2020-2021
Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Ним
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|9 (1)
|0.24
|2.
|Гирасси Серу
|9 (1)
|0.24
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0.16
|4.
|Гренье Клеман
|4 (1)
|0.11
|5.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.11
|6.
|Эну Адриен
|4
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.08
|8.
|Докю Жереми
|2
|0.05
|9.
|Тэт Флавьен
|1
|0.03
|10.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|11.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|13.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|15.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|16.
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|18.
|Мауасса Фет
|0
|0
|19.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|11 (6)
|0.3
|2.
|Коне Мусса II
|9
|0.24
|3.
|Ферхат Зинедин
|6 (1)
|0.16
|4.
|Элиассон Никлас
|4
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.05
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.05
|7.
|До Лука
|1
|0.03
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.03
|9.
|Фомба Ламин
|1
|0.03
|10.
|Денкей Кевин
|1
|0.03
|11.
|Ландре Лоик
|1
|0.03
|12.
|Кубас Андрес
|1
|0.03
|13.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|14.
|Дулевич Харис
|0
|0
|15.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|8
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|7
|1
|3.
|Буриго Бенжамен
|8
|0
|4.
|Тэт Флавьен
|6
|0
|5.
|Агер Наиф
|6
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|7.
|Терье Мартен
|3
|1
|8.
|Траоре Амари
|4
|0
|9.
|Мауасса Фет
|4
|0
|10.
|Гренье Клеман
|3
|0
|11.
|Мартин Йонас
|3
|0
|12.
|Гирасси Серу
|3
|0
|13.
|Далберт Эстеван
|3
|0
|14.
|Трюффер Адриен
|3
|0
|15.
|Докю Жереми
|1
|1
|16.
|Сален Ромен
|2
|0
|17.
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|18.
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|19.
|Боэ Саша
|0
|1
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Гомис Альфред
|1
|0
|22.
|Эну Адриен
|1
|0
|23.
|Соппи Брэндон
|1
|0
|24.
|Andy Diouf
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фомба Ламин
|8
|0
|2.
|Кубас Андрес
|5
|1
|3.
|Мигель Флориан
|3
|2
|4.
|До Лука
|4
|1
|5.
|Бриансон Антони
|4
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|4
|0
|7.
|Алакуш Софьян
|4
|0
|8.
|Ландре Лоик
|2
|1
|9.
|Рейне Батист
|3
|0
|10.
|Рипар Рено
|3
|0
|11.
|Денкей Кевин
|3
|0
|12.
|Ру Нолан
|2
|0
|13.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|14.
|Коне Мусса II
|2
|0
|15.
|Гессум Кельян
|2
|0
|16.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|17.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|18.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|19.
|Сарр Сиди
|1
|0
|20.
|Пакье Гаэтан
|1
|0
|21.
|Дулевич Харис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|8.16% (4)
|16.33% (8)
|12.24% (6)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
|28.57% (14)
|Ним
|15% (6)
|2.5% (1)
|15% (6)
|22.5% (9)
|20% (8)
|25% (10)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ним 2:5 Лион Метц 0:3 Ним Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|37
|23
|11
|3
|62 - 22
|80
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|25
|4
|8
|84 - 28
|79
|3.
|Монако
|Заявка
|37
|24
|5
|8
|76 - 42
|77
|4.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|10
|5
|79 - 40
|76
|5.
|Марсель
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|53 - 46
|59
|6.
|Ланс
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|55 - 54
|56
|7.
|Ренн
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|50 - 40
|55
|8.
|Монпелье
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|58 - 61
|51
|9.
|Ницца
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|47 - 51
|49
|10.
|Метц
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|43 - 47
|46
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 53
|46
|12.
|Анже
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|39 - 56
|44
|13.
|Реймс
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|41 - 48
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|37
|12
|6
|19
|40 - 55
|42
|15.
|Лорьян
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 67
|41
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|48 - 57
|41
|17.
|Брест
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|50 - 64
|41
|18.
|Нант
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|46 - 53
|40
|19.
|Ним
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|40 - 69
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|24 - 73
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 20
|36
|5.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|8.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 31
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 26
|27
|10.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 25
|21
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 19
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 25
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|20 - 27
|17
|18.
|Страсбург
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 28
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|40 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|12
|0
|6
|33 - 21
|36
|5.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 26
|26
|9.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Страсбург
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|12.
|Марсель
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|13.
|Нант
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|18 - 30
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|21 - 34
|17
|18.
|Брест
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|18 - 38
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 42
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Ренн - Ним
Исход игры
Ренн
86.7% (39)
Ничья
11.1% (5)
Ним
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (16)
Меньше
64.44% (29)
Обе команды забьют
Да
42.22% (19)
Нет
57.78% (26)
Популярный счёт
1:0 Ренн
31.1% (14)
2:1 Ренн
28.9% (13)
2:0 Ренн
22.2% (10)
1:1 Ничья
6.7% (3)
3:1 Ренн
4.4% (2)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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