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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Ренн
 
Позже

Стадион:
Ним

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 9 (1) 0.24
2. Гирасси Серу 9 (1) 0.24
3. Буриго Бенжамен 6 0.16
4. Гренье Клеман 4 (1) 0.11
5. Да Сильва Дамьен 4 0.11
6. Эну Адриен 4 0.11
7. Агер Наиф 3 0.08
8. Докю Жереми 2 0.05
9. Тэт Флавьен 1 0.03
10. Трюффер Адриен 1 0.03
11. Рафинья Диас 1 0.03
12. Камавинга Эдуардо 1 0.03
13. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
14. Траоре Амари 1 0.03
15. Ньянг М'Байе 1 0.03
16. Ньямси Жерзино 1 0.03
17. Дель Кастильо Ромен 0 0
18. Мауасса Фет 0 0
19. Далберт Эстеван 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 11 (6) 0.3
2. Коне Мусса II 9 0.24
3. Ферхат Зинедин 6 (1) 0.16
4. Элиассон Никлас 4 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.05
6. Ахлинви Маттео 2 0.05
7. До Лука 1 0.03
8. Филиппото Ромен 1 0.03
9. Фомба Ламин 1 0.03
10. Денкей Кевин 1 0.03
11. Ландре Лоик 1 0.03
12. Кубас Андрес 1 0.03
13. Алакуш Софьян 0 0
14. Дулевич Харис 0 0
15. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 8 1
2. Да Сильва Дамьен 7 1
3. Буриго Бенжамен 8 0
4. Тэт Флавьен 6 0
5. Агер Наиф 6 0
6. Камавинга Эдуардо 6 0
7. Терье Мартен 3 1
8. Траоре Амари 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Далберт Эстеван 3 0
14. Трюффер Адриен 3 0
15. Докю Жереми 1 1
16. Сален Ромен 2 0
17. Дель Кастильо Ромен 2 0
18. Ньямси Жерзино 2 0
19. Боэ Саша 0 1
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Гомис Альфред 1 0
22. Эну Адриен 1 0
23. Соппи Брэндон 1 0
24. Andy Diouf 1 0
Ним
# Игрок      
1. Фомба Ламин 8 0
2. Кубас Андрес 5 1
3. Мигель Флориан 3 2
4. До Лука 4 1
5. Бриансон Антони 4 0
6. Мелинг Биргер 4 0
7. Алакуш Софьян 4 0
8. Ландре Лоик 2 1
9. Рейне Батист 3 0
10. Рипар Рено 3 0
11. Денкей Кевин 3 0
12. Ру Нолан 2 0
13. Ферхат Зинедин 2 0
14. Коне Мусса II 2 0
15. Гессум Кельян 2 0
16. Бенрау Яссин 2 0
17. Элиассон Никлас 1 0
18. Мартинеc Пабло 1 0
19. Сарр Сиди 1 0
20. Пакье Гаэтан 1 0
21. Дулевич Харис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 8.16% (4) 16.33% (8) 12.24% (6) 10.2% (5) 24.49% (12) 28.57% (14)
 Ним 15% (6) 2.5% (1) 15% (6) 22.5% (9) 20% (8) 25% (10)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон
Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион
Ним Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ним 2:5 Лион Метц 0:3 Ним Ним 2:2 Реймс Ланс 2:1 Ним
Ним 1:1 Страсбург Брест 1:1 Ним Ним 0:2 Сент-Этьен Лилль 1:2 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:1 Ним Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Ним 2:4 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ренн Лига 1 Ним 3:1 Ренн Лига 1
Ренн 4:0 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 37 23 11 3 62 - 22 80
2. ПСЖ Заявка 37 25 4 8 84 - 28 79
3. Монако Заявка 37 24 5 8 76 - 42 77
4. Лион Заявка 37 22 10 5 79 - 40 76
5. Марсель Заявка 37 16 11 10 53 - 46 59
6. Ланс Заявка 37 15 11 11 55 - 54 56
7. Ренн Заявка 37 15 10 12 50 - 40 55
8. Монпелье Заявка 37 13 12 12 58 - 61 51
9. Ницца Заявка 37 14 7 16 47 - 51 49
10. Метц Заявка 37 12 10 15 43 - 47 46
11. Сент-Этьен Заявка 37 12 10 15 42 - 53 46
12. Анже Заявка 37 12 8 17 39 - 56 44
13. Реймс Заявка 37 9 15 13 41 - 48 42
14. Бордо Заявка 37 12 6 19 40 - 55 42
15. Лорьян Заявка 37 11 8 18 49 - 67 41
16. Страсбург Заявка 37 11 8 18 48 - 57 41
17. Брест Заявка 37 11 8 18 50 - 64 41
18. Нант Заявка 37 9 13 15 46 - 53 40
19. Ним Заявка 37 9 8 20 40 - 69 35
20. Дижон Заявка 37 3 9 25 24 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
8. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
9. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
3. ПСЖ Заявка 18 12 3 3 40 - 14 39
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
12. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Ним от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ренн 86.7% (39)
    X 11.1% (5)
    Ним 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Ним
    1.36
    5.86
    9.41
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ренн - Ним онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн - Ним

    Исход игры
    Ренн
    86.7% (39)
    Ничья
    11.1% (5)
    Ним
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.56% (16)
    Меньше
    64.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    42.22% (19)
    Нет
    57.78% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Ренн
    31.1% (14)
    2:1 Ренн
    28.9% (13)
    2:0 Ренн
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:1 Ренн
    4.4% (2)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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