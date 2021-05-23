Первый тайм

8' Фюльжени завалил Андре. Никаких грубых действий в этом фоле не было, но всё-таки атака прервалась.

7' Дэвид выдал хитрющий пас в сторону Йилмаза, но турецкого форварда опередил защитник "Анже".

6' Язиджи классно пробил с дальней дистанции, однако вратарь "Анже" забрал мяч в руки.

5' Опасно! Йилмаз здорово проскочил в свободное пространство, сместился с вратарём и пробил выше ворот!

4' Опасно! Бобишон подкараулил отскок и мощно пробил, однако мяч оказался в ногах защитников "Лилля".

3' Язиджи немного не рассчитал и выдал слабенький навес в сторону земляка Йилмаза - турок не добрался до мяча.

2' Два раза подряд футболисты "Анже" вбрасывали мяч из-за боковой. В обоих случаях они проиграли снаряд.