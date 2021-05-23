Франция: Лига 1 2020-2021
Анже
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Раймон Копа
Лилль
0:1
10' ГолДэвид Джонатан
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
16
Меньян
Майк
12
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжени Анжело
|6 (1)
|0.16
|2.
|Баокен Стефан
|6
|0.16
|3.
|Дьони Лои
|5 (1)
|0.13
|4.
|Перейра-Лаже Матиаш
|4
|0.11
|5.
|Томас Ромейн
|4
|0.11
|6.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.08
|7.
|Капель Пьеррик
|3
|0.08
|8.
|Мангани Тома
|3 (3)
|0.08
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Павлович Матео
|0
|0
|14.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|15.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|16.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|15 (3)
|0.39
|2.
|Дэвид Джонатан
|13
|0.34
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.18
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.16
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.11
|6.
|Араужо Луис
|4
|0.11
|7.
|Челик Зеки
|3
|0.08
|8.
|Фонте Жозе
|3
|0.08
|9.
|Веа Тимоти
|3
|0.08
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|11.
|Шека
|1
|0.03
|12.
|Брадарич Домагой
|1
|0.03
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|15.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибраим
|6
|0
|3.
|Томас Ромейн
|4
|1
|4.
|Кулибали Лассана
|4
|1
|5.
|Перейра-Лаже Матиаш
|5
|0
|6.
|Мансо Венсан
|4
|0
|7.
|Баокен Стефан
|4
|0
|8.
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|9.
|Мангани Тома
|3
|0
|10.
|Павлович Матео
|3
|0
|11.
|Траоре Исмаэль
|3
|0
|12.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Капель Пьеррик
|2
|0
|15.
|Дьони Лои
|2
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энцо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|22.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|10
|0
|2.
|Фонте Жозе
|7
|0
|3.
|Челик Зеки
|7
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|5.
|Шека
|6
|0
|6.
|Араужо Луис
|5
|0
|7.
|Джало Тьягу
|3
|1
|8.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|9.
|Мандава Рейнилду
|2
|1
|10.
|Саншеш Ренату
|3
|0
|11.
|Бамба Джонатан
|2
|0
|12.
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|13.
|Ботман Свен
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|15.
|Пье Жереми
|1
|0
|16.
|Меньян Майк
|1
|0
|17.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|18.
|Веа Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|2.63% (1)
|21.05% (8)
|Лилль
|6.67% (4)
|18.33% (11)
|13.33% (8)
|25% (15)
|10% (6)
|26.67% (16)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =5 -9Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль
Последние игры между собой
Анже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|38
|22
|11
|5
|80 - 41
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|38
|16
|10
|12
|51 - 40
|58
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|38
|13
|13
|12
|59 - 62
|52
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 52
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|42 - 48
|45
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|38
|12
|8
|18
|49 - 57
|44
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|38
|12
|6
|20
|40 - 56
|42
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|47 - 54
|41
|18.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 68
|41
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 70
|35
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 21
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 21
|31
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 19
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 28
|18
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|6
|9
|4
|25 - 27
|27
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|21 - 35
|17
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|1
|6
|12
|18 - 39
|9
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|11
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже 0:1 Лилль
Исход игры
Анже
3.8% (5)
Ничья
9.8% (13)
Лилль
86.5% (115)
Тотал 2.5
Больше
39.23% (51)
Меньше
60.77% (79)
Обе команды забьют
Да
46.15% (60)
Нет
53.85% (70)
Популярный счёт
1:2 Лилль
30.1% (40)
0:2 Лилль
28.6% (38)
0:1 Лилль
18.8% (25)
1:1 Ничья
9% (12)
1:3 Лилль
3.8% (5)
0:3 Лилль
2.3% (3)
2:1 Анже
1.5% (2)
1:0 Анже
1.5% (2)
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