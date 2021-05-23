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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Анже
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Лилль
0'
0:1
10' Гол
Дэвид Джонатан
35'
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромейн
15
Капель
Пьеррик
23
Бобишон
Антонен
5
Мангани
Тома
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжени
Анжело
27
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Дьони
Лои
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
3
Джало
Тьягу
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
18
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Анже
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Дэвид Джонатан
(Саншеш Ренату)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжени Анжело 6 (1) 0.16
2. Баокен Стефан 6 0.16
3. Дьони Лои 5 (1) 0.13
4. Перейра-Лаже Матиаш 4 0.11
5. Томас Ромейн 4 0.11
6. Траоре Исмаэль 3 0.08
7. Капель Пьеррик 3 0.08
8. Мангани Тома 3 (3) 0.08
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Павлович Матео 0 0
14. Думбия Сулейман 0 0
15. Бобишон Антонен 0 0
16. Аит-Нури Раян 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 15 (3) 0.39
2. Дэвид Джонатан 13 0.34
3. Язиджи Юсуф 7 0.18
4. Бамба Джонатан 6 0.16
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.11
6. Араужо Луис 4 0.11
7. Челик Зеки 3 0.08
8. Фонте Жозе 3 0.08
9. Веа Тимоти 3 0.08
10. Саншеш Ренату 1 0.03
11. Шека 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Сумаре Бубакари 0 0
15. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибраим 6 0
3. Томас Ромейн 4 1
4. Кулибали Лассана 4 1
5. Перейра-Лаже Матиаш 5 0
6. Мансо Венсан 4 0
7. Баокен Стефан 4 0
8. Фюльжени Анжело 4 0
9. Мангани Тома 3 0
10. Павлович Матео 3 0
11. Траоре Исмаэль 3 0
12. Буфаль Софьян 3 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капель Пьеррик 2 0
15. Дьони Лои 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энцо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Ульд Халед Зинедин 1 0
22. Чо Мохамед-Али 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 10 0
2. Фонте Жозе 7 0
3. Челик Зеки 7 0
4. Йилмаз Бурак 6 0
5. Шека 6 0
6. Араужо Луис 5 0
7. Джало Тьягу 3 1
8. Брадарич Домагой 4 0
9. Мандава Рейнилду 2 1
10. Саншеш Ренату 3 0
11. Бамба Джонатан 2 0
12. Сумаре Бубакари 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Язиджи Юсуф 1 0
18. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 21.05% (8) 21.05% (8) 15.79% (6) 18.42% (7) 2.63% (1) 21.05% (8)
 Лилль 6.67% (4) 18.33% (11) 13.33% (8) 25% (15) 10% (6) 26.67% (16)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако
ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль
Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль

Последние игры между собой

Анже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Лилль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Анже Лига 1 Лилль 5:0 Анже Лига 1
Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:0 Лилль Лига 1 Анже 1:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 1:1 Заявка 38 22 11 5 80 - 41 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн 1:0 Заявка 38 16 10 12 51 - 40 58
7. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье 1:1 Заявка 38 13 13 12 59 - 62 52
9. Ницца 1:1 Заявка 38 14 8 16 48 - 52 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Реймс 1:0 Заявка 38 10 15 13 42 - 48 45
13. Страсбург 1:0 Заявка 38 12 8 18 49 - 57 44
14. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
15. Бордо 0:1 Заявка 38 12 6 20 40 - 56 42
16. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
17. Нант 1:1 Заявка 38 9 14 15 47 - 54 41
18. Лорьян 0:1 Заявка 38 11 8 19 49 - 68 41
19. Ним 0:1 Заявка 38 9 8 21 40 - 70 35
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 1:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 21 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:1 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 1:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 21 31
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 1:1 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:1 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 1:1 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Реймс 1:0 Заявка 19 5 8 6 16 - 19 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
15. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Страсбург 1:0 Заявка 19 5 4 10 21 - 28 19
18. Нант 1:1 Заявка 19 3 9 7 21 - 28 18
19. Ним 0:1 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 1:1 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 1:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 1:1 Заявка 19 6 9 4 25 - 27 27
9. Ницца 1:1 Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 1:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс 1:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним 0:1 Заявка 19 6 3 10 18 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 19 5 2 12 21 - 35 17
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 1 6 12 18 - 39 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 11
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Фюльжени завалил Андре. Никаких грубых действий в этом фоле не было, но всё-таки атака прервалась.
  • 7'
    Дэвид выдал хитрющий пас в сторону Йилмаза, но турецкого форварда опередил защитник "Анже".
  • Опасный момент
    6'
    Язиджи классно пробил с дальней дистанции, однако вратарь "Анже" забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    5'
    Опасно! Йилмаз здорово проскочил в свободное пространство, сместился с вратарём и пробил выше ворот!
  • Опасный момент
    4'
    Опасно! Бобишон подкараулил отскок и мощно пробил, однако мяч оказался в ногах защитников "Лилля".
  • 3'
    Язиджи немного не рассчитал и выдал слабенький навес в сторону земляка Йилмаза - турок не добрался до мяча.
  • 2'
    Два раза подряд футболисты "Анже" вбрасывали мяч из-за боковой. В обоих случаях они проиграли снаряд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Анже 0:1 Лилль

Исход игры
Анже
3.8% (5)
Ничья
9.8% (13)
Лилль
86.5% (115)
Тотал 2.5
Больше
39.23% (51)
Меньше
60.77% (79)
Обе команды забьют
Да
46.15% (60)
Нет
53.85% (70)
Популярный счёт
1:2 Лилль
30.1% (40)
0:2 Лилль
28.6% (38)
0:1 Лилль
18.8% (25)
1:1 Ничья
9% (12)
1:3 Лилль
3.8% (5)
0:3 Лилль
2.3% (3)
2:1 Анже
1.5% (2)
1:0 Анже
1.5% (2)
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