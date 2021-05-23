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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Лион
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ницца
0'
1:0
14' Гол
Экамби Карл Токо
1:1
27' Гол
Дольберг Каспер
38'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
39
Бруно
Моура
25
Какере
Максанс
7
Экамби
Карл
Токо
12
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
10
Депай
Мемфис
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
8
Лис-Мелу
Пьерр
22
Лопеш
Рони
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Лион
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

14'
Экамби Карл Токо
(Депай Мемфис)
1:0
27'
1:1
Дольберг Каспер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 20 (8) 0.53
2. Экамби Карл Токо 13 0.34
3. Кадевере Тино 10 0.26
4. Пакета Лукас 9 0.24
5. Ауа Уссем 7 (2) 0.18
6. Слимани Ислам 3 0.08
7. Бруно Моура 3 (1) 0.08
8. Фильо Марсело 3 0.08
9. Корне Максвелл 2 0.05
10. Дюбуа Лео 2 0.05
11. Шерки Райан 1 0.03
12. Денайер Джейсон 1 0.03
13. Дембеле Мусса II 1 0.03
14. Де Шильо Маттиа 0 0
15. Мендес Тьяго 0 0
16. Какере Максанс 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.32
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.13
3. Клод-Морис Алексис 4 0.11
4. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.11
5. Будауи Хишем 3 0.08
6. Лопеш Рони 3 0.08
7. Маолида Мизиан 3 0.08
8. Данте Бонфим 2 0.05
9. Тюрам Кефрен 2 0.05
10. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
11. Камара Ассан 1 0.03
12. Ндой Дан 1 0.03
13. Лотомба Жордан 1 0.03
14. Тодибо Жан-Клер 1 0.03
15. Аталь Юсеф 1 0.03
16. Данилюк Флавиус 1 0.03
17. Селлуки Малик 1 0.03

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Бруно Моура 6 0
5. Корне Максвелл 5 0
6. Ауа Уссем 3 1
7. Какере Максанс 3 1
8. Депай Мемфис 4 0
9. Де Шильо Маттиа 4 0
10. Кадевере Тино 4 0
11. Дюбуа Лео 3 0
12. Экамби Карл Токо 3 0
13. Дембеле Мусса II 3 0
14. Диоманде Синали 3 0
15. Шерки Райан 1 1
16. Лопеш Антони 2 0
17. Лукас Жан 2 0
18. Слимани Ислам 0 1
19. Бар Мельвен 0 1
20. Денайер Джейсон 1 0
21. Андерсен Йоаким 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 8 1
2. Будауи Хишем 9 0
3. Лотомба Жордан 6 1
4. Гуйри Амин 5 0
5. Лис-Мелу Пьерр 3 1
6. Бамбу Робсон 3 1
7. Нсоки Стенли 4 0
8. Тодибо Жан-Клер 4 0
9. Бенитес Вальтер 3 0
10. Камара Ассан 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Салиба Вильям 2 0
16. Тюрам Кефрен 2 0
17. Клод-Морис Алексис 2 0
18. Лопеш Рони 1 0
19. Рен-Аделед Жефф 1 0
20. Маю Хишам 1 0
21. Пельмар Анди 1 0
22. Аталь Юсеф 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 8.11% (6) 18.92% (14) 24.32% (18) 10.81% (8) 18.92% (14) 18.92% (14)
 Ницца 10.87% (5) 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8) 17.39% (8) 19.57% (9)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль
Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье
Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ницца 1:4 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 2:1 Лион Лига 1 Ницца 1:2 Лион Кубок
Лион 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 1:1 Заявка 38 22 11 5 80 - 41 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн 1:0 Заявка 38 16 10 12 51 - 40 58
7. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье 1:1 Заявка 38 13 13 12 59 - 62 52
9. Ницца 1:1 Заявка 38 14 8 16 48 - 52 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Реймс 1:0 Заявка 38 10 15 13 42 - 48 45
13. Страсбург 1:0 Заявка 38 12 8 18 49 - 57 44
14. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
15. Бордо 0:1 Заявка 38 12 6 20 40 - 56 42
16. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
17. Нант 1:1 Заявка 38 9 14 15 47 - 54 41
18. Лорьян 0:1 Заявка 38 11 8 19 49 - 68 41
19. Ним 0:1 Заявка 38 9 8 21 40 - 70 35
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 1:1 Заявка 19 11 4 4 41 - 21 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:1 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 1:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 21 31
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 1:1 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:1 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 1:1 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Реймс 1:0 Заявка 19 5 8 6 16 - 19 23
14. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
15. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Страсбург 1:0 Заявка 19 5 4 10 21 - 28 19
18. Нант 1:1 Заявка 19 3 9 7 21 - 28 18
19. Ним 0:1 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 1:1 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 1:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 1:1 Заявка 19 6 9 4 25 - 27 27
9. Ницца 1:1 Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 1:1 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс 1:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним 0:1 Заявка 19 6 3 10 18 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 19 5 2 12 21 - 35 17
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
20. Лорьян 0:1 Заявка 19 1 6 12 18 - 39 9
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 11
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    29'
    Судья решил посмотреть эпизод на наличие офсайда, но мне кажется, что Дольберг забивал из чистой ситуации.
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ДОЛЬБЕРГ! Датский форвард, который точно сыграет против сборной России на Евро-2020, воспользовался неразберихой и пробил по пустым воротам! Очень лёгкий гол.
  • Фол, нарушение
    27'
    Дольберг после контакта с игроком "Лиона" завалился на газон. Элементарная подножка, ничего особенного.
  • 26'
    Пока 50%/50% команды владеют мячом, но "Лион" ближе ко второму голу - Пакета, Депай и Экамби играют с задором.
  • 25'
    Аталь разбежался по флангу и выдал классную передачу по типу прострела, но Дольберг был закрыт защитником.
  • 24'
    Эх, жаль, что не прошла передача Пакеты в сторону Депая. Ловко бразилец разрезал оборону, но вмешался Салиба.
  • 23'
    Тодибо не смог головой переиграть Лопеша - мяч пролетел в паре метров от левой штанги.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Депай классно развернулся, сместился и нанёс удар, однако Бенитес здорово рукой отвёл угрозу.
  • Опасный момент
    21'
    Хм, забавно - Лопеш проверил Лопеша на прочность, и вратарь "Лиона" без труда забрал мяч.
  • 20'
    "Лион" не подпускает пока футболистов "Ниццы" даже к средней линии, не говоря уже о воротах.
  • Видеоповтор
    19'
    Судья назначил пенальти в ворота "Ниццы", однако после просмотра повтора на экране VAR отменил своё решение.
  • Фол, нарушение
    18'
    Денайер грубо обошёлся с Дольбергом, который пытался продраться к воротам через фланг бельгийца.
  • Угловой
    17'
    Депай выполнил передачу от углового флажка в сторону Ауа, но того в воздухе накрыл Камара.
  • Видеоповтор
    16'
    Судья решил проверить, по правилам ли забит гол. Показалось ему, что Экамби в момент приёма мяча был в офсайде.
  • 15'
    "Лион" перехватил мяч - "львы" стараются атаковать с большой охотой через фланг Экамби и Дюбуа.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О--ОЛ! 1-0! ЭКАМБИ! Камерунский хавбек несравненно пробил головой после прицельной передачи Депая. Голландец отлично вырезал мяч в сторону африканского коллеги, и Экамби лбом расстрелял ворота.
  • Фол, нарушение
    13'
    Так, Гуйри рукой коснулся снаряда. Всё же здесь не волейбол, поэтому судья тут же свистнул.
  • 12'
    Салиба эффектно вынес мяч из штрафной площади, не позволив Ауа до него добраться.
  • Опасный момент
    11'
    Экамби классной передачей понизу доставил мяч в штрафную, но Депай не успел сориентироваться.
  • 10'
    По владению мячом статистика следующая - 46% против 54%. "Ницца" настроена решительно, но до голов не доходит.
  • 9'
    Ах, как хорош Камара. Великолепно он сыграл на опережение и свёл на нет потенциально мощную атаку "Лиона".
  • Опасный момент
    8'
    Депай, который уведомил всех об уходе из "Лиона", пробил по воротам из убойной позиции - мимо!
  • 7'
    Опасно могло быть, но Дюбуа отлично сыграл на опережение и вынес мяч на безопасное расстояние.
  • Фол, нарушение
    6'
    Лис-Мелу откровенно хамским приёмом затолкал Экамби. Камерунец держится за повреждённое место.
  • Фол, нарушение
    5'
    Небольшой фол был зафиксирован в центре поля - Бруно и Тюрам сошлись, и пострадал игрок "Ниццы".
  • 4'
    Пока что "Ницца" вальяжно перемещает мяч на чужой половине поля - "Лион" в большей степени обороняется.
  • 3'
    Гуйри выполнил неплохой навес с фланга, однако Дольберг, высоко выпрыгнув, не завладел мячом.
  • 2'
    Дольберг отчаянно боролся за мяч возле лицевой линии, но проиграл позицию мощному Денайеру.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лион 1:1 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Лион 1:1 Ницца

Исход игры
Лион
96.1% (122)
Ничья
2.4% (3)
Ницца
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.8% (76)
Меньше
39.2% (49)
Обе команды забьют
Да
56.8% (71)
Нет
43.2% (54)
Популярный счёт
2:1 Лион
35.4% (45)
2:0 Лион
28.3% (36)
3:1 Лион
15% (19)
1:0 Лион
7.9% (10)
3:0 Лион
5.5% (7)
3:2 Лион
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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