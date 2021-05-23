Франция: Лига 1 2020-2021
Лион
1:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Гроупама Арена
Ницца
1:0
14' ГолЭкамби Карл Токо
1:1
27' ГолДольберг Каспер
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
20
Аталь
Юсеф
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Уэйд ПолПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|20 (8)
|0.53
|2.
|Экамби Карл Токо
|13
|0.34
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.26
|4.
|Пакета Лукас
|9
|0.24
|5.
|Ауа Уссем
|7 (2)
|0.18
|6.
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|7.
|Бруно Моура
|3 (1)
|0.08
|8.
|Фильо Марсело
|3
|0.08
|9.
|Корне Максвелл
|2
|0.05
|10.
|Дюбуа Лео
|2
|0.05
|11.
|Шерки Райан
|1
|0.03
|12.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|13.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|14.
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|15.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|16.
|Какере Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|12 (4)
|0.32
|2.
|Дольберг Каспер
|5 (2)
|0.13
|3.
|Клод-Морис Алексис
|4
|0.11
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.11
|5.
|Будауи Хишем
|3
|0.08
|6.
|Лопеш Рони
|3
|0.08
|7.
|Маолида Мизиан
|3
|0.08
|8.
|Данте Бонфим
|2
|0.05
|9.
|Тюрам Кефрен
|2
|0.05
|10.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|11.
|Камара Ассан
|1
|0.03
|12.
|Ндой Дан
|1
|0.03
|13.
|Лотомба Жордан
|1
|0.03
|14.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|15.
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|16.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.03
|17.
|Селлуки Малик
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Бруно Моура
|6
|0
|5.
|Корне Максвелл
|5
|0
|6.
|Ауа Уссем
|3
|1
|7.
|Какере Максанс
|3
|1
|8.
|Депай Мемфис
|4
|0
|9.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|10.
|Кадевере Тино
|4
|0
|11.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|12.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|13.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|14.
|Диоманде Синали
|3
|0
|15.
|Шерки Райан
|1
|1
|16.
|Лопеш Антони
|2
|0
|17.
|Лукас Жан
|2
|0
|18.
|Слимани Ислам
|0
|1
|19.
|Бар Мельвен
|0
|1
|20.
|Денайер Джейсон
|1
|0
|21.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|8
|1
|2.
|Будауи Хишем
|9
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|6
|1
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|6.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|7.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|3
|0
|10.
|Камара Ассан
|3
|0
|11.
|Данте Бонфим
|2
|0
|12.
|Данило Барбоза
|2
|0
|13.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|2
|0
|15.
|Салиба Вильям
|2
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|17.
|Клод-Морис Алексис
|2
|0
|18.
|Лопеш Рони
|1
|0
|19.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|20.
|Маю Хишам
|1
|0
|21.
|Пельмар Анди
|1
|0
|22.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|8.11% (6)
|18.92% (14)
|24.32% (18)
|10.81% (8)
|18.92% (14)
|18.92% (14)
|Ницца
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль
Ницца Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье
Последние игры между собой
Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лион 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|38
|22
|11
|5
|80 - 41
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|38
|16
|10
|12
|51 - 40
|58
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|38
|13
|13
|12
|59 - 62
|52
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 52
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|42 - 48
|45
|13.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|38
|12
|8
|18
|49 - 57
|44
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|15.
|Бордо
|0:1 Заявка
|38
|12
|6
|20
|40 - 56
|42
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|47 - 54
|41
|18.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|38
|11
|8
|19
|49 - 68
|41
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 70
|35
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 21
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 21
|31
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|16 - 19
|23
|14.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|15.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|18.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|3
|9
|7
|21 - 28
|18
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|19
|6
|9
|4
|25 - 27
|27
|9.
|Ницца
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 31
|21
|17.
|Бордо
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|21 - 35
|17
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|19
|1
|6
|12
|18 - 39
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|11
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Лион 1:1 Ницца
Исход игры
Лион
96.1% (122)
Ничья
2.4% (3)
Ницца
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.8% (76)
Меньше
39.2% (49)
Обе команды забьют
Да
56.8% (71)
Нет
43.2% (54)
Популярный счёт
2:1 Лион
35.4% (45)
2:0 Лион
28.3% (36)
3:1 Лион
15% (19)
1:0 Лион
7.9% (10)
3:0 Лион
5.5% (7)
3:2 Лион
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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