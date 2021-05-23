Аталь разбежался по флангу и выдал классную передачу по типу прострела, но Дольберг был закрыт защитником.

Пока 50%/50% команды владеют мячом, но "Лион" ближе ко второму голу - Пакета, Депай и Экамби играют с задором.

Дольберг после контакта с игроком "Лиона" завалился на газон. Элементарная подножка, ничего особенного.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ДОЛЬБЕРГ! Датский форвард, который точно сыграет против сборной России на Евро-2020, воспользовался неразберихой и пробил по пустым воротам! Очень лёгкий гол.

Судья решил посмотреть эпизод на наличие офсайда, но мне кажется, что Дольберг забивал из чистой ситуации.

24' Эх, жаль, что не прошла передача Пакеты в сторону Депая. Ловко бразилец разрезал оборону, но вмешался Салиба.

23' Тодибо не смог головой переиграть Лопеша - мяч пролетел в паре метров от левой штанги.

22' ОПАСНО! Депай классно развернулся, сместился и нанёс удар, однако Бенитес здорово рукой отвёл угрозу.

21' Хм, забавно - Лопеш проверил Лопеша на прочность, и вратарь "Лиона" без труда забрал мяч.

20' "Лион" не подпускает пока футболистов "Ниццы" даже к средней линии, не говоря уже о воротах.

19' Судья назначил пенальти в ворота "Ниццы", однако после просмотра повтора на экране VAR отменил своё решение.

18' Денайер грубо обошёлся с Дольбергом, который пытался продраться к воротам через фланг бельгийца.

17' Депай выполнил передачу от углового флажка в сторону Ауа, но того в воздухе накрыл Камара.

16' Судья решил проверить, по правилам ли забит гол. Показалось ему, что Экамби в момент приёма мяча был в офсайде.

15' "Лион" перехватил мяч - "львы" стараются атаковать с большой охотой через фланг Экамби и Дюбуа.

14' Г-О-О-О-О-О-О--ОЛ! 1-0! ЭКАМБИ! Камерунский хавбек несравненно пробил головой после прицельной передачи Депая. Голландец отлично вырезал мяч в сторону африканского коллеги, и Экамби лбом расстрелял ворота.

13' Так, Гуйри рукой коснулся снаряда. Всё же здесь не волейбол, поэтому судья тут же свистнул.

12' Салиба эффектно вынес мяч из штрафной площади, не позволив Ауа до него добраться.

11' Экамби классной передачей понизу доставил мяч в штрафную, но Депай не успел сориентироваться.

10' По владению мячом статистика следующая - 46% против 54%. "Ницца" настроена решительно, но до голов не доходит.

9' Ах, как хорош Камара. Великолепно он сыграл на опережение и свёл на нет потенциально мощную атаку "Лиона".

8' Депай, который уведомил всех об уходе из "Лиона", пробил по воротам из убойной позиции - мимо!

7' Опасно могло быть, но Дюбуа отлично сыграл на опережение и вынес мяч на безопасное расстояние.

6' Лис-Мелу откровенно хамским приёмом затолкал Экамби. Камерунец держится за повреждённое место.

5' Небольшой фол был зафиксирован в центре поля - Бруно и Тюрам сошлись, и пострадал игрок "Ниццы".

4' Пока что "Ницца" вальяжно перемещает мяч на чужой половине поля - "Лион" в большей степени обороняется.

3' Гуйри выполнил неплохой навес с фланга, однако Дольберг, высоко выпрыгнув, не завладел мячом.

2' Дольберг отчаянно боролся за мяч возле лицевой линии, но проиграл позицию мощному Денайеру.