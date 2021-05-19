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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Лион
 
Позже

Стадион:
Ницца

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 20 (8) 0.54
2. Экамби Карл Токо 12 0.32
3. Кадевере Тино 10 0.27
4. Пакета Лукас 9 0.24
5. Ауа Уссем 7 (2) 0.19
6. Слимани Ислам 3 0.08
7. Бруно Моура 3 (1) 0.08
8. Фильо Марсело 3 0.08
9. Корне Максвелл 2 0.05
10. Дюбуа Лео 2 0.05
11. Шерки Райан 1 0.03
12. Денайер Джейсон 1 0.03
13. Дембеле Мусса II 1 0.03
14. Де Шильо Маттиа 0 0
15. Мендес Тьяго 0 0
16. Какере Максанс 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 12 (4) 0.32
2. Дольберг Каспер 5 (2) 0.14
3. Клод-Морис Алексис 4 0.11
4. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.11
5. Будауи Хишем 3 0.08
6. Лопеш Рони 3 0.08
7. Маолида Мизиан 3 0.08
8. Данте Бонфим 2 0.05
9. Тюрам Кефрен 2 0.05
10. Рен-Аделед Жефф 1 0.03
11. Камара Ассан 1 0.03
12. Ндой Дан 1 0.03
13. Лотомба Жордан 1 0.03
14. Тодибо Жан-Клер 1 0.03
15. Аталь Юсеф 1 0.03
16. Данилюк Флавиус 1 0.03
17. Селлуки Малик 1 0.03

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Бруно Моура 6 0
5. Корне Максвелл 5 0
6. Ауа Уссем 3 1
7. Какере Максанс 3 1
8. Депай Мемфис 4 0
9. Де Шильо Маттиа 4 0
10. Кадевере Тино 4 0
11. Дюбуа Лео 3 0
12. Экамби Карл Токо 3 0
13. Дембеле Мусса II 3 0
14. Диоманде Синали 3 0
15. Шерки Райан 1 1
16. Лопеш Антони 2 0
17. Лукас Жан 2 0
18. Слимани Ислам 0 1
19. Бар Мельвен 0 1
20. Денайер Джейсон 1 0
21. Андерсен Йоаким 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 8 1
2. Будауи Хишем 9 0
3. Лотомба Жордан 6 1
4. Гуйри Амин 5 0
5. Лис-Мелу Пьерр 3 1
6. Бамбу Робсон 3 1
7. Нсоки Стенли 4 0
8. Тодибо Жан-Клер 4 0
9. Бенитес Вальтер 3 0
10. Камара Ассан 3 0
11. Данте Бонфим 2 0
12. Данило Барбоза 2 0
13. Дольберг Каспер 2 0
14. Маолида Мизиан 2 0
15. Салиба Вильям 2 0
16. Тюрам Кефрен 2 0
17. Клод-Морис Алексис 2 0
18. Лопеш Рони 1 0
19. Рен-Аделед Жефф 1 0
20. Маю Хишам 1 0
21. Пельмар Анди 1 0
22. Аталь Юсеф 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 8.11% (6) 18.92% (14) 24.32% (18) 10.81% (8) 18.92% (14) 18.92% (14)
 Ницца 10.87% (5) 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8) 17.39% (8) 19.57% (9)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль
Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо
Ницца Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье
Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ницца 1:4 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 2:1 Лион Лига 1 Ницца 1:2 Лион Кубок
Лион 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 37 23 11 3 62 - 22 80
2. ПСЖ Заявка 37 25 4 8 84 - 28 79
3. Монако Заявка 37 24 5 8 76 - 42 77
4. Лион Заявка 37 22 10 5 79 - 40 76
5. Марсель Заявка 37 16 11 10 53 - 46 59
6. Ланс Заявка 37 15 11 11 55 - 54 56
7. Ренн Заявка 37 15 10 12 50 - 40 55
8. Монпелье Заявка 37 13 12 12 58 - 61 51
9. Ницца Заявка 37 14 7 16 47 - 51 49
10. Метц Заявка 37 12 10 15 43 - 47 46
11. Сент-Этьен Заявка 37 12 10 15 42 - 53 46
12. Анже Заявка 37 12 8 17 39 - 56 44
13. Реймс Заявка 37 9 15 13 41 - 48 42
14. Бордо Заявка 37 12 6 19 40 - 55 42
15. Лорьян Заявка 37 11 8 18 49 - 67 41
16. Страсбург Заявка 37 11 8 18 48 - 57 41
17. Брест Заявка 37 11 8 18 50 - 64 41
18. Нант Заявка 37 9 13 15 46 - 53 40
19. Ним Заявка 37 9 8 20 40 - 69 35
20. Дижон Заявка 37 3 9 25 24 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 18 11 3 4 40 - 20 36
5. Марсель Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
8. Брест Заявка 18 8 4 6 32 - 31 28
9. Ланс Заявка 18 7 6 5 28 - 26 27
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 18 5 6 7 20 - 28 21
14. Анже Заявка 18 6 3 9 19 - 25 21
15. Реймс Заявка 18 4 8 6 15 - 19 20
16. Метц Заявка 18 5 4 9 18 - 25 19
17. Нант Заявка 18 3 8 7 20 - 27 17
18. Страсбург Заявка 18 4 4 10 20 - 28 16
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 18 13 4 1 34 - 11 43
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
3. ПСЖ Заявка 18 12 3 3 40 - 14 39
4. Монако Заявка 18 12 0 6 33 - 21 36
5. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье Заявка 18 6 8 4 24 - 26 26
9. Ницца Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
12. Марсель Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 18 6 3 9 18 - 30 21
17. Бордо Заявка 18 5 2 11 21 - 34 17
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Лорьян Заявка 18 1 6 11 18 - 38 9
20. Дижон Заявка 18 2 3 13 16 - 42 9
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Лион 95.7% (44)
    X 2.2% (1)
    Ницца 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Ницца
    1.25
    7.80
    14.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион - Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Ницца

    Исход игры
    Лион
    95.7% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ницца
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    43.5% (20)
    2:0 Лион
    28.3% (13)
    1:0 Лион
    8.7% (4)
    3:1 Лион
    6.5% (3)
    3:0 Лион
    6.5% (3)
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