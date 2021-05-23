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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Реймс
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Бордо
0' 7'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
29
Марешиц
Дарио
3
Конан
Гислен
21
Мбюкю
Натанаэль
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
25
Думбия
Мусса
27
Туре
Эль
Билал
11
Диа
Булайе
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
21
Бессиль
Лоик
29
Пундже
Максим
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
12
Де
Превиль
Николя
Реймс
4-4-2
Бордо
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.38
2. Кафаро Матьё 4 0.11
3. Мбюкю Натанаэль 4 0.11
4. Зенели Арбер 3 0.08
5. Туре Эль Билал 3 0.08
6. Абдельамид Юнис 3 0.08
7. Конан Гислен 2 0.05
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Кассама Морету 1 0.03
10. Фас Ваут 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Флипс Алексис 1 0.03
13. Бериша Валон 0 0
14. Шавалерин Ксавье 0 0
15. Фокет Томас 0 0
16. Думбия Мусса 0 0
17. Сирхейс Кай 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 12 (3) 0.32
2. Уден Реми 4 0.11
3. Калу Сэмьюэл 4 0.11
4. Башич Тома 4 0.11
5. Бен Арфа Хатем 2 0.05
6. Байсс Пол 2 0.05
7. Майя Джош 2 0.05
8. Адли Ясин 1 0.03
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Сабали Юссуф 1 0.03
11. Мара Секу 1 0.03
12. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
13. Зеркан Мехди 1 0.03
14. Кастро Пабло 1 0.03
15. Отавио II 1 0.03
16. Сиссоко Иссуф 1 0.03
17. Косельни Лоран 0 0
18. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 12 2
2. Кассама Морету 8 3
3. Манетси Маршал 7 1
4. Шавалерин Ксавье 8 0
5. Абдельамид Юнис 4 1
6. Конан Гислен 5 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Де Смет Тибо 3 0
11. Мбюкю Натанаэль 3 0
12. Бериша Валон 2 0
13. Райкович Предраг 2 0
14. Кутеса Дерек 2 0
15. Сирхейс Кай 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Зенели Арбер 1 0
19. Думбия Мусса 1 0
20. Хорнби Фрэйзер 1 0
21. Драмме Муамаду 1 0
22. Экитик Юго 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 7 1
2. Башич Тома 7 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Байсс Пол 4 1
6. Кастро Пабло 5 0
7. Зеркан Мехди 3 1
8. Лакукс Том 3 1
9. Сабали Юссуф 4 0
10. Косельни Лоран 3 0
11. Де Превиль Николя 3 0
12. Мешер Андре 3 0
13. Сери Жан-Мишель 3 0
14. Кватенг Энок 3 0
15. Калу Сэмьюэл 3 0
16. Бен Арфа Хатем 2 0
17. Бриан Джимми 2 0
18. Уден Реми 2 0
19. Майя Джош 2 0
20. Сиссоко Иссуф 2 0
21. Пундже Максим 1 0
22. Хван Ый-Чжо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 21.05% (8) 10.53% (4) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Бордо 17.95% (7) 15.38% (6) 20.51% (8) 12.82% (5) 7.69% (3) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель
Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен
Бордо Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо
Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян

Последние игры между собой

Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
Бордо 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 0:4 Бордо Товарищеские матчи Реймс 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Реймс Лига 1
Реймс 0:0 Бордо Лига 1 Реймс 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Реймс Лига 1 Бордо 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 38 23 12 3 62 - 22 81
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 0:0 Заявка 38 22 11 5 79 - 40 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
7. Ренн 0:0 Заявка 38 15 11 12 50 - 40 56
8. Монпелье 0:0 Заявка 38 13 13 12 58 - 61 52
9. Ницца 0:0 Заявка 38 14 8 16 47 - 51 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Анже 0:0 Заявка 38 12 9 17 39 - 56 45
13. Реймс 0:0 Заявка 38 9 16 13 41 - 48 43
14. Бордо 0:0 Заявка 38 12 7 19 40 - 55 43
15. Лорьян 0:0 Заявка 38 11 9 18 49 - 67 42
16. Страсбург 0:0 Заявка 38 11 9 18 48 - 57 42
17. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
18. Нант 0:0 Заявка 38 9 14 15 46 - 53 41
19. Ним 0:0 Заявка 38 9 9 20 40 - 69 36
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 0:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 20 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:0 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:0 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 0:0 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
14. Анже 0:0 Заявка 19 6 4 9 19 - 25 22
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 19 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 27 18
18. Страсбург 0:0 Заявка 19 4 5 10 20 - 28 17
19. Ним 0:0 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 19 13 5 1 34 - 11 44
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 0:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 0:0 Заявка 19 6 9 4 24 - 26 27
9. Ницца 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 21 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 0:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 0:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:0 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Ним 0:0 Заявка 19 6 4 9 18 - 30 22
16. Реймс 0:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
17. Бордо 0:0 Заявка 19 5 3 11 21 - 34 18
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 1 7 11 18 - 38 10
20. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Реймс 28.9% (37)
X 56.3% (72)
Бордо 14.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Бордо
2.78
3.25
3.01
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Где смотреть матч Реймс 0:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Бордо

Исход игры
Реймс
28.3% (36)
Ничья
56.7% (72)
Бордо
15% (19)
Тотал 2.5
Больше
23.2% (29)
Меньше
76.8% (96)
Обе команды забьют
Да
73.6% (92)
Нет
26.4% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (63)
1:0 Реймс
13.4% (17)
2:1 Реймс
12.6% (16)
1:2 Бордо
8.7% (11)
0:0 Ничья
6.3% (8)
0:1 Бордо
5.5% (7)
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