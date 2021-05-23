Франция: Лига 1 2020-2021
Реймс
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Стад Огюст Делон
Бордо
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
20
Сабали
Юссуф
25
Кватенг
Энок
21
Бессиль
Лоик
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
36 Мбоу МамадуЗащитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
21 Бессиль ЛоикЗащитник
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.38
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.11
|3.
|Мбюкю Натанаэль
|4
|0.11
|4.
|Зенели Арбер
|3
|0.08
|5.
|Туре Эль Билал
|3
|0.08
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.08
|7.
|Конан Гислен
|2
|0.05
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|10.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Флипс Алексис
|1
|0.03
|13.
|Бериша Валон
|0
|0
|14.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|15.
|Фокет Томас
|0
|0
|16.
|Думбия Мусса
|0
|0
|17.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|12 (3)
|0.32
|2.
|Уден Реми
|4
|0.11
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.11
|4.
|Башич Тома
|4
|0.11
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.05
|6.
|Байсс Пол
|2
|0.05
|7.
|Майя Джош
|2
|0.05
|8.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|11.
|Мара Секу
|1
|0.03
|12.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|13.
|Зеркан Мехди
|1
|0.03
|14.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|15.
|Отавио II
|1
|0.03
|16.
|Сиссоко Иссуф
|1
|0.03
|17.
|Косельни Лоран
|0
|0
|18.
|Траоре Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Манетси Маршал
|7
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|5.
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|6.
|Конан Гислен
|5
|0
|7.
|Фокет Томас
|4
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Де Смет Тибо
|3
|0
|11.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|12.
|Бериша Валон
|2
|0
|13.
|Райкович Предраг
|2
|0
|14.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|15.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Зенели Арбер
|1
|0
|19.
|Думбия Мусса
|1
|0
|20.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|21.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|22.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|7
|1
|2.
|Башич Тома
|7
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Байсс Пол
|4
|1
|6.
|Кастро Пабло
|5
|0
|7.
|Зеркан Мехди
|3
|1
|8.
|Лакукс Том
|3
|1
|9.
|Сабали Юссуф
|4
|0
|10.
|Косельни Лоран
|3
|0
|11.
|Де Превиль Николя
|3
|0
|12.
|Мешер Андре
|3
|0
|13.
|Сери Жан-Мишель
|3
|0
|14.
|Кватенг Энок
|3
|0
|15.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|16.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|17.
|Бриан Джимми
|2
|0
|18.
|Уден Реми
|2
|0
|19.
|Майя Джош
|2
|0
|20.
|Сиссоко Иссуф
|2
|0
|21.
|Пундже Максим
|1
|0
|22.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Бордо
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +5 =9 -6ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +6 =1 -13Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо
Последние игры между собой
Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|38
|23
|12
|3
|62 - 22
|81
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|38
|22
|11
|5
|79 - 40
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|38
|15
|11
|12
|50 - 40
|56
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|38
|13
|13
|12
|58 - 61
|52
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|47 - 51
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|39 - 56
|45
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|38
|9
|16
|13
|41 - 48
|43
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|38
|12
|7
|19
|40 - 55
|43
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|49 - 67
|42
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|48 - 57
|42
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 53
|41
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|40 - 69
|36
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 20
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 25
|22
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 19
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 27
|18
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 28
|17
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|34 - 11
|44
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|18 - 30
|22
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 34
|18
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|18 - 38
|10
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Бордо
Исход игры
Реймс
28.3% (36)
Ничья
56.7% (72)
Бордо
15% (19)
Тотал 2.5
Больше
23.2% (29)
Меньше
76.8% (96)
Обе команды забьют
Да
73.6% (92)
Нет
26.4% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (63)
1:0 Реймс
13.4% (17)
2:1 Реймс
12.6% (16)
1:2 Бордо
8.7% (11)
0:0 Ничья
6.3% (8)
0:1 Бордо
5.5% (7)
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