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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Реймс
1:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
15' Гол
Туре Эль Билал
1:1
44' Гол
Адли Ясин
1:2
58' Гол
Кватенг Энок
90' Желтая карточка
Сирхейс Кай
90' Желтая карточка
Кватенг Энок
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
29
Марешиц
Дарио
3
Конан
Гислен
21
Мбюкю
Натанаэль
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
25
Думбия
Мусса
27
Туре
Эль
Билал
11
Диа
Булайе
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
21
Бессиль
Лоик
29
Пундже
Максим
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
12
Де
Превиль
Николя
Реймс
4-4-2
Бордо
5-3-2

Ход матча

15'
Туре Эль Билал
(Фокет Томас)
1:0
44'
1:1
Адли Ясин
46'
 
Уден Реми
Де Превиль Николя
58'
1:2
Кватенг Энок
(Башич Тома)
61'
Кутеса Дерек
Думбия Мусса
 
66'
 
Траоре Амаду
Лакукс Том
66'
 
Мара Секу
Хван Ый-Чжо
71'
Зенели Арбер
Мбюкю Натанаэль
 
71'
Сирхейс Кай
Туре Эль Билал
 
81'
 
Сиссоко Иссуф
Башич Тома
85'
 
Зеркан Мехди
Пундже Максим
85'
Дукуре Фоде
Фокет Томас
 
90'
Сирхейс Кай
 
90'
 
Кватенг Энок

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 14 (5) 0.37
2. Кафаро Матьё 4 0.11
3. Мбюкю Натанаэль 4 0.11
4. Туре Эль Билал 4 0.11
5. Зенели Арбер 3 0.08
6. Абдельамид Юнис 3 0.08
7. Конан Гислен 2 0.05
8. Кутеса Дерек 1 0.03
9. Кассама Морету 1 0.03
10. Фас Ваут 1 0.03
11. Манетси Маршал 1 0.03
12. Флипс Алексис 1 0.03
13. Бериша Валон 0 0
14. Шавалерин Ксавье 0 0
15. Фокет Томас 0 0
16. Думбия Мусса 0 0
17. Сирхейс Кай 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 12 (3) 0.32
2. Уден Реми 4 0.11
3. Башич Тома 4 0.11
4. Калу Сэмьюэл 4 0.11
5. Адли Ясин 2 0.05
6. Бен Арфа Хатем 2 0.05
7. Байсс Пол 2 0.05
8. Майя Джош 2 0.05
9. Де Превиль Николя 1 0.03
10. Сабали Юссуф 1 0.03
11. Мара Секу 1 0.03
12. Бриан Джимми 1 (1) 0.03
13. Зеркан Мехди 1 0.03
14. Кастро Пабло 1 0.03
15. Кватенг Энок 1 0.03
16. Отавио II 1 0.03
17. Сиссоко Иссуф 1 0.03
18. Косельни Лоран 0 0
19. Траоре Амаду 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 12 2
2. Кассама Морету 8 3
3. Манетси Маршал 7 1
4. Шавалерин Ксавье 8 0
5. Абдельамид Юнис 4 1
6. Конан Гислен 5 0
7. Фокет Томас 4 0
8. Туре Эль Билал 4 0
9. Кафаро Матьё 3 0
10. Сирхейс Кай 3 0
11. Де Смет Тибо 3 0
12. Мбюкю Натанаэль 3 0
13. Бериша Валон 2 0
14. Райкович Предраг 2 0
15. Кутеса Дерек 2 0
16. Диа Булайе 2 0
17. Донис Анастасиос 0 1
18. Зенели Арбер 1 0
19. Думбия Мусса 1 0
20. Хорнби Фрэйзер 1 0
21. Драмме Муамаду 1 0
22. Экитик Юго 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Бенито Лорис 7 1
2. Башич Тома 7 0
3. Отавио II 6 0
4. Адли Ясин 6 0
5. Байсс Пол 4 1
6. Кастро Пабло 5 0
7. Зеркан Мехди 3 1
8. Лакукс Том 3 1
9. Сабали Юссуф 4 0
10. Кватенг Энок 4 0
11. Косельни Лоран 3 0
12. Де Превиль Николя 3 0
13. Мешер Андре 3 0
14. Сери Жан-Мишель 3 0
15. Калу Сэмьюэл 3 0
16. Бен Арфа Хатем 2 0
17. Бриан Джимми 2 0
18. Уден Реми 2 0
19. Майя Джош 2 0
20. Сиссоко Иссуф 2 0
21. Пундже Максим 1 0
22. Хван Ый-Чжо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 23.08% (9) 10.26% (4) 20.51% (8) 15.38% (6) 15.38% (6) 15.38% (6)
 Бордо 17.07% (7) 14.63% (6) 21.95% (9) 14.63% (6) 7.32% (3) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель
Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен
Бордо Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо
Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян

Последние игры между собой

Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
Бордо 1:3 Реймс Лига 1 Реймс 0:4 Бордо Товарищеские матчи Реймс 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Реймс Лига 1
Реймс 0:0 Бордо Лига 1 Реймс 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Реймс Лига 1 Бордо 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 38 24 11 3 64 - 23 83
2. ПСЖ Заявка 38 26 4 8 86 - 28 82
3. Монако Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион Заявка 38 22 10 6 81 - 43 76
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ренн Заявка 38 16 10 12 52 - 40 58
7. Ланс Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
8. Монпелье Заявка 38 14 12 12 60 - 62 54
9. Ницца Заявка 38 15 7 16 50 - 53 52
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен Заявка 38 12 10 16 42 - 54 46
12. Бордо Заявка 38 13 6 19 42 - 56 45
13. Анже Заявка 38 12 8 18 40 - 58 44
14. Лорьян Заявка 38 11 9 18 50 - 68 42
15. Реймс Заявка 38 9 15 14 42 - 50 42
16. Страсбург Заявка 38 11 9 18 49 - 58 42
17. Брест Заявка 38 11 8 19 50 - 66 41
18. Нант Заявка 38 9 13 16 47 - 55 40
19. Ним Заявка 38 9 8 21 40 - 71 35
20. Дижон Заявка 38 4 9 25 25 - 73 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион Заявка 19 11 3 5 42 - 23 36
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн Заявка 19 9 4 6 26 - 21 31
8. Ланс Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
9. Брест Заявка 19 8 4 7 32 - 33 28
10. Монпелье Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен Заявка 19 5 6 8 20 - 29 21
14. Анже Заявка 19 6 3 10 20 - 27 21
15. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
16. Реймс Заявка 19 4 8 7 16 - 21 20
17. Страсбург Заявка 19 4 5 10 21 - 29 17
18. Нант Заявка 19 3 8 8 21 - 29 17
19. Ним Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 19 14 4 1 36 - 12 46
2. ПСЖ Заявка 19 13 3 3 42 - 14 42
3. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Монпелье Заявка 19 7 8 4 26 - 27 29
6. Ланс Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
7. Ницца Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Ренн Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
9. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
10. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Реймс Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
16. Ним Заявка 19 6 3 10 18 - 32 21
17. Бордо Заявка 19 6 2 11 23 - 35 20
18. Брест Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Дижон Заявка 19 3 3 13 17 - 42 12
20. Лорьян Заявка 19 1 7 11 19 - 39 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 27 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 12
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 16 0 8
5. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Реймс 28.9% (37)
X 56.3% (72)
Бордо 14.8% (19)
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Прогнозы на матч Реймс 1:2 Бордо

Исход игры
Реймс
28.9% (37)
Ничья
56.3% (72)
Бордо
14.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
23.02% (29)
Меньше
76.98% (97)
Обе команды забьют
Да
73.02% (92)
Нет
26.98% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.2% (63)
1:0 Реймс
14.1% (18)
2:1 Реймс
12.5% (16)
1:2 Бордо
8.6% (11)
0:0 Ничья
6.3% (8)
0:1 Бордо
5.5% (7)
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