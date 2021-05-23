Том Лаку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Issouf Sissokho не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Команда Бордо забила мяч, хотя лучше играли соперники

44' Г О О О О Л - Адли Ясин забивает ударом с правой ноги!

44' Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

39' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бордо выполняет удар от ворот.

38' Как он промахнулся? Туре Эль Билал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Натанаэль Мбуку нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.

35' Удар от ворот произведет Бордо

35' Натанаэль Мбуку из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

34' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Должен был быть гол! Де Превиль Николя имел отличный шанс, но Предраг Райкович не дал голу состоятся!

28' Матч возобновлен

28' Кассама Морету на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Реймс выполняет удар от ворот.

26' Адли Ясин не смог попасть в створ ударом издали

26' Предраг Райкович не дал случится голу! Хван Ый-Чжо должен был забивать, но Предраг Райкович сделал отличный сейв

26' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок Думбия Мусса из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Судья свистит. Том Лаку атаковал сзади соперника. Это Думбия Мусса заработал своей команде штрафной

15' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

13' Удар от ворот произведет Бордо

13' Натанаэль Мбуку из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

12' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

10' Плохо сыграл Бессиль Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Бордо

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бордо начинает с центра поля