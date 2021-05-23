Франция: Лига 1 2020-2021
Реймс
1:2
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Бордо
1:0
15' ГолТуре Эль Билал
1:1
44' ГолАдли Ясин
1:2
58' ГолКватенг Энок
90' Желтая карточкаСирхейс Кай
90' Желтая карточкаКватенг Энок
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
20
Сабали
Юссуф
25
Кватенг
Энок
21
Бессиль
Лоик
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
36 Мбоу МамадуЗащитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
21 Бессиль ЛоикЗащитник
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
44'
1:1
58'
1:2
66'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|14 (5)
|0.37
|2.
|Кафаро Матьё
|4
|0.11
|3.
|Мбюкю Натанаэль
|4
|0.11
|4.
|Туре Эль Билал
|4
|0.11
|5.
|Зенели Арбер
|3
|0.08
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.08
|7.
|Конан Гислен
|2
|0.05
|8.
|Кутеса Дерек
|1
|0.03
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.03
|10.
|Фас Ваут
|1
|0.03
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.03
|12.
|Флипс Алексис
|1
|0.03
|13.
|Бериша Валон
|0
|0
|14.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|15.
|Фокет Томас
|0
|0
|16.
|Думбия Мусса
|0
|0
|17.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|12 (3)
|0.32
|2.
|Уден Реми
|4
|0.11
|3.
|Башич Тома
|4
|0.11
|4.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.11
|5.
|Адли Ясин
|2
|0.05
|6.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.05
|7.
|Байсс Пол
|2
|0.05
|8.
|Майя Джош
|2
|0.05
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|11.
|Мара Секу
|1
|0.03
|12.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|13.
|Зеркан Мехди
|1
|0.03
|14.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|15.
|Кватенг Энок
|1
|0.03
|16.
|Отавио II
|1
|0.03
|17.
|Сиссоко Иссуф
|1
|0.03
|18.
|Косельни Лоран
|0
|0
|19.
|Траоре Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Кассама Морету
|8
|3
|3.
|Манетси Маршал
|7
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|8
|0
|5.
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|6.
|Конан Гислен
|5
|0
|7.
|Фокет Томас
|4
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|4
|0
|9.
|Кафаро Матьё
|3
|0
|10.
|Сирхейс Кай
|3
|0
|11.
|Де Смет Тибо
|3
|0
|12.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|13.
|Бериша Валон
|2
|0
|14.
|Райкович Предраг
|2
|0
|15.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|16.
|Диа Булайе
|2
|0
|17.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|18.
|Зенели Арбер
|1
|0
|19.
|Думбия Мусса
|1
|0
|20.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|21.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|22.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|7
|1
|2.
|Башич Тома
|7
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Байсс Пол
|4
|1
|6.
|Кастро Пабло
|5
|0
|7.
|Зеркан Мехди
|3
|1
|8.
|Лакукс Том
|3
|1
|9.
|Сабали Юссуф
|4
|0
|10.
|Кватенг Энок
|4
|0
|11.
|Косельни Лоран
|3
|0
|12.
|Де Превиль Николя
|3
|0
|13.
|Мешер Андре
|3
|0
|14.
|Сери Жан-Мишель
|3
|0
|15.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|16.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|17.
|Бриан Джимми
|2
|0
|18.
|Уден Реми
|2
|0
|19.
|Майя Джош
|2
|0
|20.
|Сиссоко Иссуф
|2
|0
|21.
|Пундже Максим
|1
|0
|22.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|Бордо
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|7.32% (3)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +5 =9 -6ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +6 =1 -13Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо
Последние игры между собой
Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|38
|24
|11
|3
|64 - 23
|83
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|38
|26
|4
|8
|86 - 28
|82
|3.
|Монако
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|Заявка
|38
|22
|10
|6
|81 - 43
|76
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ренн
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|52 - 40
|58
|7.
|Ланс
|Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|8.
|Монпелье
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|60 - 62
|54
|9.
|Ницца
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|50 - 53
|52
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|42 - 54
|46
|12.
|Бордо
|Заявка
|38
|13
|6
|19
|42 - 56
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|38
|12
|8
|18
|40 - 58
|44
|14.
|Лорьян
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 68
|42
|15.
|Реймс
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|42 - 50
|42
|16.
|Страсбург
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|49 - 58
|42
|17.
|Брест
|Заявка
|38
|11
|8
|19
|50 - 66
|41
|18.
|Нант
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 55
|40
|19.
|Ним
|Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 71
|35
|20.
|Дижон
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|25 - 73
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|42 - 23
|36
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|26 - 21
|31
|8.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|9.
|Брест
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|32 - 33
|28
|10.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 29
|21
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 27
|21
|15.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|16.
|Реймс
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 21
|20
|17.
|Страсбург
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|21 - 29
|17
|18.
|Нант
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|21 - 29
|17
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|36 - 12
|46
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|42 - 14
|42
|3.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|26 - 27
|29
|6.
|Ланс
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|7.
|Ницца
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Ренн
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|16.
|Ним
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|18 - 32
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|23 - 35
|20
|18.
|Брест
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 42
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|19 - 39
|10
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|12
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|16
|0
|8
|5.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Бордо
Исход игры
Реймс
28.9% (37)
Ничья
56.3% (72)
Бордо
14.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
23.02% (29)
Меньше
76.98% (97)
Обе команды забьют
Да
73.02% (92)
Нет
26.98% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.2% (63)
1:0 Реймс
14.1% (18)
2:1 Реймс
12.5% (16)
1:2 Бордо
8.6% (11)
0:0 Ничья
6.3% (8)
0:1 Бордо
5.5% (7)
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