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Франция: Лига 1 2020-2021

2020-2021
Страсбург
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Лорьян
0'
10' Желтая карточка
Кароль Лионель
16'
16
Кавасима
Эйдзи
4
Гильберт
Фредерик
23
Кароль
Лионель
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
11
Льенар
Димитри
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
8
Чалоба
Трево
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
Страсбург
5-3-2
Лорьян
5-3-2

Ход матча

10'
Кароль Лионель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 16 (4) 0.42
2. Диалло Хабиб 8 (1) 0.21
3. Томассон Адриен 5 0.13
4. Лала Кенни 3 (3) 0.08
5. Льенар Димитри 2 (1) 0.05
6. Аолу Жан-Эде 2 0.05
7. Митрович Стефан 2 0.05
8. Зохи Кевин 2 0.05
9. Шахири Мехди 2 0.05
10. Гильберт Фредерик 1 0.03
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
12. Симакан Мохамед 1 0.03
13. Коне Ламин 1 0.03
14. Сахи Дион 1 0.03
15. Уорис Маджид 1 (1) 0.03
16. Каси Антони 0 0
17. Кароль Лионель 0 0
18. Прчич Саньин 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 14 (1) 0.37
2. Висса Йоан 10 (4) 0.26
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.11
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.11
5. Лорьенте Арман 3 0.08
6. Абергель Лоран 3 0.08
7. Буасгар Кентен 2 0.05
8. Монкондю Томас 2 0.05
9. Эрго Жером 2 0.05
10. Чалоба Трево 1 0.03
11. Гравильон Эндрю 1 0.03
12. Лемуан Фабьен 1 0.03
13. Ле Фе Энцо 0 0
14. Делаплас Жонатан 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 9 0
2. Томассон Адриен 7 1
3. Джику Александр 8 0
4. Сиссоко Ибраима 6 0
5. Ажорк Людовик 5 0
6. Митрович Стефан 3 1
7. Гильберт Фредерик 2 1
8. Коне Ламин 3 0
9. Беллегард Жан-Рикнер 3 0
10. Льенар Димитри 2 0
11. Диалло Хабиб 2 0
12. Симакан Мохамед 2 0
13. Кавасима Эйдзи 1 0
14. Кароль Лионель 1 0
15. Прчич Саньин 1 0
16. Лала Кенни 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 8 0
2. Лапорт Жульен 6 1
3. Ле Фе Энцо 6 0
4. Абергель Лоран 5 0
5. Чалоба Трево 5 0
6. Буасгар Кентен 5 0
7. Амель Пьер-Ив 5 0
8. Гравильон Эндрю 3 1
9. Монкондю Томас 4 0
10. Лорьенте Арман 4 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Грбич Адриан 2 0
14. Висса Йоан 2 0
15. Моффи Теремас 2 0
16. Морель Жереми 1 0
17. Дрейер Маттье 1 0
18. Нарди Поль 1 0
19. Диарра Стефан 1 0
20. Уоджа Франклин 1 0
21. Этьен Йоанн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 6.25% (3) 25% (12) 20.83% (10) 8.33% (4) 16.67% (8) 22.92% (11)
 Лорьян 8.51% (4) 17.02% (8) 14.89% (7) 12.77% (6) 19.15% (9) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант
Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо
Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лорьян: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лорьян 3:1 Страсбург Лига 1 Лорьян 1:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 38 24 11 3 63 - 22 83
2. ПСЖ 0:0 Заявка 38 25 5 8 84 - 28 80
3. Монако 0:0 Заявка 38 24 6 8 76 - 42 78
4. Лион 0:0 Заявка 38 22 11 5 79 - 40 77
5. Марсель 0:0 Заявка 38 16 12 10 53 - 46 60
6. Ланс 0:0 Заявка 38 15 12 11 55 - 54 57
7. Ренн 0:0 Заявка 38 15 11 12 50 - 40 56
8. Монпелье 0:0 Заявка 38 13 13 12 58 - 61 52
9. Ницца 0:0 Заявка 38 14 8 16 47 - 51 50
10. Метц 0:0 Заявка 38 12 11 15 43 - 47 47
11. Сент-Этьен 0:0 Заявка 38 12 11 15 42 - 53 47
12. Анже 0:1 Заявка 38 12 8 18 39 - 57 44
13. Реймс 0:0 Заявка 38 9 16 13 41 - 48 43
14. Бордо 0:0 Заявка 38 12 7 19 40 - 55 43
15. Лорьян 0:0 Заявка 38 11 9 18 49 - 67 42
16. Страсбург 0:0 Заявка 38 11 9 18 48 - 57 42
17. Брест 0:0 Заявка 38 11 9 18 50 - 64 42
18. Нант 0:0 Заявка 38 9 14 15 46 - 53 41
19. Ним 0:0 Заявка 38 9 9 20 40 - 69 36
20. Дижон 0:0 Заявка 38 3 10 25 24 - 73 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 13 1 5 44 - 14 40
3. Лилль 1:0 Заявка 19 10 7 2 28 - 11 37
4. Лион 0:0 Заявка 19 11 4 4 40 - 20 37
5. Марсель 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лорьян 0:0 Заявка 19 10 2 7 31 - 29 32
7. Ренн 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Брест 0:0 Заявка 19 8 5 6 32 - 31 29
9. Ланс 0:0 Заявка 19 7 7 5 28 - 26 28
10. Монпелье 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 35 25
11. Бордо 0:0 Заявка 19 7 4 8 19 - 21 25
12. Ницца 0:0 Заявка 19 7 3 9 25 - 30 24
13. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 5 7 7 20 - 28 22
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 3 10 19 - 26 21
15. Реймс 0:0 Заявка 19 4 9 6 15 - 19 21
16. Метц 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 25 20
17. Нант 0:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 27 18
18. Страсбург 0:0 Заявка 19 4 5 10 20 - 28 17
19. Ним 0:0 Заявка 19 3 5 11 22 - 39 14
20. Дижон 0:0 Заявка 19 1 6 12 8 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1:0 Заявка 19 14 4 1 35 - 11 46
2. ПСЖ 0:0 Заявка 19 12 4 3 40 - 14 40
3. Лион 0:0 Заявка 19 11 7 1 39 - 20 40
4. Монако 0:0 Заявка 19 12 1 6 33 - 21 37
5. Ланс 0:0 Заявка 19 8 5 6 27 - 28 29
6. Ренн 0:0 Заявка 19 7 6 6 26 - 19 27
7. Метц 0:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 22 27
8. Монпелье 0:0 Заявка 19 6 9 4 24 - 26 27
9. Ницца 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 21 26
10. Сент-Этьен 0:0 Заявка 19 7 4 8 22 - 25 25
11. Марсель 0:0 Заявка 19 6 7 6 21 - 23 25
12. Страсбург 0:0 Заявка 19 7 4 8 28 - 29 25
13. Нант 0:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
14. Анже 0:1 Заявка 19 6 5 8 20 - 31 23
15. Ним 0:0 Заявка 19 6 4 9 18 - 30 22
16. Реймс 0:0 Заявка 19 5 7 7 26 - 29 22
17. Бордо 0:0 Заявка 19 5 3 11 21 - 34 18
18. Брест 0:0 Заявка 19 3 4 12 18 - 33 13
19. Лорьян 0:0 Заявка 19 1 7 11 18 - 38 10
20. Дижон 0:0 Заявка 19 2 4 13 16 - 42 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 26 6 7
2. Лион Депай Мемфис 20 8 10
3. Монако Бен-Йеддер Виссам 20 10 7
4. Монако Фолланд Кевин 16 0 7
5. Страсбург Ажорк Людовик 16 4 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реймс Фас Ваут 12 2
2. Марсель Альваро Гонсалес II 14 0
3. Реймс Кассама Морету 8 3
4. Марсель Гуйе Пап 10 1
5. Ланс Баде Луак 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Страсбург 63.3% (81)
X 31.3% (40)
Лорьян 5.5% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Лорьян
2.85
2.30
5.10
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Где смотреть матч Страсбург 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Лорьян

Исход игры
Страсбург
63.8% (81)
Ничья
31.5% (40)
Лорьян
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.2% (59)
Меньше
52.8% (66)
Обе команды забьют
Да
70.4% (88)
Нет
29.6% (37)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
39.4% (50)
1:1 Ничья
22.8% (29)
1:0 Страсбург
17.3% (22)
2:0 Страсбург
5.5% (7)
0:0 Ничья
5.5% (7)
1:2 Лорьян
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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