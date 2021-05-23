Франция: Лига 1 2020-2021
Страсбург
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: де ла Мейно
Лорьян
10' Желтая карточкаКароль Лионель
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|16 (4)
|0.42
|2.
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.21
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.13
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.08
|5.
|Льенар Димитри
|2 (1)
|0.05
|6.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.05
|7.
|Митрович Стефан
|2
|0.05
|8.
|Зохи Кевин
|2
|0.05
|9.
|Шахири Мехди
|2
|0.05
|10.
|Гильберт Фредерик
|1
|0.03
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|13.
|Коне Ламин
|1
|0.03
|14.
|Сахи Дион
|1
|0.03
|15.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.03
|16.
|Каси Антони
|0
|0
|17.
|Кароль Лионель
|0
|0
|18.
|Прчич Саньин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|14 (1)
|0.37
|2.
|Висса Йоан
|10 (4)
|0.26
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.11
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лорьенте Арман
|3
|0.08
|6.
|Абергель Лоран
|3
|0.08
|7.
|Буасгар Кентен
|2
|0.05
|8.
|Монкондю Томас
|2
|0.05
|9.
|Эрго Жером
|2
|0.05
|10.
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|11.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.03
|12.
|Лемуан Фабьен
|1
|0.03
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|14.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|9
|0
|2.
|Томассон Адриен
|7
|1
|3.
|Джику Александр
|8
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|6
|0
|5.
|Ажорк Людовик
|5
|0
|6.
|Митрович Стефан
|3
|1
|7.
|Гильберт Фредерик
|2
|1
|8.
|Коне Ламин
|3
|0
|9.
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|10.
|Льенар Димитри
|2
|0
|11.
|Диалло Хабиб
|2
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|13.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|14.
|Кароль Лионель
|1
|0
|15.
|Прчич Саньин
|1
|0
|16.
|Лала Кенни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|8
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|6
|1
|3.
|Ле Фе Энцо
|6
|0
|4.
|Абергель Лоран
|5
|0
|5.
|Чалоба Трево
|5
|0
|6.
|Буасгар Кентен
|5
|0
|7.
|Амель Пьер-Ив
|5
|0
|8.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|9.
|Монкондю Томас
|4
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|4
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Грбич Адриан
|2
|0
|14.
|Висса Йоан
|2
|0
|15.
|Моффи Теремас
|2
|0
|16.
|Морель Жереми
|1
|0
|17.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|18.
|Нарди Поль
|1
|0
|19.
|Диарра Стефан
|1
|0
|20.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|21.
|Этьен Йоанн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|6.25% (3)
|25% (12)
|20.83% (10)
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|22.92% (11)
|Лорьян
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант
Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лорьян: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|38
|24
|11
|3
|63 - 22
|83
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|38
|25
|5
|8
|84 - 28
|80
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|38
|24
|6
|8
|76 - 42
|78
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|38
|22
|11
|5
|79 - 40
|77
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|53 - 46
|60
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|55 - 54
|57
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|38
|15
|11
|12
|50 - 40
|56
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|38
|13
|13
|12
|58 - 61
|52
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|47 - 51
|50
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|43 - 47
|47
|11.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|42 - 53
|47
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|38
|12
|8
|18
|39 - 57
|44
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|38
|9
|16
|13
|41 - 48
|43
|14.
|Бордо
|0:0 Заявка
|38
|12
|7
|19
|40 - 55
|43
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|49 - 67
|42
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|48 - 57
|42
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|38
|11
|9
|18
|50 - 64
|42
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 53
|41
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|40 - 69
|36
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|24 - 73
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|44 - 14
|40
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|28 - 11
|37
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|40 - 20
|37
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|31 - 29
|32
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|32 - 31
|29
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|28 - 26
|28
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 35
|25
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|19 - 21
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|25 - 30
|24
|13.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 26
|21
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|15 - 19
|21
|16.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|20 - 27
|18
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 28
|17
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 39
|14
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|1
|6
|12
|8 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|35 - 11
|46
|2.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 14
|40
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 20
|40
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|33 - 21
|37
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 28
|29
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 19
|27
|7.
|Метц
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|10.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 25
|25
|11.
|Марсель
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 29
|25
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 31
|23
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|18 - 30
|22
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 29
|22
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 34
|18
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|18 - 33
|13
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|19
|1
|7
|11
|18 - 38
|10
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
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- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26
|6
|7
|2.
|Лион
|Депай Мемфис
|20
|8
|10
|3.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|20
|10
|7
|4.
|Монако
|Фолланд Кевин
|16
|0
|7
|5.
|Страсбург
|Ажорк Людовик
|16
|4
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реймс
|Фас Ваут
|12
|2
|2.
|Марсель
|Альваро Гонсалес II
|14
|0
|3.
|Реймс
|Кассама Морету
|8
|3
|4.
|Марсель
|Гуйе Пап
|10
|1
|5.
|Ланс
|Баде Луак
|10
|1
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Лорьян
Исход игры
Страсбург
63.8% (81)
Ничья
31.5% (40)
Лорьян
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.2% (59)
Меньше
52.8% (66)
Обе команды забьют
Да
70.4% (88)
Нет
29.6% (37)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
39.4% (50)
1:1 Ничья
22.8% (29)
1:0 Страсбург
17.3% (22)
2:0 Страсбург
5.5% (7)
0:0 Ничья
5.5% (7)
1:2 Лорьян
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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