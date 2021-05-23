Второй тайм

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

87' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Страсбург выполняет удар от ворот.

86' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Гильберт Фредерик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Диалло Хабиб пробует нанести удар издали, но Поль Нарди держит все под контролем

77' Отличные скиллы показывает Диалло Хабиб , обводя своих соперников

76' Удар от ворот произведет Страсбург

76' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Страсбург

71' Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Лорьян

66' Удар от ворот произведет Лорьян

66' Ажорк Людовик не смог попасть в створ ударом издали

65' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Страсбург

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Лемуан Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Лемуан Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Страсбург

57' Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Лапорт Жульен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Г О О О О Л - Чалоба Трево изменил счет на табло!

55' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Лорьян выполняет удар от ворот.

54' Митрович Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Лапорт Жульен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Удар от ворот произведет Страсбург

50' Отличный пас сделал Чалоба Трево из команды Лорьян . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

50' Лорьян выполняет удар от ворот.

49' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.