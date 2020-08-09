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  3. Словакия: Суперлига
ДАК
6:0
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
1:0
8' Гол
Рамирес Эрик
2:0
12' Гол
Балич Андрия
3:0
13' Гол
Marko Divkovic
49' Желтая карточка
Михалик Любомир
4:0
60' Гол
Дэвис Эрик
5:0
63' Гол
Кальмар Жолт
6:0
90' Гол
Балич Андрия
90'+3
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
18
Мюллер
Янник
24
Кружляк
Доминик
31
Дэвис
Эрик
23
Фриде
Сидней
26
Шефер
Андраш
13
Кальмар
Жолт
6
Балич
Андрия
29
Marko
Divkovic
9
Рамирес
Эрик
1
Adnan
Kanuric
14
Adam
Morong
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
96
Сланинка
Мартин
16
Filip
Tatransky
88
Дурански
Филип
22
Alex
Ivan
25
Шпехар
Дино
99
Andras
Meszaros
11
Ярович
Сенад
ДАК
4-4-2
Середь
4-2-3-1

Ход матча

8'
Рамирес Эрик
(Кальмар Жолт)
1:0
12'
Балич Андрия
2:0
13'
Marko Divkovic
(Дэвис Эрик)
3:0
46'
 
Nicolas Sumsky
Filip Tatransky
46'
 
Filip Pankarican
Сланинка Мартин
46'
 
Михалик Любомир
Andras Meszaros
49'
 
Михалик Любомир
60'
Дэвис Эрик
(Marko Divkovic)
4:0
63'
Кальмар Жолт
(Рамирес Эрик)
5:0
66'
 
Roko Jureskin
Ярович Сенад
69'
Андзуана Иоан
Marko Divkovic
 
69'
Фабри Андрей
Фриде Сидней
 
69'
Мендес Хорхе
Дэвис Эрик
 
80'
Zuberu Sharani
Рамирес Эрик
 
81'
 
Denis Potoma
Дурански Филип
86'
Martin Bednar II
Кальмар Жолт
 
90'
Балич Андрия
(Мендес Хорхе)
6:0

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ДАК 0:6 Ницца ДАК 2:1 Марсель Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 2:0 Жилина
ДАК 1:3 Слован Братислава Ружомберок 3:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин ДАК 0:1 Спартак Трнава ДАК 2:0 Попрад Жилина 2:2 ДАК Ружомберок 0:0 ДАК ДАК 0:0 Сеница Слован Братислава 2:0 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 5:0 ДАК ДАК 3:1 Тренчин ДАК 0:0 Середь ДАК 0:0 Спартак Трнава
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
МТК 2:0 Середь Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка
Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин

Последние игры между собой

ДАК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Середь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
ДАК 0:0 Середь Суперлига Середь 3:1 ДАК Суперлига ДАК 3:4 Середь Суперлига Середь 0:5 ДАК Суперлига
Середь 0:1 ДАК Суперлига ДАК 5:0 Середь Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Marko Divkovic бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Балич Андрия бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Рамирес Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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