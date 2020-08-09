1:0
8' ГолРамирес Эрик
2:0
12' ГолБалич Андрия
3:0
13' ГолMarko Divkovic
49' Желтая карточкаМихалик Любомир
4:0
60' ГолДэвис Эрик
5:0
63' ГолКальмар Жолт
6:0
90' ГолБалич Андрия
18
Мюллер
Янник
31
Дэвис
Эрик
23
Фриде
Сидней
26
Шефер
Андраш
13
Кальмар
Жолт
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
25
Шпехар
Дино
11
Ярович
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
23 Фриде СиднейПолузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Мендес ХорхеЗащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Matus Maly
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Adam MorongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ярович СенадНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
12 Denis Potoma
-
23 Alen Mehic
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
13'
3:0
49'
60'
4:0
63'
5:0
90'
6:0
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ДАК 0:6 Ницца ДАК 2:1 Марсель Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 2:0 Жилина
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11МТК 2:0 Середь Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка
Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин
Последние игры между собой
ДАК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Середь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3