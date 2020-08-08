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  3. Словакия: Суперлига
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Тренчин
0' 3'

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце
Тренчин Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра
Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига
Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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