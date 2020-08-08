Ружомберок
2:2
Конец матча
Стадион: Ружомберок
Тренчин
0:1
7' ГолEduvie Ikoba
15' Желтая карточкаReuben Yem
0:2
33' ГолEduvie Ikoba
37' Желтая карточкаEduvie Ikoba
50' Желтая карточкаSteve Kapuadi
51' Желтая карточкаRichard Krizan
53' Желтая карточкаГерец Штефан
59' Желтая карточкаLukas Kojnok
67' Вторая желтая карточкаSteve Kapuadi
72' Желтая карточкаКочан Матей
83' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
1:2
86' ПенальтиМасло Ян
89' Желтая карточкаAlexander Mojzis
2:2
90' ГолAdam Brenkus
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
30
Lukas
Kojnok
32
Peter
Dungel
15
Герец
Штефан
66
Пиринен
Юха
14
Milan
Corryn
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
30 Lukas KojnokПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Peter DungelПолузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
-
-
-
-
29 Adam Brenkus
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Milan CorrynПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jakub Kadak
-
11 Osman Bukari
-
Главный тренер: Stijn Vreven
Ход матча
7'
15'
33'
0:2
37'
50'
51'
53'
59'
67'
72'
86'
1:2
89'
90'
2:2
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце
Тренчин Последние 20 матчей: + = -Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра
Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига