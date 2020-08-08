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  3. Словакия: Суперлига
Ружомберок
2:2
Конец матча

Стадион:
Тренчин
0'
0:1
7' Гол
Eduvie Ikoba
15' Желтая карточка
Reuben Yem
0:2
33' Гол
Eduvie Ikoba
37' Желтая карточка
Eduvie Ikoba
50' Желтая карточка
Steve Kapuadi
51' Желтая карточка
Richard Krizan
53' Желтая карточка
Герец Штефан
59' Желтая карточка
Lukas Kojnok
67' Вторая желтая карточка
Steve Kapuadi
72' Желтая карточка
Кочан Матей
83' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
1:2
86' Пенальти
Масло Ян
89' Желтая карточка
Alexander Mojzis
2:2
90' Гол
Adam Brenkus
90'+5
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Alexander
Mojzis
30
Lukas
Kojnok
20
Костадинов
Тихомир
26
Timotej
Mudry
8
Такач
Далибор
32
Peter
Dungel
9
Martin
Regali
15
Герец
Штефан
55
Menno
Bergsen
33
Richard
Krizan
5
Steve
Kapuadi
66
Пиринен
Юха
17
Рогульич
Анте
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
14
Milan
Corryn
13
Philip
Azango
9
Eduvie
Ikoba
15
Abubakar
Ghali
Ружомберок
3-5-2
Тренчин
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Eduvie Ikoba
(Эль-Махдиуи Ашраф)
15'
 
Reuben Yem
33'
0:2
Eduvie Ikoba
(Abubakar Ghali)
37'
 
Eduvie Ikoba
46'
Кочан Матей
Такач Далибор
 
50'
 
Steve Kapuadi
51'
 
Richard Krizan
53'
Герец Штефан
 
55'
 
Osman Bukari
Abubakar Ghali
59'
Lukas Kojnok
 
65'
 
Jakub Kadak
Milan Corryn
67'
 
Steve Kapuadi
72'
Кочан Матей
 
74'
 
Шулек Мартин
Eduvie Ikoba
74'
 
Чатакович Хамза
Рогульич Анте
77'
Rastislav Kruzliak
Martin Regali
 
83'
Костадинов Тихомир
 
83'
Mario Mrva
Костадинов Тихомир
 
84'
Marek Zsigmund
Timotej Mudry
 
86'
Масло Ян
1:2
89'
Alexander Mojzis
 
90'
Adam Brenkus
2:2

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце
Тренчин Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 2:5 Фастав Злин Тренчин 0:3 Погронье Жилина-2 2:2 Тренчин Тренчин 0:3 Нитра
Тренчин 3:2 Середь Сеница 1:3 Тренчин Злате Моравце 2:3 Тренчин Тренчин 4:0 Погронье Тренчин 4:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Трнава Злате Моравце 2:0 Тренчин Тренчин 2:2 Слован Братислава Тренчин 2:1 Середь Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 8:1 Земплин Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Жилина

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тренчин: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 2:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига
Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Eduvie Ikoba получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Eduvie Ikoba бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Eduvie Ikoba бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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