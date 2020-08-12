1:0
7' ГолШпехар Дино
11' Желтая карточкаГучко Томаш
2:0
15' ГолRoko Jureskin
16' Желтая карточкаNicolas Sumsky
26' Желтая карточкаMilan Simcak
37' Вторая желтая карточкаMilan Simcak
40' Желтая карточкаДурански Филип
45' Желтая карточкаTenton Yenne
50' Желтая карточкаМихалик Любомир
3:0
72' ГолDenis Busnja
4:0
76' Гол в свои воротаJoss Didiba
80' Вторая желтая карточкаГучко Томаш
83' Желтая карточкаVladimir Barbora
84' Желтая карточкаЯрович Сенад
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
25
Шпехар
Дино
16
Marko
Totka
10
Dominik
Duda
33
Пирошка
Юрай
15
Tenton
Yenne
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Adam MorongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ярович СенадНападающий
-
20 Denis Busnja
-
12 Denis Potoma
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Marko TotkaПолузащитник
-
10 Dominik DudaПолузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
15 Tenton YenneПолузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
17 Lukas KuceraПолузащитник
-
-
26 Шалата Томаш
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
7'
1:0
11'
15'
16'
26'
37'
40'
45'
50'
72'
3:0
76'
4:0
80'
83'
84'
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь
Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь
Сеница Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско
Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Сеница 1:0 Подбрезова Сеница 1:0 Железярне Подбрезова Слован Братислава 0:0 Сеница Сеница 0:3 Нитра Погронье 0:0 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Сеница Сеница 1:2 Жилина
Последние игры между собой
Середь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Сеница: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3