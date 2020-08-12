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  3. Словакия: Суперлига
Середь
4:0
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
1:0
7' Гол
Шпехар Дино
11' Желтая карточка
Гучко Томаш
2:0
15' Гол
Roko Jureskin
16' Желтая карточка
Nicolas Sumsky
26' Желтая карточка
Milan Simcak
37' Вторая желтая карточка
Milan Simcak
40' Желтая карточка
Дурански Филип
45' Желтая карточка
Tenton Yenne
50' Желтая карточка
Михалик Любомир
3:0
72' Гол
Denis Busnja
4:0
76' Гол в свои ворота
Joss Didiba
80' Вторая желтая карточка
Гучко Томаш
83' Желтая карточка
Vladimir Barbora
84' Желтая карточка
Ярович Сенад
90'+2
31
Matthew
Yakubu
14
Adam
Morong
6
Михалик
Любомир
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
7
Nicolas
Sumsky
88
Дурански
Филип
22
Alex
Ivan
13
Filip
Pankarican
9
Roko
Jureskin
25
Шпехар
Дино
34
Фриштак
Томаш
5
Noi
Snaeholm
Olafsson
6
Joss
Didiba
4
Jakub
Nemec
2
Milan
Simcak
3
Edmund
Addo
16
Marko
Totka
10
Dominik
Duda
33
Пирошка
Юрай
15
Tenton
Yenne
29
Малец
Томаш
Середь
4-2-3-1
Сеница
4-1-4-1

Ход матча

7'
Шпехар Дино
(Михалик Любомир)
1:0
11'
Гучко Томаш
 
15'
Roko Jureskin
(Filip Pankarican)
2:0
16'
Nicolas Sumsky
 
26'
 
Milan Simcak
37'
 
Milan Simcak
40'
Дурански Филип
 
45'
 
Tenton Yenne
50'
Михалик Любомир
 
61'
 
Шалата Томаш
Tenton Yenne
61'
 
Vladimir Barbora
Marko Totka
62'
Denis Busnja
Roko Jureskin
 
68'
Ярович Сенад
Шпехар Дино
 
72'
Denis Busnja
(Adam Morong)
3:0
74'
 
Peter Eneji
Dominik Duda
76'
Joss Didiba
4:0
77'
Andras Meszaros
Alex Ivan
 
77'
Denis Potoma
Дурански Филип
 
80'
Гучко Томаш
 
83'
Filip Tatransky
Filip Pankarican
 
83'
 
Vladimir Barbora
84'
Ярович Сенад
 

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь
Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок Погронье 2:1 Середь
Сеница Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сеница 0:4 Жилина Сеница 0:1 Словацко ЛАСК 0:2 Сеница Сеница 3:2 Бланско
Сеница 2:0 Малацки Погронье 1:0 Сеница Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Сеница 1:0 Подбрезова Сеница 1:0 Железярне Подбрезова Слован Братислава 0:0 Сеница Сеница 0:3 Нитра Погронье 0:0 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Сеница Сеница 1:2 Жилина

Последние игры между собой

Середь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Сеница: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Сеница 1:1 Середь Суперлига Сеница 0:1 Середь Суперлига Середь 2:1 Сеница Суперлига Сеница 0:0 Середь Суперлига
Середь 2:1 Сеница Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Tenton Yenne получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Дурански Филип получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Milan Simcak получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    26'
    Milan Simcak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Nicolas Sumsky получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Roko Jureskin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Гучко Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Шпехар Дино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Середь 4:0 Сеница онлайн

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