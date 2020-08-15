Ружомберок
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Ружомберок
Середь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.67
|2.
|Adam Brenkus
|1
|0.33
|3.
|Alexander Mojzis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шпехар Дино
|1
|0.33
|2.
|Roko Jureskin
|1
|0.33
|3.
|Denis Busnja
|1
|0.33
|4.
|Михалик Любомир
|0
|0
|5.
|Adam Morong
|0
|0
|6.
|Filip Pankarican
|0
|0
|7.
|Alex Ivan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кочан Матей
|1
|0
|2.
|Герец Штефан
|1
|0
|3.
|Мацик Матуш
|1
|0
|4.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|5.
|Matus Kmet
|1
|0
|6.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|7.
|Peter Dungel
|1
|0
|8.
|Alexander Mojzis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|1
|1
|2.
|Михалик Любомир
|2
|0
|3.
|Дурански Филип
|1
|0
|4.
|Nicolas Sumsky
|1
|0
|5.
|Ярович Сенад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Середь
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок
Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок
Середь Последние 20 матчей: + = -Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Галанта 1:4 Середь
Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|ДАК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Спартак Трнава
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Жилина
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|5.
|Середь
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Нитра
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Злате Моравце
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|8.
|Тренчин
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|Погронье
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Ружомберок
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Земплин
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|12.
|Сеница
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 8
|1