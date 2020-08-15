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Ружомберок
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Середь
0' 8'

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.67
2. Adam Brenkus 1 0.33
3. Alexander Mojzis 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шпехар Дино 1 0.33
2. Roko Jureskin 1 0.33
3. Denis Busnja 1 0.33
4. Михалик Любомир 0 0
5. Adam Morong 0 0
6. Filip Pankarican 0 0
7. Alex Ivan 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кочан Матей 1 0
2. Герец Штефан 1 0
3. Мацик Матуш 1 0
4. Костадинов Тихомир 1 0
5. Matus Kmet 1 0
6. Lukas Kojnok 1 0
7. Peter Dungel 1 0
8. Alexander Mojzis 1 0
Середь
# Игрок      
1. Гучко Томаш 1 1
2. Михалик Любомир 2 0
3. Дурански Филип 1 0
4. Nicolas Sumsky 1 0
5. Ярович Сенад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 0 0 0 100% (3)
Середь 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок
Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок
Середь Последние 20 матчей: + = -
Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Галанта 1:4 Середь
Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Середь 0:2 Ружомберок Кубок Середь 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Середь Суперлига Ружомберок 1:0 Середь Суперлига
Середь 0:1 Ружомберок Суперлига Середь 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 3 2 1 0 10 - 0 7
2. ДАК 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Спартак Трнава 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Жилина 1:1 3 1 1 1 6 - 3 4
5. Середь 0:0 3 1 1 1 4 - 6 4
6. Нитра 0:0 3 1 1 1 2 - 6 4
7. Злате Моравце 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Тренчин 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
9. Погронье 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Ружомберок 0:0 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Земплин 0:0 3 0 1 2 0 - 7 1
12. Сеница 0:0 3 0 1 2 0 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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1.61 3.70 4.70

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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