Второй тайм

90' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

84' Cedric Badolo уходит с поля. Kojo Matic выходит вместо него

70' Peter Chribik получил желтую карточку от судьи

69' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

63' Saymon Cabral уходит с поля. Nsumoh Kalu выходит вместо него

62' Bonfils-Caleb Bimenyimana уходит с поля. Абрахам Патрик выходит вместо него

62' Bernard Petrak уходит с поля. Лукаш Пелегрини выходит вместо него

61' Г О О О О Л - Bonfils-Caleb Bimenyimana бьет в цель!

53' Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи