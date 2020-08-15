Спартак Трнава
1:1
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
Погронье
7' Желтая карточкаГрич Якуб
1:0
10' ГолGergely Tumma
11' Желтая карточкаВласко Ян
53' Желтая карточкаDominik Spiriak
1:1
61' ГолBonfils-Caleb Bimenyimana
70' Желтая карточкаХрибик Петер
13
Якубек
Матей
33
Власко
Ян
30
Samuel
Dovec
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
23
Alieu
Fadera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубек МатейПолузащитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
14 Nsumoh Kalu
-
Главный тренер: Marian Sarmir
- Основной состав
-
30 Samuel DovecВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Kojo Matic
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
7'
10'
1:0
11'
53'
61'
70'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Власко Ян
|2 (1)
|0.67
|2.
|Грич Якуб
|1
|0.33
|3.
|Gergely Tumma
|1
|0.33
|4.
|Пачинда Эрик
|1
|0.33
|5.
|Yann Michael Yao
|1
|0.33
|6.
|Saymon Cabral
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.33
|2.
|Peter Mazan
|1
|0.33
|3.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|1
|0.33
|4.
|Alieu Fadera
|1
|0.33
|5.
|Patrik Blahut
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Власко Ян
|2
|0
|2.
|Пачинда Эрик
|1
|0
|3.
|Микович Мартин
|1
|0
|4.
|Грич Якуб
|1
|0
|5.
|Kristian Mihalek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|3
|0
|2.
|Хрибик Петер
|2
|0
|3.
|Peter Mazan
|1
|0
|4.
|Павлик Петр
|1
|0
|5.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|6.
|Richard Zupa
|1
|0
|7.
|Patrik Blahut
|1
|0
|8.
|Cedric Badolo
|1
|0
|9.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Трнава
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Погронье
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
Предыдущие игры
Спартак Трнава Последние 20 матчей: + = -Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок
Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце Сеница 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:2 Сочи Земплин 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Тренчин 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:2 Погронье Нитра 1:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Спартак Трнава
Погронье Последние 20 матчей: + = -Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава
Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Спартак Трнава
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|4.
|Жилина
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Сеница
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|Нитра
|3
|1
|0
|2
|2 - 12
|3
|9.
|Погронье
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Ружомберок
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|12.
|Земплин
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0