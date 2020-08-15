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  3. Словакия
Спартак Трнава
1:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
7' Желтая карточка
Грич Якуб
1:0
10' Гол
Gergely Tumma
11' Желтая карточка
Власко Ян
53' Желтая карточка
Dominik Spiriak
1:1
61' Гол
Bonfils-Caleb Bimenyimana
70' Желтая карточка
Хрибик Петер
90'+5
31
Русов
Добривой
3
Gergely
Tumma
6
Izuchukwu
Anthony
4
Marek
Vaclav
8
Грич
Якуб
2
Matus
Turna
13
Якубек
Матей
33
Власко
Ян
21
Yann
Michael
Yao
7
Пачинда
Эрик
79
Saymon
Cabral
30
Samuel
Dovec
10
Cedric
Badolo
5
Павлик
Петр
32
Dominik
Spiriak
2
Richard
Zupa
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
22
Петрак
Бернард
18
Patrik
Blahut
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
23
Alieu
Fadera
Спартак Трнава
3-1-4-2
Погронье
4-3-3

Ход матча

7'
Грич Якуб
 
10'
Gergely Tumma
(Грич Якуб)
1:0
11'
Власко Ян
 
46'
Samuel Benovic
Якубек Матей
 
53'
 
Dominik Spiriak
61'
1:1
Bonfils-Caleb Bimenyimana
62'
 
Абрахам Патрик
Bonfils-Caleb Bimenyimana
62'
 
Lukas Pelegrini
Петрак Бернард
63'
Nsumoh Kalu
Saymon Cabral
 
70'
 
Хрибик Петер
84'
Kristian Mihalek
Yann Michael Yao
 
84'
 
Kojo Matic
Cedric Badolo

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Власко Ян 2 (1) 0.67
2. Грич Якуб 1 0.33
3. Gergely Tumma 1 0.33
4. Пачинда Эрик 1 0.33
5. Yann Michael Yao 1 0.33
6. Saymon Cabral 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэйр Джеймс 1 0.33
2. Peter Mazan 1 0.33
3. Bonfils-Caleb Bimenyimana 1 0.33
4. Alieu Fadera 1 0.33
5. Patrik Blahut 0 0

Карточки

Спартак Трнава
# Игрок      
1. Власко Ян 2 0
2. Пачинда Эрик 1 0
3. Микович Мартин 1 0
4. Грич Якуб 1 0
5. Kristian Mihalek 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 3 0
2. Хрибик Петер 2 0
3. Peter Mazan 1 0
4. Павлик Петр 1 0
5. Абрахам Патрик 1 0
6. Richard Zupa 1 0
7. Patrik Blahut 1 0
8. Cedric Badolo 1 0
9. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Трнава 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
Погронье 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)

Предыдущие игры

Спартак Трнава Последние 20 матчей: + = -
Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Земплин 0:2 Спартак Трнава Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок
Земплин 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:2 ДАК Жилина 2:1 Спартак Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Тренчин 4:0 Спартак Трнава ДАК 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце Сеница 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:2 Сочи Земплин 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Тренчин 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:2 Погронье Нитра 1:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Спартак Трнава
Погронье Последние 20 матчей: + = -
Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава
Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце

Последние игры между собой

Спартак Трнава: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Спартак Трнава 3:2 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Спартак Трнава Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Спартак Трнава 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
4. Жилина 3 2 0 1 9 - 4 6
5. Злате Моравце 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Середь 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Сеница 3 1 0 2 3 - 8 3
8. Нитра 3 1 0 2 2 - 12 3
9. Погронье 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Ружомберок 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
12. Земплин 3 0 0 3 0 - 10 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Cedric Badolo уходит с поля. Kojo Matic выходит вместо него
  • 84'
    Yann Michael Yao уходит с поля. Kristian Mihalek выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Peter Chribik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 63'
    Saymon Cabral уходит с поля. Nsumoh Kalu выходит вместо него
  • 62'
    Bonfils-Caleb Bimenyimana уходит с поля. Абрахам Патрик выходит вместо него
  • 62'
    Bernard Petrak уходит с поля. Лукаш Пелегрини выходит вместо него
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Bonfils-Caleb Bimenyimana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    53'
    Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Якубек Матей уходит с поля. Samuel Benovic выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Власко Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Gergely Tumma бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.48 1.50
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
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