Погронье
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Жилина
8' Желтая карточкаПетрак Бернард
35' Желтая карточкаУэйр Джеймс
1:0
36' ГолBonfils-Caleb Bimenyimana
Ход матча
35'
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0.5
|2.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.25
|3.
|Peter Mazan
|1
|0.25
|4.
|Alieu Fadera
|1
|0.25
|5.
|Patrik Blahut
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|1
|2.
|Паур Якуб
|2
|0.5
|3.
|Дурис Давид
|1
|0.25
|4.
|Patrik Ilko
|1
|0.25
|5.
|Adrian Kapralik
|1
|0.25
|6.
|Слука Бранислав
|0
|0
|7.
|Dawid Kurminowski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|3
|0
|2.
|Хрибик Петер
|2
|0
|3.
|Peter Mazan
|1
|0
|4.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|5.
|Павлик Петр
|1
|0
|6.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|7.
|Петрак Бернард
|1
|0
|8.
|Richard Zupa
|1
|0
|9.
|Patrik Blahut
|1
|0
|10.
|Cedric Badolo
|1
|0
|11.
|Martin Repisky
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валло Кристиан
|1
|0
|2.
|Jan Minarik
|1
|0
|3.
|Копас Адам
|1
|0
|4.
|Miroslav Gono
|1
|0
|5.
|Dominik Javorcek
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|Жилина
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: + = -Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье
Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце
Жилина Последние 20 матчей: + = -Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов
Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|4.
|Жилина
|0:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Погронье
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Нитра
|4
|1
|1
|2
|3 - 13
|4
|9.
|Сеница
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Ружомберок
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|12.
|Земплин
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0