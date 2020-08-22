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Погронье
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Жилина
0'
8' Желтая карточка
Петрак Бернард
35' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
1:0
36' Гол
Bonfils-Caleb Bimenyimana
49'

Ход матча

8'
Петрак Бернард
 
35'
Уэйр Джеймс
 
36'
Bonfils-Caleb Bimenyimana
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0.5
2. Уэйр Джеймс 1 0.25
3. Peter Mazan 1 0.25
4. Alieu Fadera 1 0.25
5. Patrik Blahut 0 0
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бичахчян Ваан 4 (1) 1
2. Паур Якуб 2 0.5
3. Дурис Давид 1 0.25
4. Patrik Ilko 1 0.25
5. Adrian Kapralik 1 0.25
6. Слука Бранислав 0 0
7. Dawid Kurminowski 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 3 0
2. Хрибик Петер 2 0
3. Peter Mazan 1 0
4. Уэйр Джеймс 1 0
5. Павлик Петр 1 0
6. Абрахам Патрик 1 0
7. Петрак Бернард 1 0
8. Richard Zupa 1 0
9. Patrik Blahut 1 0
10. Cedric Badolo 1 0
11. Martin Repisky 1 0
Жилина
# Игрок      
1. Валло Кристиан 1 0
2. Jan Minarik 1 0
3. Копас Адам 1 0
4. Miroslav Gono 1 0
5. Dominik Javorcek 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)
 Жилина 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: + = -
Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье
Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце
Жилина Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов
Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Погронье 0:1 Жилина Суперлига Жилина 2:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 4 4 0 0 16 - 2 12
2. Спартак Трнава 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
4. Жилина 0:1 4 2 0 2 9 - 5 6
5. Злате Моравце 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Погронье 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Середь 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Нитра 4 1 1 2 3 - 13 4
9. Сеница 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Ружомберок 4 0 3 1 4 - 6 3
11. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
12. Земплин 3 0 0 3 0 - 10 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Bonfils-Caleb Bimenyimana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Уэйр Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Bernard Petrak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Жилина
1.68
2.95
4.80
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Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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