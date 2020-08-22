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  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
2:1
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
8' Желтая карточка
Петрак Бернард
35' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
1:0
36' Гол
Bonfils-Caleb Bimenyimana
1:1
53' Гол
Patrik Ilko
2:1
62' Гол
Alieu Fadera
64' Желтая карточка
Jakub Kiwior
72' Желтая карточка
Dominik Spiriak
90'+3
1
Томаш
Йенчо
10
Cedric
Badolo
5
Павлик
Петр
32
Dominik
Spiriak
2
Richard
Zupa
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
22
Петрак
Бернард
18
Patrik
Blahut
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
23
Alieu
Fadera
22
Петраш
Самуэл
15
Валло
Кристиан
5
Копас
Адам
23
Jan
Minarik
14
Jakub
Kiwior
4
Miroslav
Gono
21
Jan
Bernat
7
Мыслович
Патрик
16
Patrik
Ilko
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
Погронье
4-3-3
Жилина
4-3-3

Ход матча

8'
Петрак Бернард
 
35'
Уэйр Джеймс
 
36'
Bonfils-Caleb Bimenyimana
1:0
40'
Абрахам Патрик
Bonfils-Caleb Bimenyimana
 
53'
1:1
Patrik Ilko
62'
Alieu Fadera
2:1
64'
 
Jakub Kiwior
65'
Kojo Matic
Петрак Бернард
 
67'
 
Matus Rusnak
Patrik Ilko
68'
 
Бичахчян Ваан
Miroslav Gono
69'
 
Dawid Kurminowski
Паур Якуб
72'
Dominik Spiriak
 
83'
 
Adrian Kapralik
Дурис Давид
84'
Lukas Pelegrini
Alieu Fadera
 

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0.5
2. Alieu Fadera 2 0.5
3. Уэйр Джеймс 1 0.25
4. Peter Mazan 1 0.25
5. Patrik Blahut 0 0
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бичахчян Ваан 4 (1) 1
2. Паур Якуб 2 0.5
3. Patrik Ilko 2 0.5
4. Дурис Давид 1 0.25
5. Adrian Kapralik 1 0.25
6. Слука Бранислав 0 0
7. Dawid Kurminowski 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 4 0
2. Хрибик Петер 2 0
3. Peter Mazan 1 0
4. Уэйр Джеймс 1 0
5. Павлик Петр 1 0
6. Абрахам Патрик 1 0
7. Петрак Бернард 1 0
8. Richard Zupa 1 0
9. Patrik Blahut 1 0
10. Cedric Badolo 1 0
11. Martin Repisky 1 0
Жилина
# Игрок      
1. Валло Кристиан 1 0
2. Jan Minarik 1 0
3. Копас Адам 1 0
4. Jakub Kiwior 1 0
5. Miroslav Gono 1 0
6. Dominik Javorcek 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 0 0 16.67% (1) 0 50% (3) 33.33% (2)
 Жилина 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: + = -
Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье
Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце
Жилина Последние 20 матчей: + = -
Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов
Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Погронье 0:1 Жилина Суперлига Жилина 2:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 4 4 0 0 16 - 2 12
2. Спартак Трнава 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
4. Жилина 4 2 0 2 10 - 6 6
5. Злате Моравце 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Погронье 4 1 2 1 6 - 6 5
7. Середь 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Нитра 4 1 1 2 3 - 13 4
9. Сеница 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Ружомберок 4 0 3 1 4 - 6 3
11. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
12. Земплин 3 0 0 3 0 - 10 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Alieu Fadera уходит с поля. Лукаш Пелегрини выходит вместо него
  • 83'
    Дурис Давид уходит с поля. Adrian Kapralik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Паур Якуб уходит с поля. Dawid Kurminowski выходит вместо него
  • 68'
    Miroslav Gono уходит с поля. Бичахчян Ваан выходит вместо него
  • 67'
    Patrik Ilko уходит с поля. Matus Rusnak выходит вместо него
  • 65'
    Bernard Petrak уходит с поля. Kojo Matic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Jakub Kiwior получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Alieu Fadera бьет в цель!
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Patrik Ilko бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Bonfils-Caleb Bimenyimana уходит с поля. Абрахам Патрик выходит вместо него
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Bonfils-Caleb Bimenyimana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Уэйр Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Bernard Petrak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Погронье 2:1 Жилина онлайн

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.44 2.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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