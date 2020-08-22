Погронье
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Жилина
8' Желтая карточкаПетрак Бернард
35' Желтая карточкаУэйр Джеймс
1:0
36' ГолBonfils-Caleb Bimenyimana
1:1
53' ГолPatrik Ilko
2:1
62' ГолAlieu Fadera
64' Желтая карточкаJakub Kiwior
72' Желтая карточкаDominik Spiriak
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
23
Alieu
Fadera
23
Jan
Minarik
14
Jakub
Kiwior
21
Jan
Bernat
16
Patrik
Ilko
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Ryan Lindsay
-
11 Kojo Matic
-
-
30 Samuel Dovec
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Jan MinarikЗащитник
-
14 Jakub KiwiorЗащитник
- Полузащитник
-
21 Jan BernatПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Patrik IlkoНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
66 Matus Rusnak
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Stano
Ход матча
35'
36'
53'
1:1
62'
2:1
64'
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0.5
|2.
|Alieu Fadera
|2
|0.5
|3.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.25
|4.
|Peter Mazan
|1
|0.25
|5.
|Patrik Blahut
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|1
|2.
|Паур Якуб
|2
|0.5
|3.
|Patrik Ilko
|2
|0.5
|4.
|Дурис Давид
|1
|0.25
|5.
|Adrian Kapralik
|1
|0.25
|6.
|Слука Бранислав
|0
|0
|7.
|Dawid Kurminowski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|4
|0
|2.
|Хрибик Петер
|2
|0
|3.
|Peter Mazan
|1
|0
|4.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|5.
|Павлик Петр
|1
|0
|6.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|7.
|Петрак Бернард
|1
|0
|8.
|Richard Zupa
|1
|0
|9.
|Patrik Blahut
|1
|0
|10.
|Cedric Badolo
|1
|0
|11.
|Martin Repisky
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валло Кристиан
|1
|0
|2.
|Jan Minarik
|1
|0
|3.
|Копас Адам
|1
|0
|4.
|Jakub Kiwior
|1
|0
|5.
|Miroslav Gono
|1
|0
|6.
|Dominik Javorcek
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
|Жилина
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: + = -Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье
Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце
Жилина Последние 20 матчей: + = -Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов
Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|4.
|Жилина
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Погронье
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Нитра
|4
|1
|1
|2
|3 - 13
|4
|9.
|Сеница
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Ружомберок
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|12.
|Земплин
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0