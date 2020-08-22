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Нитра
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ружомберок
0' 25'

Бомбардиры внутри турнира

Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 2 0.5
2. Шефчик Самуэл 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.5
2. Adam Brenkus 1 0.25
3. Alexander Mojzis 0 0

Карточки

Нитра
# Игрок      
1. Загуменски Тимотей 2 0
2. Шефчик Самуэл 2 0
3. Фашко Михал 1 0
4. Мустафич Ален 1 0
5. Ondrej Vrabel 1 0
6. Armen Hovhannisyan 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кочан Матей 1 0
2. Герец Штефан 1 0
3. Мацик Матуш 1 0
4. Костадинов Тихомир 1 0
5. Matus Kmet 1 0
6. Lukas Kojnok 1 0
7. Peter Dungel 1 0
8. Alexander Mojzis 1 0
9. Adam Brenkus 1 0
10. Martin Boda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нитра 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Ружомберок 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: + = -
ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава
Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок
Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Нитра: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Нитра 0:0 Ружомберок Товарищеские матчи Нитра 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 1:1 4 3 1 0 15 - 2 10
2. Спартак Трнава 1:1 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
4. Жилина 3 2 0 1 9 - 4 6
5. Злате Моравце 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Середь 3 1 1 1 4 - 6 4
7. Нитра 0:0 4 1 1 2 2 - 12 4
8. Сеница 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Ружомберок 0:0 4 0 3 1 3 - 5 3
10. Погронье 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
12. Земплин 3 0 0 3 0 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нитра
Ничья
Ружомберок
3.65
3.60
2.04
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4.00 2.90 1.92
3.65 3.60 2.00
3.95 3.25 1.95

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.31 1.57
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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