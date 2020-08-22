Нитра
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Стидион под Зобором
Ружомберок
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|2
|0.5
|2.
|Шефчик Самуэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.5
|2.
|Adam Brenkus
|1
|0.25
|3.
|Alexander Mojzis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|2.
|Шефчик Самуэл
|2
|0
|3.
|Фашко Михал
|1
|0
|4.
|Мустафич Ален
|1
|0
|5.
|Ondrej Vrabel
|1
|0
|6.
|Armen Hovhannisyan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кочан Матей
|1
|0
|2.
|Герец Штефан
|1
|0
|3.
|Мацик Матуш
|1
|0
|4.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|5.
|Matus Kmet
|1
|0
|6.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|7.
|Peter Dungel
|1
|0
|8.
|Alexander Mojzis
|1
|0
|9.
|Adam Brenkus
|1
|0
|10.
|Martin Boda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нитра
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: + = -ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава
Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок
Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Нитра: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|1:1
|4
|3
|1
|0
|15 - 2
|10
|2.
|Спартак Трнава
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|4.
|Жилина
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Нитра
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 12
|4
|8.
|Сеница
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Ружомберок
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Погронье
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|12.
|Земплин
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0