Нитра
1:1
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Ружомберок
30' Желтая карточкаКолчак Кристиан
48' Желтая карточкаMatus Kmet
0:1
52' ГолMarek Zsigmund
1:1
87' ГолФашко Михал
90' Желтая карточкаКочан Матей
22
Matus
Kunik
11
Lukas
Fabis
23
Фашко
Михал
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
29
Adam
Brenkus
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Lukas FabisПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Daniel MagdaЗащитник
- Полузащитник
-
18 Matej Franko
-
19 Patrik Danek
-
77 Jakub Tancik
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Adam BrenkusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
11 Кочан МатейПолузащитник
-
32 Peter Dungel
-
18 Martin Boda
-
-
31 Alex Holub
-
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
Ход матча
30'
48'
52'
0:1
87'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|3
|0.75
|2.
|Шефчик Самуэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.5
|2.
|Marek Zsigmund
|1
|0.25
|3.
|Adam Brenkus
|1
|0.25
|4.
|Alexander Mojzis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|2.
|Шефчик Самуэл
|2
|0
|3.
|Колчак Кристиан
|1
|0
|4.
|Фашко Михал
|1
|0
|5.
|Мустафич Ален
|1
|0
|6.
|Ondrej Vrabel
|1
|0
|7.
|Armen Hovhannisyan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кочан Матей
|2
|0
|2.
|Matus Kmet
|2
|0
|3.
|Герец Штефан
|1
|0
|4.
|Мацик Матуш
|1
|0
|5.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|6.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|7.
|Peter Dungel
|1
|0
|8.
|Alexander Mojzis
|1
|0
|9.
|Adam Brenkus
|1
|0
|10.
|Martin Boda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нитра
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Ружомберок
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: + = -ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава
Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок
Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Нитра: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|4.
|Жилина
|0:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Погронье
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Нитра
|4
|1
|1
|2
|3 - 13
|4
|9.
|Сеница
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Ружомберок
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Тренчин
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|12.
|Земплин
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0