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Нитра
1:1
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
30' Желтая карточка
Колчак Кристиан
48' Желтая карточка
Matus Kmet
0:1
52' Гол
Marek Zsigmund
1:1
87' Гол
Фашко Михал
90' Желтая карточка
Кочан Матей
90'+3
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
20
Oliver
Podhorin
5
Колчак
Кристиан
6
Мустафич
Ален
11
Lukas
Fabis
8
Ondrej
Vrabel
23
Фашко
Михал
17
Загуменски
Тимотей
10
Шефчик
Самуэл
16
Marian
Chobot
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Mario
Mrva
4
Matus
Kmet
24
Marek
Zsigmund
29
Adam
Brenkus
26
Timotej
Mudry
2
Alexander
Mojzis
17
Rastislav
Kruzliak
15
Герец
Штефан
Нитра
3-1-4-2
Ружомберок
3-5-2

Ход матча

30'
Колчак Кристиан
 
48'
 
Matus Kmet
50'
 
Peter Dungel
Matus Kmet
52'
0:1
Marek Zsigmund
60'
Адамец Мартин
Ondrej Vrabel
 
61'
 
Кочан Матей
Timotej Mudry
62'
 
Martin Boda
Rastislav Kruzliak
74'
 
David Filinsky
Marek Zsigmund
75'
 
Michal Dopater
Герец Штефан
77'
Armen Hovhannisyan
Шефчик Самуэл
 
84'
Matej Franko
Marian Chobot
 
87'
Фашко Михал
1:1
90'
 
Кочан Матей

Бомбардиры внутри турнира

Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 3 0.75
2. Шефчик Самуэл 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.5
2. Marek Zsigmund 1 0.25
3. Adam Brenkus 1 0.25
4. Alexander Mojzis 0 0

Карточки

Нитра
# Игрок      
1. Загуменски Тимотей 2 0
2. Шефчик Самуэл 2 0
3. Колчак Кристиан 1 0
4. Фашко Михал 1 0
5. Мустафич Ален 1 0
6. Ondrej Vrabel 1 0
7. Armen Hovhannisyan 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кочан Матей 2 0
2. Matus Kmet 2 0
3. Герец Штефан 1 0
4. Мацик Матуш 1 0
5. Костадинов Тихомир 1 0
6. Lukas Kojnok 1 0
7. Peter Dungel 1 0
8. Alexander Mojzis 1 0
9. Adam Brenkus 1 0
10. Martin Boda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нитра 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Ружомберок 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: + = -
ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава
Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок
Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Нитра: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Нитра 0:0 Ружомберок Товарищеские матчи Нитра 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 4 4 0 0 16 - 2 12
2. Спартак Трнава 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Слован Братислава 3 2 0 1 11 - 2 6
4. Жилина 0:1 4 2 0 2 9 - 5 6
5. Злате Моравце 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Погронье 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Середь 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Нитра 4 1 1 2 3 - 13 4
9. Сеница 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Ружомберок 4 0 3 1 4 - 6 3
11. Тренчин 3 0 2 1 5 - 7 2
12. Земплин 3 0 0 3 0 - 10 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Колчак Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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32.00 5.80 1.11
3.65 3.60 2.00
93.00 6.60 1.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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